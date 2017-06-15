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قطر توقع صفقة مع أمريكا لشراء 36 طائرة مقاتلة إف 15 بقيمة 12 مليار دولار

قطر توقع صفقة مع أمريكا لشراء 36 طائرة مقاتلة إف 15 بقيمة 12 مليار دولار
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BBC 66 3٬041 4 ساعات

صحيفة المرصد:وقع وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، ونظيره القطري، خالد العطية، اتفاقا قيمته 12 مليار دولار أمريكي لبيع قطر طائرات مقاتلة من طراز إف-15، بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع (بنتاغون).

وتمت الصفقة على الرغم من انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطر في الآونة الأخيرة واتهامه لها بدعم الإرهاب.

واتهم ترامب قطر الجمعة بأنها راع “على مستوى عال” للإرهاب، وقد يعرقل هذا جهود وزارة الخارجية الأمريكية التي تهدف إلى تخفيف التوتر المتصاعد والعزلة التي تفرضها دول خليجية ودول أخرى بعد قطع علاقاتها مع الدوحة.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أشار إلى مساندته الخطوة التي اتخذتها الرياض تجاه الدوحة، بينما كان مسؤولون أمريكيون آخرون أكثر حيطة، ودعوا إلى إجراء حوار بين الأطراف لإنهاء الأزمة.

وقال بيان للبنتاغون إن الصفقة “ستمكن قطر من الحصول على أحدث القدرات، وتزيد التعاون الأمني والمشاركة العملية بين الولايات المتحدة وقطر”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

