سفينتان حربيتان أمريكيتان تصلان قطر..بعد ساعات من صفقة الطائرات!
صحيفة المرصد: أعلنت وزارة الدفاع القطرية الخميس وصول سفينتين تابعتين للقوات البحرية الأمريكية إلى ميناء حمد الدولي القطري للمشاركة في تمرين مشترك مع القوات البحرية الأميرية القطرية، في تطور يأتي بالتزامن مع الأوضاع التي تعيشها منطقة الخليج حاليا بظل قطع العلاقات بين دول بقيادة السعودية والإمارات ومصر من جهة، والدوحة من جهة أخرى.
ولم يتطرق البيان إلى تفاصيل حول اسم أو نوع السفينتين، مكتفيا بالقول إن عددا من ضباط القوات البحرية الأميرية القطرية كانوا في استقبال طواقمهما لدى وصولهما الأربعاء، دون تقديم المزيد من المعلومات حول نوعية التمرين وأهدافه وما إذا كان مجدولا مسبقا.
ويأتي الإعلان القطري بعد أيام على وصول وفد عسكري تركي إلى الدوحة للبحث في نشر قوات تركية ضمن قاعدة في الدولة الخليجية التي تشهد علاقاتها توترات سياسية مع جيرانها.
وتمتلك الولايات المتحدة في قطر واحدة من أكبر قواعدها العسكرية الخارجية، وهي قاعدة العديد، التي تضم آلاف الجنود وعشرات الطائرات، كما يتزامن وصول السفن مع إعلان واشنطن إقرار صفقة ضخمة لبيع الطائرات المقاتلة لقطر.
التعليقات
اللهم من ناوأ هذه الدولة او خطط ضدها وضد استقرارها او شارك في فتنة ضدها سوء بقول او عمل او تخطيط اللهم في هذه العشر المباركة ارنا فيه عجائب قدرتك وامحق بركة عمره وماله واهله واحفظ وطننا وقيادته
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هناك معلقين على خط قطر باتجاه عزمي وبسرعة قصوى واعتقد ان الاسماء ليست حصرا ولا حكرا من اراد الاحتكار يثبت معرفه عن طريق الصحيفة والظاهر ان بعضهم يعرف باسمه كي لا يحرم اموال قطر 😂
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لاحول ولاقوة إلا بالله هذا ما ارادته ***للأسف خطة خبيثة اللهم نجي منها بلد الحرمين الشريفين اللهم رد كيد اعدائها في نحورهم امين امين امين
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تكفى ياجبل سدير
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قلم الخنبقه كوشري مع معرفه النسائى ريما طعميه من دوله مصر الشقيقه لهم تحليلاتهم الخاصه طبعا عندهم خبره كبيره فى العلاقات الدوليه والشؤون الكوشريه اللى راح تخلي الطعميه الاكله العالميه مش بس خليجيه ✌🏼
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الاخوة المعلقين انا متوقف عن التعليق وادعو معي على من انتحل معرفي حسبي الله علية في هاالليلة المباركة
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اللهم من اراد المسلمين بخير فانصره ومن اراد بالمسلمين شرا فجعل تدبيره على تدميره
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فعلا يا87 واضح من كتاباتة انها ليست للااخ جبال سدير
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عقود سنويه لا يمكن الاخلال بها حتى لو كانت هناك منازعات مع اطراف اخرى
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سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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تعليق ٧٩ حرمك الله عافيتك وسعادتك تنتحل معرفي وتسيء لبلاد الحرمين اسئل الله ومن جنب بيته ان يخزيك ان كان في قلبك اي خبث لبلاد الحرمين وحكامها وقرارتها
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يعني اﻻرهاب راجع بقوة
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سمن على عسل واللي يسمع الاعلام يقول بصل
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تعليق 72 من المظلوم من تقصد قطر مظلومة هم من ظلمو أنفسهم ووظعو يدهم بيد إسرائيل وإيران ضد إخوانهم في الخليج كيف يقولو انهم سنه وهم يحاربون السنه ودين الله
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هل تتوقعوا دولة جندت ٥٠ حاخام يهودي ومستشارها اسرائيلي وبها اكبر كنيسة فالعالم والمعبد الازرق اليهودي وبها اكبر قاعدة لقتل المسلمين هل تتوقعوا لها الشر ***
