الرئيسية / في ذكرى وفاته..بالفيديو: شاهد ماذا قال “الشيخ زايد” عن السعودية؟
في ذكرى وفاته..بالفيديو: شاهد ماذا قال “الشيخ زايد” عن السعودية؟
صحيفة المرصد:تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”مقطع فيديو للشيخ زايد بن نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في ذكرى وفاته، حيث توفي في 2 نوفمبر عام 2004 الموافق 19 رمضان والذي صادف يوم أمس الأربعاء, وتحدث الشيخ زايد في المقطع عن علاقة السعودية والإمارات.
ويظهر في الفيديو الشيخ زايد، مرتدياً لباس الإحرام، قائلاً: “دولة الإمارات مع السعودية قلباً وقالباً”.
وأضاف: “المفروض علينا أن نقف وقفة رجل واحد وأن نتآزر فيما بيننا”.
وانتهى الفيديو بكلام الشيخ زايد قائلاً: “نؤمن بأن المصير واحد”.
في #ذكرى_وفاة_الشيخ_زايد مغردون يعيدون تداول فيديو للشيخ زايد متحدثاً فيه عن السعودية والإمارات: "دولة الإمارات مع السعودية قلبًا وقالباً"
– pic.twitter.com/2F0xl4dEqu
— مجتمعنا (@KSASociety) ١٤ يونيو، ٢٠١٧
التعليقات
11 - .لن.2017-06-15 15:23:47
من افضل حكام الخليج الله يرحمه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - مسفر2017-06-15 15:14:32
الله يرحمه ويغفر رجل طيب شخصيته واضحه ماعنده حقد مدفون زي حق قطر السابق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - محمد الحربي2017-06-15 13:53:09
الله يرحمه ويغفرله(اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك على كل شئ قدير) اللهم شافي كل مريض ياكريم واعتق رقابنا ورقاب اباءنا وامهاتنا وكل عزيزعلينا من النار
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - عبدالعزيز2017-06-15 13:08:53
هل من مستغفر ؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - لاشكن في ان دول الاخليج2017-06-15 12:01:25
منظومة وحد شعبيا واقتصاديا ودينيا وسياسيا . ولكن نتمنى ان نكون حذرين ونحسب لكل خطوه الف حساب . اليوم اخوك يضحك في وجهك والله اعلم ويش يصير بكره الدنيا تبدلت ويجب اخذ الحذ .
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 12,691 )6 - ابويوسف
الله يرحمه ويمد في قبره ويجعله روضه من رياض الجنه مازل الشعب الاماراتى يتغنى بذكره وفضله عليهم
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
5 - سامح البحيري2017-06-15 11:59:39
الصوت مختلف عن صوت ولهجته زايد
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 12,691 )4 - ابويوسف
التازر والوقوف صف واحد مطلب اساسى
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - تعليق 22017-06-15 11:56:29
ممكن شوي عربي . مافهمنا عليك ؟!!
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
2 - عابد فهد2017-06-15 11:28:13
السعودية لو يصير فيها شئ راح سكاكين الكل حملنا مصائبهم من عراقية الى دواعش الى اليمنيين الى مصريين الى امريكان..عد وغلط
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
1 -2017-06-15 11:10:55
رحمه رجل حكمه وشجاعه وخلف نعم الاجيال انعم واكرم تواضع بن زايد وحنكته البلوى عند خليفه ال ثاني خلف*** وباهل الخليج والحق به العار لكن الله يزينها ويجنب الخليج الفرقى والدمار
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : خالد
فيه ناس تكتب وهي ماتقرا الخبر زين...
