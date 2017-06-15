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“الإسكان” تعلن عن 27 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة .. تفاصيل

“الإسكان” تعلن عن 27 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة .. تفاصيل
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المرصد 25 2٬196 3 ساعات

صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الإسكان عن الدفعة الخامسة من المنتجات السكنية والتمويلية ضمن برنامج “سكني” الذي يستهدف تخصيص وتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة خلال العام الجاري، إذ بلغ إجمالي المنتجات السكنية والتمويلية لشهر “يونيو” 27,339 منتج سكني وتمويلي، بارتفاع بلغت نسبته 32 في المئة عن الدفعة الرابعة، في حين بلغ إجمالي المنتجات التي تم اطلاقها حتى الآن 100,299 منتج سكني وتمويلي خلال 5 دفعات.

المناطق

وجاءت المنتجات السكنية والتمويلية في منطقة الرياض بعدد 7,175 منتج، بينها 2,133 تمويل مدعوم، و5,042 وحدة سكنية ضمن برنامج البيع على الخارطة “وافي” بالشراكة مع القطاع الخاص، ومنطقة مكة المكرمة بعدد 5,403 بينها 1,293 تمويل مدعوم و1,744 أرض بدون مقابل مالي و2,366 وحدة سكنية ضمن برنامج “وافي”، ومنطقة المدينة المنورة بعدد 569 تمويل مدعوم، ومنطقة القصيم بعدد 2,013 بينها 750 تمويل مدعوم و519 أرض بدون مقابل مالي و744 وحدة سكنية ضمن برنامج “وافي”، والمنطقة الشرقية بعدد 2,403 بينها 961 تمويل مدعوم و1,442 وحدة سكنية ضمن برنامج “وافي”، ومنطقة عسير بعدد 3,167 بينها 662 تمويل مدعوم و502 أرض بدون مقابل مالي و2,003 وحدة سكنية ضمن برنامج “وافي”، ومنطقة تبوك بعدد 327 تمويل مدعوم، ومنطقة حائل بعدد 215 تمويل مدعوم، ومنطقة الحدود الشمالية بعدد 1,914 بينها 204 تمويل مدعوم و996 أرض بدون مقابل مالي و714 وحدة سكنية ضمن برنامج “وافي”، ومنطقة جازان بعدد 114 تمويل مدعوم، ومنطقة نجران بعدد 3,305 بينها 160 تمويل مدعوم و3,145 أرض بدون مقابل مالي، ومنطقة الباحة بعدد 146 تمويل مدعوم، ومنطقة الجوف بعدد 166 تمويل مدعوم و422 أرض بدون مقابل مالي.

مراعاة تنوّع المنتجات واختلاف الرغبات والفئات

وأكد الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع، أن دفعات برنامج “سكني” تراعي تنوّع المنتجات واختلاف الرغبات والفئات، مبيّناً أن تخصيصها وتسليمها يتم بشكل متوازن على جميع المناطق بحسب نسبة الاحتياج في كل منطقة وبحسب جاهزية المشاريع، مع الأخذ في الاعتبار إمكانات ورغبات المستحقين للدعم السكني ممن تقدّموا على البوابة الإلكترونية (إسكان) وانطبقت عليهم شروط الاستحقاق والأولوية.

ونوّه خلال المؤتمر أن نسبة القبول للمنتجات السكنية تزداد في كل دفعة، مشيراً إلى أن الوزارة قدّمت خلال الدفعات الماضية نحو 13 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم من نوع “فيلا” ضمن مشاريع الوزارة الموزّعة على جميع مناطق المملكة، موضّحاً أن عدد من المواطنين المستحقين الذين أبدوا موافقتهم عليها استلموا وحداتهم وعدد آخر يستكملون الإجراءات المطلوبة مثل المعاينة والموافقة النهائية والحصول على التمويل وتوقيع العقد، فيما يتم تسليم الأراضي بدون مقابل مالي مع جاهزيتها للبناء نظراً لتكامل بنيتها التحتية من شبكات مياه وكهرباء وغيرها.

سعرها يتراوح ما بين 250 ألف إلى 700 ألف ريال

فيما أكد المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان أحمد مندورة، أن جميع الوحدات السكنية التي تقدّمها الوزارة ابتداء من الدفعة الحالية ستكون بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطوّرين العقاريين، وذلك وفقاً لآلية الشراكة التي أقرها مسبقاً مجلس الوزراء والتي من شأنها تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتحفيز المعروض العقاري وتوفير وحدات سكنية ذات خيارات متنوعة تمتاز بجودتها العالية وسعرها المناسب الذي يتراوح ما بين 250 ألف إلى 700 ألف ريال، لافتاً إلى أن هذا المعدّل السعري يأتي متناسباً مع شرائح المتقدمين على بوابة الدعم السكني “إسكان”، فيما أكد أن تسليم هذه المنتجات سيكون خلال فترة أقصاها ثلاثة أعوام من تاريخ التخصيص وستكون موزّعة على جميع المناطق.

