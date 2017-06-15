4 أسباب وراء ظاهرة اختطاف الأطفال في المملكة.. مختصون يكشفون التفاصيل والأماكن المستهدفة!

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صحيفة المرصد: حدد مختصون، عدة أسباب لانتشار ظاهرة اختطاف الأطفال في المملكة، منها دافع الانتقام من أسرة الطفل، أو الاتجار بهم وبأعضائهم، أو الاعتداء عليهم جنسياً وفكرياً، إضافة لاستغلالهم في التجنيد في الآونة الأخيرة.

ووفقًا لصحيفة “الوطن”: قال المختصون إن أكثر الأماكن المناسبة والمستهدفة لوقوع حوادث الاختطاف للأطفال هي محال بيع المواد الغذائية الصغيرة التي يطلق عليها (البقالات)، والتي ينشغل فيها الأهل عن أطفالهم.

وشهدت عدة مناطق خلال الفترة الأخيرة مجموعة من حوادث الاختطاف والاختفاء‏، وكان للأطفال نصيب كبير منها؛ الأمر الذي أثار موجة كبيرة من الجدل في مختلف مناطق المملكة، وسط مطالبات للشرطة بإعدام الخاطفين حتى يكونوا عبرة.