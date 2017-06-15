الرئيسية / “شكرا رمضان”.. هكذا أشاد البريطانيون بموقف شباب المسلمين في إطفاء الحريق ببرج لندن! –فيديو
“شكرا رمضان”.. هكذا أشاد البريطانيون بموقف شباب المسلمين في إطفاء الحريق ببرج لندن! –فيديو
صحيفة المرصد: أثنى العديد من البريطانيين والمقيمين في لندن على موقف شباب المسلمين في المساهمة بإنقاذ ومساعدة عدد من العائلات أثناء نشوب حريق برج لندن السكني أمس.
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت عبارات الشكر للمسلمين، حيث كتب البريطانيون عبارة: “شكرًا لرمضان”؛ في إشارة إلى الشباب الذين كانوا مستيقظين للسحور أو عائدين من صلاة الفجر وشاركوا في تقديم المساعدة.
وأشادت سيدة ناجية، من الحريق بموقف المسلمين البطولي في فيديو انتشر عبر مواقع التواصل: لولاهم لاحترقنا جميعاً، لقد رأيتهم يحاولون المساعدة برش المياه وهم عائدون من المسجد.
يُذكر أن السلطات البريطانية عن وصول عدد الضحايا إلى 17 شخصًا قضوا نحبهم حرقًا، بينما لم تحدد عدد المصابين، ولكنها أوضحت أن السكان والعاملين في البرج.
التعليقات
18 - روز2017-06-16 00:15:35
زائرة امين ولكل من قال امين،، ووفق حكومتنا بعد ،، اذا امك عايشه خليها تدعي لك دعوة الام مستجابه واحنا في العشر الاواخر لاتوقفون دعاء
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17 - زائره2017-06-15 23:19:45
اللهم وفقني في حياتي ادعولي يامسلمين
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16 - المرسى2017-06-15 22:30:25
هاذي جزء بسيط. من عمل أمه محمد صلى الله عليه وسلم. بل واجب شرعي مساعده الملهوف والمحتاج وطالب المساعده وكمان في رمضان. الله يسعدكم ويعطيكم العافيه.
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15 - الفجر القريب2017-06-15 22:25:49
وين العربية ولا ينتظرون
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( عدد التعليقات 24,199 )14 - برق _ الحرم
(((((( يريدون ان يتحدثون عنهم اذا اخطاؤا ... لكن ان عملوا خيرا .......كلمات تنم عن مشاعر صادقة مما تعانيه أمة الاسلام من ظلم ))))))
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13 - الاسلام عزتي2017-06-15 22:15:49
والله ان جسمي قشعر من كلامها ما اعظم هذا الدين الحمدلله يارب اللهم جنبنا عدواتهم
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12 - مواطن كادح2017-06-15 22:04:21
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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11 - مواطن كادح2017-06-15 22:03:52
هذه صفات المسلم الحق .
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10 - ياسمين🌸2017-06-15 21:59:30
ت8 يبغون الفكه من العرب اليوم قبل بكره وانتم تيغون شكر أتوقع بريطانيا ماراح تصبر عليهم تدور أي حيله تشوتهم فيها لأنها قرفت منهم وسوخها وخربوها وتلوث الجو ومات الزرع ووقف المطر وقتلوا أهلها
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9 - سعفان2017-06-15 21:52:39
مثل **لموجماعته ا طفوا حريق المخبز حق حارتهم
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8 -2017-06-15 21:50:58
ما هان عليهم يقولون شكرا للمسلمين عداؤهم واضح حتى وهم يشكرون
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7 - فهد122017-06-15 21:49:15
قلم الحقيقة:البرج كانت به مكاتب تركية وقطرية خاصة بالارهابيين الأخوان وتحتوي على وثائق تدين الدولتين وتم احراق البرج لاتلاف تلك الوثائق ومحو كل أثر لها __وهذه هي الحقيقة ولابد من التأكد من جثث الضحايا
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6 - وهم2017-06-15 21:40:48
**ياخذ شخصيه ابن البلد بالعمامه والعقال ويهرب شغلات في شهر رمضان من وجميع وتم القبض عليه في نقطه المويه
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5 - احمد2017-06-15 21:38:05
فعلا المبنى محط الانظار والعيون لانه ماحوله مباني مرتفعه صار اسمه المبنى الاسود خخخخ
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4 - فاطمه2017-06-15 21:34:48
عين ماصلت على النبي لأن البرج ظاهر ومميز
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3 - sar-al-sa2017-06-15 21:28:51
البريطانيون الاصليون عرفناهم بدقه التحليلات المخبريه والاختبايه والخبريه وحتى لانصبح على ما يجعلنا ضحايا ظهوله من يقتل القتيل ويمشي في جنازته من المتاسلمين نرجو ان تشرق حقيقه امنيه توضح الابهام
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2 - عابد فهد2017-06-15 21:26:41
نفسي ازور لندن..
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1 - الله يجمعنا2017-06-15 21:21:15
البنت هذي تقول الحق عندما يفعلون الخير لا تحدثون عنهم
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آخر تعليق
بواسطة : خخخخخ
خنبوقي مريض لاتردون عليه منتهي...
بواسطة : ابو نوره
الله يرحمه الواحد ما يعرف وش ظروفه وسبب السرعه...
كتاب الرأي
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