التوازن بين العرض والطلب

وقال:” الشراكات مع القطاع الخاص من شأنها ضخ المزيد من الوحدات السكنية ضمن النطاق السعري المناسب لقدرات حوالي 80 في المئة من المسجلين في قوائم الانتظار لدى الوزارة، وذلك من خلال نموذج اقتصادي مبني على علاقة تعاقدية بين القطاع العام والقطاع الخاص، فالبرنامج يمكّن الوزارة من الاستفادة من خبرات المطورين العقاريين بما يحقّق التوازن بين العرض والطلب، كما يوفر للمستحقين خيارات عدة من الوحدات ذات تصاميم ومساحات مختلفة وملائمة، وستواصل الوزارة توقيع المزيد من الشراكات والاتفاقيات مع عدد من المطوّرين العقاريين محلّياً ودولياً تحقيقاً لهدفها الاستراتيجي في دعم العرض وتمكين الطلب، كما ستواصل خلال الشهر المقبل تسويق وبيع عدد من الوحدات ضمن مشاريع متنوعة، وذلك امتداداً لمشروع (ديار الحسا) الذي استفادت منه أكثر من 1,500 أسرة ضمن المستحقين في محافظة الأحساء”.

دعم تمويلي بنسبة 100 في المائة

من جانبه، أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم بن محمد اليوسف، أن البنوك والمؤسسات التمويلية التي تم التوقيع معها مسبقاً تعمل على استقبال المزيد من المواطنين ممن هم على قوائم الانتظار لدى الصندوق تمهيداً لحصولهم على التمويل المدعوم بما يتناسب مع قدراتهم المالية، داعياً إلى الاستفادة من الحاسبة المتاحة في الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية للتعرف على قيمة التمويل المستحق إضافة إلى قيمة الدعم، مؤكداً أن ما يصل إلى 80 في المئة من المستحقين سيكون دعمهم التمويلي بنسبة 100 في المئة.

وأشار اليوسف إلى أن الصندوق يعمل على تقديم كافة التسهيلات والمعلومات للمستفيدين عبر الرقم الموحّد لمركز مستفيدي التمويل المدعوم (920033321)، الذي بدوره يسهم في إيحاد حلول لمن لديهم صعوبات في الحصول على التمويل، كما يستقبل طلبات الراغبين في الحصول على التمويل الذاتي لبناء المنازل، إلى جانب أنه يشكّل حلقة وصل مباشرة بين المستفيدين والبنوك والمؤسسات التمويلية المعتمدة، فالمركز يقوم عليه فريق عمل متكامل ومؤهل لتذليل جميع العقبات أمام المستفيدين وطرح الحلول المناسبة لهم.

بعد ذلك تم توقيع اتفاقيات مع عدد من شركات التطوير العقاري لتنفيذ آلاف الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة.

وكانت وزارة الإسكان أعلنت في 15 يناير الماضي عن إطلاق برنامج “سكني” الذي يتضمن 280 ألف منتج سكني وتمويلي كمستهدف لعام 2017، واطلقت الدفعة الاولى في 15 فبراير الماضي بعدد منتجات بلغ 15,653 منتجاً، فيما جاءت الدفعة الثانية بعدد 17,923 منتجاً، والدفعة الثالثة بعدد 18,799 منتجاً، والدفعة الرابعة بعدد 20,585 منتجاً، ودعت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية المواطنين إلى زيارة البوابة الالكترونية لبرنامج “سكني” للاطلاع على الأسماء المخصص لها لهذا الشهر، وكذلك زيارة بوابة الدعم السكني “اسكان” والبوابة الالكترونية لصندوق التنمية العقارية ، لاستكمال الاجراءات اللازمة والموافقة على المنتج المخصص.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

