“شكرا رمضان”.. هكذا أشاد البريطانيون بموقف شباب المسلمين في إطفاء الحريق ببرج لندن! –فيديو

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صحيفة المرصد: أثنى العديد من البريطانيين والمقيمين في لندن على موقف شباب المسلمين في المساهمة بإنقاذ ومساعدة عدد من العائلات أثناء نشوب حريق برج لندن السكني أمس.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت عبارات الشكر للمسلمين، حيث كتب البريطانيون عبارة: “شكرًا لرمضان”؛ في إشارة إلى الشباب الذين كانوا مستيقظين للسحور أو عائدين من صلاة الفجر وشاركوا في تقديم المساعدة.

وأشادت سيدة ناجية، من الحريق بموقف المسلمين البطولي في فيديو انتشر عبر مواقع التواصل: لولاهم لاحترقنا جميعاً، لقد رأيتهم يحاولون المساعدة برش المياه وهم عائدون من المسجد.

يُذكر أن السلطات البريطانية عن وصول عدد الضحايا إلى 17 شخصًا قضوا نحبهم حرقًا، بينما لم تحدد عدد المصابين، ولكنها أوضحت أن السكان والعاملين في البرج.

