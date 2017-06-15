“لهذا السبب”.. احتفظ رقيب مرابط بالحد الجنوبي بالرصاصة التي أفقدته بصره- فيديو
صحيفة المرصد: تحدث رقيب مرابط بالحد الجنوبي عن قصة إصابته برصاصة في رأسه أثناء مواجهات مع قناصين حوثيين تسببت في فقدانه بصره بعدما استمرت تلك المواجهات لمدة يومين، فيما أشار المرابط الذي يُدعى الرقيب إبراهيم حمزي إلى احتفاظه بالرصاصة التي تسببت في إصابته.
وروى “حمزي” تفاصيل أكثر حول إصابته فقال أنه أصيب نتيجة أدائه مهمة في قرية الغاوية القريبة من الحدود اليمنية، حيث كلف آخرين بالتصدي لمجموعة حوثية بعدما حاولت التسلل إلى المملكة عبر سلك جبل الدود، مشيرًا إلى تمكنهم من القضاء عليهم عقب مواجهة استمرت لمدة 4 ساعات ليلًا.
وأضاف “حمزي” أنه تلقى إشارة ثانية صباح اليوم التالي بالتصدي لقناص حوثي يحاول التسلل للمملكة، مؤكدًا أنه نجح في القضاء عليه، ولكن قناص آخر أصابه في الجانب الأيسر من رأسه وتم نقله لمستشفى الملك فهد بجدة، مشيرًا إلى خضوعه لعملية جراحية استمرت لمدة 12 ساعة حيث تم زراعة شرائح له بسبب فقدانه بصره وتهتك بعض عظام الجمجمة.
وأكد “حمزي” أنه يحتفظ بالرصاصة التي أصيب بها أملًا منه في العودة للقتال مرة أخرى، فيقوم باستخدامها للدفاع عن الوطن.
التعليقات
الله يحميك ويحفظك أسد من اسود الحد الجنوبي السعوديين اسأل الله أن يتم عليه صحته وعافيته وينصر بقية زملائه نصرآ مبينآ على قطعان الايرانيين الأوغاد الارهابيين.
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حديث الرسول اللهم صل عليه من فقد احدى حبيبتيه وصبر فله الجنة .نسال الله ان يجعلك من اهل الجنة وانت اصبته في سبيل الله بإذن الله
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الله ينصركم ويثبت اقدامكم وهل جازان وليس قصور في في اهل المناطق بس الحق يقال اهل جازان اكثرهم الشهداء والاصبات وكلنا جنود هذا الوطن من عسكري وموطن صغير اوكبير رجال او مراءه فداء لدين وللوطن
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فقد بصره من اجل الدين والوطن ومن اجل ان يحمينا ونحن ننام ونصحى في عافية اسأل الله ان يرد له بصره ويشفيه ويشفي كل مصاب ومريض امين
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سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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الله يشفيك ويعافيك ويرزقك الجنة .
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الله يعوضك اخوي ابراهيم يعلم الله اننا نفتخر فيك وبشجاعتك ادعو الله سبحانه ان يحفظ لك ابنائك ويشفيك ويسعدك دنيا وآخره
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أسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذا اليوم أن يرد عليك بصرك ويمتعك بصحتك.
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الله اعوضك بالجنه هذا هم فخر المملكه العربيه السعوديه وفخر لكل مسلم
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بيض الله وجهك ماقصرت انت وزملائك والله ينصرنا على اعداء الاسلام ..... تحيه لك يابطل 👍
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