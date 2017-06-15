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الرئيسية / هذه هي العقوبات المقرر تطبيقها على بائعي “beIN spotrs” المستمرين في تجديد الاشتراكات أو تركيب أجهزة الاستقبال

هذه هي العقوبات المقرر تطبيقها على بائعي “beIN spotrs” المستمرين في تجديد الاشتراكات أو تركيب أجهزة الاستقبال

هذه هي العقوبات المقرر تطبيقها على بائعي “beIN spotrs” المستمرين في تجديد الاشتراكات أو تركيب أجهزة الاستقبال
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المرصد 36 1٬995 3 ساعات

صحيفة المرصد: أوضح إبراهيم الرميح المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بأنه سيتم تطبيق قائمة المخالفات المقرة من الهيئة بحق كل من يقوم بتجديد الاشتراك الخاص بقناة (beIN spotrs) أو تركيب أجهزة الاستقبال الفضائي المتعلق بها.
وأشار “الرميح” إلى أن العقوبات تتمثل في تجميد وسحب الترخيص، الخاص بالمحال التجارية وكذلك غرامات مالية والتحويل إلى اللجان الابتدائية القضائية، بحسب “عين اليوم”.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أصدرت قرارًا بإيقاف استيراد أجهزة استقبال القنوات الرياضية القطرية، وإيقاف بيع وتجديد اشتراكاتها بسبب عدم حصول القنوات على الترخيص الإعلامي الخاص بذلك، فيما أكدت الهيئة، حرصها على حقوق المواطنين والمقيمين، بأن الاشتراكات الحالية لن تتأثر بهذا القرار.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

