“المطلق” يجيز و”الخثلان”يحرم..جدل حول صرف الزكاة لتمليك الفقراء منازل!
صحيفة المرصد:شهدت ندوة عقدتها وزارة الإسكان جدلاً فقهياً بشأن جواز صرف الزكاة لتمليك الفقراء منازل، بين مجيز لشدة حاجة الناس إلى المنزل كأصل يستطيعون به الاستغناء، ومحرم لحولية الزكاة، ولأن الإيجار يكفي الحاجة.
ووفقاً لصحيفة”عكاظ”أفتى المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، على هامش الندوة التي عقدت في الرياض الثلاثاء الماضي، بجواز صرف الزكاة لشراء المسكن للفقير أو تمليكه.
وقال “المطلق”: ‘‘إن الزكاة تصرف للفقراء لكل حاجاتهم، وأطلب من التجار أن يوردوا 20 في المائة من زكاتهم لوزارة الإسكان، ويستخرجوا منها شهادات تفيدهم عند مصلحة الزكاة والدخل”.
وأضاف: على وزارة الإسكان، أن تسعى لذلك، لأن البيع بالجملة مختلف عن المفرق، وسنكتب لذلك للمسؤولين، مؤكداً أنهم في الإفتاء يأتيهم بعض الأغنياء يطالبون بشراء منزل بـ5 ملايين ريال لفقير يقرب لهم، فأفتي لهم بجواز ذلك من باب (دفع المثل)”.
من جانبه، رأى عضو هيئة كبار العلماء السابق الشيخ سعد الخثلان، أنه لا يجوز صرف الزكاة لتمليك مسكن للفقراء، بل يسد حاجته في الإيجار حتى يستغني، إضافة لحولية الزكاة، وللتنصيص على المستفيدين من الزكاة في القرآن”.
بدوره، أوضح الشيخ سلميان الماجد أن مصارف الزكاة تصرف على الضرورات والحاجات، ويحتاج صرف الزكاة على البناء والمسكن إلى توازن مع المأكل والمشرب والعلاج والتعليم.
التعليقات
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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يجب الحذرالكثيرمن كباراهل السعودية من امراء واميرات ورجال مال واصحاب شركات رجال ونساء يدفعون مال كثيرفزعة ودعم وزكات وصدقات حذاري الكثيرمنهالايصل للمحتاجين والفقراء القلل منهايصل للقريب وصاحب المصلحة
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هذا دليل انه لايوجد حل لاازمة الاسكان
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انا مع الشيخ المطلق حفظه الله
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كفوالشيخ عبدالله المطلق وخاف ياشيخ سعدالخثلان اكيدساكن بقصرولك مخصص وراتب كبيرولم تفكرت في الفزعة مع العوايل الضعيفة والفقيرة من يتم وارملة ومطلقة بلارحمةفي وطن الخيرارض الحرمين المملكة السعودية
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تبغون الصراحة إذا عندكم مال قليل كثير أعطى من يستحق بيدة أما تعطي جمعية أو تعطي فلان وعلان وهو عبارة عن وسيط يواصل الزكاة فيعلم الله أنه كلهم ما خدينها تجارة والمسكين له الله
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المطلق احبه قريب جدامن الناس وحاجاتهم وظروفهم حفظ الله الشيخ الجليل صالح المطلق والشيوخ الافاضل عامه لوطبق كلام المطلق وشرولكل واحدبييت للفقراءوالمعوزين والمحتاجين والدخل المحدودفستنتهي ازمة السكن مره
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يجب اولاً وقبل ان تكون الزكاة للإسكان هو تغيير المسئولين عن هذه الوزارة التي فشلت بكل المعاني بتأمين السكن المناسب للمواطنين .. وانا مع الشيخ المطلق فيما ذهب اليه .. وتوسيع هذا الباب
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نعم انا مع ان لاتدفع الزكاة لوزارة الاسكان لانها ضيعت اكثر من ٢٥٠ مليار وهي لم تنجز شي كيف ندفع لها لتبني للناس اذا عندك زكاة انت ابني ووزعها على الفقراء واذا لم تكفي للبناء فساعد بها الاجار للفقراء
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يمشايخنا اتفقو اولا ثم اكلعو للناس كذا الحالة صعبة وراكم ناس تتابعكم صرنا مابين ابوي وعمي لم كن منسبقكم كذا واللحالة
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السكن من مسئوليه الدوله من بيت مال للمسلمين
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مستحيل يوافقو على اي شي فيه حل لمشكلة الاسكان,شاغلة الناس,ومالية جيوب الهوامير لابارك الله فيهم.
