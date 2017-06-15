بالصور:رجل يعتدي على وزيرة فرنسية ويطرحها أرضاً في أحد أسواق باريس
صحيفة المرصد:تعرضت السياسية الفرنسية المحافظة و وزيرة البيئة السابقة ناتالي كوسيوسكو موريزيه لاعتداء جسدي أثناء توزيعها منشورات في سوق بـ باريس، اليوم الخميس، قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة الأحد المقبل، مما أفقدها الوعي لفترة وجيزة.
وقال فريق حملة كوسيوسكو موريزيه إن رجلاً طرح وزيرة البيئة السابقة في عهد الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، أرضاً، وجرى نقلها إلى المستشفى.
ومن المحتمل أن تخسر كوسيوسكو موريزيه مقعدها البرلماني، بينما يتأهب حزب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لاقتناص فوز ساحق في الانتخابات البرلمانية.
ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب) صوراً للسياسية البارزة وهي ممددة على الرصيف ورجل في الخمسين من العمر يرمي منشورات في وجهها.
وقال مكتب المدعي العام الفرنسي إنه سيفتح تحقيقاً في الحادث الذي وقع في سوق شعبي على الضفة الغربية لنهر السين.
وانهزمت كوسيوسكو موريزيه (44 عاماً) من الاشتراكية آن هيدالجو في محاولتها لتكون أول امرأة تتولى منصب عمدة باريس عام 2014.
التعليقات
الرئيس الفرنسي ماكرون من المستقلين ولا ينتمي لأي حزب كم مرة لازم اقول احترمو عقول الناس وللأسف أغلب المتابعين يصدقون كل شي
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سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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مسكينة ايتها المرأة الغربية تم طرحها الأرض ولا احد يستطيع ان يمد لها العون لان المجتمع عندهم ببساطه لا يكن للمرأه اي احترام او تقدير فالرجل في الغرب يعتبر المرأه منافسة له لذا هو يهينها ويرمي بها ارضا
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تعليق8 >> غض بصرك ياصايم حتى لا تجرح صيامك قال تعالى ( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ )
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يحليلها تتسوق مثل الناس علدي حنا دكتورة جامعة تتسوق دلفري
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الصورة الثالثة اقول الله هم اني صائم المفروض صوروها من جهة اخرى ليش هل الجهه بالذات ارفعي قضية مثل فتاة الم.........
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جينات داعشي
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عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَا أَدْعُو؟ قَالَ: " تَقُولِينَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي "
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تستاهل اكيد انها تدعم الاخونج الارهابيين في قطر وتركيا .
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يعتدون على النساء مثلهم مثل الحشد الشعبي جحش
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اللهم اني صائم
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لابد ان دماءه او في دمائه مصدر اسيوي او افريقي او الاثنين معا
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رمضان يمضي سريعا .. استغلوه بالطاعات والاستغفار والدعاء والعبادات وقراءة القران
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