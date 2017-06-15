قطر توقع صفقة مع أمريكا لشراء 36 طائرة مقاتلة إف 15 بقيمة 12 مليار دولار
صحيفة المرصد:وقع وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، ونظيره القطري، خالد العطية، اتفاقا قيمته 12 مليار دولار أمريكي لبيع قطر طائرات مقاتلة من طراز إف-15، بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع (بنتاغون).
وتمت الصفقة على الرغم من انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطر في الآونة الأخيرة واتهامه لها بدعم الإرهاب.
واتهم ترامب قطر الجمعة بأنها راع “على مستوى عال” للإرهاب، وقد يعرقل هذا جهود وزارة الخارجية الأمريكية التي تهدف إلى تخفيف التوتر المتصاعد والعزلة التي تفرضها دول خليجية ودول أخرى بعد قطع علاقاتها مع الدوحة.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أشار إلى مساندته الخطوة التي اتخذتها الرياض تجاه الدوحة، بينما كان مسؤولون أمريكيون آخرون أكثر حيطة، ودعوا إلى إجراء حوار بين الأطراف لإنهاء الأزمة.
وقال بيان للبنتاغون إن الصفقة “ستمكن قطر من الحصول على أحدث القدرات، وتزيد التعاون الأمني والمشاركة العملية بين الولايات المتحدة وقطر”.
التعليقات
تريثوا فربما تكون بشائر عودة قطر للخليج العربي ان صدق الخبر .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ياربع ايش ذاء الخويش امريكاء خبيثة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أتوقع لو تم الاستثمار لدينا في مجال الغاز وإغراق السوق العالمي بالغاز وبيعه وبالمقابل تخفيض إنتاج النفط لحفظه للأجيال القادمة لادى ذلك الى إرغام قطر واستسلامها وضعفها من جميع الجوانب وخاصه الاقتصاديه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
سمن على عسل
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
وأنت صادق ٧٢ طائرة ف١٥ وب١٢ مليار ريال أتوقع السعر رخيص يمكن مسوين تخفيض بمناسبة العيد
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
عدد الطائرات المقاتلة المشتراه ٧٢ طائرة ركزوا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بس صفقتنى أكبر من صفقت قطر حره لكل قطري
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
اجل العلاقات بترجع مع قطر ونرجع حبايب دام الشيخ ترامب بيرضى !!!
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
قلت في تعليق سابق المستفيدين من الأزمة هم إيران وتركيا وأمريكا وأمريكا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وين بيلبقون الطواير عندما تصل قطر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
من حق قطر الشقيقة او غيرها ان تسلح جيشها بجميع الطرق .. الان عرف المسئولين بقطر من اين تؤكل الكتف .. وعرفوا ماهو الذي يحرك الرئيس الامريكي لتغيير مواقفه لصالح الدول .. فعقليته اقتصاديه كما حصل معنا .!
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
امريكا تتبع مصلحتها وتلعب معنا كلنا وحنا نصفق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
سبحان الله تنفقين المليارات على الشر ولاتنفقين بضع ملايين على التنمية والاسكان قطر ليس لك الى الخليج غصب وليس طيب لن تصعدي القمر ولن تتخفي خلف سساتر من التراب
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
لعبه علينا الامريكان في الخليج
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الدول العربيه يقول المثل /مربحة الخسران /الرابح امريكا بيع اسلحه وطائرات وذبح زذبيح بين المسلمين والسلاح يهووودي
لا يعجبني(0) اعجبني(16)
العن ابو الغرب تخطيط يهووودي ملعون والديين
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
لو كاااانت صديقة لنا فعليا وتقر بنا كحليف لهم لالغت صفقة الاسلحة مع قطر حتى يتم التصااااالح بيننا وبينهم ولكن الحقيقة هي سياسة المصااالح المادية دون النظر للاصدقاااء لانهم عارفين ماعنهم غناااة !!!!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الغرب عنده نفقطتين مهمات هي اضعاف العالم الاسلامي دينيا وكسبه ولائيا النقطة الثانية مصالحه معتبرة فوق كل شىء ومنها يستنزفنا ويبتزنا بذريعة محاربة الارهاب وهم من صنعوهاااا لاجل التسويق لاسلحتهم و.....