بواسطة : عبدالله الشهري
استودعكم الله...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
قطر توقع صفقة مع أمريكا لشراء 36 طائرة مقاتلة إف 15 بقيمة 12 مليار دولارBBC 17 586 19 دقيقة
صحيفة وول ستريت جورنال من داخل الدوحة:الوضع المعيشي والاقتصادي في قطر مخيف!المرصد 13 2٬966 2 ساعتين
عمر البشير يقيل مدير مكتبه ويمنعه من السفر إلى السعودية ويقوده لجهة غير معلومةالمرصد 14 5٬036 2 ساعتين
تسجيل صوتي مسرب لرئيس وزراء أستراليا وهو يسخر من “ترامب” !BBC 5 1٬316 3 ساعات
المرصد الرياضي
رسمياً..النصر يوقع مخالصة مالية نهائية مع نايف هزازيالمرصد 7 842 52 دقيقة
التعاون يسعى لضم حارس المرمى “عصام الحضري” .. والأخير يعلن موقفه من اللعب في السعودية!المرصد 14 2٬766 5 ساعات
تعرف على السيرة الذاتية لمدرب النصر الجديد.. وأبرز الأندية التي دربها!المرصد 46 5٬127 1 يوم
منتخب قطر يواجه عقوبات مشددة من الفيفا بسبب صورة تميم ! – صورأ ف ب 69 12٬536 2 يومين
اخبار فنية
ابنة الفنان “طارق النهري”تخرج عن صمتها وتوضح ملابسات القبض على والدها الهارب من حكم بالسجن المؤبد-صورالمرصد 6 4٬832 4 ساعات
بالفيديو: ماذا قالت الفنانة “مرام” عن خلافها مع “ملاك” ووصف الأخيرة لها بالطقاقة!المرصد 18 7٬175 11 ساعة
بالفيديو.. “شمس” توضح ماهي الرجولة من وجهة نظرها .. وتحدد موقفها من تعدد الزوجات!المرصد 82 9٬383 1 يوم
بالفيديو:طلاق فنانة كويتية على الهواء بعد اكتشافها خيانة زوجها!المرصد 84 22٬132 2 يومين
اخبار منوعة
شاهد بالصور: أطول طفل في العالمالديلي ميل 13 2٬676 5 ساعات
صور وفيديو: لجين عمران في إفطار الشيخ محمد بن راشد.. ولأول مرة تلتقي بشخص كانت تسمع صوته فقط !المرصد 114 17٬693 17 ساعة
بالفيديو:سلمي حايك تكشف تفاصيل طلب ترامب مواعدتها ..وهذا كان رد فعلها!المرصد 37 11٬223 1 يوم
“سيلفي” يتناول “الصلاة” في حلقة أثارت ردود فعل واسعة ! – فيديوالمرصد 85 17٬750 2 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد “كاميرا مراقبة” .. توثق مقطع فيديو لـ”عصابة” تسرق المنازل وقت المغرب بحجة تفطير صائمالمرصد 61 9٬149 13 ساعة
فيديو.. الغيرة القاتلة: أراد التحدث لفتاة ..شاهد كيف كان رد فعل صديقته !الديلي ميل 46 12٬691 1 يوم
بالفيديو: شاهد ملثم يسطو على صيدلية في نهار رمضان وينزع صندوق المحاسبة بالبكيرية!المرصد 58 8٬573 1 يوم
شاهد كيف انتقمت مصارعة فرنسية من ثور أسقطها مع حصانها – فيديوالمرصد 12 14٬387 2 يومين
اخبار ثقافية
خطابات آينشتاين عن “الوجود.. وإسرائيل” في مزادسكاي نيوز 18 2٬171 2 يومين
علماء بريطانيون: نحن مصنوعون من غبار النجوم .. واحتمالات بوجود حياة على كواكب أخرى !المرصد 45 1٬838 6 أيام
اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليهاالمرصد 12 3٬722 أسبوع واحد
من هو الإمام “أبو داود ” الذي عاش في القرن الثالث الهجري واهتم بجمع أحاديث الأحكامالعربية 33 2٬192 أسبوع واحد
اخبار صحية
علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”BBC 3 2٬375 أسبوعين
تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغيةروسيا اليوم 14 10٬801 أسبوعين
دراسة: دواء الستاتين يرمم القلب المعطوبالمرصد 13 6٬066 3 أسابيع
علماء : لا صحة للمعلومات التي تحذر من تناول الأجبانالمرصد 11 3٬739 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
ماذا يعني خفض التصنيف الائتماني لقطر..وما تأثيره على اقتصادها!المرصد 12 1٬897 3 ساعات
“السوق المالية” تغرم “مانع الدعجاني” بتهمة التلاعب والاحتيال في أسهم 3 شركاتالمرصد 12 3٬594 11 ساعة
تعرف على أغرب 3 معلومات عن الدولار الأمريكي.. الثانية ستصدمك!المرصد 7 7٬809 1 يوم
8 أشخاص فقط سددوا رسوم أراضيهم البيضاء!المرصد 25 4٬169 1 يوم
أخبار مناسبات
بالصور : أمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطارواس 22 3٬597 2 يومين
شاهد بالصور: الأمير خالد الفيصل يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد الحرامواس 20 5٬342 2 يومين
بصور حصرية لـ “المرصد”.. شاهد “فيديو” يوثق العرض العسكري لقوات الأمن الخاصة برعاية ولي العهدالمرصد 8 4٬624 أسبوعين
الاخيرة
4 أسباب وراء ظاهرة اختطاف الأطفال في المملكة.. مختصون يكشفون التفاصيل والأماكن المستهدفة!المرصد 6 520 20 دقيقة
أسهل مهنة بالعالم..تمنحك 1500 دولار في اليومالمرصد 9 6٬427 24 ساعة
“التجارة” تحسم الجدل حول حقيقة صورة متداولة تظهر قيمة مسجلة على مشروب غازي خاضع للضريبةالمرصد 71 12٬108 1 يوم
شاهد فيديو طريف لفلبينيين وهم يطوفون حول الكعبة!المرصد 43 10٬340 2 يومين
كاريكاتير