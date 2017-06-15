سفير قطر يعود إلى القاهرة بعد طرده بـ8 أيام!

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صحيفة المرصد: أكد موقع “مصراوي” أن سيف بن مقدم البوعينين – سفير قطر بالقاهرة، وصل مطار القاهرة الدولي، قادمًا من الدوحة عن طريق الكويت، لممارسة مهام عمله مندوبًا لقطر لدى جامعة الدول العربية، وذلك بعد 8 أيام من مغادرته للقاهرة تنفيذا لقرار الخارجية بقطع العلاقات مع قطر. وصرحت مصادر أمنية بالمطار بحسب الموقع ذاته أن السفير القطرى وصل من الدوحة عبر الكويت على متن الطائرة الكويتية، وتم إنهاء إجراءات وصوله في استراحة كبار الزوار بالمطار. وكان السفير القطرى غادر مصر الأربعاء 6 يونيو الجاري، متوجهًا إلى تركيا فى طريق عودته إلى بلاده، تنفيذا لتعليمات الخارجية التي استدعته الاثنين الموافق 5 يونيو الحالي، وسلمته مذكرة رسمية بإنهاء اعتماده بالقاهرة، وإمهاله 48 ساعة لمغادرة البلاد تنفيذًا لقرار قطع العلاقات مع قطر.