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سفير قطر يعود إلى القاهرة بعد طرده بـ8 أيام!
صحيفة المرصد: أكد موقع “مصراوي” أن سيف بن مقدم البوعينين – سفير قطر بالقاهرة، وصل مطار القاهرة الدولي، قادمًا من الدوحة عن طريق الكويت، لممارسة مهام عمله مندوبًا لقطر لدى جامعة الدول العربية، وذلك بعد 8 أيام من مغادرته للقاهرة تنفيذا لقرار الخارجية بقطع العلاقات مع قطر. وصرحت مصادر أمنية بالمطار بحسب الموقع ذاته أن السفير القطرى وصل من الدوحة عبر الكويت على متن الطائرة الكويتية، وتم إنهاء إجراءات وصوله في استراحة كبار الزوار بالمطار. وكان السفير القطرى غادر مصر الأربعاء 6 يونيو الجاري، متوجهًا إلى تركيا فى طريق عودته إلى بلاده، تنفيذا لتعليمات الخارجية التي استدعته الاثنين الموافق 5 يونيو الحالي، وسلمته مذكرة رسمية بإنهاء اعتماده بالقاهرة، وإمهاله 48 ساعة لمغادرة البلاد تنفيذًا لقرار قطع العلاقات مع قطر.
التعليقات
31 - خالد2017-06-15 15:26:17
فيه ناس تكتب وهي ماتقرا الخبر زين
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30 - زائر2017-06-15 15:17:19
حسبنا الله ونعم الوكيل كل البلاوي والتفرقة من الإمارات ومصر حمى الله المملكة وقطر من التامرات
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29 - شايفك2017-06-15 15:05:31
انطرد من الباب ورجع من الشباك . مكايدة قطرية لمصر . مما يعني ان هناك في دولة خطر من يفكر في حبك المكايدات والمؤامرات من امثال عزمي خسارة وشلة الزلمات والعمايم والطرابيش . ( كل هذا يطلع منك يا خطر .. )
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28 - بدون عنوان2017-06-15 14:55:46
قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين)
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27 - لماذا نقول عن الصادقون صادقون ؟!!2017-06-15 14:51:31
وقال صلى الله عيه وسلم : (( إن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا )) وفي رواية : (( ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا ))
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26 - لماذا نقول عن الصادقون صادقون ؟!!2017-06-15 14:50:00
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا .
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25 - لماذا نقول عن الصادقون صادقون ؟!!2017-06-15 14:48:34
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24 - لماذا نقول الخونة صادقون ؟!!2017-06-15 14:34:26
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23 - محمد علي2017-06-15 14:30:44
9 72 لوطردت قطر 300000 مصري لفتحت المملكة ابوابها لهم و احتضنتهم اخوانهم في الدين حفض الله المملكة و السيسي اخ ودود للمملكة لن تردها في وجهه هدا الزعيم العربي الكبير حامي العروبة و الاسلام اسد الاسود
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22 - ******2017-06-15 14:30:41
1 - خالد علي // المصري يلعب على حبلين //
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21 - لماذا نقول الخونة يكذبون ؟!!2017-06-15 14:26:50
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20 - ********2017-06-15 14:25:24
13 - صنداحي/ خطوة أخوية // لك أن تحلم
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19 - لماذا نقول الخونة يكذبون ؟!!2017-06-15 14:15:39
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18 - زائر2017-06-15 14:05:28
، لممارسة مهام عمله مندوبًا لقطر لدى جامعة الدول العربية
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17 - لماذا نقول الخونة يكذبون ؟!!2017-06-15 14:04:07
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16 - خالد2017-06-15 13:58:13
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15 - خبير2017-06-15 13:36:51
ما عندهم غيره ؟أكيد عندهم ولكن مكايدة لمصر وانتصار لكرامة سفيرهم .حركات قطر .
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14 - (ص)2017-06-15 13:36:28
فيه ناس يسموها سياسة، وفيه ناس يسموها **، أي حسب ما تقتضيه المصلحة.
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13 - صنداحي2017-06-15 13:31:53
خطوة أخوية من دولة القاهر نأمل من باقي الإخوان المقاطعين يتخذون نفس الخطوة ويحلوا الاختلافات السياسية على الطاولة المستديرة بمنئا عن الشعوب ومصادر رزقهم وعلاقاتهم الاجتماعيه والتجاريه
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( عدد التعليقات 12,691 )12 - ابويوسف
حسبت عائله بو عينين من الجبيل. اثرهم قطريين
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( عدد التعليقات 12,691 )11 - ابويوسف
طريق نقل جوى عن طريق الطيران الكويتى
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10 - عبدالسلام احمد2017-06-15 13:03:47
مصر ما تقدر تمنعه لأنه مندوب تابع لجامعة الدول العربيه و لايملكون صلاحية منعه ولايتم عزله الأ بقرار يتم التصويت عليه من اعضاء الجامعه العربيه في الآولى خرج بصفته سفير لدى مصر وعاد لتمثيل عضوية دولتة
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9 - 722017-06-15 12:56:02
لو طردت قطر ال300 الف مصري مين بيصرف عليهم و على اهلهم السيسى مثلا
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8 - فهد122017-06-15 12:54:09
مسكين شكله يكسر الخاطر..... محدش يلعب مع السيسي
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7 - حسبها صح المصري2017-06-15 12:52:13
300 الف مصري فى قطر متهنين ومبسوطين ليش النكد ، فورة نخو مدتها ثمان ايام والحسابه بتحسب ياعم ، وغدن لناضره قريب ،
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6 - محمد الصيعري2017-06-15 12:41:32
الله يصلح الحال
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5 - اللي جالس يقول مصر تلعب على الحبلين2017-06-15 12:35:23
نقول الله يصلحك وفهمك للأمو ضحل ( هذي سياسات دول ونحن نفرح كلما عادة العلاقات بين الدول الخليجية والعربية حتى نغلق الفرصة على تدخل الدول الغير عربية . وبعدين الرجل رجع مندوبًا لقطر في الجامعة العربية
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4 - sooonx2017-06-15 12:28:59
والله مايتعوق بومصره صرفها كله خوف على رجعت الثلاثمية الف عامل مصري من قطر ويطيحون في كبده وبعدين هالسفير وجه بن فهره الله يهديه طاردينه ومسكرين صالات كبار الزوار في وجهه قبل اسبوع ويرجع لهم هب عليه
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3 - نجاخان2017-06-15 12:15:14
شاقووووووووووووووول ياخالد علي اللي مايلعب على الحبلين يروح للرجلين
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2 - الهزاني2017-06-15 12:10:32
والله ***في القطريين
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1 - خالد علي2017-06-15 12:06:29
المصري يلعب على حبلين
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