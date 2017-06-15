“بن محيا” يكشف حقيقة “داعشية ساجر” المنتمية للمملكة !
صحيفة المرصد: قال المهندس نواف بن تركي بن محيا، إنه لا يجوز نسب الداعشية التي لقيت حتفها في مواطن الصراع بسوريا إثر غارة جوية، لمركز ساجر، مؤكداً أن جميع أبناء ساجر يدينون بالولاء للقيادة الرشيدة وينبذون مثل هذه التصرفات.
ووفقًا لـ “سبق”، أضاف: تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبار تنسب الداعشية لمركز ساجر، وهيّ في حقيقة الأمر هي من أبناء مركز آخر مستقل عن ساجر إداريًا، ومرتبط بمحافظة الدوادمي وإن كان قريباً منه.
وأرجع “بن محيا” الأمر، إلى شهرة “ساجر” التي أنجبت كوادر وطنية عديدة، ساهمت في خدمة الوطن وما تزال، واشتهرت في عدة مجالات، مؤكدًا أن هذه الشهرة هي السبب في الربط الخاطئ بين الداعشية الهالكة ، وبين مركز ساجر القريب من مقر سكنها السابق، ومسقط رأسها.
وكانت أخبار متداولة تفيد بتلقي والدة المعلمة السعودية الشهيرة إعلامياً بـ “داعشية ساجر”، العزاء في وفاة ابنتها التي غادرت المملكة في رمضان الماضي، لمواطن الصراع ملتحقةً بتنظيم “داعش” الإرهابي برفقة أطفالها الثلاثة ، وذلك بعد أنباء عن مقتلها.
التعليقات
وشعاد تفرق كانها من هل الزيف ، ولا يعيب اهل ساجر خطايا الدواعش ، ، كل انسان ما يمثل الا نفسه ، فلا تزر وازرة وزر اخرى
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اما حبحب ساجر ل***
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حبحب ساجر طيب
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يااخواني هاذي فتنه يعصم الله البعض ويترك البعض فيها والله فعال لما يريد قولوا الحمد لله اللذي عافانا مما ابتلاها به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا
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طيب وش أسم المركز اللي تتبع له؟لم تزدنا علما!!
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طيب وهل جميع أبناء و بنات ساجو معصومين من الخطاء وفِي المنازل و بين الإخوة تجد منهم الصالح ومنهم العاصي سوى من ساجر او غيرة هي قد أغواها الشيطان وعصت ربها و ثم اهلها بما فعلت
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لو عندها من غيب الأيام رسه الادامي مصلوح نفسه يدله أنصح 112 أن تذهب إلى لندن
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أهم شيء أن تكون قد شبعت زواج جهاد النكاح ***
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الحق على الذي سمح لها في ركوب الطياره بدون موافقة ولي الأمر **
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عم الرسول صلى الله عليه وسلم أبو لهب وإذا كانت من أهل عسيله لا يعني بالضرورة ان تكون من ربعنا لا تزعل حتى القمح فيه شوائب خلاص حطوها من أهل الدوادمي ولا تزعل يا أخ العرب
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لا يضر السحاب نباح ...؟؟؟
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لا نصدق حتى يتم اثبات موتها فالعزاء لايعني انها قتلت فقد يكون تحظير لعودتها لاهلها بعيدا عن داعش بعد ان استشعرت هزيمتهم ولتضمن عدم ملاحقتها قضائيا .
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كل مناطق المملكه وطنا والله يهدي ضال المسلمين ويعفو عن من أخطا في حق دينه ووطنه وماله
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لا يهم من اي منطقة من تلوث فكرها بهذا الفكر المسخ داعش فلا أردها اللة والمفروض امها لاتستقبل العزاء بل التهاني والفرح
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اكثروا من الحمد لله عافانا مما ابتلى به كثيراً من خلقه .( هاذي فتنه نسئل الله السلامه منها ) وهذا ابتلا ابتلوا فيه كثيراً من شبابنا وبناتنا نسئل الله لهم الهدايه
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(((((( انما هم غرروا بها ...... غرور أبليس اللعين ))))))
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المفروض والدتها تتلقى التهاني بهلاكها وليس العزاء
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بإنتمائها لداعش تعتبر ليست سعودية فلا ننسبها لساجر او غيرها هي داعشية خرجت على ولي الأمر وانتمت لفرقة ضالة
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سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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حزنتني، كيف عقل الانسان يوصله لهذي المواصيل
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وخير يعني كانت من ساجر أو غيرها
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