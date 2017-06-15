بالصور: الملك يستقبل العلماء والمشايخ أئمة ومؤذني المسجد الحرام
صحيفة المرصد-واس: استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر الصفا بمكة المكرمة قبل مغرب اليوم؛ أصحاب الفضيلة العلماء، والمشايخ أئمة ومؤذني المسجد الحرام، وسدنة بيت الله الحرام، الذين قدموا للسلام عليه -رعاه الله-.
كما استقبل خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله-: وزير الحج والعمرة “الدكتور محمد بن صالح بنتن”، ووكلاء الوزارة ورؤساء المؤسسات الأهلية لأرباب الطوافة والأدلّاء والوكلاء والزمازمة، والنقابة العامة للسيارات، الذين قدموا للسلام عليه -حفظه الله-.
وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع خادم الحرمين الشريفين.
حضر الاستقبال: الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن عبدالله بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.
التعليقات
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الله يديم عزك يابوفهد ويمتعك بالصحه والعافيه
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اللهم في هذي العشر الاخيرة من رمضان ندعوك يا كريم ان تحفظ ملكنا سلمان بحفظك وتبارك لنا في عمرة وتحفظ بلادنا من كل سوء اللهم دعوناك اللهم فاستجب .
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يارب وفق (( خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود )) لما تحب وترضى وأجعله مسددا وقويا بك واجعل حقد الحاقدين والضامرين للشر يعود عليهم وافضحهم على رؤوس الاشهاد .
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حمدآ لله والشكر له كثيرآ *** في مجلس سيدي خادم الحرمين الشريفين رعاه الله وهذه بشرى خير
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صور عظيمة ***ولاة الامر والعلماء والمشائخ حفظهم الله جميعا وحفظ مملكتنا العظيمة ومجتمعنا الطيب من كل مكروه ..
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الله يحفظك ياخادم الحرمين الشريفين
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سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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اللهم أحفظهم بحفظك ياكريم .
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الله يحفظكم لنا
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