رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / “المطلق” يجيز و”الخثلان”يحرم..جدل حول صرف الزكاة لتمليك الفقراء منازل!

“المطلق” يجيز و”الخثلان”يحرم..جدل حول صرف الزكاة لتمليك الفقراء منازل!

“المطلق” يجيز و”الخثلان”يحرم..جدل حول صرف الزكاة لتمليك الفقراء منازل!
حجم الخط A A A
المرصد 40 1٬509 3 ساعات

صحيفة المرصد:شهدت ندوة عقدتها وزارة الإسكان جدلاً فقهياً بشأن جواز صرف الزكاة لتمليك الفقراء منازل، بين مجيز لشدة حاجة الناس إلى المنزل كأصل يستطيعون به الاستغناء، ومحرم لحولية الزكاة، ولأن الإيجار يكفي الحاجة.

ووفقاً لصحيفة”عكاظ”أفتى المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، على هامش الندوة التي عقدت في الرياض الثلاثاء الماضي، بجواز صرف الزكاة لشراء المسكن للفقير أو تمليكه.

وقال “المطلق”: ‘‘إن الزكاة تصرف للفقراء لكل حاجاتهم، وأطلب من التجار أن يوردوا 20 في المائة من زكاتهم لوزارة الإسكان، ويستخرجوا منها شهادات تفيدهم عند مصلحة الزكاة والدخل”.

وأضاف: على وزارة الإسكان، أن تسعى لذلك، لأن البيع بالجملة مختلف عن المفرق، وسنكتب لذلك للمسؤولين، مؤكداً أنهم في الإفتاء يأتيهم بعض الأغنياء يطالبون بشراء منزل بـ5 ملايين ريال لفقير يقرب لهم، فأفتي لهم بجواز ذلك من باب (دفع المثل)”.

من جانبه، رأى عضو هيئة كبار العلماء السابق الشيخ سعد الخثلان، أنه لا يجوز صرف الزكاة لتمليك مسكن للفقراء، بل يسد حاجته في الإيجار حتى يستغني، إضافة لحولية الزكاة، وللتنصيص على المستفيدين من الزكاة في القرآن”.

بدوره، أوضح الشيخ سلميان الماجد أن مصارف الزكاة تصرف على الضرورات والحاجات، ويحتاج صرف الزكاة على البناء والمسكن إلى توازن مع المأكل والمشرب والعلاج والتعليم.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

