بالفيديو: من أجل محاربة الأفكار المتطرفة .. مقاهي الشيشة في مصر منبر جديد للوعظ والإرشاد!

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صحيفة المرصد-bbc: بدأ الأزهر في مصر حملة مثيرة للجدل تستهدف نشر الفكر الديني المتسامح بين رواد المقاهي.بدأ الاتجاه الجديد في مدينة الإسكندرية التي شهدت أحداث عنف طائفي مؤخرا، أثارت موجة انتقادات ضد الأزهر الذي يعد واحدة من أكبر المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي.

لكن علماء الأزهر يقولون إنهم بدأوا نهجا جديدا لمحاربة الأفكار المتطرفة، بالذهاب إلى الناس في أماكن تجمعاتهم ومنها المقاهي، خاصة العازفين منهم عن ارتياد المساجد.