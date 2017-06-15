رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / “لهذا السبب”.. احتفظ رقيب مرابط بالحد الجنوبي بالرصاصة التي أفقدته بصره- فيديو

“لهذا السبب”.. احتفظ رقيب مرابط بالحد الجنوبي بالرصاصة التي أفقدته بصره- فيديو

“لهذا السبب”.. احتفظ رقيب مرابط بالحد الجنوبي بالرصاصة التي أفقدته بصره- فيديو
حجم الخط A A A
المرصد 10 1٬254 3 ساعات

صحيفة المرصد: تحدث رقيب مرابط بالحد الجنوبي عن قصة إصابته برصاصة في رأسه أثناء مواجهات مع قناصين حوثيين تسببت في فقدانه بصره بعدما استمرت تلك المواجهات لمدة يومين، فيما أشار المرابط الذي يُدعى الرقيب إبراهيم حمزي إلى احتفاظه بالرصاصة التي تسببت في إصابته.
وروى “حمزي” تفاصيل أكثر حول إصابته فقال أنه أصيب نتيجة أدائه مهمة في قرية الغاوية القريبة من الحدود اليمنية، حيث كلف آخرين بالتصدي لمجموعة حوثية بعدما حاولت التسلل إلى المملكة عبر سلك جبل الدود، مشيرًا إلى تمكنهم من القضاء عليهم عقب مواجهة استمرت لمدة 4 ساعات ليلًا.
وأضاف “حمزي” أنه تلقى إشارة ثانية صباح اليوم التالي بالتصدي لقناص حوثي يحاول التسلل للمملكة، مؤكدًا أنه نجح في القضاء عليه، ولكن قناص آخر أصابه في الجانب الأيسر من رأسه وتم نقله لمستشفى الملك فهد بجدة، مشيرًا إلى خضوعه لعملية جراحية استمرت لمدة 12 ساعة حيث تم زراعة شرائح له بسبب فقدانه بصره وتهتك بعض عظام الجمجمة.
وأكد “حمزي” أنه يحتفظ بالرصاصة التي أصيب بها أملًا منه في العودة للقتال مرة أخرى، فيقوم باستخدامها للدفاع عن الوطن.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 24,897 )
10 - قلم الحقيقه
2017-06-15 10:35:28
الله يحميك ويحفظك أسد من اسود الحد الجنوبي السعوديين اسأل الله أن يتم عليه صحته وعافيته وينصر بقية زملائه نصرآ مبينآ على قطعان الايرانيين الأوغاد الارهابيين.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
9 - علي1
2017-06-15 10:31:43
حديث الرسول اللهم صل عليه من فقد احدى حبيبتيه وصبر فله الجنة .نسال الله ان يجعلك من اهل الجنة وانت اصبته في سبيل الله بإذن الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - حابس نمله ومعذبها
2017-06-15 09:47:45
الله ينصركم ويثبت اقدامكم وهل جازان وليس قصور في في اهل المناطق بس الحق يقال اهل جازان اكثرهم الشهداء والاصبات وكلنا جنود هذا الوطن من عسكري وموطن صغير اوكبير رجال او مراءه فداء لدين وللوطن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - بدر الزمان
2017-06-15 09:16:44
فقد بصره من اجل الدين والوطن ومن اجل ان يحمينا ونحن ننام ونصحى في عافية اسأل الله ان يرد له بصره ويشفيه ويشفي كل مصاب ومريض امين
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
6 - مواطن كادح
2017-06-15 09:09:17
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - مواطن كادح
2017-06-15 09:08:49
الله يشفيك ويعافيك ويرزقك الجنة .
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
4 - كلنا فداء للوطن
2017-06-15 09:00:48
الله يعوضك اخوي ابراهيم يعلم الله اننا نفتخر فيك وبشجاعتك ادعو الله سبحانه ان يحفظ لك ابنائك ويشفيك ويسعدك دنيا وآخره
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
3 - ابو شدا
2017-06-15 08:53:36
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذا اليوم أن يرد عليك بصرك ويمتعك بصحتك.
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
2 - الله يجمعنا
2017-06-15 08:50:34
الله اعوضك بالجنه هذا هم فخر المملكه العربيه السعوديه وفخر لكل مسلم
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
1 - محمد الجعيد
2017-06-15 08:42:03
بيض الله وجهك ماقصرت انت وزملائك والله ينصرنا على اعداء الاسلام ..... تحيه لك يابطل 👍
لا يعجبني(1) اعجبني(5)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة :

لهم يومين من يوم دخلوا واي ضجه اعلاميه والله محد درى...
بواسطة :

ماجاوبتي كالعادة تتهربين من الرد على نقاطي...
بواسطة : غريبه

ياحظهم...
بواسطة : ماجد الدوخي

ياشم..راني يقال والعهدة على الراوي أن(ابو طبيع ما يجوز عن طبعه) ومن قراء او سمع...
كتاب الرأي
mm

قينان الغامدي

وسقطت دولة الخلافة الحمدية: تخيل فقط يا سعودي
286 0
mm

مشعل السديري

لا تغضب لا تغضب لا تغضب
152 0
mm

خالد السليمان

تأجيل زيادة الكهرباء.. ضرورة !
229 1
mm

محمد الساعد

قطرستان.. قصور من رمال فارسية وتركية !
178 0
mm

تركي الدخيل

عصابات حيّ المسورة!
143 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

حقوق الإنسان في الإسلام لا تتجزأ ولا تختزل !؟
114 1
mm

عبدالحميد العمري

التضخم والنمو الاقتصادي
179 1
mm

سمر المقرن

سلمان الإنسان.. ورسالة محبة إلى الشعب القطري
193 4
mm

قينان الغامدي

أمير المؤمنين ووزيره وأحلام الخلافة: على ذات الصخرة
517 2
mm

د. محمد العوين

دوافع انتساب حمد بن خليفة إلى آل الشيخ وزيارته أشيقر
1٬060 4
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

الهلال قرر والاتحاد نفذ !
317 10
mm

عادل التويجري

الصملة!
602 9
mm

أحمد الشمراني

اللبن مقابل الغاز!
625 5
mm

عادل التويجري

دلعوهم!
554 4
mm

أحمد الشمراني

بيانات الشباب تموت «سادحة»
421 2
mm

عادل التويجري

الاستهتار!
631 15
mm

أحمد الشمراني

هل لاعبونا إرهابيون يا ماجد؟
934 1
mm

أحمد الشمراني

دوحة الإرهاب وكأس العالم!
664 9
mm

صالح الهويريني

طلب الهلال مشروع
605 6
mm

عبد العزيز الدغيثر

ارتفاع بورصة ديون الأندية
275 0
الاخبار الدولية
تقرير يكشف أسرار بداية علاقة القرضاوي بقطر

تقرير يكشف أسرار بداية علاقة القرضاوي بقطر

 المرصد 53 5٬281 12 ساعة
خطوة أمريكية مفاجئة تجاه روسيا

خطوة أمريكية مفاجئة تجاه روسيا

 المرصد 22 10٬847 15 ساعة
بشكل نهائي.. البرلمان المصري يقرر نقل تبعية “تيران وصنافير” للمملكة

بشكل نهائي.. البرلمان المصري يقرر نقل تبعية “تيران وصنافير” للمملكة

 المرصد 75 4٬192 14 ساعة
300 ألف مصري في قطر…والسفارة المصرية في الدوحة مستمرة بإصدار وتجديد تراخيص العمل

300 ألف مصري في قطر…والسفارة المصرية في الدوحة مستمرة بإصدار وتجديد تراخيص العمل

 المرصد 79 5٬941 19 ساعة
المرصد الرياضي
التعاون يسعى لضم حارس المرمى “عصام الحضري” .. والأخير يعلن موقفه من اللعب في السعودية!

التعاون يسعى لضم حارس المرمى “عصام الحضري” .. والأخير يعلن موقفه من اللعب في السعودية!

 المرصد 5 586 36 دقيقة
تعرف على السيرة الذاتية لمدرب النصر الجديد.. وأبرز الأندية التي دربها!

تعرف على السيرة الذاتية لمدرب النصر الجديد.. وأبرز الأندية التي دربها!

 المرصد 46 4٬942 21 ساعة
منتخب قطر يواجه عقوبات مشددة من الفيفا بسبب صورة تميم ! – صور

منتخب قطر يواجه عقوبات مشددة من الفيفا بسبب صورة تميم ! – صور

 أ ف ب 69 12٬477 1 يوم
سامي الجابر يعيد ناصر الشمراني للشباب!

