الوليد بن طلال يستثمر في “كريم” بـ 232.5 مليون ريال.. ويستحوذ على هذه النسبة من الشركة!
صحيفة المرصد: أكدت شركة المملكة القابضة والتي يملكها ويدير مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال أنها استحوذت على نسبة 7.11% من شركة كريم الشركة الرائدة إقليميا في مجال تكنولوجيا النقل في صفقة بلغت 62 مليون دولار أمريكي (232.5 مليون ريال).
وأوضحت الشركة في بيان أصدرته على منصّة تداول، اليوم الخميس، أنّ هذا الاستثمار يأتي في زيادة رأس مال شركة كريم وكذلك شراء حصة من السوق ليبلغ إجمالي نسبة ملكية شركة المملكة القابضة في كريم 7.11%، مشيرة إلى أن هذا الاستثمار سيضمّن في القوائم المالية ابتداءً من الربع الثاني من العام الحالي.
من جهتها أعلنت كريم، الشركة الرائدة في خدمات حجز سيارات الأجرة الخاصة عبر تطبيق الهاتف الذكي في المنطقة، أنها أتمت الجولة التمويلية الخامسة مجموعة الاستثمار العالمية الرائدة والشركة الألمانية تختتمان المقيمة ب 500 مليون دولار أمريكي ضمن إطار جهود الشركة نحو مزيد من التوسع مع شركتي استثمار كبيرتين هما، شركة المملكة القابضة، وهي شركة مساهمة عامة مقرها المملكة العربية السعودية، ودايملر إيه جي، شركة السيارات الألمانية متعددة الجنسيات المتخصصة بخدمات تمويل السيارات والنقل.
التعليقات
ياابوخالدالسياحة والعقارافضل استثمارفي العالم و الرياض العاصمةمحرومة من السياحة واهل الرياض بحاجة لمدينة بحرية فيهااسواق وفنادق وملاهي اطفال مشروع كبيرلايقدرالاميرالوليد بن طلال والشيخ سلمان الراجحي
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سياقة المرأه بعيده عن كل شارب علماني مفسد بحول الله 👇🏻
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المبلغ ياتي بي 3262 سيارة ..صيانة مجانية من الشركة لهذا العدد .... ربح هذه السيارات كأجرة يفوق نسبة ربحه من كريم
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سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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تركتها هل الشركة وللمعلومية وصلت من برونزي الى ذهبي الى كريم لاكن لم يمن هناك مردود مادي وكثر التدخلاتوالضغط والان الوافدة بها زادو ااكثر لانهم المرغوبين عند المواطنات والاجنبيات
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انشاء لله مايسقون الى يوم الدين
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الشعب السعودي يطالب بقياده المراه للسياره
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بأذن الله يسوق النساء وينفكو من الاجبار على السائقين وضياع مدخراتهم.
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