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“قرقاش” يخرج بتصريحات جديدة عن الأزمة القطرية.. وهكذا تحدث عن “المبارزة الإعلامية” !

“قرقاش” يخرج بتصريحات جديدة عن الأزمة القطرية.. وهكذا تحدث عن “المبارزة الإعلامية” !
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CNN 42 3٬495 4 ساعات

صحيفة المرصد: أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، أن أزمة قطع المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر ليست “مبارزة إعلامية”.

وطالب “قرقاش” في تغريدات على “تويتر”، الدوحة بمعالجة “القضية الجوهرية” التي تتمثل بدعم الدولة للإرهاب والتطرف، مضيفًا: صعوبة موقف الشقيق فرض اللجوء إلى مهندس سياسته الخارجية السابق، حضور لم يقنع، فسجل السلبيات طويل، يبقى أن يعالج الشقيق أصل المشكلة لا قشورها.

وتابع: الأزمة بين الشقيق وأشقائه ليست بالمبارزة الإعلامية، فكيف تخسر الجار والقريب، وتعتقد واهماً أن البعيد والحزبي والمتطرف والإرهابي سند وعضيد؟”

يُذكر أن “قرقاش”، نشر تغريدات أخرى، مساء أمس الأربعاء، قال فيها إن “المشكلة مع قطر هي أن حملتها الإعلامية/ الدبلوماسية الحالية لا تتناول القضية الجوهرية، دعم قطر لتطرف والإرهاب، مطالبًا الدوحة بالتراجع عن دورها الحالي كبطلة الأجندة المتطرفة في المنطقة.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

42 - *** الحقيقه
2017-06-15 21:47:40
الحم دالله ان الجوال اغنانا عن تلفونات العمله
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( عدد التعليقات 24,914 )
41 - قلم الحقيقه
2017-06-15 21:41:33
امارااااااااااااااااات العروبـــة والمجــــــــــــــد التليــــــــد ياسند بلادنا أنتم فخرنا نصرنا الله واياكم على مرتزقة قطب والأردوغاني والقرضاوي والنظام القطري العميل وكل خونة الأخوان في الوطن.
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( عدد التعليقات 24,914 )
40 - قلم الحقيقه
2017-06-15 21:34:53
روح يالأخونجي الأخواني **شاهد جنود خليفتك التركي **ههههههههه أهانوهم الصهاينة اهانة مابعدها اهانة . بحول الله سنجعلهم في خليجنا العربي ليس*** هههههههه
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39 - سوط الحق
2017-06-15 21:33:13
قلم الحقيقية شكرا لك ألف شكر ... لا تلتفلت لحريم السلطان والقرضاويين ومؤيدهم ... هؤلاء يقفون مع أعداء وطنهم ضد وطنهم ... وهذا يكفيهم ...!!! ( الحياد في مثل هذا خيانة ) فكيف بمن يقف ضد بلده ؟؟؟؟؟
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38 - بغبغاء الحقيقه
2017-06-15 21:31:25
تصريحاته مثل **
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( عدد التعليقات 24,914 )
37 - قلم الحقيقه
2017-06-15 21:31:22
جيش خليفتك التركي يالأخواني الأخونجي الخائن الخبيث الصهاينة في اسرائيل جعلو منه أضحوكة العالم وسخريتهم حين خلعو من على ظهور جنوده بدلهم العسكرية وجعلوهم عراة وأمنروهم بالانبطاح في الشارع وتفلو عليهم.
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( عدد التعليقات 24,914 )
36 - قلم الحقيقه
2017-06-15 21:28:21
الاماراتيين هم سند قوي لبلادنا وحكامنا وليس مرتزقة نظام لئيــــــــــــم وقرضاويه الخبيث الذين خانو وتآمرو في الحد الحنوبي على قواتنا السعودية والاماراتية.خونة مارقين مثلهم مثل ***الأخوان في بلادنا.
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35 - محمد السهلي
2017-06-15 21:28:09
قرقاش ** كل يوم تصريح
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34 - بغبغاء الحقيقه
2017-06-15 21:25:13
تركيا سابع جبش في العالم و16 على العالم في اقتصادها
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33 - ***الحقيقه
2017-06-15 21:22:35
اركد لاتطيح اسنانك
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( عدد التعليقات 24,914 )
32 - قلم الحقيقه
2017-06-15 21:22:18
الله يحفظك ياسيدي وتاج رأسي الشيخ خليفة بن زايد حفظه ورعاه الله من كل شر ومكروه.الاماراتيين حكامهم وشيوخهم وشعبهم وصغيرهم وكبيرهم تاج على رأسي لهم كل حشمة وكرامة ومحبة في قلوبنا وليس القرضاوي و***
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( عدد التعليقات 24,914 )
31 - قلم الحقيقه
2017-06-15 21:19:13
الشيخ حمد بن خليفة ***جدآ وهو نفس **الذي يعاني من القرضاوي.
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30 - الخالدي
2017-06-15 21:18:58
قلم** يذكرني با المذيع **احمد موسي اثنينهم مثل ***
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( عدد التعليقات 24,914 )
29 - قلم الحقيقه
2017-06-15 21:17:53
تظل الامارات وحكامها وشيوخها وشعبها حفظهم الله شوكة في عين كل أخونجي أخواني حاقد ارهابي.
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( عدد التعليقات 24,914 )
28 - قلم الحقيقه
2017-06-15 21:14:18
تركيا والنظام القطري وحماس بالتعاون مع الصهاينة في اسرائيل هم من قتلو ياسر عرفات.
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( عدد التعليقات 24,914 )
27 - قلم الحقيقه
2017-06-15 21:10:23
المرض في قلبك الأسود الحاقد يالأخونجي *** القرضاوي والأردوغاني ولئيم أخزاك الله**
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( عدد التعليقات 24,914 )
26 - قلم الحقيقه
2017-06-15 21:09:04
****على الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله بهذه الطريقة وهو رئيس دولة شقيقة لم نجد من حكامها الا كل خير ووفاء لبلادنا وقادتنا .
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25 - الخالدي
2017-06-15 20:32:53
تعليق مخالف
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24 -
2017-06-15 20:21:37
يعني تمشي على مااقولة لك انا الصح وانت الغلط والى سوف احاصرك ولا تطلب المساعدة من احد من انت حتى تمشي الناس على كيفك انا الامارات بانية العمالرات وفاتحة ؟؟؟؟؟
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23 - العقلانيه
2017-06-15 20:21:13
اين كانت هذه العقلانيه قبل تدهور العلاقات .. تاخرت ياسعادة الوزير وتشعبت الامور.
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22 - سوط الحق
2017-06-15 20:01:32
تعليق 15 يكفي ماقلته ... اخْتصرت فأوجعت . شكرا لكم
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21 -
2017-06-15 20:00:52
القريب قاطعوك بسب أفعالك المكيديه الواضحه فيجب على اخوانك مقاطعتك و البعد عن شرك و كيدك
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20 -
2017-06-15 19:56:34
السند والجار القريب يريد أن يسلبني حريتي وسيادتي ويحاصرني لابد أن أستسلم له وأخضع وهو يضع السيف على رقبتي ويمنع عني حتى لقمة العيش حتى أموت .
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19 - نعيد ونكرر نتمنى الحذر
2017-06-15 19:56:25
اليوم والله الواحد حتى من اخوه يأخذ الحذر ( اليوم 3 احداث مبهمة عودة سفير قطر لمصر وسفينتين حربية أمريكية تصل قطر وتوقع عقد بشراء طائرات . الموضوع مش سليم لازلنا ننادي بالحذر
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18 - نفسيه
2017-06-15 19:47:20
المبارزه الاعلاميه بدأت من مصر الcc .ثم تلتها باقي الدول . انتهى
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17 - ....
2017-06-15 19:45:33
استغفرالله واتوب اليه
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16 - بسكات
2017-06-15 19:40:49
مو البيض الفاسد يدّردب على بعضو
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15 - رهين الحياة
2017-06-15 19:35:20
اميرهم براسه تحت الاقامه الجبريه والدوله تدار من الخارج وبعد وصول اربعه الف بقره اختفى وزيرخارجيتهم شكله جالس يحلبها وعلى مايبدو بعدفضحهم للعالم اصبحوياخافون الظهورلانه لايوجدلديهم مايقولونه لشعبهم
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14 - رهين الحياة
2017-06-15 19:35:00
اميرهم براسه تحت الاقامه الجبريه والدوله تدار من الخارج وبعد وصول اربعه الف بقره اختفى وزيرخارجيتهم شكله جالس يحلبها وعلى مايبدو بعدفضحهم للعالم اصبحوياخافون الظهورلانه لايوجدلديهم مايقولونه لشعبهم
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13 - رهين الحياة
2017-06-15 19:34:23
اميرهم براسه تحت الاقامه الجبريه والدوله تدار من الخارج وبعد وصول اربعه الف بقره اختفى وزيرخارجيتهم شكله جالس يحلبها وعلى مايبدو بعدفضحهم للعالم اصبحوياخافون الظهورلانه لايوجدلديهم مايقولونه لشعبهم
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12 - زعيتر
2017-06-15 19:33:51
يارياجيل هذا بيجنني؟ طيب إذا القريب قاطعني وش أسوي؟ هويفكر في كلامه ولايسولف بس
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11 - زعيتر
2017-06-15 19:33:16
يارياجيل هذا بيجنني؟ طيب إذا القريب قاطعني وش أسوي؟ هويفكر في كلامه ولايسولف بس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - زعيتر
2017-06-15 19:33:00
يارياجيل هذا بيجنني؟ طيب إذا القريب قاطعني وش أسوي؟ هويفكر في كلامه ولايسولف بس
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9 - الخالدي
2017-06-15 19:32:06
طيب ابدا بنفسك وابعد دحلان الخائن عن الامارات
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8 - زائر من الفضاء
2017-06-15 19:27:49
أقول فارقني **
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7 -
2017-06-15 19:27:36
بالله هذولي العالم كيف يفكرون ؟؟؟ ماهو انتم فرضتم حصار على الشقيق ؟؟ ماذا تريدون منه الموت خنقاً .. وبعدين من الذي يمول الحروب في جنوب السودان وفي ليبيا وفي اليمن ومن دعم إنقلاب ابو سكه ؟؟ قطر !!!!
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6 - راحت البال
2017-06-15 19:21:33
لان مستشارينها من البعيد وليس الشقيق هذا الجواب معالي الوزير
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5 - شايفك
2017-06-15 19:12:48
عقدة النقص + عدم الثقة بالنفس + تاصل روح الخيانة + الرغبة في لعب ادوار لاتتناسب مع الموقع او الحجم او العادات يضاف الى هذا كله انهم كانوا فريسة سهلة للطرابيش والعمايم
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4 - طلال
2017-06-15 19:08:08
وش فيك ياااازول
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3 - عدي 88
2017-06-15 19:07:48
نعم قطر لم تعلن عن حسن النوايا وسوف تخسر الكثير فالاستنجاد بالخارج ليس حل بل ابتزاز لها رغم طلبات اﻻشقاء بسيطة جدا تخلا عن دعم وتمويل اﻻرهاب ونرجع اصحاب
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2 - طلال
2017-06-15 19:07:31
تعليق مخالف
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1 - مواطن كادح
2017-06-15 18:57:25
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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