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بما ان تكلفة زكاة الفطر تصل تكلفتها علي مخرجينها 300مليون سنويا فهي تحتاج الي تنظيم وفتوي لاخراجها نقدا لجهات حكوميه او جمعيات خيريه وتنظيم صرفها للفقراء خلال السنه حسب الحاجه المطبق الان اهدار
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ي لييييل😇، موووبطي قلت لكم كل واحد يفتي لنفسه😂
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الان مع تهاية شهر رمضان كل مسلم في هذه البلد سوف يطلع زكاة الفطر من الارز او القمح وفائدتها من قبل من تدفع لهم قليله لحصر دفعها بالارزوالقمح وتكلفة هذه الزكاة علي مخرجينها قد تصل 300 مليون ريال
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استغفر الله
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وما يقال في الزكاة يقال في الصدقة التي حرموا منها فقراء البلد سنين طويلة لتذهب لأعمال صوروا أنها هي الاحق ولا حق غيره
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في امور الخير حجرنا على انفسنا حتى أن البعض في زمن سالف ؟! جعل خير الزكاة في كفالة يتيم في أفغان أو حفر بئر في طاجكستان وكأن الزكاة لا تجوز في بلد عرب ستان
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في امور الخير حجرنا على انفسنا كثيرا حيث جعلونا بتشددهم وغاياتهم لا نرى الخير الا في 1 ،2 ،3 وغيره لا خير فيه رغم أنه أولى من 1 ،2 ،3 آنفة الذكر
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هذا حرم لانه لديه عقار
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اذا عرفت الغاية من الزكاة انحلت المشكلة وزال الخلاف الا لمن في نفسه هوى من زكاة
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الغاية من الزكاة مساعدة الفقراء أم نجعلها في مجتمعنا بفكر من لم يجد قوته وقوت يومه زمن انتهى الله لا يعوده
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كل فليسات الفقير تذهب في اجار واجهزة مستعملة يصرف عليها اكثر من الجديد
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لا تجعله الفقير فقيرا طول حياته بحجة أنك ستدفع له الايجار السنوي لغني يزداد غناه
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اعمل للفقير مشروع صغير من الزكاة ولا تدفع له ايجار لغني
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جمع 10 سنين اجارت تدفعها للغني تشتري بها بيتا لفقير
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الاجار يتجه للغني المؤجر فيزداد غناه من الاجارات والفقير يبقى فقير
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طيب التجار يبنون مساجد بتكلفة تصل قيمتها اربع منازل او أكثر لماذا لا يبنون منازل وتعطى ارامل وايتام وتكون داخل الاحياء وتتولاها جهة تشوف الاحق وتعطيه
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الله يجزي الوالد الشيخ المطلق رجل حسه وشعوره مع الناس دائما فتواه تلامس القلوب رجل متفقه ماعمره استقبح احد ولا استهون بقيمة فرد رجل يتكلم من منطق الواقع لأنه عايشه لم يعش في قصور ولم يمشي على زل حرير
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المطلق من أجاز تحويل الاسكان المواطنين للبنوك بديت أحطه تحت المجهر لنتقي شره
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هل من يسرق يجوز له صدقه اوزكاه
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ت 1 , نتبع اكبرهم سنن , نشوف الثني من سدس
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ت 1 , نتبع اكبرهم سنن
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اول وزارة اسكان في العالم يتصدقون عليها 😂
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الخثلان ماعندة سالفه اصلا غير موجود في الشريعه ان يعطى الزكاة من اجل شراء منزل انما للفقراء المحتاجين والسكن من ضمن الاحتياجات فاالمطلق ملامه صح
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مع الشيخ المطلق. الحقلان ***
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الشيخ. اكبر علم. وعضو هيئه كبار العلما. وانسان. قريب من الشعب. الله يحفظه
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السؤال اين ال ٢٧٠ مليار التي تبرعةبها الملك عبدالله رحمه الله اين ذهبت ؟؟ ****
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عزالله ضيعونا. وضعنا بالطوشه اجل من نتبع
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