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شو هاض اللي بيحصل يازلم مابيصير امريكا بتلعب على الحبلين وبستنفذ خيرات الخليج
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**** هل تم استشارة شعب قطر في الجزيره والقاعده الامريكيه ****
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77 اللةلايوفقك حد اذان المغرب تنتحل معرفي حسبي الله عليك الل لايحللك ولايبيحك
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الظاهر الفواكه الاسرائيلية جابت مفعولها الله لا يخذلنا نبرأ الى الله في هذا الشهر الكريم من خيانة قطر للامة الاسلامية ولعل الله يجلي الغمه الضحايا والمشردين فوق ال ٥٠ مليون وكلها لعيون عزمي واسرائيل
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من يطلب تفسير للامر عندي تفسيره امريكا لديها توجه بتغيير القيادة القطرية بعدما ثبت لهم خيانتها العظمى مع الاحتفاظ بقواعدها وسفارة اسرائيل وتنصيب عزمي رئيسا تنفيذيا لقبيلة قطر
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امريكا الله يكفينا شرها تلعب على الحبلين
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الى بعض المعلقين قطر محمية امريكية ومحتله من قبل البنتاقون حتى الجنود الامريكيين كانوا ياخذوا علم قطر ويمسحوا فيه انوفهم هذا التفسير كل ما فالامر تم تغيير تميم وجودوها عندكم خبر مؤكد
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تضحك على سذاجة بعض المعلقين نمله تناطح اسد 😂😂😂 السعودية قفلت المنفذ وصل الزبادي ١٨ ريال شلون لو سوت حظر جوي كان خلصت البامبرز من الاسواق جميع ساسة العالم تعليقهم على الصغير ان يعرف حجمه😂😂😂😂😂
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تميم دفع الجزيه مثل غيره الكل الحين بيرضى عنه
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على الجميع الحذروان يتقي دعوة المظلوم فاانها ليس بينها وبين الله حجاب \ يقول تعالى بعزتي وجلالي لاانصرنك ولو بعد حين \
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امريكا هي ام الأرهاب
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اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم خذ بأيديهم إلى ما تحبه وترضاه، اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور، اللهم أرهم الحق حقاً وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلاً وارزقهم اجتنابه.
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جبال سدير لا تخاف على المنطقة الشرقية عيال عزمي مشغولين بالموز الايراني والتبولة التركي ولعلك واهم ولا تعرف حجم قطر وحجم السعودية ان تتحدث عن دولة من ٢٠ الكبار على مستوى العالم وقبلة مليار مسلم
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الآن عرفتم إن امريكا ما عنده صديق أهم شي عندهم الماده ولو وقف البترول مو مساعدينا
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شكل امريكا بتقلب علينا وبيشتغلون على تقسيم البلد. لازم نتعامل مع الغرب بحذر
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ابس اشوف عيال دحلان ..انا خنبوقه صرت خبله
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هذى اسرائيل مشغله العرب من اكثر من خمسين سنه ولأن نسيتوها اتحد واحد يرمى عليه بنبيطه ، مشكلتانا العرب الاقول اكثر من الافعال وعلى الضعيف نستقوى ، وضايعين بالعجه. فكرو فى بلادكم وفى شبابكم وفى شؤنكم اا
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طلع حليب بقرهم لذيذوسهل الحلب بقرههم نازله فيه البركه
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ان تكلمنا بالصجق هاجمتا بعض الورعان المعلقين واللبراليين المنحلين واذونا بكلامهم .. اريد من هولاء تفسير واحد ع هذه الخطوه من امريكا بتجاه قطر .. يابشر افهموا هولاء خونه بيحثون ع مصالحهم فقط من يدفع ..
