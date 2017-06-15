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بالفيديو: شاهد .. سائق شاحنة مسلم يدهس خمسة أشخاص على الرصيف بمدينة ليستر الإنجليزية

بالفيديو: شاهد .. سائق شاحنة مسلم يدهس خمسة أشخاص على الرصيف بمدينة ليستر الإنجليزية
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الديلي ميل 24 2٬637 3 ساعات

ترجمة صحيفة المرصد : شهدت مدينة ليستر الإنجليزية واقعة غريبة عندما قامت سيارة يقودها أحد الأشخاص بدهس خمسة شباب يمشون على الرصيف.
وأظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية قيام أحد السائقين المسلمين ويدعى لقمان أسلم 26 عاما ، وهو يصعد إلى الرصيف بسيارته ليصدم خمسة شباب.
وحسب الصحيفة فإن لقمان قد تعرض لهتافات عنصرية من قبل الشباب أدت إلى رد الفعل الغاضب اتجاههم ، ولم يسفر الحادث عن أي وفيات سوى إصابات ليست خطيرة.
وتم معاقبة السائق الذي اعترف بالواقعة بالسجن لمدة خمس سنوات ، مع منعه من القيادة لمدة اربع سنوات ونصف.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

24 - محمد.
2017-06-15 22:01:22
يخسأ هو ومن حرضه والمسلمين برآء من كل ارهابي متأسلم لتشويه سمعه الاسلام والحمدلله ان كافة شعوب العالم أصبحت تعرف حقيقة لعبة اعداء الاسلام القذرة وبراءة المسلمين منها.
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23 - عبدالله
2017-06-15 21:55:22
لاتقلدوون الغرب في كل شي تنسبون كل سلوك سيئ وفعل مشين الى الاسلام شوهتوا الاسلام ابي اعرف يوم تذكرون انه مسلم وش الفايدة يعني تبون الناس يقولون اهاا مسلم هذا بسبب اسلامه والاسلام برئ منكم ومنهم
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22 - عمر
2017-06-15 21:32:00
هذا قتل متعمد ..الله نجاهم منه ..واحد منهم طار ونزل تحت الكفر وأخذ سجن خمس سنوات!!
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21 - ياسمين🌸
2017-06-15 21:26:46
مثل مانسب الأجانب عندنا وإنهم ورى كل بلوه هم كذلك
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20 - سامي
2017-06-15 21:13:24
صاحب سيارة لم يفكر ان هؤلاء اخوته
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19 - سامي
2017-06-15 21:11:51
صاحب السيارة حيوان
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18 - مرسي
2017-06-15 20:31:01
رقم ١٤ ان شاء الله يتلونك هل اليوكن الاسود وتلحق الصاعدي
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17 - ملازم⭐
2017-06-15 20:30:53
طيرهم خلاهم يشمون الهواء من فوق
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16 - الله يحفظ لنا ملكنا سلمان
2017-06-15 20:18:50
اللهما انصر المسلمين السنة الموحدون ****
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15 - شايفك
2017-06-15 20:18:31
بغض النظر عن ملابسات الحادث ومسبباته فلتذق بريطانيا ( رأس الافعى ) من نفس الكأس الذي تسقيه للشعوب عبر تأسيسها منظمات واحتضانها وبثها بين دول العالم لزعزعة انظمتها وهدم مجتمعاتها انها جزيرة خطيرة
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( عدد التعليقات 18,426 )
14 - إنسان منصف 🦅
2017-06-15 20:16:14
طيب دالوقتي انت مبسوط ،،،،سجن خمس سنوات،،،،وممكن تترحل ،،،،علشان كلمات تافهه ،،،،من ناس حقرااااء،،،،تمتع بالسجن ،،،😂😂😂😂
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( عدد التعليقات 24,194 )
13 - برق _ الحرم
2017-06-15 20:13:22
((((((فإن لقمان قد تعرض((( لهتافات_ عنصرية))) من قبل الشباب أدت إلى رد الفعل الغاضب اتجاههم))))
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( عدد التعليقات 24,194 )
12 - برق _ الحرم
2017-06-15 20:11:42
(((((((( بأي حق تغافلوا عن جنسيته .....ووصفه _بدينه ....وهل غير المسلم لايدعس الناس ؟)))))))
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11 -
2017-06-15 20:09:32
الكثير ادعاء الاسلام وهو جاهل باحكامه ليس من الاسلام قتل النفس التي حرام الله الا بالحق هم تكلمو بألسنتهم فعليك الرد بلسانك بلا قتل بعد المدعين بالإسلام افسدوا الاسلام
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10 - مــن اخــر السطــر
2017-06-15 20:06:57
لاتتفلسف انت ويااه وش دخل الاسلام في الموضوع يا متأسلمون؟؟؟ الحكاية انهم اهانوه وعرف يربيهم وتوطاهم
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9 - مرسي
2017-06-15 20:04:00
لا ماهوب مسلم يخسي
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8 - اعجبني في الخبر
2017-06-15 20:03:39
التركيز على كلمة مسلم ؟!
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7 - ساجي الطرف
2017-06-15 19:56:45
المسلم من سلم الناس من لسانه ويده
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6 - شمس ورمل
2017-06-15 19:48:20
مطنوخ ماعنده لعب تغلط ادوسك
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5 - بسكات
2017-06-15 19:42:58
المسلم لا يزهق روح
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4 - بسكات
2017-06-15 19:42:55
المسلم لا يزهق روح
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3 - سلمان البقمي
2017-06-15 19:42:42
العنصريين الإنجليز استفزوه بالشتم وكلام بذئ.. ومع ذلك ركزت صحافتهم على كلمة سائق مسلم.!! بينما الانجليزي العنصري والإرهابي الذي قتل ناهد المانع بالترصد والعمد لم تذكر صحفهم عنه أي شيء.. إنه نفاق الغرب
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2 - يزيد السعدون
2017-06-15 19:41:55
اي اسلام يمثل هذا المراهق عليه من الله ما يستحق
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1 - مواطن كادح
2017-06-15 19:40:51
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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آخر تعليق
بواسطة : عبد

ماذا تريد بهذا ***...
بواسطة : برق _ الحرم

(((((( يريدون ان يتحدثون عنهم اذا اخطاؤا ... لكن ان عملوا خيرا .......كلمات تنم...
بواسطة : مانع القحطاني

متى يفهم المغامسي انه واعظ وليس بمفتي؟؟ لمن يترمي في السجن مثلاً؟...
بواسطة : بدور

خرووووووووووووج🌹...
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