40 - مواطن كادح
2017-06-15 18:43:35
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
39 - ابوصالح سكري
2017-06-15 18:39:32
يجب الحذرالكثيرمن كباراهل السعودية من امراء واميرات ورجال مال واصحاب شركات رجال ونساء يدفعون مال كثيرفزعة ودعم وزكات وصدقات حذاري الكثيرمنهالايصل للمحتاجين والفقراء القلل منهايصل للقريب وصاحب المصلحة
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
38 - ابو صالح القحطاني
2017-06-15 18:26:28
هذا دليل انه لايوجد حل لاازمة الاسكان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - مزارع رمن أرض الطيبين
2017-06-15 18:15:25
انا مع الشيخ المطلق حفظه الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - ابوصالح سكري
2017-06-15 18:13:22
كفوالشيخ عبدالله المطلق وخاف ياشيخ سعدالخثلان اكيدساكن بقصرولك مخصص وراتب كبيرولم تفكرت في الفزعة مع العوايل الضعيفة والفقيرة من يتم وارملة ومطلقة بلارحمةفي وطن الخيرارض الحرمين المملكة السعودية
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
35 - Ggccxx محمد الشهري
2017-06-15 18:12:53
تبغون الصراحة إذا عندكم مال قليل كثير أعطى من يستحق بيدة أما تعطي جمعية أو تعطي فلان وعلان وهو عبارة عن وسيط يواصل الزكاة فيعلم الله أنه كلهم ما خدينها تجارة والمسكين له الله
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
34 - ،.
2017-06-15 18:00:05
المطلق احبه قريب جدامن الناس وحاجاتهم وظروفهم حفظ الله الشيخ الجليل صالح المطلق والشيوخ الافاضل عامه لوطبق كلام المطلق وشرولكل واحدبييت للفقراءوالمعوزين والمحتاجين والدخل المحدودفستنتهي ازمة السكن مره
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
33 - بو نواس
2017-06-15 17:55:17
يجب اولاً وقبل ان تكون الزكاة للإسكان هو تغيير المسئولين عن هذه الوزارة التي فشلت بكل المعاني بتأمين السكن المناسب للمواطنين .. وانا مع الشيخ المطلق فيما ذهب اليه .. وتوسيع هذا الباب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
32 -
2017-06-15 17:40:41
نعم انا مع ان لاتدفع الزكاة لوزارة الاسكان لانها ضيعت اكثر من ٢٥٠ مليار وهي لم تنجز شي كيف ندفع لها لتبني للناس اذا عندك زكاة انت ابني ووزعها على الفقراء واذا لم تكفي للبناء فساعد بها الاجار للفقراء
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
31 - راحت البال
2017-06-15 17:40:22
يمشايخنا اتفقو اولا ثم اكلعو للناس كذا الحالة صعبة وراكم ناس تتابعكم صرنا مابين ابوي وعمي لم كن منسبقكم كذا واللحالة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
30 - تعليق مخالف
2017-06-15 17:38:01
السكن من مسئوليه الدوله من بيت مال للمسلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
29 - hima
2017-06-15 17:34:17
مستحيل يوافقو على اي شي فيه حل لمشكلة الاسكان,شاغلة الناس,ومالية جيوب الهوامير لابارك الله فيهم.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
28 - مراد
2017-06-15 17:24:14
بما ان تكلفة زكاة الفطر تصل تكلفتها علي مخرجينها 300مليون سنويا فهي تحتاج الي تنظيم وفتوي لاخراجها نقدا لجهات حكوميه او جمعيات خيريه وتنظيم صرفها للفقراء خلال السنه حسب الحاجه المطبق الان اهدار
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - عبيرالورد
2017-06-15 17:22:24
ي لييييل😇، موووبطي قلت لكم كل واحد يفتي لنفسه😂
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
26 - مراد
2017-06-15 17:14:43
الان مع تهاية شهر رمضان كل مسلم في هذه البلد سوف يطلع زكاة الفطر من الارز او القمح وفائدتها من قبل من تدفع لهم قليله لحصر دفعها بالارزوالقمح وتكلفة هذه الزكاة علي مخرجينها قد تصل 300 مليون ريال
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
25 - الجوفي
2017-06-15 16:57:02
استغفر الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - إذا سكنت الفقير أكل نفسه بنفسه ولن يحتاج لزكاة
2017-06-15 16:54:36
وما يقال في الزكاة يقال في الصدقة التي حرموا منها فقراء البلد سنين طويلة لتذهب لأعمال صوروا أنها هي الاحق ولا حق غيره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - إذا سكنت الفقير أكل نفسه بنفسه ولن يحتاج لزكاة
2017-06-15 16:52:46
في امور الخير حجرنا على انفسنا حتى أن البعض في زمن سالف ؟! جعل خير الزكاة في كفالة يتيم في أفغان أو حفر بئر في طاجكستان وكأن الزكاة لا تجوز في بلد عرب ستان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - إذا سكنت الفقير أكل نفسه بنفسه ولن يحتاج لزكاة
