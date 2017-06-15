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تفاصيل جديدة في واقعة رفض الدوحة دخول عوائل قطرية لبلادهم وتركهم على الحدود بمنفذ أبو سمرة! -صور
صحيفة المرصد: كشف أحد ذوي العائلة العالقة بالمنفذ القطري “أبو سمرة”، عن تفاصيل جديدة في واقعة رفض “قطر” السماح لهم بدخول بلادهم، مشيرًا إلى أن المسؤولين هناك استجابوا أخيرًا لندائهم وتم إدخالهم بعد الضجة الإعلامية التي استمرت يومين.
ووفقًا لـ “سبق” قال أحد أفراد العائلة العالقة إن المسؤولين سمحوا للعائلة المكونة من ثمانية أشخاص بالدخول لبلادهم، متمنيًا إعادة الهوية الوطنية لهم لممارسة حياتهم اليومية وإكمال دراساتهم التعليمية.
وكانت صحف سعودية قد تناولت موضوعات متتالية عن العوائل القطرية العالقة بالمنفذ الحدودي، ونشرت معاناتهم قبل أن تتفاعل معهم الجهات المسؤولة وتسمح لهم بالدخول.
التعليقات
13 - الحق والحق أقول2017-06-15 14:27:55
رب ضارة نافعة..
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12 - سابق2017-06-15 13:33:33
امرها عجيب دويلة قطر تسحب الجنسية من المواطن القطري صاحب الارض والديرة قبل حكم ال ثاني و تمنح الجناسي للمصريع والمرتزقة من افريقيا وأمريكا اللاتينية اي ظلم بعد هذا
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11 - منصور2017-06-15 13:21:18
الله يهدي الجميع إلى طريق الحق والصواب
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10 - فارس نحد2017-06-15 12:42:12
اطفال ابرياء وش علاقتهم بالسياسه ومشاكلها الله يحفظهم
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9 - على دين الوهابيه2017-06-15 12:28:46
طيب خليكم احسن من قطر واستضيفوهم .
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8 - مجرة التبانة2017-06-15 12:24:21
نبي اعادة كل الاعداد وليس مجموعة نعد باصابع اليدين. أين اللي طلعوهم قبل سنوات؟
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7 - أبو الدحم2017-06-15 11:30:50
والله حرام أن تنتقم السلطات القطرية من شعبها بسبب تعنتها في غيها وإصرارها على المكابرة في عدم التراجع عن مواقفها العدائية المجنونة حتى وصل الأمر بالإنتقام من مجموعة أطفال عالقين على الحدود....
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6 -2017-06-15 11:12:06
لهم يومين من يوم دخلوا واي ضجه اعلاميه والله محد درى
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5 - غريبه2017-06-15 11:11:41
ياحظهم
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4 - أبو أنس2017-06-15 11:07:31
الله يحفظهم . أخاف يطلعوا حرتهم فيهم .
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3 -2017-06-15 11:07:11
الحمد لله وانا اتوقع لو يتم طرد الحمدين من قطر وعجوز قريع تميم يقدر يسيطر على الامور ما قدر يتحكم بوجود اكثر من متنفذ كلنا نتمنا عودة قطر للخليج ليس في مصلحة احد الفرقى ولكن الامر زاد عن حده
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2 - المُزن2017-06-15 11:05:31
🍃🍁الحمد لله 🍁🍃
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1 - بندر2017-06-15 11:03:12
الحمدلله على ان تم ادخالهم وحل مشكلتهم
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بواسطة : سـارونھَہّ
و گلٰن يـٰلقى مطلٰوبہ ؛ بآلصٰبَر لو آيآٰمہ تعيقٰہ.💛'.......
بواسطة : خنبوقه الخبله
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