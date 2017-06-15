قينان الغامدي يكشف عن مؤامرة “قطرية” لإقامة “خلافة إسلامية” على طريقة الإخوان والسروريون!
صحيفة المرصد: كشف قينان الغامدي، الكاتب الصحفي بجريدة الوطن، عن المؤامرة التي يحيكها النظام القطري للمملكة ولمنطقة الخليج، والوطن العربي، مشيرً إلى أن (الحمدين) –نسبه إلى حكام قطر- يسعون إلى إقامة (خلافة إسلامية)، أشبه بفكرة (الإخوان المسلمون، والسروريون).
وأوضح الغامدي في مقال له بجريدة الوطن تحت عنوان ” وسقطت دولة الخلافة الحمدية: تخيل فقط يا سعودي”، أن “الحمدين” سعوا إلى الدعوة للخلافة المزعومة وتكريسها طيلة أكثر من أربعة عقود مضت، وأثناء عملهم الدؤوب في هذا السبيل باسم الدين والدعوة، وجدوا أن فكرتهم ودعوتهم تناغمت مع إحساس العظمة وطموح التسيّد في ذهن (حمد الكبير) فخطبوا وده، واندلق بين أيديهم يبثهم ضيقه وحنقه من حكام السعودية، وطموحه أن تصبح (دولة الحرمين!) تحت إدارة متطورة جدا! وعادلة جدا! وصادقة جدا! ومؤمنة حقا.
وأضاف أن هذه الإدارة النادرة اسمها (حمد الكبير ما غيره!)، فقالوا له: أنت ربها وابن بجدتها!، وأنت حفيد الإمام محمد بن عبدالوهاب الحقيقي! وانبروا يقدمون له البحث تلو الآخر لإثبات مكانته الدينية -بحسب نسبه- في قلوب المسلمين، والاستجابة التي سيجدها، والتأييد والتبجيل الذي سيناله من إندونيسيا إلى موريتانيا، بصفته سيُصبِح (أمير المؤمنين حمد الكبير!)، ويضاف له لقب (الأول)، ويضاف له لقب (الأول!) باعتباره المؤسس لإحياء الخلافة الإسلامية في العصر الحديث، وتتسمى الدولة باسمه فتكون (الدولة الحمدية!)، مثله مثل (أَبُوالمُلُوك السُّلطان الغازي فخرُ الدين قره عُثمان خان الأوَّل بن أرطُغرُل بن سُليمان شاه القايوي التُركماني – مؤسس الدولة العثمانية).
وتابع الكاتب الصحفي: “من هنا انبرى (حمد الصغير!) ليضطلع بمهمة التخطيط وتنفيذ المؤامرة! وبقية القصة معروفة، فالنظام القطري منذ 1996، وهي تعمل على خطين، الأول دعم تنظيم الإخوان في مصر والعالم، والثاني التركيز على دعم رموز الإخوان والسروريين في داخل السعودية.
وأكمل: “النظام القطري نجح في ليبيا، وها هي غارقة في الفوضى والإرهاب، وتضافرت جهودها مع الحليف القديم له (نظام الولي الفقيه في طهران!) فنجحا في العراق، وامتدت جهودهما في دعم الإرهاب وتنظيماته إلى سورية واليمن، وسقط الرهان في مصر وأفل نجم التنظيم الإخواني، وسقط في اليمن على يد عاصفة الحزم، وسقط في السعودية ومنطقة الخليج على يد ملك الحزم والعزم وأشقائه، ولا حظوا أيضا، أين ارتمت قطر علنا بعد قطع العلاقات معها، فهي الآن تنشد الدفء في حضن كانت مرتمية فيه سرا طيلة العقدين الماضيين، وهو الحضن (الإيراني والإسرائيلي) شريكا طموحاتها الساقطة في دعم الإرهاب والتآمر على دول المنطقة”.
التعليقات
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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طيب ماتلاحظ إن ترامب مساهم في إقامة الخلافة التي تقولها وإلا كيف يبيعهم أكثر من سبعين طائرة ما ألومك السن ولإقاف له دوره
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اوكي فيه خلاف مع قطر، ونحن مع حكومتنا، لكن ترى الفبركة لها فن، ما تكتبه انت مجرد هذيان لا يقبل فيه ولا يصدقه مبتدئ بالسياسة لسبب بسيط أن أمراء قطر ماراح يفرطون بمشيختهم بسبب أوهام خلافة، ارحموا عقولنا
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أهلين قينان أنت وصلت
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كافيه رأسه غير**** !
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كلن يطلع من رأسه ( والله حاله )
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حتى قطر مالها حدود مع إسرائيل وعامله علاقات وعندهم حماس!😨😆
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خدعوك فقالوا كاتب .. حدث العاقل بما لا يُعقل فإن صدق فلا عقل له .. لم نرى طيلة عقود من الزمن جهود قطر الا انها راعية للسلام محترمة للمواثيق الدولية..لها مشاركات قيمة ضد كلاب ايران المجوس باليمن وسوريا
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كلنا فداء السعودية وضد قطر ؟؟؟ لكن هذا ****يدور الشهره وينك من زمان يوم عندك المعلومات ماتتكلم
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المنافقين بالدرك الأسفل من النار اللهم انتقم منهم تلبسو بالدين ومزقو دولنا بالتعاون مع الروافض والمجوس والغرب!
