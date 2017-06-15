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4 أسباب وراء ظاهرة اختطاف الأطفال في المملكة.. مختصون يكشفون التفاصيل والأماكن المستهدفة!
صحيفة المرصد: حدد مختصون، عدة أسباب لانتشار ظاهرة اختطاف الأطفال في المملكة، منها دافع الانتقام من أسرة الطفل، أو الاتجار بهم وبأعضائهم، أو الاعتداء عليهم جنسياً وفكرياً، إضافة لاستغلالهم في التجنيد في الآونة الأخيرة.
ووفقًا لصحيفة “الوطن”: قال المختصون إن أكثر الأماكن المناسبة والمستهدفة لوقوع حوادث الاختطاف للأطفال هي محال بيع المواد الغذائية الصغيرة التي يطلق عليها (البقالات)، والتي ينشغل فيها الأهل عن أطفالهم.
وشهدت عدة مناطق خلال الفترة الأخيرة مجموعة من حوادث الاختطاف والاختفاء، وكان للأطفال نصيب كبير منها؛ الأمر الذي أثار موجة كبيرة من الجدل في مختلف مناطق المملكة، وسط مطالبات للشرطة بإعدام الخاطفين حتى يكونوا عبرة.
التعليقات
22 - جواد جدة2017-06-15 19:04:16
يا١٧ الله سبحانه وتعالى ما قال دا المثل اللي بيقول
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21 - راحت البال2017-06-15 18:11:41
اذا تزوحت وطبعا هذا من رابع المستحيلا لانة لاوظيفة ولابيت ساكن عالة المهم وجاني اولاد طبعا اتخيل سوف لن يخرجون الى معنا انا وأمهم ونرجع مع بعض واي سيارة مضللة تمر مع الحارة بنكسر زحاجها
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20 - بو نواس2017-06-15 18:00:44
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .. الا قلة الوازع الديني .. وضعف العقوبات ضد هذه الكلاب الضاله .. والواسطة التي جعلت المجرمين ينتظرون العفو السنوي للخروج وتكرار جرائمهم ضد ضحايا جُدد
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19 - تعليق مخالف2017-06-15 17:42:07
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18 - خبير2017-06-15 17:01:16
ننتظر تعليق من الأمن العام *** ؟
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17 -2017-06-15 16:58:03
انا استغرب من الي يتعذر بالفقر والبطاله ياخي الأجنبي يكد طول النهار ويشتغل وربي يرزقه لانه يكد وانت نايم في النهار وفي الليل سهران ياناس الله قال اسعا ياعبدي وانا اسعا معاك
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16 - انا اقول2017-06-15 16:45:35
يجب وضع كاميرات مراقبه في جميع المولات والبقالات والاحياء حتى تكشف المجرمين ف يسهل القبض عليهم
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15 -2017-06-15 16:44:32
من امن العقوبه أساء الأدب لان لايزجد عقاب صارم لهؤلاء الشرذمه اامجرمه لو كل واحد يعدم وينقص رأسه وبصلب والله وتالله لاخفت هذي الجرائم لان بكل بساطه اطفال الناس ماهي رخيصه اتمنى ان يكون فيه إعدام
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14 - هنطش2017-06-15 16:32:21
السبب الرئيسي مدري عنه لكن اشوف بعض الدول غير الاسلاميه أمورهم أطيب من عندنا راحه نفسيه واقتصادية وسكنيه
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13 - مزون2017-06-15 16:28:47
المفروض يسمحون للوافدين بالسفر لوقت قصير للمنامة ودبي
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12 - مروان2017-06-15 16:19:57
السبب الرئيسي إنعدام التواجد الأمني وضعف إمكانيات البحث والتحري
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11 - ابو شدا2017-06-15 15:47:12
هل تعلمون مين سبب هذا كله هم من يكلفون اطفالهم بشراء الدخان والحلويات وهم يتابعون المسلسلات والقروبات نساء ورجال حتى لا يضايقونهم في المتابعه. الحافظ الله سبحانه.
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10 - ابو سليمان2017-06-15 15:38:41
المخدرات والفقر والبطاله والاعداد المهوله من المتخلفين او المخالفين واعراق البلد بالاجانب هذى اسباب كثرة الجرائم وتنوعها
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9 - منصور الزهراني2017-06-15 15:37:43
والله العظيم وقفت بنفسي على حالات تحرش جنسي بأطفال في البقالات الصغيره داخل الحواري خصوصاً أوقات عدم الذروة حالة كانت من عامل البقالة وحالة من رجل شايب عايب دخل البقالة خلف طفل وافضل حل إغلاقها نهائي
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8 - محمد الحربي2017-06-15 15:31:13
هذا عذر من اجل تقفيل البقالات بالاحياء
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7 -2017-06-15 15:28:01
كل هذا بيخوفونكم ان مافيه امن عندنا ولله الحمد عندنا امن واي حادثه باذن الله رجال الامن لها بالمرصاد ولله الحمد ولهم منا الدعاء بان الله يوفقهم في الدنيا والاخره ويحفظهم لما يقدمونه
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6 - شايف كذا2017-06-15 15:26:35
البقالات الصغيره داخل الحواري خطر على الأطفال والمراهقين ومنها يتعلم الصغير كيف يشتري الدخان وشويه شويه لين يكبر شويه وبعدها يتفرعن ويدخل البقاله يبغى بلاش ولا شال من الحلويات المعروضه ورماها في وجهه
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5 - الرزين2017-06-15 15:26:30
البلد من جفره لدحديره فقر سطو سرقات قتل حوادث سيارات مخالفات واسطات عنصرية خطف يالله الستيره
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4 - راحت البال2017-06-15 15:22:49
الي نعرفة ونشاهدة هو في المولات وش دخل البقلات الصغار ولاهو ضمها علشان تسكرون البقلات ويكون عذر م
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3 - Noura2017-06-15 15:17:28
أول مرا أدري انو هناك دوافع خطيره مثل اللي ذكرت بالخبر وراء ظاهرة اختطاف الأطفال ، المفروض يكون فيه توعية للأهالي للمحافظه والحرص على أطفالهم أكثر من كذا ، الوضع خطير جدا ويجب عدم تجاهله والسكوت عنه
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2 - مواطن2017-06-15 15:13:14
المفروض مايفتح اي بقاله الا مركب كاميرا امام المحل وداخل المحل غير كذا لايتم فتح اي بقاله.....مفهوم
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1 - ابو عبدالله2017-06-15 15:10:43
حسبي الله عليهم ونعم الوكيل الله ينتقم من كل خاطف طفل
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