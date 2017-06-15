تسجيل صوتي مسرب لرئيس وزراء أستراليا وهو يسخر من “ترامب” !

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صحيفة المرصد-BBC:سربت وسائل إعلام أسترالية تسجيلاً صوتياً يسخر فيه رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان تيرنبول يتحدث أثناء فعالية لوسائل الإعلام في البرلمان الاسترالي.

ولا يجري بث أحداث الفعالية في العادة لكن المحرر السياسي لقناة الشبكة التاسعة الأسترالية قرر الخروج عن المألوف وتسريب الحديث.

وكان تيرنبول وترامب قد أصلحا علاقتهما مؤخراً بعد بداية متوترة.

وشاب التوتر أول اتصال هاتفي بين الاثنين بشأن تحفظ ترامب على الالتزام بتعهد أمريكي سابق بقبول 1200 لاجئ من مراكز الاحتجاز الاسترالية.

لكن عقب اجتماع الزعيمين في نيويورك الشهر الماضي، وصف ترامب علاقتهما بأنها “رائعة”.

“الفوز في الانتخابات”

وقلد تيرنبول أسلوب ترامب في الحديث أمام الصحفيين، وقال إن اجتماعهما “كان جميلاً. كان الأكثر جمالاً، ومنحني راحة لم أحظ بمثلها من قبل”.

وأضاف “أنا ودونالد نفوز ونفوز في الانتخابات. نحن نفوز كثيراً، نحن نفوز، نفوز كما لم نفز من قبل”.

كما قال مازحا “الفوز في الانتخابات سهل جداً”، مضيفاً “أعرف ذلك الشخص الروسي” وذلك في إشارة على ما يبدو إلى مزاعم التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة بالولايات المتحدة.

يذكر أن استراليا هي أحد الحلفاء المقربين للولايات المتحدة، وقد قاتلت قوات البلدين جنباً إلى جانب في كل مناطق النزاع الرئيسية في السنوات القليلة الماضية، ومنها العراق وأفغانستان.