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عمر البشير يقيل مدير مكتبه ويمنعه من السفر إلى السعودية ويقوده لجهة غير معلومة

عمر البشير يقيل مدير مكتبه ويمنعه من السفر إلى السعودية ويقوده لجهة غير معلومة
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المرصد 14 5٬062 2 ساعتين

صحيفة المرصد: أقال الرئيس السوداني عمر البشير أمس الأربعاء، مدير مكاتبه ووزير الدولة بالرئاسة، الفريق أمن طه عثمان الحسين من مناصبه، وسمح له بمغادرة الخرطوم بعد ساعات من منعه السفر إلى السعودية واقتياده من المطار إلى جهة غير معلومة، ولم يصدر عن الحكومة السودانية ما يفيد بإقالة الفريق.
ووفقا لصحيفة “سودان تربيون”، أصدر البشير مرسوما جمهوريا بتعيين حاتم حسن بخيت، وزير دولة ومديرا عاما لمكاتبه، وهو ما يعني ضمنا إعفاء طه من مهامه كمدير لمكتبي الرئيس في القصر الرئاسي ومجلس الوزراء وسط تضارب المعلومات حول الأسباب، ولم يوضح القرار مصير الفريق طه، وما إذا كان باقيا في منصبه كوزير برئاسة الجمهورية.
بعدها ظهر الحسين يوم الثلاثاء الماضي، من بين الوزراء الذين استقبلوا الرئيس السوداني في المطار لدى عودته من العاصمة الإثيوبية بعد المشاركة في قمة (إيقاد) الخاصة بأزمة جنوب السودان. وبعد ساعات من عودة البشير قرر “طه” السفر إلى السعودية، لكنه تفاجأ بتوقيفه بالمطار ومنعه من صعود الطائرة واقتياده إلى مكان مجهول.
من جهتها قالت مصادر إن طه تم إبلاغه شفهيا بقرار إعفائه من مناصبه، قبل أن يسمح له بمغادرة السودان إلى السعودية عبر طيران الخليج لأداء العمرة، موضحة أن حيثيات الإعفاء غير واضحة حتى الآن، إذا ما كانت تعود للأزمة الخليجية وموقف السودان منها، أم لأسباب تتعلق بخلافات داخلية مع رئيس الوزراء بكري حسن.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

14 -
2017-06-15 15:25:38
اخونجيه ما لهم أمان
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13 - احمد
2017-06-15 14:48:08
اخذ هدية فنيلة ميسي 10 ريال
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12 - مواطن غيور
2017-06-15 14:33:50
لفوا رأسك يابويمن وتعليق ١هوانت
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11 - منوفي
2017-06-15 14:32:14
تعليق مخالف
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10 - مواطن غيور
2017-06-15 14:32:12
السرزيارة مندوب قطرللسودان السياسه متغيره والمصالح ثابته
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9 - منوفي
2017-06-15 14:28:25
.حفظ الله أبو فهد ***
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8 - محمد الحربي
2017-06-15 14:25:08
بالتأكيد اذا وجدت ***منه لقلب النظام البشير ماهو نائم سيلقنه درسا لن ينساه
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7 - Noura
2017-06-15 14:17:12
ايش اللي مهببه بعد البشير ، لايكون متفق مع قطر علينا ، وشكل وزير مكاتبه فضحه بين الدول والعربان ، خلاص عصر ** ولى وراح ، واليوم كل واحد ظهر على حقيقته
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6 - صنداحي
2017-06-15 14:15:51
فخار يكسر بعضه بعض
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5 - يمني عاشق الدمام 🏠🏠
2017-06-15 14:15:46
تعليق1 يمقن السودان الهدف الجديد😁
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( عدد التعليقات 24,903 )
4 - قلم الحقيقه
2017-06-15 14:13:03
العسكري اللي خلفه متحمس واجد في اعطائه التحية لدرجة أن أصابعه تجاوزت راسه.لكن تراه مايشوفك معطيك ظهره هدىء الحماس قليلآ.
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3 - 🌹عبير🌺الورد🌹
2017-06-15 14:12:46
يمكن طالعين مقناص.
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2 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-06-15 14:09:26
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم/ -الصوم الركن الرابع !والصلاه الركن الثاني !!لاتفخر باصيامك ونت نايم عن صلاتك!!!!!
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1 - زعيتر
2017-06-15 14:00:31
اليوم كن العجلة لافة على السودان
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آخر تعليق
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واللي مايطول العنب .. حامضن عنه يقول ... واحد نفرات يقول بتفلس القنوات هههههههه...
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