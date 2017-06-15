“قرقاش” يخرج بتصريحات جديدة عن الأزمة القطرية.. وهكذا تحدث عن “المبارزة الإعلامية” !

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صحيفة المرصد: أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، أن أزمة قطع المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر ليست “مبارزة إعلامية”.

وطالب “قرقاش” في تغريدات على “تويتر”، الدوحة بمعالجة “القضية الجوهرية” التي تتمثل بدعم الدولة للإرهاب والتطرف، مضيفًا: صعوبة موقف الشقيق فرض اللجوء إلى مهندس سياسته الخارجية السابق، حضور لم يقنع، فسجل السلبيات طويل، يبقى أن يعالج الشقيق أصل المشكلة لا قشورها.

وتابع: الأزمة بين الشقيق وأشقائه ليست بالمبارزة الإعلامية، فكيف تخسر الجار والقريب، وتعتقد واهماً أن البعيد والحزبي والمتطرف والإرهابي سند وعضيد؟”

يُذكر أن “قرقاش”، نشر تغريدات أخرى، مساء أمس الأربعاء، قال فيها إن “المشكلة مع قطر هي أن حملتها الإعلامية/ الدبلوماسية الحالية لا تتناول القضية الجوهرية، دعم قطر لتطرف والإرهاب، مطالبًا الدوحة بالتراجع عن دورها الحالي كبطلة الأجندة المتطرفة في المنطقة.

صعوبة موقف الشقيق فرض اللجوء إلى مهندس سياسته الخارجية السابق، حضور لم يقنع، فسجل السلبيات طويل، يبقى أن يعالج الشقيق أصل المشكلة لا قشورها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ١٥ يونيو، ٢٠١٧