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كذلك اللي مع المسلمين مايدعم الحوثي لقصف أطهر أرض اللي مع المسلمين مايحط علاقات مع إسرائيل اللي محتله المسجد الأقصى جمعتو ياقطر إسرائيل وحماس بأرضكم 😂وتدعمون الحشد الشيعي ونصر الآت واخونج سرورية..😂
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ههههه حكام قطر كنهم يطبقون الإسلام وعلى الأرض نساء عاريات بقنواتهم وبإحدى أسواقها نساء يشيشن مختلطات وهذا شفته بقناة قطر وووو إلخ متلبسين بالدين أخونج سرورية
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مرفوع عنه القلم
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ارتاح ياقينان انت كبير في العمر قابل المسجد
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يا ليل ما أطولك !! هذرمات صحفيين ! يشرقون ويغربون ويظنون الناس لا يفهمون !!
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صدق قينان وهو صدوق ولكن لماذا لا نبحث عن شركاء قطر المحليين في تلك المؤامرة وهم معروفون ومقدسون ويبحثون عن الخلافة علانية ويرونها قادمة ويحلفون على ذلك ويؤيدون قطر ضد شعبهم ودولتهم .
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هذا مو موقوف عن الكتابة؟؟****
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ان نتضروالله ينصركم
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22 - سامح البحيري احسنت ماقلته قراءة سليمه لما يجري
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طيب ياقينان ي*** عارف كل هالمعلرمات ليه ماتكلمت من زمان****
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كلامه كله خرابيط وازعجونا بالاخوان اللي ماعمري شفتهم الا في خيالهم فقط وعلى قولة المثل الغربي "اذا اردت البقاء على كرسيك اختلق لك عدو من العدم حتى يدوم الحكم".
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هههههه كرتكك محروق وتبغى تنشهر ولو اراد الله للاسلام ان ينهض من جديد لن تستطبع انت ولا غيرك ان يوقف ارادة الله.
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وراك متحمس يا قينان حسستني كانك غربي اكثر من الغرب نفسه.
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بعد صفقه الطائرات والسفينه الحربيه ،*** ههههههع
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نعود لتكملة الجلسة بعد فاصلنا التوضيحي السابق
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تعليق رقم 8 الماضي.. الخلافه الصحيحه خلافه على منهاج النبوه حلم كل مسلم موحد بالله اما خلافة داعش والقاعده محد يبيها
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28 - شي يضحك .. الى 26 كانك تقول ان السرورية دين (( لا تستعجل فلدينا 72 فرقة فربما لحقت باحدى تلك الفرق ))
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32 - شي يضحك ... الى 26 انظر الى أرث محمد سرور(( وما يسيئكفي حصر ارثه وبيانه لورثته الوارثون ))
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32 - شي يضحك ... الى 26 انظر الى أرث محمد سرور (( ارثه لمن ورثه ؟!! ولسنا له بوارثين !! ))
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اللهم أشغل أعداء دينك وأعداء بلادي في أنفسهم وكفنا شرهم.
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((السرورية )) نشط و أنتشر التيار السروري بشكل واضح وجلي فترة الصحوة في جانبها السلبي حيث زاد الاتباع واتسعت دائرة التيار وتنظيمه الظاهر والباطن
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ما اسوأ من قطر والإخوان إلا***
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((السرورية )) أثمر نشاط سرور الحركي في تكوين أتباع منهج لفكره الجديد .. شكلوا فيما بعد ما يعرف بالتيار السروري
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((السرورية )) براعة سرور تجسدت وتجلت في قدرته الفائقة في خلط المنهج السلفي المتشدد مع المنهج القطبي الخارجي ليقدم لنا منتجا (( جديد )) يناسب المجتمع الذي يعيش فيه (( السرورية ))
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الى 26 انظر الى أرث محمد سرور بالدينا وماذا عمل لدينه ودنياه وانظر الى نفسسك ماذا تركت من أرث لدينك ودنياك فلا تنسى نفسك من زود الدينا للاخرة واترك عنك هذا الاطروحات فهي والله تلحق بك يوم القيامة
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((السرورية )) منهج محمد سرور خليط منهجين أساسيين ( منهج متشددوا وغلاة السلفية ومنهج قطب الاخواني )
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يعني فطر ارهابيه ؟ والا دوله تسعى الخلافه ؟ حدد ياقينان*** انا استغرب من اللي يفكرون الشعب خبل و يصدق اي شيء .هذا اول لما كان الجهل منتشر .الان لا
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كلهم في الهواء سواء الاخوان في قطروالاخوان في المملكه هدفهم زعزعة الامن وبث الكراهيه بين الحاكم والمحوم وقامة دوله افلاسيه اجراميه اسمها اسلاميه وهي عنصريه اجراميه تديرها عصابات مايعرفون الله اليهود ف
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الى 26 طرحك مع احترامي لك سخيف وكانك تقول ان السرورية دين جديد مع احترامي لك اذا انت وامثالك بهم مرض فتمرضنا بطرحك فنقول لكم الحمدالله رب العالمين والعقل نعمة وانتم مجرد مدرعمين مع الخيل فكر بكلامك
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اللهم من اراد مملكتنا والحرمين بشر فجعل الشر ينزل عليه ويدمر كيانه ودياره وأعوانه ولا تقم لهم رايه واجعلهم عبر واية امين
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((السرورية )) بعد أن وثق المجتمع في محمد سرور بما (( أظهره )) من سلفية يقبلها الجميع ، لقي قبولا وأتباعا !! وما لبث حتى بدأ في (( زرع منهجه الجديد ))
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((السرورية )) في بداياته لبس سرور العباءة السلفية فهي (( التقية ))الاخونية التي مكنته من العمل في مجتمع سني محافظ
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((السرورية )) قدم محمد سرور للسعودية عام 1384 هـ وعمل مدرساً في المعهد العلمي في بريدة منطقة القصيم
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((السرورية )) محمد سرور زين العابدين سوري من حوران إخواني نهج منهج قطب ونقحه وأسس منهجا جديد له يناسب البيئة التي عمل فيها .