66 - حلحيل
2017-06-15 19:00:47
تريثوا فربما تكون بشائر عودة قطر للخليج العربي ان صدق الخبر .
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65 - مواطن كادح
2017-06-15 18:48:18
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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64 - ليبتون
2017-06-15 18:41:30
ياربع ايش ذاء الخويش امريكاء خبيثة
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63 - المثالي
2017-06-15 18:37:16
أتوقع لو تم الاستثمار لدينا في مجال الغاز وإغراق السوق العالمي بالغاز وبيعه وبالمقابل تخفيض إنتاج النفط لحفظه للأجيال القادمة لادى ذلك الى إرغام قطر واستسلامها وضعفها من جميع الجوانب وخاصه الاقتصاديه
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( عدد التعليقات 11,078 )
62 - اللامي10
2017-06-15 18:33:25
سمن على عسل
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61 - مسعد
2017-06-15 18:31:53
وأنت صادق ٧٢ طائرة ف١٥ وب١٢ مليار ريال أتوقع السعر رخيص يمكن مسوين تخفيض بمناسبة العيد
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60 - حماده
2017-06-15 18:31:22
عدد الطائرات المقاتلة المشتراه ٧٢ طائرة ركزوا
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59 -
2017-06-15 18:19:46
بس صفقتنى أكبر من صفقت قطر حره لكل قطري
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58 - سبحان الله
2017-06-15 18:16:32
اجل العلاقات بترجع مع قطر ونرجع حبايب دام الشيخ ترامب بيرضى !!!
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57 - مزارع رمن أرض الطيبين
2017-06-15 18:13:21
قلت في تعليق سابق المستفيدين من الأزمة هم إيران وتركيا وأمريكا وأمريكا
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56 - مهو
2017-06-15 18:02:00
وين بيلبقون الطواير عندما تصل قطر
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55 - بو نواس
2017-06-15 17:58:21
من حق قطر الشقيقة او غيرها ان تسلح جيشها بجميع الطرق .. الان عرف المسئولين بقطر من اين تؤكل الكتف .. وعرفوا ماهو الذي يحرك الرئيس الامريكي لتغيير مواقفه لصالح الدول .. فعقليته اقتصاديه كما حصل معنا .!
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54 - علي القحطاااااني
2017-06-15 17:56:03
امريكا تتبع مصلحتها وتلعب معنا كلنا وحنا نصفق
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53 - قصيمي معتق
2017-06-15 17:45:44
تعليق مخالف
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52 - راحت البال
2017-06-15 17:45:02
سبحان الله تنفقين المليارات على الشر ولاتنفقين بضع ملايين على التنمية والاسكان قطر ليس لك الى الخليج غصب وليس طيب لن تصعدي القمر ولن تتخفي خلف سساتر من التراب
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51 - تعليق مخالف
2017-06-15 17:40:04
لعبه علينا الامريكان في الخليج
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50 - عابرسبيل
2017-06-15 17:32:08
الدول العربيه يقول المثل /مربحة الخسران /الرابح امريكا بيع اسلحه وطائرات وذبح زذبيح بين المسلمين والسلاح يهووودي
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49 - عابرسبيل
2017-06-15 17:27:58
العن ابو الغرب تخطيط يهووودي ملعون والديين
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48 - حقاااني...
2017-06-15 17:16:31
لو كاااانت صديقة لنا فعليا وتقر بنا كحليف لهم لالغت صفقة الاسلحة مع قطر حتى يتم التصااااالح بيننا وبينهم ولكن الحقيقة هي سياسة المصااالح المادية دون النظر للاصدقاااء لانهم عارفين ماعنهم غناااة !!!!!!
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47 - حقاااني...
2017-06-15 17:13:13
الغرب عنده نفقطتين مهمات هي اضعاف العالم الاسلامي دينيا وكسبه ولائيا النقطة الثانية مصالحه معتبرة فوق كل شىء ومنها يستنزفنا ويبتزنا بذريعة محاربة الارهاب وهم من صنعوهاااا لاجل التسويق لاسلحتهم و.....
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46 - عبدالعزيز
2017-06-15 17:09:21
طيب ما عندهم طيارين .. اش يسون .. يجنسون ههههههههههههههه مسخرة
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45 - حقاااني...
2017-06-15 17:08:24
شفتوا كيف امريكا تلعب على الحبلين ليس لها صديق اانما غايتهاااا ابتزاااز الخليج وضرب بعضه ببعض وخلق المشاكل عن طريق حليفتها الفعلية ايران لاستنزافهم ونحن نظن ان مشاكلنا بسبب الاخوان مشاكلنا بسبب امريكا
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44 - الموضوع باختصار
