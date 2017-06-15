الوليد بن طلال يستثمر في “كريم” بـ 232.5 مليون ريال.. ويستحوذ على هذه النسبة من الشركة!

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صحيفة المرصد: أكدت شركة المملكة القابضة والتي يملكها ويدير مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال أنها استحوذت على نسبة 7.11% من شركة كريم الشركة الرائدة إقليميا في مجال تكنولوجيا النقل في صفقة بلغت 62 مليون دولار أمريكي (232.5 مليون ريال).

وأوضحت الشركة في بيان أصدرته على منصّة تداول، اليوم الخميس، أنّ هذا الاستثمار يأتي في زيادة رأس مال شركة كريم وكذلك شراء حصة من السوق ليبلغ إجمالي نسبة ملكية شركة المملكة القابضة في كريم 7.11%، مشيرة إلى أن هذا الاستثمار سيضمّن في القوائم المالية ابتداءً من الربع الثاني من العام الحالي.

من جهتها أعلنت كريم، الشركة الرائدة في خدمات حجز سيارات الأجرة الخاصة عبر تطبيق الهاتف الذكي في المنطقة، أنها أتمت الجولة التمويلية الخامسة مجموعة الاستثمار العالمية الرائدة والشركة الألمانية تختتمان المقيمة ب 500 مليون دولار أمريكي ضمن إطار جهود الشركة نحو مزيد من التوسع مع شركتي استثمار كبيرتين هما، شركة المملكة القابضة، وهي شركة مساهمة عامة مقرها المملكة العربية السعودية، ودايملر إيه جي، شركة السيارات الألمانية متعددة الجنسيات المتخصصة بخدمات تمويل السيارات والنقل.