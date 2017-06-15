في ذكرى وفاته..بالفيديو: شاهد ماذا قال “الشيخ زايد” عن السعودية؟

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صحيفة المرصد:تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”مقطع فيديو للشيخ زايد بن نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في ذكرى وفاته، حيث توفي في 2 نوفمبر عام 2004 الموافق 19 رمضان والذي صادف يوم أمس الأربعاء, وتحدث الشيخ زايد في المقطع عن علاقة السعودية والإمارات.

ويظهر في الفيديو الشيخ زايد، مرتدياً لباس الإحرام، قائلاً: “دولة الإمارات مع السعودية قلباً وقالباً”.

وأضاف: “المفروض علينا أن نقف وقفة رجل واحد وأن نتآزر فيما بيننا”.

وانتهى الفيديو بكلام الشيخ زايد قائلاً: “نؤمن بأن المصير واحد”.