2017-06-15 16:47:55
والله اعلم قطع الطريق على ايران واضن انه سيتم عزل تميم ) وسيتم اختيار امير جديد لقطر وستعود العلاقات مع قطر مثل اول واحسن . لا يوجد سيناريو غير هذا السيناريو .
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43 - يا رب رحمتك
2017-06-15 16:43:46
لا اقول يا ام ضحكت من جهلها امم انما اقول يا امة ***
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42 -
2017-06-15 16:32:23
ليست بحاجة تركيا وايران يحموها واكبر قاعدة امريكية عندهم
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41 -
2017-06-15 16:32:00
تعليق 25 وفيت وكفيت يجب ان ينتبه اهلنا في الخليج لما بحاك ضد وحدتهم فأنتم دم واحد دين واحد وانتم سنة جميعكم لما الخلاف... وبعدين آإخوان وما إخوان أصل بلاوي الإخوان أتت من مصر اللىاسمه حسن البنا هذا
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40 - مروان
2017-06-15 16:17:56
12 مليار دولار بس ... راحت أكثر من 400 مليار
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39 - قول وفعل ياترمب
2017-06-15 16:15:55
قال بأخذ الفلوس من الخليج يعني بأخذها ونفذ وعده
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38 - ترمب حسن خطك
2017-06-15 16:13:55
هههههههه الأمريكان وين الاٍرهاب ودعم الاٍرهاب وإلا الدعوى مطبوخة
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37 - هنطش
2017-06-15 16:12:22
اشرب يلي في بالي بس بعد الفطور أخاف تفكر اني اقول اشرب ماء وبعد العيد فيه عيد
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36 - خطاب
2017-06-15 16:10:58
اللهم نصرك الذي وعدت به عبادك المؤمنين ☝️
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35 - شايف كذا
2017-06-15 16:04:26
السلاح هذا حيكون موجه لمن هههههههه
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34 - سوط الحق
2017-06-15 16:00:11
جزيرتهم تولول وتتندر على شراء السعودية للسلاح الأمريكي ...!!! والآن هي من تشتري ! لنرى .. لكن السؤال الأهم : من يقود هذه الطائرات ؟ ومن يقوم بصيانتها ..؟ ومن ؟ ومن..؟
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33 - الالمعي
2017-06-15 15:53:18
تعليق مخالف
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32 - وشلووووووووون
2017-06-15 15:52:50
وشلون ام الارهاب تبيعونها طيارات ، ظحك عليكم ترامب وين اودى وجهى من السيسى ههههههعع
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( عدد التعليقات 24,181 )
31 - برق _ الحرم
2017-06-15 15:50:09
(((((الاتفاق على هذه الصفقة قديما...... وليست بجديد ...... 400 مليار منوعة الاسلحة المتطور ومنظومات دفاعية وصواريخ متقدمة دقيقة التوجه ))))
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30 - الله يحفظ بلادنا
2017-06-15 15:49:31
تعليق مخالف
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29 - محمد الجعيد
2017-06-15 15:49:30
لبش شراء في هذا الوقت طائرات ماهو الهدف . امريكا الكسبانه من التوتر
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28 -
2017-06-15 15:42:58
أيهما أقل وقع على النفس 12 مليار .... وإلا 400 مليار ؟؟؟؟؟
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27 -
2017-06-15 15:38:28
ياحبيبي أنت وهوه وش بلاكم زعلانيين ؟؟؟ ترون هل قطر شارين الطيارات من جيوبهم ... والله حاله ... يالله أنك ترحمنا هذه الأزمه بينت الحقد والكراهيه والبغضاء عند البعض على أشقائهم ... اعوذ بالله منكم
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26 - دبلوماسي
2017-06-15 15:38:28
قالها ترامب بصراحه اريد أموال الخليج ،،،، الخليج يجب ان بدفع !!!
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25 - فيصل الغامدي
2017-06-15 15:37:22
ترامب رجل اعمال شاطر ضحك على الكل واخذ فلوس من هنا وفلوس من هنا وقال كلكم فخار يكسر بعضه
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24 - بمرتبة مستشار
2017-06-15 15:34:51
من زمان وامريكا تلعب علينا والاسلحه الحديثه مو للبيع . يتم بيع المستعمل والمجدد سواء طائرات او دبابات ويتم دعمنا ودعم عدونا في نفس الوقت اهم شي مبيعات اسلحه قديمه وافناء المسلمين بعضهم بعض
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23 -
2017-06-15 15:34:31
امريكا هي راعية قطر وإيران وغيرها حسبنا الله عليهم
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22 - غريب
2017-06-15 15:34:02
هذا فخ لهم سيتم ايقاف الصفقة بتهمة دعم الارهاب وتصادر ال١٢ مليار
لا يعجبني(12) اعجبني(1)
21 - ماجد