سامي الجابر يعيد ناصر الشمراني للشباب!

 المرصد 23 4٬719 2 يومين
اخبار فنية
ابنة الفنان “طارق النهري”تخرج عن صمتها وتوضح ملابسات القبض على والدها الهارب من حكم بالسجن المؤبد-صور

ابنة الفنان “طارق النهري”تخرج عن صمتها وتوضح ملابسات القبض على والدها الهارب من حكم بالسجن المؤبد-صور

 المرصد 0 12 1 دقيقة
بالفيديو: ماذا قالت الفنانة “مرام” عن خلافها مع “ملاك” ووصف الأخيرة لها بالطقاقة!

بالفيديو: ماذا قالت الفنانة “مرام” عن خلافها مع “ملاك” ووصف الأخيرة لها بالطقاقة!

 المرصد 17 5٬782 7 ساعات
بالفيديو.. “شمس” توضح ماهي الرجولة من وجهة نظرها .. وتحدد موقفها من تعدد الزوجات!

بالفيديو.. “شمس” توضح ماهي الرجولة من وجهة نظرها .. وتحدد موقفها من تعدد الزوجات!

 المرصد 79 9٬131 1 يوم
بالفيديو:طلاق فنانة كويتية على الهواء بعد اكتشافها خيانة زوجها!

بالفيديو:طلاق فنانة كويتية على الهواء بعد اكتشافها خيانة زوجها!

 المرصد 84 21٬995 2 يومين
اخبار منوعة
شاهد بالصور: أطول طفل في العالم

شاهد بالصور: أطول طفل في العالم

 الديلي ميل 11 887 1 ساعة
صور وفيديو: لجين عمران في إفطار الشيخ محمد بن راشد.. ولأول مرة تلتقي بشخص كانت تسمع صوته فقط !

صور وفيديو: لجين عمران في إفطار الشيخ محمد بن راشد.. ولأول مرة تلتقي بشخص كانت تسمع صوته فقط !

 المرصد 111 15٬034 12 ساعة
بالفيديو:سلمي حايك تكشف تفاصيل طلب ترامب مواعدتها ..وهذا كان رد فعلها!

بالفيديو:سلمي حايك تكشف تفاصيل طلب ترامب مواعدتها ..وهذا كان رد فعلها!

 المرصد 36 10٬515 20 ساعة
“سيلفي” يتناول “الصلاة” في حلقة أثارت ردود فعل واسعة ! – فيديو

“سيلفي” يتناول “الصلاة” في حلقة أثارت ردود فعل واسعة ! – فيديو

 المرصد 85 17٬476 1 يوم
يوتيوب المرصد
شاهد “كاميرا مراقبة” .. توثق مقطع فيديو لـ”عصابة” تسرق المنازل وقت المغرب بحجة تفطير صائم

شاهد “كاميرا مراقبة” .. توثق مقطع فيديو لـ”عصابة” تسرق المنازل وقت المغرب بحجة تفطير صائم

 المرصد 59 8٬073 8 ساعات
فيديو.. الغيرة القاتلة: أراد التحدث لفتاة ..شاهد كيف كان رد فعل صديقته !

فيديو.. الغيرة القاتلة: أراد التحدث لفتاة ..شاهد كيف كان رد فعل صديقته !

 الديلي ميل 45 12٬075 21 ساعة
بالفيديو: شاهد ملثم يسطو على صيدلية في نهار رمضان وينزع صندوق المحاسبة بالبكيرية!

بالفيديو: شاهد ملثم يسطو على صيدلية في نهار رمضان وينزع صندوق المحاسبة بالبكيرية!

 المرصد 58 8٬370 1 يوم
شاهد كيف انتقمت مصارعة فرنسية من ثور أسقطها مع حصانها – فيديو

شاهد كيف انتقمت مصارعة فرنسية من ثور أسقطها مع حصانها – فيديو

 المرصد 12 14٬178 1 يوم
اخبار ثقافية
خطابات آينشتاين عن “الوجود.. وإسرائيل” في مزاد

خطابات آينشتاين عن “الوجود.. وإسرائيل” في مزاد

 سكاي نيوز 18 2٬144 2 يومين
علماء بريطانيون: نحن مصنوعون من غبار النجوم .. واحتمالات بوجود حياة على كواكب أخرى !