2017-06-15 16:50:25
في امور الخير حجرنا على انفسنا كثيرا حيث جعلونا بتشددهم وغاياتهم لا نرى الخير الا في 1 ،2 ،3 وغيره لا خير فيه رغم أنه أولى من 1 ،2 ،3 آنفة الذكر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - اخر زمن
2017-06-15 16:48:02
هذا حرم لانه لديه عقار
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
20 - إذا سكنت الفقير أكل نفسه بنفسه ولن يحتاج لزكاة
2017-06-15 16:45:49
اذا عرفت الغاية من الزكاة انحلت المشكلة وزال الخلاف الا لمن في نفسه هوى من زكاة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - إذا سكنت الفقير أكل نفسه بنفسه ولن يحتاج لزكاة
2017-06-15 16:44:23
الغاية من الزكاة مساعدة الفقراء أم نجعلها في مجتمعنا بفكر من لم يجد قوته وقوت يومه زمن انتهى الله لا يعوده
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - إذا سكنت الفقير أكل نفسه بنفسه ولن يحتاج لزكاة
2017-06-15 16:42:52
كل فليسات الفقير تذهب في اجار واجهزة مستعملة يصرف عليها اكثر من الجديد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - إذا سكنت الفقير أكل نفسه بنفسه ولن يحتاج لزكاة
2017-06-15 16:42:00
لا تجعله الفقير فقيرا طول حياته بحجة أنك ستدفع له الايجار السنوي لغني يزداد غناه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
16 - إذا سكنت الفقير أكل نفسه بنفسه ولن يحتاج لزكاة
2017-06-15 16:40:37
اعمل للفقير مشروع صغير من الزكاة ولا تدفع له ايجار لغني
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - إذا سكنت الفقير أكل نفسه بنفسه ولن يحتاج لزكاة
2017-06-15 16:39:30
جمع 10 سنين اجارت تدفعها للغني تشتري بها بيتا لفقير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - إذا سكنت الفقير أكل نفسه بنفسه ولن يحتاج لزكاة
2017-06-15 16:38:24
الاجار يتجه للغني المؤجر فيزداد غناه من الاجارات والفقير يبقى فقير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - فارس نحد
2017-06-15 16:26:11
طيب التجار يبنون مساجد بتكلفة تصل قيمتها اربع منازل او أكثر لماذا لا يبنون منازل وتعطى ارامل وايتام وتكون داخل الاحياء وتتولاها جهة تشوف الاحق وتعطيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - سبحانك يا الله
2017-06-15 16:22:33
الله يجزي الوالد الشيخ المطلق رجل حسه وشعوره مع الناس دائما فتواه تلامس القلوب رجل متفقه ماعمره استقبح احد ولا استهون بقيمة فرد رجل يتكلم من منطق الواقع لأنه عايشه لم يعش في قصور ولم يمشي على زل حرير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - العنزي
2017-06-15 16:17:14
المطلق من أجاز تحويل الاسكان المواطنين للبنوك بديت أحطه تحت المجهر لنتقي شره
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
10 - هنطش
2017-06-15 16:06:29
هل من يسرق يجوز له صدقه اوزكاه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - احمد
2017-06-15 16:03:44
ت 1 , نتبع اكبرهم سنن , نشوف الثني من سدس
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
8 - احمد
2017-06-15 16:01:44
ت 1 , نتبع اكبرهم سنن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - احمد الحارثي
2017-06-15 15:58:07
اول وزارة اسكان في العالم يتصدقون عليها 😂
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
6 - محمد الجعيد
2017-06-15 15:54:29
الخثلان ماعندة سالفه اصلا غير موجود في الشريعه ان يعطى الزكاة من اجل شراء منزل انما للفقراء المحتاجين والسكن من ضمن الاحتياجات فاالمطلق ملامه صح
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
5 - علي العمري
2017-06-15 15:54:04
مع الشيخ المطلق. الحقلان ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - علي العمري
2017-06-15 15:53:19
الشيخ. اكبر علم. وعضو هيئه كبار العلما. وانسان. قريب من الشعب. الله يحفظه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
3 - احمد الحارثي
2017-06-15 15:52:18
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - نيدو
2017-06-15 15:51:24
السؤال اين ال ٢٧٠ مليار التي تبرعةبها الملك عبدالله رحمه الله اين ذهبت ؟؟ ****
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
1 - القلم الحر
2017-06-15 15:50:46
عزالله ضيعونا. وضعنا بالطوشه اجل من نتبع
لا يعجبني(1) اعجبني(1)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : A

