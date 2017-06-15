أول تعليق لـ”عميد أسرة الصباح” في الكويت حول الأزمة القطرية
صحيفة المرصد-الأناضول : قال رئيس الحرس الوطني الكويتي وعميد الأسرة الحاكمة، الشيخ سالم العلي الصباح، إن “دخان الأزمة بين قطر، من جهة، والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، من جهة ثانية بدأ يتبدد بفضل جهود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح”.
وأضاف الصباح أمام زواره، وفق ما نقلت صحيفة السياسة الكويتية (خاصة) الصادرة اليوم الخميس، إن “قطر دولة شقيقة وعزيزة علينا، كما هي عزيزة علينا بقية دول المجلس، وأنا على يقين أن هذه العاصفة ستمر بسلام وإلى مزيد من خير مجلس التعاون الذي مر خلال 36 عامًا بصعاب عدة، وكان يتجاوزها إلى مزيد من التماسك والقوة والصلابة في مواجهة الملمات”.
و اعتبر أنه ” في كل المراحل الماضية كان هناك تباين في وجهات النظر، لكنه لم يؤثر على استقرار المجلس، بل إن هذا التباين أصبح خلفنا بفضل حكمة قادته بتفهم وجهات النظر الأخرى”.
وعن مبادرة أمير الكويت قال الصباح “إن التحرك السريع لسموه يعبر عن حرص الكويت على لم شمل الاشقاء ورأب الصدع بينهم، فالكويت منذ نشأتها حرصت على الوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وأن تكون ملتقى للحوار والصراحة”.
وأضاف الصباح ” أن أمير الكويت صاحب الإرث الدبلوماسي الكبير سيجعل المنطقة تتخطى هذه الأزمة التي بدأ دخانها يتبدد بفضل جهود سموه”.
و أكد أن هذه ” الدول الست (مجلس التعاون) أثبتت الأحداث أن قوتها وهي مجتمعة تجعلها تتغلب على أصعب التحديات، وقد ثبت ذلك في العام 1990 حين أقدم نظام صدام حسين على غزو الكويت، وكذلك في دفاع دول المجلس مجتمعة عن البحرين في مواجهة ما تعرضت له من أعمال تخريبية”.
وزار أمير الكويت، في إطار جهوده لرأب الصدع الخليجي كلًا من السعودية، والإمارات، وقطر حيث أجرى مباحثات مع قادة تلك الدول، والمسؤولين فيها.
التعليقات
المسالة مو هوش عايديه ياشيخ صباح. المسالة امن منطقة كامل. حب الخشوم ما يمشي.
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أمير الكويت يستحق منا الشكر والتقدير
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بذلت، موجهود للصلح ومادري ايش ! اهم شي تزول هالمحنه عن اخواننا شعب قطر
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اليوم وضع يمس الأمن القومي لدول الخليج وهذا لا يفيد فيه تقبيل الخشوم بل يحتاج الى عمل والى ما يثبت زوال المسببات كاملة لكل الازمات التي إفتعلتها قطر فابوعود لم تنجح سابقا بل تفاقم التآمر وزادت حدته.
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فضل العشر الأواخر وليلة القدر :ينبغي على المسلم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه هو الأسوة والقدوة ، والجِدّ والاجتهاد في عبادة الله ، وألا يضيّع ساعات هذه الأيام والليالي ،
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السعودية اعرف بمصلحة المنطقة بحكم وزنها كقوة إقليمية بمساحة شاسعة والمؤسس الوحيد للأمم المتحدة من دول مجلس التعاون والعضوالوحيدفي منظمة العشرين ووجود اطهر بقعتين فيها ومهد للحضارة الاسلامية والعربية
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هذا الشيخ ذو أيادي بيضا في أعماله الخيرية داخل وخارج الكويت الله يجزاه الخير وهو من شيوخ الصباح الأوائل والمؤسسين ومن له فضل
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السعودية هي الحامية بعد الله لدول الخليج بسبب ثقلها الديني والجغرافي والتاريخي والسياسي
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لو نفذت قطر خططها التآمرية لما كنت الآن تتحدث لنا ياعميد الصباح وتبسيط الأمور بهذا الشكل ***
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.المهم ان تنفذ حكومة قطر تعهداتها وتبتعد عن دعم لمنظمات الاجرامية وتلغي قناة الفتنة والكذب التي لها اجندة معروفة.السعودية هي الوحيدة التي تستطيع حماية دول الخليج
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هذه ياسمو الشيخ ليست تباين في وجهات النظر بل هي **والغدر بعينها ممن نعتبرهم أشقاء .
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لاجديد
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الله يحفظ أمير الكويت وأهلها. هم السد المنيع والساس المتين لمجلس دولنا الخليجي .إنما المؤمنون أخوة فاصلحوا بين أخويكم. جزاء الله بابا صباح الف خير وجعل كل مايقدمه في موازين حسناته
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اهم شي ان يقف الطعن في الظهر من قبل الحكومه القطرية
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كلامك عين العقل يا سمو الشيخ ولكنه يغضب اسرائيل ومن يدور في فلكها من بني جام وليبرال وبني رفض
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