36 -
2017-06-15 10:39:07
مرابح طائلة في الاستثمار الرياضي لعلها تنشأ شركة لهذا الغرض وتسلم لعمالقة يديروها والوطن اولى بالفائدة
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35 - ابوسجى
2017-06-15 10:35:53
‏ادعو سيدي خادم الحرمين الشريفين وجلالة ملك البحرين وسمو الشيخ محمد بن زايد اصدار اوامر وتجميد املاك وشركات واموال حمد بن جبر وسترون النتيجة المفرحة! حفظ الله الخليج وامنه وادام علينا الامن والامان
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34 -
2017-06-15 10:33:22
طيب وين البديل
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33 -
2017-06-15 10:28:01
طيب واللي دفعوا شلون تعوضهم القناة المفروض يرفعوا على القناة قضايا احتكار ١٢ سنة سوف تدفع مليارات الدولارات الكثير رفعوا قضايا مشابهة وكسبوا احكامها
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32 -
2017-06-15 10:25:00
ت٣١ ههههههههه ههههههه سلم على داور الشمس وعلى جملات وزنهم ونلتفي فالعيد
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31 -
2017-06-15 10:09:34
ت21 ههههههه
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30 -
2017-06-15 10:09:21
اتوقع بعد المنع السعودي والاماراتي والبحريني والكويتي والمصري تفلس القناة
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29 -
2017-06-15 10:07:56
تعليق مخالف
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28 -
2017-06-15 10:03:49
طيب يسمحوا للمقاهي والكفيهات حتى ياتي البديل
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27 - A
2017-06-15 10:03:37
عجبني الاماراتي الذي اخذ جهاز البين سبورت بكل لطافه وامام والدته جاب بالمفك وقال شوفي افككه لك لابو ذا الجهاز الخبيث
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26 - مشقاص
2017-06-15 10:02:36
قلعتها البين سبورت صاروا استغلاليين اي بطولة تشترك من جديد امم اوربا كاس امريكا اللاتينية امم افريقيا كاس الابطال كلها **كذلك البرمجة كل شهر تتغير بحاجة تدفع لفني من جديد الحمد لله ذهب الاحتكار
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25 - خالد علي
2017-06-15 10:00:12
تعليق مخالف
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24 - جبال سدير
2017-06-15 09:55:26
حجب وايقاف مسكنات الامر مستشري نتمنى من وزارة التربية ان تضع في مناهجها كتب تشرح زيغ الاخوان تدرس في المدارس يكون عنوان الكتاب الاخوان خونة الاوطان ويدرس الفرق الضالة والتنظيمات المتطرفة وسبل التحصين
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23 - جبال سدير
2017-06-15 09:47:28
ولماذا يتم ايقافه يحضروا البديل عن البين سبورت والناس لن يحتاجوا لها اهم شي الاشتراك بسعر رمزي
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
22 -
2017-06-15 09:27:14
نتمنى فعلا اللي يجدد من خلال الفيزا يفترض توقف بطاقته مع غرامة مالية وسجن و على مؤسسة النقد ان تعمم على البنوك بذلك حرام نتنفس هواء هذا الوطن وخيرنا منه وولائنا لغيره
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21 -
2017-06-15 09:18:08
نقول لحكومتنا نحن معك نبايعك على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره في غير معصية الله ونقول للاجانب لست مجبورا بتوجهات دولتي ولكنك مجبورا باحترام نظامها وانظمتها
لا يعجبني(5) اعجبني(9)
20 - 72
2017-06-15 09:17:33
قناه وصال تمويلها قطري ليش لم يشملها الحظر
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
19 - 72
2017-06-15 09:16:38
و المباريات الدوري الاوربي ؟ هل هناك بديل مثلا التلفزيون السعودي سيقوم بثهم مجانا
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18 - تم تجديد الإشتراك بنجاح
2017-06-15 09:14:54
وش التهمة ان شاءالله مجدد اشتراك قناة رياضية ياشيخ *****
لا يعجبني(1) اعجبني(10)
17 - التميمي
2017-06-15 09:14:17
اللهم اني صايم سامحك الله وعفا عني وعنك
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
16 - مواطن كادح
2017-06-15 09:13:21
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
15 - صباح الخير
2017-06-15 09:08:51
التميمي كلام فاضي مع نفسك
لا يعجبني(0) اعجبني(13)
14 - التميمي
2017-06-15 09:00:46
اللي يجدد من خلال الفيزا يفترض توقف بطاقته مع غرامة مالية وسجن و على مؤسسة النقد ان تعمم على البنوك بذلك حرام نتنفس هواء هذا الوطن وخيرنا منه وولائنا لغيره
لا يعجبني(158) اعجبني(60)
13 - الخالدي
2017-06-15 08:40:38
التجديد عن طريق مكاتبهم في الكويت او عمان عن طريق. الفيزا
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
12 - صباح الخير
2017-06-15 08:38:34
تعليق 7شايف كيف؟ ؟؟؟ ماهي ناقصة مكتومين بزيادة حتى كلام يفتح النفس ماتحصله اعوذ بالله ههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - خالد
2017-06-15 08:34:58
اللي يبي يجدد يجدد عن طريق الفيزا و مكالمة جوال
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
10 - الخالدي
2017-06-15 08:33:00
اقترح تشفير دوري ركاء
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
9 - الخالدي
2017-06-15 08:32:00
طيب والبديل.....؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 -
2017-06-15 08:28:44
اللي مجدد الاشتراك بعد المنع اتوقع محرم صدر قرار من ولي الامر عليك السمع والطاعة الا اذا اجنبي قد يتعرض للعقوبة هذه القرارات اعادة للسعودية هيبتها ورب الكعبة شنت علينا قطر حرب ٢١ عام وجب التصدي
لا يعجبني(50) اعجبني(5)
7 - الماحق الحارق
2017-06-15 08:23:14
عقوبه / ممنوع /غرامه /سجن / كلمات اشوفها زايده اليومين هادي
لا يعجبني(0) اعجبني(26)
6 - مراقب
2017-06-15 08:20:43
الله يهدي النفوس ويهدي حكام قطرويبتعدون عن الاخوان والارهابيين وإيران والدواعش والبلاوي اللي ماهي للرجال اللي فيهم خير ويراعون حق الجيرة والاخوة والنسب ويرجعون اخوان وجيران اصدقاءتربطهم المحبة والاخاء
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
5 - صباح الخير
2017-06-15 08:15:18
امس مجدد الإشتراك اعطيت الفني زيادة وماقصر كل ممنوع مرغوب وكل مشكله لها حل
لا يعجبني(0) اعجبني(16)
4 - عابد فهد
2017-06-15 08:12:00
انا اقول نغزي قطر وبس
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
3 - الفارس
2017-06-15 08:03:32
شاهدت تغريده على تويتر لقناة بين سبورت القطرية تسئل باي عام انطرد زيدان بكاس العالم امام السعودية وكم كانت النتيجة مسوية تطقطق ع السعوديين شرشحوها احدهم كتب بعد ٣ سنوات من انقلاب حمد على والده 😂😂
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2 - الأخضر
2017-06-15 08:00:58
بارك الله في مجهوداتكم.
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
1 - ابو شدا
2017-06-15 08:00:54
يجب أن يفهم الجميع بأن حكومتنا تسعا جاهدة لمصلحة الوطن والمواطن وعدم الجميع تنفيذ كل ما من شأنه خدمة المصلحة العامة.
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آخر تعليق
بواسطة :

لهم يومين من يوم دخلوا واي ضجه اعلاميه والله محد درى...
بواسطة :

ماجاوبتي كالعادة تتهربين من الرد على نقاطي...
بواسطة : غريبه

ياحظهم...
بواسطة : ماجد الدوخي

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