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هذه هي العقوبات المقرر تطبيقها على بائعي “beIN spotrs” المستمرين في تجديد الاشتراكات أو تركيب أجهزة الاستقبال
صحيفة المرصد: أوضح إبراهيم الرميح المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بأنه سيتم تطبيق قائمة المخالفات المقرة من الهيئة بحق كل من يقوم بتجديد الاشتراك الخاص بقناة (beIN spotrs) أو تركيب أجهزة الاستقبال الفضائي المتعلق بها.
وأشار “الرميح” إلى أن العقوبات تتمثل في تجميد وسحب الترخيص، الخاص بالمحال التجارية وكذلك غرامات مالية والتحويل إلى اللجان الابتدائية القضائية، بحسب “عين اليوم”.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أصدرت قرارًا بإيقاف استيراد أجهزة استقبال القنوات الرياضية القطرية، وإيقاف بيع وتجديد اشتراكاتها بسبب عدم حصول القنوات على الترخيص الإعلامي الخاص بذلك، فيما أكدت الهيئة، حرصها على حقوق المواطنين والمقيمين، بأن الاشتراكات الحالية لن تتأثر بهذا القرار.
التعليقات
36 -2017-06-15 10:39:07
مرابح طائلة في الاستثمار الرياضي لعلها تنشأ شركة لهذا الغرض وتسلم لعمالقة يديروها والوطن اولى بالفائدة
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35 - ابوسجى2017-06-15 10:35:53
ادعو سيدي خادم الحرمين الشريفين وجلالة ملك البحرين وسمو الشيخ محمد بن زايد اصدار اوامر وتجميد املاك وشركات واموال حمد بن جبر وسترون النتيجة المفرحة! حفظ الله الخليج وامنه وادام علينا الامن والامان
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34 -2017-06-15 10:33:22
طيب وين البديل
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33 -2017-06-15 10:28:01
طيب واللي دفعوا شلون تعوضهم القناة المفروض يرفعوا على القناة قضايا احتكار ١٢ سنة سوف تدفع مليارات الدولارات الكثير رفعوا قضايا مشابهة وكسبوا احكامها
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32 -2017-06-15 10:25:00
ت٣١ ههههههههه ههههههه سلم على داور الشمس وعلى جملات وزنهم ونلتفي فالعيد
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31 -2017-06-15 10:09:34
ت21 ههههههه
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30 -2017-06-15 10:09:21
اتوقع بعد المنع السعودي والاماراتي والبحريني والكويتي والمصري تفلس القناة
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29 -2017-06-15 10:07:56
تعليق مخالف
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28 -2017-06-15 10:03:49
طيب يسمحوا للمقاهي والكفيهات حتى ياتي البديل
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27 - A2017-06-15 10:03:37
عجبني الاماراتي الذي اخذ جهاز البين سبورت بكل لطافه وامام والدته جاب بالمفك وقال شوفي افككه لك لابو ذا الجهاز الخبيث
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26 - مشقاص2017-06-15 10:02:36
قلعتها البين سبورت صاروا استغلاليين اي بطولة تشترك من جديد امم اوربا كاس امريكا اللاتينية امم افريقيا كاس الابطال كلها **كذلك البرمجة كل شهر تتغير بحاجة تدفع لفني من جديد الحمد لله ذهب الاحتكار
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25 - خالد علي2017-06-15 10:00:12
تعليق مخالف
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24 - جبال سدير2017-06-15 09:55:26
حجب وايقاف مسكنات الامر مستشري نتمنى من وزارة التربية ان تضع في مناهجها كتب تشرح زيغ الاخوان تدرس في المدارس يكون عنوان الكتاب الاخوان خونة الاوطان ويدرس الفرق الضالة والتنظيمات المتطرفة وسبل التحصين
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23 - جبال سدير2017-06-15 09:47:28
ولماذا يتم ايقافه يحضروا البديل عن البين سبورت والناس لن يحتاجوا لها اهم شي الاشتراك بسعر رمزي
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22 -2017-06-15 09:27:14
نتمنى فعلا اللي يجدد من خلال الفيزا يفترض توقف بطاقته مع غرامة مالية وسجن و على مؤسسة النقد ان تعمم على البنوك بذلك حرام نتنفس هواء هذا الوطن وخيرنا منه وولائنا لغيره
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21 -2017-06-15 09:18:08