علماء بريطانيون: نحن مصنوعون من غبار النجوم .. واحتمالات بوجود حياة على كواكب أخرى !

 المرصد 45 1٬837 6 أيام
اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليها

اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليها

 المرصد 12 3٬713 7 أيام
من هو الإمام “أبو داود ” الذي عاش في القرن الثالث الهجري واهتم بجمع أحاديث الأحكام

من هو الإمام “أبو داود ” الذي عاش في القرن الثالث الهجري واهتم بجمع أحاديث الأحكام

 العربية 33 2٬187 أسبوع واحد
اخبار صحية
علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”

علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”

 BBC 3 2٬367 أسبوعين
تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغية

تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغية

 روسيا اليوم 14 10٬786 أسبوعين
دراسة: دواء الستاتين يرمم القلب المعطوب

دراسة: دواء الستاتين يرمم القلب المعطوب

 المرصد 13 6٬061 3 أسابيع
علماء : لا صحة للمعلومات التي تحذر من تناول الأجبان

علماء : لا صحة للمعلومات التي تحذر من تناول الأجبان

 المرصد 11 3٬731 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
“السوق المالية” تغرم “مانع الدعجاني” بتهمة التلاعب والاحتيال في أسهم 3 شركات

“السوق المالية” تغرم “مانع الدعجاني” بتهمة التلاعب والاحتيال في أسهم 3 شركات

 المرصد 11 2٬978 6 ساعات
تعرف على أغرب 3 معلومات عن الدولار الأمريكي.. الثانية ستصدمك!

تعرف على أغرب 3 معلومات عن الدولار الأمريكي.. الثانية ستصدمك!

 المرصد 7 7٬583 22 ساعة
8 أشخاص فقط سددوا رسوم أراضيهم البيضاء!

8 أشخاص فقط سددوا رسوم أراضيهم البيضاء!

 المرصد 25 4٬100 1 يوم
قرض سعودي لمصر بـ 400 مليون دولار لتنمية شبه جزيرة سيناء

قرض سعودي لمصر بـ 400 مليون دولار لتنمية شبه جزيرة سيناء

 المرصد 177 5٬255 3 أيام
أخبار مناسبات
بالصور : أمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطار

بالصور : أمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطار

 واس 22 3٬537 1 يوم
شاهد بالصور: الأمير خالد الفيصل يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد الحرام

شاهد بالصور: الأمير خالد الفيصل يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد الحرام

 واس 20 5٬331 1 يوم
بالصور .. وزير الثقافة والإعلام يلتقي الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ويشاركهم الإفطار

بالصور .. وزير الثقافة والإعلام يلتقي الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ويشاركهم الإفطار

 واس 19 3٬730 أسبوع واحد
بصور حصرية لـ “المرصد”.. شاهد “فيديو” يوثق العرض العسكري لقوات الأمن الخاصة برعاية ولي العهد

بصور حصرية لـ “المرصد”.. شاهد “فيديو” يوثق العرض العسكري لقوات الأمن الخاصة برعاية ولي العهد

 المرصد 8 4٬619 أسبوعين
الاخيرة
أسهل مهنة بالعالم..تمنحك 1500 دولار في اليوم

أسهل مهنة بالعالم..تمنحك 1500 دولار في اليوم

 المرصد 9 6٬117 20 ساعة
“التجارة” تحسم الجدل حول حقيقة صورة متداولة تظهر قيمة مسجلة على مشروب غازي خاضع للضريبة

“التجارة” تحسم الجدل حول حقيقة صورة متداولة تظهر قيمة مسجلة على مشروب غازي خاضع للضريبة

 المرصد 71 11٬679 22 ساعة
شاهد فيديو طريف لفلبينيين وهم يطوفون حول الكعبة!

شاهد فيديو طريف لفلبينيين وهم يطوفون حول الكعبة!

 المرصد 43 10٬300 2 يومين
توقف “واتسآب” عن العمل بهذه الهواتف نهاية الشهر الجاري.. والشركة تكشف التفاصيل والحل البديل!

توقف “واتسآب” عن العمل بهذه الهواتف نهاية الشهر الجاري.. والشركة تكشف التفاصيل والحل البديل!

 المرصد 6 9٬138 2 يومين
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

 المرصد 9 573 56 دقيقة