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شاهد بالصور: أطول طفل في العالم

شاهد بالصور: أطول طفل في العالم
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الديلي ميل 11 888 1 ساعة

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية العديد من الصور لأطول طفل في العالم، حيث أنه لم يتجاوز عمره ثمانية أعوام ورغم ذلك فإن طوله يبلغ 6 أقدام و6 إنش.
وقالت الصحيفة إن الطفل الهندي “كاران سينج” هو أطول طفل بالعالم مقارنة بقرنائه في نفس مرحلته العمرية، موضحة أنه ليس الطفل الوحيد في عائلته الذي يبلغ هذا الطول ولكنه يأخذ من والدته لاعبة كرة السلة وأطول إمرأة في الهند، “شواتلانا” البالغة من العمر 33 عاما.
وأكدت الصحيفة أن الطفل “كاران” سبق له وحطّم الأرقام القياسية، لحظة مولده، حيث أنه دخل موسوعة جينيس كأطول وأثقل رضيع عند الولادة.
ورأت الصحيفة أنه من المحتمل أن يرجع طول “كاران” وأمه إلى زيادة في هرمونات النمو، منوهة إلى أن طبيب الغدد الصماء الذي يذهب إليه أكد أن نتائج الاختبارات جيدة وأن “كاران” ليس لديه أية مشاكل داخلية.
وأوضحت الصحيفة أن أكبر المشاكل التي تواجه “كاران” هي العثور على الملابس والأحذية التي تناسبه، لافتة إلى أنه كان يرتدي ملابس لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات عندما كان عمره ثلاثة فقط.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

11 - راشد
2017-06-15 10:47:45
ماشاء الله هذا وهو توه بلح الله بعين اذا صلح أكرر ماشاء الله تبارك الله
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10 -
2017-06-15 10:46:52
حظه انه بالهند الهنود صعاليك لو كان في هولندا او المانيا كان طوله طبيعي متوسط طول المراه فقط في هولندا 175 ههههه
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9 - 72
2017-06-15 10:40:50
يا تعليق 8 الطويل مطلوب
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8 - ياسمين 🌸
2017-06-15 10:37:59
حتى تميم طويل
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7 - ألا بذكر الله تطمئن القلوب
2017-06-15 10:34:17
اَللّهم لا تجعل في قلوبنا سواك ، ولا تعلق أنفسنا إِلا بك ! وأجعلنا نخشاك كأننا نراك أغنياء بك عمّن سواك .
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6 - سالم
2017-06-15 10:30:48
له مستقبل خاصه بالهند/ زين اذا ماعبدوه
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5 - مجدي 😎
2017-06-15 10:28:46
الشبشب ام اصباع خطر على الاطفال كلهم لابسين بس حرام كدا
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4 - بروكي
2017-06-15 10:27:37
ياليت طول حبيبتي زيه😦
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3 - جيزانيه
2017-06-15 10:27:05
اعجبتني الصوره الثانيه عندهم قعايد مثلنا ههههههههههههه
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2 - السحيمي
2017-06-15 10:26:14
عفانا الله😦
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1 - فاطمه
2017-06-15 10:23:42
الله يعينه هو وامه ولا يبتلينا
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لهم يومين من يوم دخلوا واي ضجه اعلاميه والله محد درى...
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