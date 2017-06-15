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بالفيديو: شاهد .. سائق شاحنة مسلم يدهس خمسة أشخاص على الرصيف بمدينة ليستر الإنجليزية
ترجمة صحيفة المرصد : شهدت مدينة ليستر الإنجليزية واقعة غريبة عندما قامت سيارة يقودها أحد الأشخاص بدهس خمسة شباب يمشون على الرصيف.
وأظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية قيام أحد السائقين المسلمين ويدعى لقمان أسلم 26 عاما ، وهو يصعد إلى الرصيف بسيارته ليصدم خمسة شباب.
وحسب الصحيفة فإن لقمان قد تعرض لهتافات عنصرية من قبل الشباب أدت إلى رد الفعل الغاضب اتجاههم ، ولم يسفر الحادث عن أي وفيات سوى إصابات ليست خطيرة.
وتم معاقبة السائق الذي اعترف بالواقعة بالسجن لمدة خمس سنوات ، مع منعه من القيادة لمدة اربع سنوات ونصف.
التعليقات
24 - محمد.2017-06-15 22:01:22
يخسأ هو ومن حرضه والمسلمين برآء من كل ارهابي متأسلم لتشويه سمعه الاسلام والحمدلله ان كافة شعوب العالم أصبحت تعرف حقيقة لعبة اعداء الاسلام القذرة وبراءة المسلمين منها.
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23 - عبدالله2017-06-15 21:55:22
لاتقلدوون الغرب في كل شي تنسبون كل سلوك سيئ وفعل مشين الى الاسلام شوهتوا الاسلام ابي اعرف يوم تذكرون انه مسلم وش الفايدة يعني تبون الناس يقولون اهاا مسلم هذا بسبب اسلامه والاسلام برئ منكم ومنهم
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22 - عمر2017-06-15 21:32:00
هذا قتل متعمد ..الله نجاهم منه ..واحد منهم طار ونزل تحت الكفر وأخذ سجن خمس سنوات!!
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21 - ياسمين🌸2017-06-15 21:26:46
مثل مانسب الأجانب عندنا وإنهم ورى كل بلوه هم كذلك
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20 - سامي2017-06-15 21:13:24
صاحب سيارة لم يفكر ان هؤلاء اخوته
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19 - سامي2017-06-15 21:11:51
صاحب السيارة حيوان
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18 - مرسي2017-06-15 20:31:01
رقم ١٤ ان شاء الله يتلونك هل اليوكن الاسود وتلحق الصاعدي
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17 - ملازم⭐2017-06-15 20:30:53
طيرهم خلاهم يشمون الهواء من فوق
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16 - الله يحفظ لنا ملكنا سلمان2017-06-15 20:18:50
اللهما انصر المسلمين السنة الموحدون ****
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15 - شايفك2017-06-15 20:18:31
بغض النظر عن ملابسات الحادث ومسبباته فلتذق بريطانيا ( رأس الافعى ) من نفس الكأس الذي تسقيه للشعوب عبر تأسيسها منظمات واحتضانها وبثها بين دول العالم لزعزعة انظمتها وهدم مجتمعاتها انها جزيرة خطيرة
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( عدد التعليقات 18,426 )14 - إنسان منصف 🦅
طيب دالوقتي انت مبسوط ،،،،سجن خمس سنوات،،،،وممكن تترحل ،،،،علشان كلمات تافهه ،،،،من ناس حقرااااء،،،،تمتع بالسجن ،،،😂😂😂😂
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( عدد التعليقات 24,194 )13 - برق _ الحرم
((((((فإن لقمان قد تعرض((( لهتافات_ عنصرية))) من قبل الشباب أدت إلى رد الفعل الغاضب اتجاههم))))
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( عدد التعليقات 24,194 )12 - برق _ الحرم
(((((((( بأي حق تغافلوا عن جنسيته .....ووصفه _بدينه ....وهل غير المسلم لايدعس الناس ؟)))))))
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11 -2017-06-15 20:09:32
الكثير ادعاء الاسلام وهو جاهل باحكامه ليس من الاسلام قتل النفس التي حرام الله الا بالحق هم تكلمو بألسنتهم فعليك الرد بلسانك بلا قتل بعد المدعين بالإسلام افسدوا الاسلام
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10 - مــن اخــر السطــر2017-06-15 20:06:57
لاتتفلسف انت ويااه وش دخل الاسلام في الموضوع يا متأسلمون؟؟؟ الحكاية انهم اهانوه وعرف يربيهم وتوطاهم
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9 - مرسي2017-06-15 20:04:00
لا ماهوب مسلم يخسي
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8 - اعجبني في الخبر2017-06-15 20:03:39
التركيز على كلمة مسلم ؟!
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7 - ساجي الطرف2017-06-15 19:56:45
المسلم من سلم الناس من لسانه ويده
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6 - شمس ورمل2017-06-15 19:48:20
مطنوخ ماعنده لعب تغلط ادوسك
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5 - بسكات2017-06-15 19:42:58
المسلم لا يزهق روح
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4 - بسكات2017-06-15 19:42:55
المسلم لا يزهق روح
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3 - سلمان البقمي2017-06-15 19:42:42
العنصريين الإنجليز استفزوه بالشتم وكلام بذئ.. ومع ذلك ركزت صحافتهم على كلمة سائق مسلم.!! بينما الانجليزي العنصري والإرهابي الذي قتل ناهد المانع بالترصد والعمد لم تذكر صحفهم عنه أي شيء.. إنه نفاق الغرب
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2 - يزيد السعدون2017-06-15 19:41:55
اي اسلام يمثل هذا المراهق عليه من الله ما يستحق
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1 - مواطن كادح2017-06-15 19:40:51
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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آخر تعليق
بواسطة : عبد
ماذا تريد بهذا ***...
بواسطة : برق _ الحرم
(((((( يريدون ان يتحدثون عنهم اذا اخطاؤا ... لكن ان عملوا خيرا .......كلمات تنم...
بواسطة : مانع القحطاني
متى يفهم المغامسي انه واعظ وليس بمفتي؟؟ لمن يترمي في السجن مثلاً؟...
بواسطة : بدور
خرووووووووووووج🌹...
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