2017-06-15 15:32:02
تناقضات وعجائب في أمور بعض الدول وبعدين يا قطر الطائرات ما لها اي داعي وجودها كعدمها يعني وش ناوين تعملون بالطائرات
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20 -
2017-06-15 15:30:42
72 مقاتله بــ 12 مليار ... وليس 36 طائره يعنيراعي الخبر قضم نص طياراتهم
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19 - شايفك
2017-06-15 15:28:41
فقط لانها لا تثق بشقيقاتها الخليجيات تشتري طائرات ب ١٢ مليار دولار . ليت هذا السلاح لتقوية الخليج في مواجهة اعداءه الحقيقين ولكنه ليس كذلك . الخوف ان يرتد الى صدور اشقاء قطر وهو غير مستبعد
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18 - احمد
2017-06-15 15:28:31
ت 2 , هيه هيه لاتدخل السياسة في صفقات التجارية
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17 - عبدالله الشهري
2017-06-15 15:26:15
استودعكم الله
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16 - راحت البال
2017-06-15 15:25:50
اشتري خواصات وشتري بوارج علشان تغطي صفقة ال4000بقرة التي اشتراها رجل اعمال لاكن لاتنسين تشترين للبقر ثور
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15 - شي يضحك
2017-06-15 15:25:26
الحمدالله على نعمة العقل والركادة زينه بعض المعلقين نسئل الله السلامة لهم وقل الصح
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14 - عبدالله الشهري
2017-06-15 15:24:48
امريكا تلعب دور كبير وتريد زعزعة المسلمين واشتعال الفتنه بينهم ولكن الله مطلع على كل شي وستبقى راية الاسلام مرفوعة باذن الله
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13 - شايفك
2017-06-15 15:24:45
للعلم هذه الطائرات تحتاج الى مدى فضائي شاسع . مو مساحة ١٠٠ × ١٠٠ كم . لكن هو التاجر الامريكي الشاطر . هذه الصفقة توفر ٦٠٠٠٠ الف وظيفة . بينما دولة خطر تنفق هذه الاموال فقط بسبب الخوف والريبة !!!
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12 - امريكا تلعب على الحبلين
2017-06-15 15:24:44
يقولك اوضاعهم صعبة وحالتهم حاله انا معكم بس ماهو هم اصحاب نضريات الفكر والرسوم والمخالفات والتحشر والتضييق والتعطيل والتهميش والواسطات ايه
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11 - 🌹عبير🌺الورد🌹
2017-06-15 15:24:27
36 طائرة وين تحطونها فيه؟ ديرتكم كلبوها ع بعضها متر×متر"
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10 -
2017-06-15 15:23:29
ترامب معاهم معاهم عليهم عليهم اهم شي الفلوسسسسسسسس
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9 - خنبوقه الخبله
2017-06-15 15:23:16
السؤال هل الطاىرات بتمر المجال او لا اقول شكل فلوسنا طارت من مستشارينا اللي يجيبون الهم ولايعرفون يقدرون الاوضاع واللي همهم تغريدات في التويتر المفروض يسمونهم مستشارين تويتر
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8 - عبدالله الشهري
2017-06-15 15:22:07
اللهم كما بلّغتنا ثلثي شهر رمضان، وفقنا لإكمال عدته، وإدراك ليلة القدر، واكتبنا فيه من عتقائك من النار.. ‏اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا
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7 - عبدالله الشهري
2017-06-15 15:20:51
اللهم اصلح لنا شأننا كله واعز المسلمين وارفع رايتهم وانصر اخواننا المضطهدين في كل مكان يا آرحم الراحمين
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6 - شايفك
2017-06-15 15:20:19
مساحة دولة خطر حوالي ١١٠٠٠ كم مربع . يعني تقريبا ١٠٠ كم × ١٠٠ كم . تلف دولة خطر كلها بالسيارة في ساعة . طيب شراء ٣٢ طائرة حربية بتكلفة ١٢ مليار دولار ليه ؟ وضد مين ؟ عقدة الخوف والريبة متأصلة ...
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5 - Noura
2017-06-15 15:19:19
هذا اللي تبيه أمريكا يسير
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4 - عبدالله الشهري
2017-06-15 15:19:08
امريكا تنتقد وتقول قطر هي من تدعم الارهاب اذا لماذا تبيع الطائرات F15 والله امريكا انها اشد خطر علينا كمسلمين وحكومة قطر ستندمين
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3 - realistic man
2017-06-15 15:19:04
ههههه ضاعت فلوسك يا صابر
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2 - مواطن
2017-06-15 15:16:25
السياسه كلها مصالح وكذب
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1 - سامح البحيري
2017-06-15 15:15:11
تعليق مخاف
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 المرصد 45 1٬849 6 أيام
اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليها

اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليها

 المرصد 12 3٬726 أسبوع واحد
من هو الإمام “أبو داود ” الذي عاش في القرن الثالث الهجري واهتم بجمع أحاديث الأحكام

من هو الإمام “أبو داود ” الذي عاش في القرن الثالث الهجري واهتم بجمع أحاديث الأحكام

 العربية 33 2٬196 أسبوع واحد
اخبار صحية
علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”

علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”

 BBC 3 2٬377 أسبوعين
تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغية

تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغية

 روسيا اليوم 14 10٬806 أسبوعين
دراسة: دواء الستاتين يرمم القلب المعطوب

دراسة: دواء الستاتين يرمم القلب المعطوب

 المرصد 13 6٬073 3 أسابيع
علماء : لا صحة للمعلومات التي تحذر من تناول الأجبان

علماء : لا صحة للمعلومات التي تحذر من تناول الأجبان

 المرصد 11 3٬741 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
ماذا يعني خفض التصنيف الائتماني لقطر..وما تأثيره على اقتصادها!

ماذا يعني خفض التصنيف الائتماني لقطر..وما تأثيره على اقتصادها!

 المرصد 12 2٬259 7 ساعات
“السوق المالية” تغرم “مانع الدعجاني” بتهمة التلاعب والاحتيال في أسهم 3 شركات

“السوق المالية” تغرم “مانع الدعجاني” بتهمة التلاعب والاحتيال في أسهم 3 شركات

 المرصد 13 3٬743 14 ساعة
تعرف على أغرب 3 معلومات عن الدولار الأمريكي.. الثانية ستصدمك!

تعرف على أغرب 3 معلومات عن الدولار الأمريكي.. الثانية ستصدمك!

 المرصد 7 7٬841 1 يوم
8 أشخاص فقط سددوا رسوم أراضيهم البيضاء!

8 أشخاص فقط سددوا رسوم أراضيهم البيضاء!

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أخبار مناسبات
بالصور : “واس” تشارك المرابطين على الحد الجنوبي بنجران طعام الإفطار

بالصور : “واس” تشارك المرابطين على الحد الجنوبي بنجران طعام الإفطار

 واس 5 365 50 دقيقة
بالصور : أمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطار

بالصور : أمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطار

 واس 22 3٬611 2 يومين
شاهد بالصور: الأمير خالد الفيصل يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد الحرام

شاهد بالصور: الأمير خالد الفيصل يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد الحرام

 واس 20 5٬342 2 يومين
بالصور .. وزير الثقافة والإعلام يلتقي الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ويشاركهم الإفطار

بالصور .. وزير الثقافة والإعلام يلتقي الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ويشاركهم الإفطار

 واس 19 3٬735 أسبوعين
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4 أسباب وراء ظاهرة اختطاف الأطفال في المملكة.. مختصون يكشفون التفاصيل والأماكن المستهدفة!

4 أسباب وراء ظاهرة اختطاف الأطفال في المملكة.. مختصون يكشفون التفاصيل والأماكن المستهدفة!

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أسهل مهنة بالعالم..تمنحك 1500 دولار في اليوم

أسهل مهنة بالعالم..تمنحك 1500 دولار في اليوم

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“التجارة” تحسم الجدل حول حقيقة صورة متداولة تظهر قيمة مسجلة على مشروب غازي خاضع للضريبة

“التجارة” تحسم الجدل حول حقيقة صورة متداولة تظهر قيمة مسجلة على مشروب غازي خاضع للضريبة

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شاهد فيديو طريف لفلبينيين وهم يطوفون حول الكعبة!

شاهد فيديو طريف لفلبينيين وهم يطوفون حول الكعبة!

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كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

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