قطر ما عندهم الا فندق واحد سوق واقف الحين صار سوق منسدح وكل خمس سنوات نسمع ولد ي...
بواسطة : طلال

تعليق مخالف...
بواسطة : متابع 1

تعليق مخالف...
بواسطة :

اللهم من ناوأ هذه الدولة او خطط ضدها وضد استقرارها او شارك في فتنة ضدها سوء بقول...
كتاب الرأي
mm

قينان الغامدي

وسقطت دولة الخلافة الحمدية: تخيل فقط يا سعودي
481 2
mm

مشعل السديري

لا تغضب لا تغضب لا تغضب
226 0
mm

خالد السليمان

تأجيل زيادة الكهرباء.. ضرورة !
343 1
mm

محمد الساعد

قطرستان.. قصور من رمال فارسية وتركية !
249 0
mm

تركي الدخيل

عصابات حيّ المسورة!
194 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

حقوق الإنسان في الإسلام لا تتجزأ ولا تختزل !؟
127 1
mm

عبدالحميد العمري

التضخم والنمو الاقتصادي
192 1
mm

سمر المقرن

سلمان الإنسان.. ورسالة محبة إلى الشعب القطري
209 4
mm

قينان الغامدي

أمير المؤمنين ووزيره وأحلام الخلافة: على ذات الصخرة
568 4
mm

د. محمد العوين

دوافع انتساب حمد بن خليفة إلى آل الشيخ وزيارته أشيقر
1٬110 5
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

الهلال قرر والاتحاد نفذ !
587 34
mm

عادل التويجري

الصملة!
658 9
mm

أحمد الشمراني

اللبن مقابل الغاز!
659 5
mm

عادل التويجري

دلعوهم!
570 4
mm

أحمد الشمراني

بيانات الشباب تموت «سادحة»
440 2
mm

عادل التويجري

الاستهتار!
642 15
mm

أحمد الشمراني

هل لاعبونا إرهابيون يا ماجد؟
956 1
mm

أحمد الشمراني

دوحة الإرهاب وكأس العالم!
672 9
mm

صالح الهويريني

طلب الهلال مشروع
619 6
mm

عبد العزيز الدغيثر

ارتفاع بورصة ديون الأندية
279 0
الاخبار الدولية
بالصور:رجل يعتدي على وزيرة فرنسية ويطرحها أرضاً في أحد أسواق باريس

بالصور:رجل يعتدي على وزيرة فرنسية ويطرحها أرضاً في أحد أسواق باريس

 رويترز 13 5٬104 3 ساعات
سفينتان حربيتان أمريكيتان تصلان قطر..بعد ساعات من صفقة الطائرات!

سفينتان حربيتان أمريكيتان تصلان قطر..بعد ساعات من صفقة الطائرات!

 CNN 97 6٬544 3 ساعات
قطر توقع صفقة مع أمريكا لشراء 36 طائرة مقاتلة إف 15 بقيمة 12 مليار دولار

قطر توقع صفقة مع أمريكا لشراء 36 طائرة مقاتلة إف 15 بقيمة 12 مليار دولار

 BBC 66 3٬039 4 ساعات
صحيفة وول ستريت جورنال من داخل الدوحة:الوضع المعيشي والاقتصادي في قطر مخيف!

صحيفة وول ستريت جورنال من داخل الدوحة:الوضع المعيشي والاقتصادي في قطر مخيف!

 المرصد 18 4٬927 5 ساعات
المرصد الرياضي
رسمياً..النصر يوقع مخالصة مالية نهائية مع نايف هزازي

رسمياً..النصر يوقع مخالصة مالية نهائية مع نايف هزازي

 المرصد 22 2٬462 5 ساعات
التعاون يسعى لضم حارس المرمى “عصام الحضري” .. والأخير يعلن موقفه من اللعب في السعودية!

التعاون يسعى لضم حارس المرمى “عصام الحضري” .. والأخير يعلن موقفه من اللعب في السعودية!

 المرصد 15 3٬401 9 ساعات
تعرف على السيرة الذاتية لمدرب النصر الجديد.. وأبرز الأندية التي دربها!

تعرف على السيرة الذاتية لمدرب النصر الجديد.. وأبرز الأندية التي دربها!

