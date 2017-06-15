تفاصيل جديدة في واقعة رفض الدوحة دخول عوائل قطرية لبلادهم وتركهم على الحدود بمنفذ أبو سمرة! -صور

حجم الخط A A A المرصد 13 3٬381 5 ساعات

صحيفة المرصد: كشف أحد ذوي العائلة العالقة بالمنفذ القطري “أبو سمرة”، عن تفاصيل جديدة في واقعة رفض “قطر” السماح لهم بدخول بلادهم، مشيرًا إلى أن المسؤولين هناك استجابوا أخيرًا لندائهم وتم إدخالهم بعد الضجة الإعلامية التي استمرت يومين.

ووفقًا لـ “سبق” قال أحد أفراد العائلة العالقة إن المسؤولين سمحوا للعائلة المكونة من ثمانية أشخاص بالدخول لبلادهم، متمنيًا إعادة الهوية الوطنية لهم لممارسة حياتهم اليومية وإكمال دراساتهم التعليمية.

وكانت صحف سعودية قد تناولت موضوعات متتالية عن العوائل القطرية العالقة بالمنفذ الحدودي، ونشرت معاناتهم قبل أن تتفاعل معهم الجهات المسؤولة وتسمح لهم بالدخول.