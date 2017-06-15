السفير البحريني في لندن يشير لارتباط قطر بتفجيرات مانشستر
صحيفة المرصد-سكاي نيوز:عبر السفير البحريني في لندن، فواز بن محمد آل خليفة، في مقابلة حصرية مع صحيفة “تليغراف” البريطانية، عن قلقه من ارتباط قطر بالجماعات الليبية الإرهابية، وبالتالي علاقتها بالمسؤول عن تفجيرات مانشستر الأخيرة، التي راح ضحيتها 22 شخصا.
وأبدى السفير استياءه بعدما ربطت تقارير الانتحاري المسؤول عن تفجيرات مانشستر، سلمان العبيدي، بجماعات ليبية إرهابية مدعومة من الدوحة.
وقال سفير البحرين في لندن إن “هناك قلقا متزايدا في البحرين من علاقات تربط المجموعات الإرهابية المتطرفة المدعومة من قطر، والجماعات الإرهابية التي ترتكب الفضائع مثل تلك التي شهدتها بريطانيا مؤخرا”.
وأضاف: “تزعزع قطر الاستقرار في بلدي أيضا، بدعمها لجماعات إرهابية مثل سرايا الأشتر، التي نفذت تفجيرات واغتيالات استهدفت مسؤولين أمنيين في البحرين”.
كما أكد السفير على أن دعم قطر لجماعات إرهابية مرتبطة بالقاعدة في ليبيا وسوريا زاد الموقف سوءا في البلدين، وأدى إلى فوضى كبيرة ساهمت بأزمة اللاجئين التي يشهدها العالم الآن.
وأضاف في مقابلته مع “التليغراف” أن الخطوات التي اتخذتها البحرين بجانب السعودية والإمارات ومصر ودول أخرى، بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، تمثل إنذارا جديا لقطر.
التعليقات
تصريح مضحك ويدل على الفكر المحدود اللهم لك الحمد والشكر
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اذا بقي هكذا الحال وتثبيت التهم على قطر فالامور متجهه لضرب قطر الله يهدي النفوس
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من حق البحرين يدافع عن موقف بلاده لان القطر قام يلف على كل دول العالم يبكي ظلموه القلب الخالي ظلموه اللي يدعي انه قوي يكون قد كلامه ماله دعي تروح تبكبك عند الدول يا قطري
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واللة يالبحارنة صار لكم ريش وبديتو تتكلمون اللة يالدنيا .
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من المعيب أن يقول مثل هذا الكلام
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نعم قطر دولة مافيا وإرهابية مثل ايران الي تزعزع أمن المنطقه لافرق وليخسأ الخاسئون
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الحين البحرين صارت هى من يتكلم عن قطر
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الليبيين جميعآ يعتبرون خليفه حبتر هو الارهابي ومن دمر ليبيا ومن ساندة
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قطر دوله الماااااافيا !!!!!!?!😡😡😡😡‼️‼️
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حسبي الله ونعم الوكيل وينهم عن ربهم يوم القيامه اللهم لاتجعل الدنيا اكبر همنا الله ورازقهم بالمال هم يدفعونه في الخراب ورب البيت بحاسبهم عليه
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هؤلاء هم العرب
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شكله حطها في مخه وبيهيج الراي البريطاني عليها 😂😂👍
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ونعم بالعرب
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قال تعالى : { وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لأنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ }
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خوش سفير عربي بلندن
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كل التقارير اشارت الى الدوحة في حينها ولكن ربك لهم بالمرصاد
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حسبي الله على قطر وإيران وإسرائيل وأمريكا
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