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
طيب ما عندهم طيارين .. اش يسون .. يجنسون ههههههههههههههه مسخرة
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
شفتوا كيف امريكا تلعب على الحبلين ليس لها صديق اانما غايتهاااا ابتزاااز الخليج وضرب بعضه ببعض وخلق المشاكل عن طريق حليفتها الفعلية ايران لاستنزافهم ونحن نظن ان مشاكلنا بسبب الاخوان مشاكلنا بسبب امريكا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
والله اعلم قطع الطريق على ايران واضن انه سيتم عزل تميم ) وسيتم اختيار امير جديد لقطر وستعود العلاقات مع قطر مثل اول واحسن . لا يوجد سيناريو غير هذا السيناريو .
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
لا اقول يا ام ضحكت من جهلها امم انما اقول يا امة ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ليست بحاجة تركيا وايران يحموها واكبر قاعدة امريكية عندهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق 25 وفيت وكفيت يجب ان ينتبه اهلنا في الخليج لما بحاك ضد وحدتهم فأنتم دم واحد دين واحد وانتم سنة جميعكم لما الخلاف... وبعدين آإخوان وما إخوان أصل بلاوي الإخوان أتت من مصر اللىاسمه حسن البنا هذا
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
12 مليار دولار بس ... راحت أكثر من 400 مليار
لا يعجبني(0) اعجبني(11)
قال بأخذ الفلوس من الخليج يعني بأخذها ونفذ وعده
لا يعجبني(0) اعجبني(11)
هههههههه الأمريكان وين الاٍرهاب ودعم الاٍرهاب وإلا الدعوى مطبوخة
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
اشرب يلي في بالي بس بعد الفطور أخاف تفكر اني اقول اشرب ماء وبعد العيد فيه عيد
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
اللهم نصرك الذي وعدت به عبادك المؤمنين ☝️
لا يعجبني(1) اعجبني(16)
السلاح هذا حيكون موجه لمن هههههههه
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
جزيرتهم تولول وتتندر على شراء السعودية للسلاح الأمريكي ...!!! والآن هي من تشتري ! لنرى .. لكن السؤال الأهم : من يقود هذه الطائرات ؟ ومن يقوم بصيانتها ..؟ ومن ؟ ومن..؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وشلون ام الارهاب تبيعونها طيارات ، ظحك عليكم ترامب وين اودى وجهى من السيسى ههههههعع
لا يعجبني(0) اعجبني(10)
(((((الاتفاق على هذه الصفقة قديما...... وليست بجديد ...... 400 مليار منوعة الاسلحة المتطور ومنظومات دفاعية وصواريخ متقدمة دقيقة التوجه ))))
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
لبش شراء في هذا الوقت طائرات ماهو الهدف . امريكا الكسبانه من التوتر
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
أيهما أقل وقع على النفس 12 مليار .... وإلا 400 مليار ؟؟؟؟؟
لا يعجبني(3) اعجبني(5)
ياحبيبي أنت وهوه وش بلاكم زعلانيين ؟؟؟ ترون هل قطر شارين الطيارات من جيوبهم ... والله حاله ... يالله أنك ترحمنا هذه الأزمه بينت الحقد والكراهيه والبغضاء عند البعض على أشقائهم ... اعوذ بالله منكم
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
قالها ترامب بصراحه اريد أموال الخليج ،،،، الخليج يجب ان بدفع !!!