 المرصد 46 5٬160 1 يوم
منتخب قطر يواجه عقوبات مشددة من الفيفا بسبب صورة تميم ! – صور

منتخب قطر يواجه عقوبات مشددة من الفيفا بسبب صورة تميم ! – صور

 أ ف ب 69 12٬550 2 يومين
اخبار فنية
ابنة الفنان “طارق النهري”تخرج عن صمتها وتوضح ملابسات القبض على والدها الهارب من حكم بالسجن المؤبد-صور

ابنة الفنان “طارق النهري”تخرج عن صمتها وتوضح ملابسات القبض على والدها الهارب من حكم بالسجن المؤبد-صور

 المرصد 7 6٬033 8 ساعات
بالفيديو: ماذا قالت الفنانة “مرام” عن خلافها مع “ملاك” ووصف الأخيرة لها بالطقاقة!

بالفيديو: ماذا قالت الفنانة “مرام” عن خلافها مع “ملاك” ووصف الأخيرة لها بالطقاقة!

 المرصد 22 7٬653 15 ساعة
بالفيديو.. “شمس” توضح ماهي الرجولة من وجهة نظرها .. وتحدد موقفها من تعدد الزوجات!

بالفيديو.. “شمس” توضح ماهي الرجولة من وجهة نظرها .. وتحدد موقفها من تعدد الزوجات!

 المرصد 82 9٬421 1 يوم
بالفيديو:طلاق فنانة كويتية على الهواء بعد اكتشافها خيانة زوجها!

بالفيديو:طلاق فنانة كويتية على الهواء بعد اكتشافها خيانة زوجها!

 المرصد 84 22٬209 2 يومين
اخبار منوعة
شاهد بالصور: أطول طفل في العالم

شاهد بالصور: أطول طفل في العالم

 الديلي ميل 13 3٬151 9 ساعات
صور وفيديو: لجين عمران في إفطار الشيخ محمد بن راشد.. ولأول مرة تلتقي بشخص كانت تسمع صوته فقط !

صور وفيديو: لجين عمران في إفطار الشيخ محمد بن راشد.. ولأول مرة تلتقي بشخص كانت تسمع صوته فقط !

 المرصد 116 18٬781 20 ساعة
بالفيديو:سلمي حايك تكشف تفاصيل طلب ترامب مواعدتها ..وهذا كان رد فعلها!

بالفيديو:سلمي حايك تكشف تفاصيل طلب ترامب مواعدتها ..وهذا كان رد فعلها!

 المرصد 37 11٬367 1 يوم
“سيلفي” يتناول “الصلاة” في حلقة أثارت ردود فعل واسعة ! – فيديو

“سيلفي” يتناول “الصلاة” في حلقة أثارت ردود فعل واسعة ! – فيديو

 المرصد 87 17٬904 2 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد “كاميرا مراقبة” .. توثق مقطع فيديو لـ”عصابة” تسرق المنازل وقت المغرب بحجة تفطير صائم

شاهد “كاميرا مراقبة” .. توثق مقطع فيديو لـ”عصابة” تسرق المنازل وقت المغرب بحجة تفطير صائم

 المرصد 63 9٬511 16 ساعة
فيديو.. الغيرة القاتلة: أراد التحدث لفتاة ..شاهد كيف كان رد فعل صديقته !

فيديو.. الغيرة القاتلة: أراد التحدث لفتاة ..شاهد كيف كان رد فعل صديقته !

 الديلي ميل 46 12٬868 1 يوم
بالفيديو: شاهد ملثم يسطو على صيدلية في نهار رمضان وينزع صندوق المحاسبة بالبكيرية!

بالفيديو: شاهد ملثم يسطو على صيدلية في نهار رمضان وينزع صندوق المحاسبة بالبكيرية!

 المرصد 58 8٬592 1 يوم
شاهد كيف انتقمت مصارعة فرنسية من ثور أسقطها مع حصانها – فيديو

شاهد كيف انتقمت مصارعة فرنسية من ثور أسقطها مع حصانها – فيديو

 المرصد 12 14٬487 2 يومين
اخبار ثقافية
خطابات آينشتاين عن “الوجود.. وإسرائيل” في مزاد

خطابات آينشتاين عن “الوجود.. وإسرائيل” في مزاد

 سكاي نيوز 18 2٬178 2 يومين
علماء بريطانيون: نحن مصنوعون من غبار النجوم .. واحتمالات بوجود حياة على كواكب أخرى !

