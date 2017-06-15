عمر البشير يقيل مدير مكتبه ويمنعه من السفر إلى السعودية ويقوده لجهة غير معلومة
صحيفة المرصد: أقال الرئيس السوداني عمر البشير أمس الأربعاء، مدير مكاتبه ووزير الدولة بالرئاسة، الفريق أمن طه عثمان الحسين من مناصبه، وسمح له بمغادرة الخرطوم بعد ساعات من منعه السفر إلى السعودية واقتياده من المطار إلى جهة غير معلومة، ولم يصدر عن الحكومة السودانية ما يفيد بإقالة الفريق.
ووفقا لصحيفة “سودان تربيون”، أصدر البشير مرسوما جمهوريا بتعيين حاتم حسن بخيت، وزير دولة ومديرا عاما لمكاتبه، وهو ما يعني ضمنا إعفاء طه من مهامه كمدير لمكتبي الرئيس في القصر الرئاسي ومجلس الوزراء وسط تضارب المعلومات حول الأسباب، ولم يوضح القرار مصير الفريق طه، وما إذا كان باقيا في منصبه كوزير برئاسة الجمهورية.
بعدها ظهر الحسين يوم الثلاثاء الماضي، من بين الوزراء الذين استقبلوا الرئيس السوداني في المطار لدى عودته من العاصمة الإثيوبية بعد المشاركة في قمة (إيقاد) الخاصة بأزمة جنوب السودان. وبعد ساعات من عودة البشير قرر “طه” السفر إلى السعودية، لكنه تفاجأ بتوقيفه بالمطار ومنعه من صعود الطائرة واقتياده إلى مكان مجهول.
من جهتها قالت مصادر إن طه تم إبلاغه شفهيا بقرار إعفائه من مناصبه، قبل أن يسمح له بمغادرة السودان إلى السعودية عبر طيران الخليج لأداء العمرة، موضحة أن حيثيات الإعفاء غير واضحة حتى الآن، إذا ما كانت تعود للأزمة الخليجية وموقف السودان منها، أم لأسباب تتعلق بخلافات داخلية مع رئيس الوزراء بكري حسن.
التعليقات
اخونجيه ما لهم أمان
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اخذ هدية فنيلة ميسي 10 ريال
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لفوا رأسك يابويمن وتعليق ١هوانت
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تعليق مخالف
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السرزيارة مندوب قطرللسودان السياسه متغيره والمصالح ثابته
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.حفظ الله أبو فهد ***
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بالتأكيد اذا وجدت ***منه لقلب النظام البشير ماهو نائم سيلقنه درسا لن ينساه
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ايش اللي مهببه بعد البشير ، لايكون متفق مع قطر علينا ، وشكل وزير مكاتبه فضحه بين الدول والعربان ، خلاص عصر ** ولى وراح ، واليوم كل واحد ظهر على حقيقته
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فخار يكسر بعضه بعض
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تعليق1 يمقن السودان الهدف الجديد😁
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العسكري اللي خلفه متحمس واجد في اعطائه التحية لدرجة أن أصابعه تجاوزت راسه.لكن تراه مايشوفك معطيك ظهره هدىء الحماس قليلآ.
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يمكن طالعين مقناص.
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم/ -الصوم الركن الرابع !والصلاه الركن الثاني !!لاتفخر باصيامك ونت نايم عن صلاتك!!!!!
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اليوم كن العجلة لافة على السودان
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