نقول لحكومتنا نحن معك نبايعك على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره في غير معصية الله ونقول للاجانب لست مجبورا بتوجهات دولتي ولكنك مجبورا باحترام نظامها وانظمتها
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20 - 722017-06-15 09:17:33
قناه وصال تمويلها قطري ليش لم يشملها الحظر
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19 - 722017-06-15 09:16:38
و المباريات الدوري الاوربي ؟ هل هناك بديل مثلا التلفزيون السعودي سيقوم بثهم مجانا
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18 - تم تجديد الإشتراك بنجاح2017-06-15 09:14:54
وش التهمة ان شاءالله مجدد اشتراك قناة رياضية ياشيخ *****
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17 - التميمي2017-06-15 09:14:17
اللهم اني صايم سامحك الله وعفا عني وعنك
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16 - مواطن كادح2017-06-15 09:13:21
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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15 - صباح الخير2017-06-15 09:08:51
التميمي كلام فاضي مع نفسك
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14 - التميمي2017-06-15 09:00:46
اللي يجدد من خلال الفيزا يفترض توقف بطاقته مع غرامة مالية وسجن و على مؤسسة النقد ان تعمم على البنوك بذلك حرام نتنفس هواء هذا الوطن وخيرنا منه وولائنا لغيره
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13 - الخالدي2017-06-15 08:40:38
التجديد عن طريق مكاتبهم في الكويت او عمان عن طريق. الفيزا
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12 - صباح الخير2017-06-15 08:38:34
تعليق 7شايف كيف؟ ؟؟؟ ماهي ناقصة مكتومين بزيادة حتى كلام يفتح النفس ماتحصله اعوذ بالله ههههه
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11 - خالد2017-06-15 08:34:58
اللي يبي يجدد يجدد عن طريق الفيزا و مكالمة جوال
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10 - الخالدي2017-06-15 08:33:00
اقترح تشفير دوري ركاء
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9 - الخالدي2017-06-15 08:32:00
طيب والبديل.....؟
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8 -2017-06-15 08:28:44
اللي مجدد الاشتراك بعد المنع اتوقع محرم صدر قرار من ولي الامر عليك السمع والطاعة الا اذا اجنبي قد يتعرض للعقوبة هذه القرارات اعادة للسعودية هيبتها ورب الكعبة شنت علينا قطر حرب ٢١ عام وجب التصدي
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7 - الماحق الحارق2017-06-15 08:23:14
عقوبه / ممنوع /غرامه /سجن / كلمات اشوفها زايده اليومين هادي
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6 - مراقب2017-06-15 08:20:43
الله يهدي النفوس ويهدي حكام قطرويبتعدون عن الاخوان والارهابيين وإيران والدواعش والبلاوي اللي ماهي للرجال اللي فيهم خير ويراعون حق الجيرة والاخوة والنسب ويرجعون اخوان وجيران اصدقاءتربطهم المحبة والاخاء
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5 - صباح الخير2017-06-15 08:15:18
امس مجدد الإشتراك اعطيت الفني زيادة وماقصر كل ممنوع مرغوب وكل مشكله لها حل
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4 - عابد فهد2017-06-15 08:12:00
انا اقول نغزي قطر وبس
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3 - الفارس2017-06-15 08:03:32
شاهدت تغريده على تويتر لقناة بين سبورت القطرية تسئل باي عام انطرد زيدان بكاس العالم امام السعودية وكم كانت النتيجة مسوية تطقطق ع السعوديين شرشحوها احدهم كتب بعد ٣ سنوات من انقلاب حمد على والده 😂😂
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2 - الأخضر2017-06-15 08:00:58
بارك الله في مجهوداتكم.
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1 - ابو شدا2017-06-15 08:00:54
يجب أن يفهم الجميع بأن حكومتنا تسعا جاهدة لمصلحة الوطن والمواطن وعدم الجميع تنفيذ كل ما من شأنه خدمة المصلحة العامة.
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