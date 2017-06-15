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بالفيديو: من أجل محاربة الأفكار المتطرفة .. مقاهي الشيشة في مصر منبر جديد للوعظ والإرشاد!
صحيفة المرصد-bbc: بدأ الأزهر في مصر حملة مثيرة للجدل تستهدف نشر الفكر الديني المتسامح بين رواد المقاهي.بدأ الاتجاه الجديد في مدينة الإسكندرية التي شهدت أحداث عنف طائفي مؤخرا، أثارت موجة انتقادات ضد الأزهر الذي يعد واحدة من أكبر المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي.
لكن علماء الأزهر يقولون إنهم بدأوا نهجا جديدا لمحاربة الأفكار المتطرفة، بالذهاب إلى الناس في أماكن تجمعاتهم ومنها المقاهي، خاصة العازفين منهم عن ارتياد المساجد.
التعليقات
13 - مواطن كادح2017-06-15 18:54:14
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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12 - رحمه2017-06-15 18:38:47
الازهر اشرف واطهر***د وشله شيوخ المودرن
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11 - .2017-06-15 18:16:21
هههه والله فگرة گويسة وان شاء الله تنجح دام نيتهم لله
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10 - الشاعر📝2017-06-15 16:15:28
الأزهر سمح لطلابه بالذهاب للمقاهي لدعوة روادها من المدمنين على شم الأفيون والبانجو والحشيش لنشر الدين المتسامح !! شيء مضحك أن تخاطب أصحاب المطاوي القتلة المغيبين أصلاً عن واقعهم لمحاربة الفكر المتطرف)
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9 - أم غلا2017-06-15 15:45:35
اللهم انصر أهل الخير والصلاح.
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8 - 🌹عبير🌺الورد🌹2017-06-15 15:29:42
ليش لا"؟فكرة جميلة'
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7 - عمر2017-06-15 15:18:09
بكرا يرفعون الاذان في المقهى
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6 - خطاب2017-06-15 15:16:14
اللهم نصرك الذي وعدت به عبادك المؤمنين ☝️
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5 - عمر2017-06-15 15:15:21
الاخونجية مايستحون على وجيهم
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4 - خطاب2017-06-15 15:14:29
اللهم نصرك الذي وعدت به عبادك المؤمنين ☝️
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3 - أبو مذكر2017-06-15 15:07:49
مصر توقع فيها أي شي 😆
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2 - مواطن غيور2017-06-15 15:03:51
مهماعملتوا السعودية قائدة العالم الاسلامي السني المعتدل فكفوا عن تشويه مشايخناواتهامنا فنحن خدام الحرمين الشريفين
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1 - مواطن غيور2017-06-15 14:53:02
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بواسطة : طلال
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بواسطة : متابع 1
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