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الدلوخ يعطون قطر شهادات مجانيه،،اي خلافه ،،قطر ذراع لمشروع الفوضى الخلاقه. وتدمير السعوديه ومصر والاستيلاءعلى جزء من الشريط النفطي،،وتنفيس عقده النقص اللتي يعاني منها حمد وموزه ومعها بنت قاسم سليماني
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أخبرنا نبينا عن الخوارج بصفة عامة وخوارج العصر اﻹخونج بصفة خاصة حين قال( هم من بني جلدتكم ويتكلمون بألستنكم ويقرؤون القرآن ﻻ يجاوز حناجرهم يقتلون أهل اﻹسﻻم ويتركون أهل اﻷوثان يخرجون من الدين كما يخرج
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ما اقول ياليتك **** انت ياللي مسوي فيها مثياليات
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مزيدا من الدفاع عن الوطن وفضحا لخوارج العصر أيها الكتاب الوطنيين فأنتم علي الجبهة مثل جنودنا اﻷبطال علي الجبهة. وبينوا للعالم حقيقة خوارج العصر اﻹخونج وتنظيماتهم وأسقطوا اﻷقنعه عنهم
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حمد/قمط
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قطر وسياستها الى ***
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اذا شفت اخوك او أبنك ربى لحيه وقصر ثوبه..نصيحه بلغ عنه السلطات الأمنيه لمراقبته ومتابعة افعاله..فهو قنبله موقوته وخطر على الوطن
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هل تود أن تعرف عنهم ما تريد أن تعرفه ؟
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الجميع يعرف مدى حقد حمد وموزه وتأثير الإيرانيين عليهم لكن يطّلع قينان يستغل الظرف ويصفي حسابات اول عوده بعد المنع
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الطابور الخامس اﻹخونجي المندس بيننا ﻻ يعجبهم دفاع أبناء الوطن الغيوريين من كتاب وغيرهم. ﻻنهم يفضحون مخططات تنظيم اﻹخوان اﻹرهابي ودولهم الداعمة لهم
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هل تعلم أن السرورية نبته اخوانية ؟
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هل تعرف السرورية ؟ أو سمعت بها ؟
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كلام يفتقر للمعرفه قطر دوله منفتحه وفنادقها الجديده *** للدوحه تمهيدا ﻻستقبال كأس العالم قطر ستصبح ** الخلاف هو في سياسة قطر الخارجيه
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لا نريد خلافه اسلاميه بتاتآ ..يكفينا نموذج داعش..الخلافه لاتصلح لهذا العصر..ي**
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كل كلمة قالها صحيحة وبدليل النسخه اﻷخيرة من اﻹخونج المولود المسخ من جنين اﻹخوانج وهو داعش يطالب بنفس مطالب اﻹخونج اﻷم ودولهم والحمدين دولة خﻻفة إخونجية خارجية علي أنقاض الشعوب العربية والإسلامية
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قينان هل تذكر بداية الضربة على أفغانستان تذكر لقاءه في mbc Fm ارجع للحوار وستعلم انك ماعندك ماعند جدتي
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يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء آل سعود لهم هيبة ومقام فكانت حكمة الله أن يكونوا حكاما لهذا البلد العظيم نسأل الله أن يؤيدهم بنصره
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تخيل معي لو حمد هذا او ابنه يحكمان دولة بحجم بلاد الحرمين ويصبح الملك حمد وولي عهده تميم وتكون موزة مستشارة الامن القومي بالله وأسألكم بالله كيف يكون شكلهم ياجماعة والله ماتركب الله جل في علاه يقول
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خرابيط.
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ق ط ر😀
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