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قطرموقعها خطير على المنطقة الشرقية واعتقد ان الامر الان لم يعد بيد قطرحتى لو ارادت الامور لاتبشر بخيرالله هم احفظ بلادنا من كل مكروة ياما حذرنا من كفيل دحلان وسياستة في ليبيا واليمن ومصرومؤتمر قروزني
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هههههههه ***53 يفرح باي اذى لبلاد الحرمين حتى لوكان هذا الاذى من نسج خياله
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عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَا أَدْعُو؟ قَالَ: " تَقُولِينَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي "
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واهم من يظن ان المملكة دفعت قيمة صفقات من اجل قطر اخوتنا وجيرانا حكومتهم بغت علينا وحاكت لنا المكائد ٢٠ عام ليس للسعودية اي طمع في جيرانها هي سندهم وعقدة الخوف والنقص عند عاق والديه لازمته طوال حياته
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أمريكا تلعب على الحبلين كالعادة ولا يهمها غير مصالحها عند إسرائيل أو إيران أو غيرهما وتضحي بحلفائها في غمضة عين ولا يهمها الإرهاب لأنه موجه ضد المسلمين وهم الذي صنعوه على مدى التاريخ .
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والله والله احلف ونا جالس بعد اليوم اتحدا واحد يحذف قوطى ببسى على منفذ سلوى، ***** بعد اليوم كل واحد يعرف حدوده تبون بالخوه حنا اخوان تبون امريكا
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ترامب يلعب على الحبلين اكل العرب وفلسهم
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منذ قدوم ترامب رئيساً امتلأت الخزائن الأمريكية بأموال الخليج وتنتظر المزيد فبيع الأسلحة للدول الراعية للإرهاب والارهابيين لا أظنه ضمن المحذورات في سياستها فالأهم أن تبيع ومعها تدعو لمحاربة الاٍرهاب )
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يعني لا مجال في اقامة قاعدة تركية وعلى تركيا ان تعرف حجمها
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خلاص بكرااااا لاحد يوطوط قطروقطررر اذيتونا ونكشف العبه كل واحد يحط لاسانه بين اسنانه وياكل باقى عشاه قبل يبرد.
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القانون الدولي والسياسة الامريكية قائمة على العصا والجزرة وليس هناك اي نية لتدمير قطر فقط عدم التدخل منع ابواق القتنة ايقاف دعم الارهاب وهذا حق مشروع
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ت 49 , قل تميم **
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الله بيرزق عباده.
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كفو خيال العليا تميم العز
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الله يهديك ، تحليل غير صحيح
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ومن يقود هذه الطائرات الرافضة اوالاخونج اوروسيات واوكرانيات دسكوات الدوحة
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مما لا شك فيه ان امريكا والغرب وتركيا والفرس ينظرون لنا نظرة دونية ولا يهمهم معاهدات او مال تم دفعه لهم.فهم في طريقهم لرسم شرق اوسط جديد ب العملاء والخونة العرب ولكن نسأل الله السلامة والعفو الامر جلل
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واضن انهم من أبو هوية زائر يتفرحون عسى الازمة مع قطر تطول ويتفرحون بتفكك دول الخليج . لكن نقول لهم عين الحسود فيها عود والله اللي سخر أمريكا وغيرها تحت تصرفنا . وان شاء الله تعود قطر مثل اول واحسن
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امريكا تقطع الطريق على ايران.
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اللهم احفظ وطننا من كل شر . قطر تلعب بالنار .
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الى قاهرنى كيففف راحت فلوسنا اقصد الخليج اكيد الكل دفع واحد دفع اكككثر من الثلاثه من المستفيد وقلنالكم خلو التطبيل واعقلو وحلوها بينكم كان سمنكم فى دقيقكم الله يخلف ويعوض .
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لمواجهة التحرك الايراني في الخليج اضحكتني ههههههههههههههههههههههههههه
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فيه تنازل عن المشيخه وبضغط امريكي ) ما اضن أمريكا تعرض امن المنطقة مصالحها لا جل عيون تميم . الله اعلم ان تميم قد استلم خطاب تم الاستغناء عنك نظر لتعريض امن الخليج للخطر .
