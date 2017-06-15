السفير البحريني في لندن يشير لارتباط قطر بتفجيرات مانشستر

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صحيفة المرصد-سكاي نيوز:عبر السفير البحريني في لندن، فواز بن محمد آل خليفة، في مقابلة حصرية مع صحيفة “تليغراف” البريطانية، عن قلقه من ارتباط قطر بالجماعات الليبية الإرهابية، وبالتالي علاقتها بالمسؤول عن تفجيرات مانشستر الأخيرة، التي راح ضحيتها 22 شخصا.

وأبدى السفير استياءه بعدما ربطت تقارير الانتحاري المسؤول عن تفجيرات مانشستر، سلمان العبيدي، بجماعات ليبية إرهابية مدعومة من الدوحة.

وقال سفير البحرين في لندن إن “هناك قلقا متزايدا في البحرين من علاقات تربط المجموعات الإرهابية المتطرفة المدعومة من قطر، والجماعات الإرهابية التي ترتكب الفضائع مثل تلك التي شهدتها بريطانيا مؤخرا”.

وأضاف: “تزعزع قطر الاستقرار في بلدي أيضا، بدعمها لجماعات إرهابية مثل سرايا الأشتر، التي نفذت تفجيرات واغتيالات استهدفت مسؤولين أمنيين في البحرين”.

كما أكد السفير على أن دعم قطر لجماعات إرهابية مرتبطة بالقاعدة في ليبيا وسوريا زاد الموقف سوءا في البلدين، وأدى إلى فوضى كبيرة ساهمت بأزمة اللاجئين التي يشهدها العالم الآن.

وأضاف في مقابلته مع “التليغراف” أن الخطوات التي اتخذتها البحرين بجانب السعودية والإمارات ومصر ودول أخرى، بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، تمثل إنذارا جديا لقطر.