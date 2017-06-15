بالفيديو: شاهد .. سائق شاحنة مسلم يدهس خمسة أشخاص على الرصيف بمدينة ليستر الإنجليزية

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ترجمة صحيفة المرصد : شهدت مدينة ليستر الإنجليزية واقعة غريبة عندما قامت سيارة يقودها أحد الأشخاص بدهس خمسة شباب يمشون على الرصيف.

وأظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية قيام أحد السائقين المسلمين ويدعى لقمان أسلم 26 عاما ، وهو يصعد إلى الرصيف بسيارته ليصدم خمسة شباب.

وحسب الصحيفة فإن لقمان قد تعرض لهتافات عنصرية من قبل الشباب أدت إلى رد الفعل الغاضب اتجاههم ، ولم يسفر الحادث عن أي وفيات سوى إصابات ليست خطيرة.

وتم معاقبة السائق الذي اعترف بالواقعة بالسجن لمدة خمس سنوات ، مع منعه من القيادة لمدة اربع سنوات ونصف.