هذه هي العقوبات المقرر تطبيقها على بائعي “beIN spotrs” المستمرين في تجديد الاشتراكات أو تركيب أجهزة الاستقبال

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صحيفة المرصد: أوضح إبراهيم الرميح المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بأنه سيتم تطبيق قائمة المخالفات المقرة من الهيئة بحق كل من يقوم بتجديد الاشتراك الخاص بقناة (beIN spotrs) أو تركيب أجهزة الاستقبال الفضائي المتعلق بها.

وأشار “الرميح” إلى أن العقوبات تتمثل في تجميد وسحب الترخيص، الخاص بالمحال التجارية وكذلك غرامات مالية والتحويل إلى اللجان الابتدائية القضائية، بحسب “عين اليوم”.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أصدرت قرارًا بإيقاف استيراد أجهزة استقبال القنوات الرياضية القطرية، وإيقاف بيع وتجديد اشتراكاتها بسبب عدم حصول القنوات على الترخيص الإعلامي الخاص بذلك، فيما أكدت الهيئة، حرصها على حقوق المواطنين والمقيمين، بأن الاشتراكات الحالية لن تتأثر بهذا القرار.