سفينتان حربيتان أمريكيتان تصلان قطر..بعد ساعات من صفقة الطائرات!

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صحيفة المرصد: أعلنت وزارة الدفاع القطرية الخميس وصول سفينتين تابعتين للقوات البحرية الأمريكية إلى ميناء حمد الدولي القطري للمشاركة في تمرين مشترك مع القوات البحرية الأميرية القطرية، في تطور يأتي بالتزامن مع الأوضاع التي تعيشها منطقة الخليج حاليا بظل قطع العلاقات بين دول بقيادة السعودية والإمارات ومصر من جهة، والدوحة من جهة أخرى.

ولم يتطرق البيان إلى تفاصيل حول اسم أو نوع السفينتين، مكتفيا بالقول إن عددا من ضباط القوات البحرية الأميرية القطرية كانوا في استقبال طواقمهما لدى وصولهما الأربعاء، دون تقديم المزيد من المعلومات حول نوعية التمرين وأهدافه وما إذا كان مجدولا مسبقا.

ويأتي الإعلان القطري بعد أيام على وصول وفد عسكري تركي إلى الدوحة للبحث في نشر قوات تركية ضمن قاعدة في الدولة الخليجية التي تشهد علاقاتها توترات سياسية مع جيرانها.

وتمتلك الولايات المتحدة في قطر واحدة من أكبر قواعدها العسكرية الخارجية، وهي قاعدة العديد، التي تضم آلاف الجنود وعشرات الطائرات، كما يتزامن وصول السفن مع إعلان واشنطن إقرار صفقة ضخمة لبيع الطائرات المقاتلة لقطر.