علماء بريطانيون: نحن مصنوعون من غبار النجوم .. واحتمالات بوجود حياة على كواكب أخرى !

 المرصد 45 1٬849 6 أيام
اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليها

اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليها

 المرصد 12 3٬726 أسبوع واحد
من هو الإمام “أبو داود ” الذي عاش في القرن الثالث الهجري واهتم بجمع أحاديث الأحكام

من هو الإمام “أبو داود ” الذي عاش في القرن الثالث الهجري واهتم بجمع أحاديث الأحكام

 العربية 33 2٬196 أسبوع واحد
اخبار صحية
علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”

علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”

 BBC 3 2٬377 أسبوعين
تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغية

تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغية

 روسيا اليوم 14 10٬806 أسبوعين
دراسة: دواء الستاتين يرمم القلب المعطوب

دراسة: دواء الستاتين يرمم القلب المعطوب

 المرصد 13 6٬073 3 أسابيع
علماء : لا صحة للمعلومات التي تحذر من تناول الأجبان

علماء : لا صحة للمعلومات التي تحذر من تناول الأجبان

 المرصد 11 3٬741 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
ماذا يعني خفض التصنيف الائتماني لقطر..وما تأثيره على اقتصادها!

ماذا يعني خفض التصنيف الائتماني لقطر..وما تأثيره على اقتصادها!

 المرصد 12 2٬259 7 ساعات
“السوق المالية” تغرم “مانع الدعجاني” بتهمة التلاعب والاحتيال في أسهم 3 شركات

“السوق المالية” تغرم “مانع الدعجاني” بتهمة التلاعب والاحتيال في أسهم 3 شركات

 المرصد 13 3٬743 14 ساعة
تعرف على أغرب 3 معلومات عن الدولار الأمريكي.. الثانية ستصدمك!

تعرف على أغرب 3 معلومات عن الدولار الأمريكي.. الثانية ستصدمك!

 المرصد 7 7٬841 1 يوم
8 أشخاص فقط سددوا رسوم أراضيهم البيضاء!

8 أشخاص فقط سددوا رسوم أراضيهم البيضاء!

 المرصد 25 4٬183 1 يوم
أخبار مناسبات
بالصور : “واس” تشارك المرابطين على الحد الجنوبي بنجران طعام الإفطار

بالصور : “واس” تشارك المرابطين على الحد الجنوبي بنجران طعام الإفطار

 واس 5 362 49 دقيقة
بالصور : أمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطار

بالصور : أمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطار

 واس 22 3٬611 2 يومين
شاهد بالصور: الأمير خالد الفيصل يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد الحرام

شاهد بالصور: الأمير خالد الفيصل يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد الحرام

 واس 20 5٬342 2 يومين
بالصور .. وزير الثقافة والإعلام يلتقي الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ويشاركهم الإفطار

بالصور .. وزير الثقافة والإعلام يلتقي الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ويشاركهم الإفطار

 واس 19 3٬735 أسبوعين
الاخيرة
4 أسباب وراء ظاهرة اختطاف الأطفال في المملكة.. مختصون يكشفون التفاصيل والأماكن المستهدفة!

4 أسباب وراء ظاهرة اختطاف الأطفال في المملكة.. مختصون يكشفون التفاصيل والأماكن المستهدفة!

 المرصد 22 3٬084 4 ساعات
أسهل مهنة بالعالم..تمنحك 1500 دولار في اليوم

أسهل مهنة بالعالم..تمنحك 1500 دولار في اليوم

 المرصد 9 6٬470 1 يوم
“التجارة” تحسم الجدل حول حقيقة صورة متداولة تظهر قيمة مسجلة على مشروب غازي خاضع للضريبة

“التجارة” تحسم الجدل حول حقيقة صورة متداولة تظهر قيمة مسجلة على مشروب غازي خاضع للضريبة

 المرصد 71 12٬154 1 يوم
شاهد فيديو طريف لفلبينيين وهم يطوفون حول الكعبة!

شاهد فيديو طريف لفلبينيين وهم يطوفون حول الكعبة!

 المرصد 43 10٬352 2 يومين
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

 المرصد 57 2٬024 9 ساعات