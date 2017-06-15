«التأمينات»: 5 فئات تستفيد من المعاشات بنظام الدفعة الواحدة

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صحيفة المرصد: حدَّدت مصادر في التأمينات الاجتماعية، خمسة فئات يمكن لها الاستفادة من معاشات التأمينات بنظام الدفعة الواحدة، ويسمح لها فيما بعد باحتساب المدة التأمينية السابقة كاملة عبر إرجاع كامل مبلغ المدفوع خلال سنة واحدة من العودة للعمل.

وقالت المصادر: ‘‘إنه يجوز للمشترك في التأمينات الذي يعود للعمل ضمن مؤسسة خاضعة لنظام التأمينات بعد فترة من تسلمه تعويض الدفعة الواحدة، أن يتقدم بطلب لرد التعويض مقابل احتساب المدة السابقة لفترة عمله ضمن مدة اشتراكه الجديد، وذلك عبر دفع مبلغ التعويض كاملًا ودفعة واحدة خلال السنة الأولى من عودته للعمل”، بحسب “الوطن”.

وأشارت، إلى أن الفئات المستفيدة من التعويض هي: قبل بلوغ سن التقاعد النظامي تشمل المرأة، ومن لم تبلغ فترة اشتراكه سنة وانتقل للعمل ضمن نظام التقاعد المدني أو العسكري، والعاملين بالأشغال الشاقة والضارة بالصحة بشرط توفر اشتراك يغطي 120 شهراً، والمحكوم بالسجن لمدة تزيد عن 5 سنوات وكان اشتراكه أقل من 120 شهراً، ومن أسقطت عنه الجنسية السعودية.

وأضاف المصدر، أن أغلب الفئات المستفيدة من نظام الدفعة الواحدة هي المرأة التي تترك عملها بشكل نهائي قبل إكمال السن النظامي أو المدة النظامية، فتقوم بتسلم كامل استحقاقاتها دفعة واحدة ويحرمها ذلك من إمكانية حصولها على معاش للتقاعد المبكر لو عادت للعمل، كما يحرمها من ضم المدة التأمينية لنظام الخدمة المدنية لو عادت للعمل ضمن نظام الخدمة المدنية.

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أتاحت احتساب مدة الاشتراك السابقة بعد تسلم تعويض الدفعة الواحدة، بشرط إعادة المبلغ المدفوع من التأمينات كاملا خلال السنة الأولى للعودة للعمل ضمن إحدى المؤسسات الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية.