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رسمياً..النصر يوقع مخالصة مالية نهائية مع نايف هزازي
صحيفة المرصد:أعلن “نايف هزازي” لاعب نادي النصر اليوم الخميس توقيع مخالصة مالية مع النادي، مقدماً شكره للجماهير واللاعبين والجهاز الإداري.
ونشر “هزازي”تدوينه على حسابه الرسمي بتويتر قال فيها: “جمهور العالمي، أصدقائي اللاعبين، الجهاز الإداري, شكراً على الأيام الجميلة التي قضيتها وسط هذا الكيان الكبير,تم توقيع المخالصة ونأسف على القصور”.
جمهور العالمي، اصدقاءي اللاعبين، الجهاز الاداري.
شكرا ع الايام الجميلة التي قضيتها وسط هذا الكيان الكبير
تم توقيع المخالصة ونأسف على القصور.
— Naif Hazazi (@hazazi16) ١٥ يونيو، ٢٠١٧
التعليقات
22 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-06-15 19:07:24
هزازي والفريدي وعبدالله العنزي وعبدالغني يرفسون نادي الفقر ويخرجون منه هرباً من ضيق العيش .. هزازي انت تاريخك اكبر من نادي الفقر فالاتهاد لعب ببطولة العالم بجدارة والفقر ترشيح وحب خشوم .. خطوة مباركة
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21 - مواطن كادح2017-06-15 18:59:57
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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20 - ريح الخزامى الغامدي2017-06-15 18:37:58
الي في عقدك ، يالله الله يعوضك خير ، هذا هو نادي الفقر ، نسجل ونسجل ونسجل وفي الأخير يجردون بخلق الله ما يعطونهم رواتبهم وحقهم والوعد في المحاكم .
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19 - ريح الخزامى الغامدي2017-06-15 18:35:07
والله يا نايف انت الي جبتها لنفسك العالم كله يعرف انه نادي فقر ومافي احد الا له فلوس عند هذا النادي حتى البقالة ألي قدام النادي تطلبهم فلوس ، يقولون غلطة الشاطر بعشرة وانت غلطتك بثلاث ارباع الملايين
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18 - الشريف2017-06-15 18:31:17
مع الشمس🌞 ب🖐️
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17 - عبدالله2017-06-15 18:20:01
عقبال فرقى شايع شراحيلي والعنزي وعوض
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16 - ابو وعد2017-06-15 17:51:39
المهم لا يرجع للاتحاد والله انه لاعب ***ولا في راسه كوره
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15 - ابو خالد2017-06-15 16:29:08
ايييه يالملايين الي تصرف ع غير فايده
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14 - عبدالعزيز2017-06-15 16:15:38
فضل العشر الأواخر وليلة القدر :ينبغي على المسلم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه هو الأسوة والقدوة ، والجِدّ والاجتهاد في عبادة الله ، وألا يضيّع ساعات هذه الأيام والليالي ،
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13 - انس2017-06-15 16:08:01
هههههههه بلون الأصفر احسبه ***
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12 - وليد2017-06-15 16:05:02
الحمد الله اني ما أشجع النصر كان ضغط وسكر
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11 - ابو 🖑2017-06-15 16:01:20
لاعب فاشل في نادي فاشل نادي الفقر مسخرة ردد العالميه صعبه قويه 😆😆😆😆😆وال👋صعبه قويه😆😆😆😆😆😆
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10 - ابوعابد2017-06-15 15:53:07
السهلاوي يمين وهزازي يسار واستر ياستار هههههههههههههههههههههههههههههههه رايحين لندن نجيب الكاس ههههههههههههههههههههههه أه يابطني ..
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9 - مكرف2017-06-15 15:32:43
الخطا من البدايه منهو الذي تعاقد مع لاعب مثل هذا .......هزازي اذا ضيع هدف يقعد يتحسر على الضياع ويضم راسه باقي وقت المباراة ...
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8 - خنبوقه الخبله2017-06-15 15:28:34
****وقع معه ب 30 مليون والرجل تنازل عنها عشان يفتك .والله مسكين ياهزازي .هذا الفقر فقرك .
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7 - ماجك2017-06-15 15:02:12
ما غير خسر النادي حجوزات فنادق وتذاكر سفر فوق على راتبه بدون اي فائدة
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6 - 9992017-06-15 15:00:48
أبوخالد السعودي / الدمام أحسن لاعب غير مفيد ابداً ، والعالمي يستحق افضل منه اختصرت فأوفيت
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5 - وارد2017-06-15 14:59:31
شوف الفيحاء أو الباطن اذا رضوان فيك
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( عدد التعليقات 779 )4 - أبوخالد السعودي / الدمام
أحسن لاعب غير مفيد ابداً ، والعالمي يستحق افضل منه
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3 - نوواف2017-06-15 14:48:58
بمناسبه الخيرر عازمكم علي الفطور كلكم باقي حسين والعنزي
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2 - 🔸️ااببووححمموودد2017-06-15 14:46:38
إذا أراد العالمي للبطولات عليه تغير جلده ◽بدأ بهزازي والقادم أجمل ◽حاولت يا هزازي اسعاد 《جماهير الشمس》 لكن اللي ما يكتب عَسرْ.
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1 - وحيد الجزيره2017-06-15 14:42:18
كلما أتذكر رئيس نادي الإتحاد الأسبق " عادل جمجوم " أدعوا له، إنه باع عقدك لنادي الشباب و فكنّا منك .. لاعب مفلس فنياً .. سابقاً كان يتميز بضربات الرأس .. أما الأن لا راس و لا قدم.
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