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هذه المناورات والزيارات معدة سبقآ من عهد الرئيس الأسبق أوباما وليس هناك تغير في السياسة الأمريكية لترامب مطلقآ.لكن الرئيس الأمريكي يعاني موقففآ صعبآ في بلاده مما جعل وزير خارجيته ودفاعه يغردان ضده.
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اعتقد والله العاام هناك تغيير لامير قطر وتعيين امير جديد يعني نجت قطر ومع ذلك عليها الالتزام بالشروط والعودة لبيت الطاعة الخليجي
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بدون ادنى شك لقطع الطريق على تدخل تركيا وايران . ويمكن فيه والله اعلم عزل وتنصيب رجل جديد حليف للخليج وحليف لواشنطن . غير كذا من المستحيل أمريكا تسوي أي سناريو ثاني .
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غير صحيح المانيا طردته ورورسيا رفضت تستقبله وفرنسا طلبت منه الطاعة لجيرانه وبريطانيا طالبته بوقف دعم الارهاب وامريكا قالت له باع طويل والكارثة ايران امس قالو اغيثوه ولا تثقوا فيه 😂😂😂😂😂😂
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فكرت بعمق ، سرعه انجاز الصفقه والذيب مايهرول عبث، مالها الا تؤيل واحد اكل الطعم اوثلاثه من اكل الطعم ومن لعب على الثانى ،لازم نشوف وجه بعض التاس ومن تعابير الوجه نعرف .
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والله ما يرحموه ويدفعوه اللي وراه واللي قدامه واقل خسائر تمر على قطر طرد اميرهم وتعيين شخص اخر هذه دول يهمها امنهم ومجرد تداول اسم قطر داعم للارهاب على لسان الرئيس بحد ذاته كارثة
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يا خوي وش صاير هم تركيا صارت معهم قلنا بقريح المانيا معهم قلنا بقريح ايران معهم بقريح بس الحمر اللي خذا قريشاتنا معهم قويه حيل وش بلاك ياترامب هم تقول انهم ارهابيه اللحين طيارات ومنا ورات وسفن وش قصك
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اكيد بتصل سفن زيادة عندهم اكبر قاعدة لقتل المسلمين وهو خادمهم المطيع بس قالوا يبطل النفاق واعتقد ان هناك انباء عن ازاحة تميم وتعيين امير جديد مثل ما زاحوا حمد بعد فشل الربيع العبري
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هناك شى غير طبيعي يجري تدبره امريكا للخليج على دول الخليج الحذر خيرات الخليج كثيره وهى مطمع للدول الكبرى الحذر الحذر لا تثقوا فى امريكا ترامب معروف عنه انه تاجر ومرواغ ولا يمكن الوثوق به اللهم احفظنا
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يوجد تضارب بين صانعي القرار الامريكي . البيت الابيض والخارجية والبنتاغون . يعني طاستهم بينهم ضايعة
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بعد ماشفنا كثير من الخونة وبالذات الذين يستفيدو من من مليارات السعودية اعتقد حان الاوان لقطع المساعدات عن جميع الدول والوقوف بحيادية والتركيز على الشؤن الداخلية فقط
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السعودية ياحمد وتميم هي الدرع الواقي لقطر بدون اطماع انقذت الكويت وانقذت البحرين من براثن اخطر لصين في الخليج ولم تنتظر مكافأة منهما ولكنهم عرفوا قدرها اما انت وابنك فقد سلمتم عقولكم للزلمات وغيرهم
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الله العالم ان ترام يلعب على الحبلين عموما كل الدول التي استفادت من مساعدات السعودية غدرت بنا
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هكذا هم من يكيلون بعدة مكاييل لابد من الخذ الحيطة والحذر منهم
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الطرابيش والعمايم نهازوا فرص وظواهر صوتية فقط ولا يحاربون الا بواسطة وكلاء مأجورين ومخدوعين. افهمها ياحمد انت وابنك تميم . ازرع الثقة ببينك وبين اخوانك الخليجيين . السعودية هي درعك الواقي بدون اطماع
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ام المرتزقة الاخرون من مصر فهم مع من غلب وهمهم هو المال فقط حتى لو طالت لحاهم نصف متر لاتصدقهم فهلونجية واللحية هي من عدة الشغل . قطر وقعت في خديعة كبرى بسذاجة . اما الطرابيش والعمايم فهم نهازوا فرص
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ضاعت فلوسك ياصابر اقول مافيه زيده في الراتب
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وش تفسير تواجد الأمريكان والايرانيين والاتراك في الدوحه؟. كيف أعداء ومجتمعين في مكان واحد؟ الموضوع فيه شي. فيه طبخه جديده نشوف منهو ضحيتها
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اللهم احفظ بلادنا وانصرها
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اللهم رد كيد الأعداء في نحورهم
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الأمريكان وإيران وجهان لعمله واحده وكلهم يبتزون دول الخليج وفِي الاخير هم تسببوا في المشاكل بين دول الخليج واستعملوا قطر لتنفيذ أجندتهم وقطر تعتبر الابن البار لهم.
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رغم أن أمريكا لديها انفصام شخصيه ◽لكن هي أذكى من أن تترك قطر لقمه سائغة للفرس والعثمانيين 😎✋
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قطر اذا اصلحت نظرتها وعدلت سياساتها تجاه شقيقاتها فلن تحتاج لهذا كله فقط ابعدي المرتزقة من الزلمات واذكر قطر بأن الزلمات كادوا ان يدمروا الاردن وصنعوا حرب لبنان ونشروا الفتن في كل مكان اما المرتزقة
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امريكا وايران وتركيا يتحالفون ضدالاسلام والخليج ولكن الله ثم ملكنا وجنودنا لهم بالمرصاد لابد ان نعتمد على انفسنا ونبني مصانع عسكريه ضخمه ونتحالف مع دول اقوى
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على الرغم من وجود شبهة للتحركات الامريكية الا انها ترسل رسائل واضحة للطرابيش والعمايم ليس لكم مجال في هذه البقعة فلنا فيها قواعد . المهم يجب على دولة قطر ان تبعد المرتزقة من الزلمات و المتاسلمين
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الأمريكان والغرب يقتاتون على مشاكل الدول شف كيف تبيع اسلحه لقطر وتبيع اسلحه للسعوديه يعني تقاتلوا بكيفكم اهم شي شركات الاسلحله الامريكيه تربح بالمليارات
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كذا يرتاح قلبي تعيش امركا وتعيش قطر
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امريكا تريد حرب سنيه سنيه لتمكن ايران بالنهايه لايغرك الحكي في العراق يقاتلون مع الحشد الشيعي وفي سوريا مع الاكراد الموالين للنظام السوري الغبي يفهمها
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خايفين على قطر من الاحتلال الإيراني والتركي شايفين البلد متشعتر قبح الله العقوق نهايته مؤلمه
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الحذر من امريكا التى تريد نشوء حرب خليجيه تركيه قطريه وعندها تأكل الاخضر واليابس والمستفيد هى امريكا وايران لتشكيل ولرسم معالم ما يسمونه الشرق الاوسط الجديد امريكا تلعب على الحبلين ولها اجندتها الخاصه
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قال ايش ايش قال وش يقولون يقولون ويش كم حرف اش في كلمه يركب ***
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امريكا تلعب ع الحبلين وبالنهايه يهمها من يدفع اكثر ..
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غريبه التمرين ليش
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ليت دول الخليج تعرف مايحاك ضدها ... ولله امريكا همها تبيع اسلحه فلاتقطعوا علاقاتكم واواصر القربى بينكم
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((((((( لمواجهة التحرك الايراني .... في مياه الخليج ))))))
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معهم عليهم حلوها ههههههع
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