لا يعجبني(1) اعجبني(15)
ترامب رجل اعمال شاطر ضحك على الكل واخذ فلوس من هنا وفلوس من هنا وقال كلكم فخار يكسر بعضه
لا يعجبني(0) اعجبني(18)
من زمان وامريكا تلعب علينا والاسلحه الحديثه مو للبيع . يتم بيع المستعمل والمجدد سواء طائرات او دبابات ويتم دعمنا ودعم عدونا في نفس الوقت اهم شي مبيعات اسلحه قديمه وافناء المسلمين بعضهم بعض
لا يعجبني(0) اعجبني(10)
امريكا هي راعية قطر وإيران وغيرها حسبنا الله عليهم
لا يعجبني(0) اعجبني(19)
هذا فخ لهم سيتم ايقاف الصفقة بتهمة دعم الارهاب وتصادر ال١٢ مليار
لا يعجبني(12) اعجبني(1)
تناقضات وعجائب في أمور بعض الدول وبعدين يا قطر الطائرات ما لها اي داعي وجودها كعدمها يعني وش ناوين تعملون بالطائرات
لا يعجبني(7) اعجبني(11)
72 مقاتله بــ 12 مليار ... وليس 36 طائره يعنيراعي الخبر قضم نص طياراتهم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
فقط لانها لا تثق بشقيقاتها الخليجيات تشتري طائرات ب ١٢ مليار دولار . ليت هذا السلاح لتقوية الخليج في مواجهة اعداءه الحقيقين ولكنه ليس كذلك . الخوف ان يرتد الى صدور اشقاء قطر وهو غير مستبعد
لا يعجبني(7) اعجبني(4)
ت 2 , هيه هيه لاتدخل السياسة في صفقات التجارية
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
استودعكم الله
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
اشتري خواصات وشتري بوارج علشان تغطي صفقة ال4000بقرة التي اشتراها رجل اعمال لاكن لاتنسين تشترين للبقر ثور
لا يعجبني(3) اعجبني(4)
الحمدالله على نعمة العقل والركادة زينه بعض المعلقين نسئل الله السلامة لهم وقل الصح
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
امريكا تلعب دور كبير وتريد زعزعة المسلمين واشتعال الفتنه بينهم ولكن الله مطلع على كل شي وستبقى راية الاسلام مرفوعة باذن الله
لا يعجبني(1) اعجبني(9)
للعلم هذه الطائرات تحتاج الى مدى فضائي شاسع . مو مساحة ١٠٠ × ١٠٠ كم . لكن هو التاجر الامريكي الشاطر . هذه الصفقة توفر ٦٠٠٠٠ الف وظيفة . بينما دولة خطر تنفق هذه الاموال فقط بسبب الخوف والريبة !!!
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
يقولك اوضاعهم صعبة وحالتهم حاله انا معكم بس ماهو هم اصحاب نضريات الفكر والرسوم والمخالفات والتحشر والتضييق والتعطيل والتهميش والواسطات ايه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
36 طائرة وين تحطونها فيه؟ ديرتكم كلبوها ع بعضها متر×متر"
لا يعجبني(9) اعجبني(1)
ترامب معاهم معاهم عليهم عليهم اهم شي الفلوسسسسسسسس
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
السؤال هل الطاىرات بتمر المجال او لا اقول شكل فلوسنا طارت من مستشارينا اللي يجيبون الهم ولايعرفون يقدرون الاوضاع واللي همهم تغريدات في التويتر المفروض يسمونهم مستشارين تويتر
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
اللهم كما بلّغتنا ثلثي شهر رمضان، وفقنا لإكمال عدته، وإدراك ليلة القدر، واكتبنا فيه من عتقائك من النار.. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
اللهم اصلح لنا شأننا كله واعز المسلمين وارفع رايتهم وانصر اخواننا المضطهدين في كل مكان يا آرحم الراحمين
لا يعجبني(0) اعجبني(25)
مساحة دولة خطر حوالي ١١٠٠٠ كم مربع . يعني تقريبا ١٠٠ كم × ١٠٠ كم . تلف دولة خطر كلها بالسيارة في ساعة . طيب شراء ٣٢ طائرة حربية بتكلفة ١٢ مليار دولار ليه ؟ وضد مين ؟ عقدة الخوف والريبة متأصلة ...
لا يعجبني(6) اعجبني(5)
هذا اللي تبيه أمريكا يسير
لا يعجبني(0) اعجبني(10)
امريكا تنتقد وتقول قطر هي من تدعم الارهاب اذا لماذا تبيع الطائرات F15 والله امريكا انها اشد خطر علينا كمسلمين وحكومة قطر ستندمين
لا يعجبني(0) اعجبني(10)
ههههه ضاعت فلوسك يا صابر
لا يعجبني(1) اعجبني(10)
السياسه كلها مصالح وكذب
لا يعجبني(0) اعجبني(18)
تعليق مخاف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق