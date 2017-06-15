مجلس الشيوخ الأمريكي يقر عقوبات “قاسية” على روسيا وإيران

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صحيفة المرصد : صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة، الخميس، على فرض عقوبات قاسية على كل من إيران وروسيا، وأرسل مشروع قرار إلى مجلس النواب يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تخفيف العقوبات ضد روسيا بشكل أحادي.

إيران تدفع ثمن “دعمها المستمر للإرهاب”

ويهدف القرار، الذي أقر بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، إلى جعل إيران تدفع ثمن “دعمها المستمر للإرهاب”، ومعاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي، وجعل من الصعب على البيت الأبيض تخفيف هذه العقوبات.

وكانت تقارير صحفية، قالت إن “المفاوضات بين الحزبين الأمريكيين أدت إلى مشروع قانون يتضمن توسيع العقوبات على روسيا، ردًا على تدخلها في أوكرانيا، والجهود المبذولة للتدخل في انتخابات عام 2016 ودعمها للنظام السوري”.

برنامج إيران للصواريخ الباليستية

وبحسب قناة سي بي اس نيوز الأمريكية، فإن “الجزء الرئيسي من التدبير – مكافحة قانون الأنشطة المدمرة في إيران لعام 2017 – سيفرض عقوبات على أي شخص أجنبي أو كيان أجنبي يعمل مع كيان سبق أن عينته الإدارة التي لها صلة ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية، ويمكن لهذه الجزاءات، على سبيل المثال، أن تنطبق على أي مؤسسة مالية أو أي شركة أجنبية توفر أجزاء أو مكونات رئيسية لبرنامج الصواريخ الإيراني”.

وقال مارك دوبويتز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الفكر غير الحزبية، مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، الخبيرة في قدرات إيران النووية والصاروخية: “إنه إجراء جزائي أقوى بكثير من مجرد تعيين كيانات إيرانية متورطة في تطوير الصواريخ”.

ويأتي ذلك في أعقاب شريحتين من العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة في شباط / فبراير وأيار/ مايو الماضيين، حيث عينت الإدارة رسميًا عددًا كبيرًا من الأشخاص والكيانات الضالعة في شراء المواد والتكنولوجيا من أجل برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية.

وجاءت العقوبات التي فرضت في شباط / فبراير الماضي في أعقاب التجارب الإيرانية التي أجريت في كانون الثاني / يناير الماضي على صاروخ باليستي متوسط المدى.

التشريع سيكون فعالاً في الحد من تقدم إيران في تطوير الصواريخ الباليستية

وقال ريتشارد نيفو، وهو مفاوض رئيسي في الاتفاق النووي، لشبكة سي بي اس نيوز “إنه يشك في أن التشريع إذا وافق عليه الكونغرس سيكون فعالاً في الحد من تقدم إيران في تطوير الصواريخ الباليستية. ويشغل ابن شقيقه حاليًا منصب باحث بحثي رفيع المستوى في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، وكان يشغل سابقًا منصب المنسق الرئيسي لسياسة العقوبات في وزارة الخارجية في الفترة من 2013 إلى 2015.

وقال ابن شقيقه “إنه ليس لديه مشكلة في سد الثغرات في قانون العقوبات الحالي، بيد أنه يشك في أن ذلك سيضيف الى هيكل العقوبات الأمريكي”، مضيفًا “أن هذا الإجراء لن يضر بالاتفاق النووي ولكنه ربما لن يؤثر “على قدرة إيران على الانخراط في انتشار الصواريخ”.

وقال “لن أفجر البوق هنا حول مدى أهمية هذا في وقف الصواريخ في الواقع من أن يبنى في أيران”.

وقال نيفو إنه من غير الواضح ما اذا كانت هناك حاجة الى التشريع – إن ادارة ترامب لديها بالفعل سلطة تنفيذ ما هو مشمول بالفعل في مشروع القانون، بدلاً من ذلك، قد يكون الغرض منه إرسال رسالة إلى إيران والدول الأخرى.

وستتفق هذه العقوبات الثانوية مع الاتفاق النووي؛ لأن برنامج الصواريخ الإيراني مستبعد من الاتفاق، ولم يتمكن مسؤولو إدارة أوباما من الفوز بهذا الطلب في الصفقة، في حين أنها برامج منفصلة، إيران تريد لهم أن تعمل جنبًا إلى جنب.

امتلاكهم للصواريخ

وقال دوبويتز “إن أجهزة المخابرات الأمريكية خلصت إلى إنه إذا كانت إيران ستسلم جهازًا نوويًا، فإن وسيلة تسليم هذا الجهاز النووي ستكون صاروخًا باليستيًا بعيد المدى أو صاروخًا عابرًا للقارات”.

وتابع نيفو “أن لديهم صاروخ في الوقت الحالي يمكن ان يهبط رأسًا حربيًا في تل ابيب”.

وأضاف “أن المسألة هي ما إذا كانوا قد اتقوا نوع الرؤوس الحربية التي يحتاجون إليها للحصول على سلاح نووي، وأن الاتفاق النووي يحظر هذا النشاط .. لا يساعدهم على تطوير رأس حربي نووي”.