25 - طلال
2017-06-16 01:06:33
يكثر تصاريح وزارتك وياقل بركتكم والله لنموت ماسكنا بيت 🏢🏢🏠🏠
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24 - حامد
2017-06-16 00:48:52
تعليق مخالف
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23 - حامد
2017-06-16 00:46:59
وين اسماء اهل الرياض
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22 - معشي الذيب
2017-06-16 00:10:49
لاتصدقون ترى كله كلام في الهواء ومثله *** هنا للعقاريين وليست لطالبي السكن
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21 -
2017-06-16 00:09:49
المفروض من صدرت له الموافقة على القرض يستثناء من التحويل للبنوك حسبي الله ونعمى الوكيل
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20 -
2017-06-16 00:07:55
طيب ايش العمل مع الصندوق صدرت الموافقة والتقاعد قرب والبنك الاهلي رفض يعطيني التمويل كيف ابني بيتي ياناس بالله هذا كلام المشكلة عندنا مهلة ولما جيت استلم قرضي حولوني على البنوك
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19 - منتج ههههههه
2017-06-15 23:58:17
من جابو مصطلح ( منتجات سكنيه ) وأنا غاسل يدي ... قاعدين يطقطقون علينا الربع ... منتج ومنتج ... اللي أعرفه ان المنتجات هي مواد غذائيه وزراعيه .. اما البيوت فهي بناء وعمران
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18 -
2017-06-15 23:53:34
هالحين وكالعاده بحط أسمي ورقم هويتي وأشوف صدق هالكلام ... بالعاده ا؛ط الأسم والرقم وبعد البحث يعطيني الموقع ( لايوجد نتيجه )
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17 - دليم
2017-06-15 23:53:13
من أكثر من 3 سنوات ونحن نسمع هذا التخدير يروح وزير ويجي وزير والناس تدفع ايجارات ولم يستلم احداً ولا منتج يمكن أزمة فكر
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16 -
2017-06-15 23:50:01
المفروض انشاء مجلس للمواطنين في وزارة الإسكان لإبداء اراهم و مقترحاتهم قد يأتي احد من المواطنين بفكرة مفيدة تفيد الوزارة و تفيد المواطنين او وضع إيميل للمراسلة مع التشجيع ووضع مكافات او وضع ويتس اب
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15 - الزعيم82
2017-06-15 23:40:42
طلع اسمي عام 1432هـ وبعد ماحصلت على البيت وطلع المهندس واعتمد شريت البيت وذهبت للبنك اخذخطاب الرهن تفاجئت بتحويلي للبنك الذي ينزل راتبي عليه وقال انت قريب لتقاعد ومانعطيك المبلغ بعد11سنة انتظار حسبي ا
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14 - ‎الجوارح
2017-06-15 23:32:36
أنا ما جاني شي
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13 - ‎الجوارح
2017-06-15 23:32:09
دعونا نعلق كم واحد جاله السكن
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12 - رأي
2017-06-15 23:20:56
يعني لازم اقتراح الوزير يمشي حتى لو لم يستفيد المواطن . آلاف القروض نزلت ولم نسمع أحدا استلم . ليه الوزير مايسأل كيف الوضع . ***
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11 - وقت السحر
2017-06-15 23:19:31
حسبي الله عليه توكلت وهو الرحم الرحيم اسمي طالع من سبع سنوات وحصلت منزل وقالو نحولك على البنك الى ينزل به راتبك هو الى يقرضك قال البنك تقاعد قريب مانعطيك الخمس ميه نعطيك جزاء مايساوي ١٥ بالميه
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10 - الرأي العام
2017-06-15 23:06:52
منتج داخلين شركة ** خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
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9 - فارس نحد
2017-06-15 23:05:24
ماسمعت قريب اوصديف او زميل اخذ سكن من الاسكان أو حتى قرض والاخبار يعدون بالاف وش السالفه
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8 - اصعب شي فقدان الثقه
2017-06-15 23:03:00
الناس فقدو الثقه بالاسكان كثره البرامج والاعلانات بدون شي ملموس مشكله الاسكان بالشروط المجحفه لاتنطبق على احد شروطهم تعجيزيه ارجعو على النظام السابق قرض الصندوق افضل
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7 - المحقق كوسه
2017-06-15 22:52:34
كل الاراضي نزلت لأهل نجران !!!!!!
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6 - زائر رررر111
2017-06-15 22:48:28
نزل اسمي بعد 11سنة من الإنتظار وعندما راجعت صندوق التنمية العقاري قالوا ما نعطيك قرض لإن العمارة عندك جاهزة وليست تحت الإنشاء
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5 - ****
2017-06-15 22:47:48
ومن قال أنه لاسكن للمواطن يكفيه أنه عايش على أرض هذا الوطن المعطاء ويتمتع بالأمن والأمان والخدمات الجليلة التى تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين. فالوطن هو السكن الحقيقي للمواطن وليس منزل طوب واسمنت.
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4 -
2017-06-15 22:45:41
ما يحدث لو إختفى القمر.
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3 - مراقب
2017-06-15 22:35:27
الف مبروك
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2 - مستأجر
2017-06-15 22:31:17
ما انتهى المسلسل المكسيكي الطويل ذا ترى نسمع جعجعة ولانرى طحنا كفاية ضحك ع الناس الدنيا زوالة وما احد بينفع اي م***
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( عدد التعليقات 24,199 )
1 - برق _ الحرم
2017-06-15 22:25:07
(((((( لايوجد أكثر من تصريحات وزير الاسكان ....والافعال لاشيء ...... بواسطة من سوف تسلم والي من سوف تذهب الفوائد ))))))
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