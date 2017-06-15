“لهذا السبب”.. احتفظ رقيب مرابط بالحد الجنوبي بالرصاصة التي أفقدته بصره- فيديو

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صحيفة المرصد: تحدث رقيب مرابط بالحد الجنوبي عن قصة إصابته برصاصة في رأسه أثناء مواجهات مع قناصين حوثيين تسببت في فقدانه بصره بعدما استمرت تلك المواجهات لمدة يومين، فيما أشار المرابط الذي يُدعى الرقيب إبراهيم حمزي إلى احتفاظه بالرصاصة التي تسببت في إصابته.

وروى “حمزي” تفاصيل أكثر حول إصابته فقال أنه أصيب نتيجة أدائه مهمة في قرية الغاوية القريبة من الحدود اليمنية، حيث كلف آخرين بالتصدي لمجموعة حوثية بعدما حاولت التسلل إلى المملكة عبر سلك جبل الدود، مشيرًا إلى تمكنهم من القضاء عليهم عقب مواجهة استمرت لمدة 4 ساعات ليلًا.

وأضاف “حمزي” أنه تلقى إشارة ثانية صباح اليوم التالي بالتصدي لقناص حوثي يحاول التسلل للمملكة، مؤكدًا أنه نجح في القضاء عليه، ولكن قناص آخر أصابه في الجانب الأيسر من رأسه وتم نقله لمستشفى الملك فهد بجدة، مشيرًا إلى خضوعه لعملية جراحية استمرت لمدة 12 ساعة حيث تم زراعة شرائح له بسبب فقدانه بصره وتهتك بعض عظام الجمجمة.

وأكد “حمزي” أنه يحتفظ بالرصاصة التي أصيب بها أملًا منه في العودة للقتال مرة أخرى، فيقوم باستخدامها للدفاع عن الوطن.