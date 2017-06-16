سفارة السعودية في باريس ترد على اتهامات صحيفة “لوموند” الفرنسية حول الأزمة القطرية

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صحيفة المرصد: كشفت سفارة المملكة العربية السعودية في باريس، عن عدم صحة المعلومات التي أوردتها صحيفة “لوموند” الفرنسية بشأن ممارسة المملكة ضغوطًا على بعض الدول الإفريقية لمقاطعة قطر.

وأكدت السفارة أن تقرير الصحيفة الفرنسية، تضمن معلومات مغلوطة ومزاعم حول قيام المملكة بممارسة ضغوطات ضد بعض الدول الإفريقية من خلال وقف المساعدات أو تعقيد آلية الحصول على تأشيرات الحج للاصطفاف معها ضد قطر.

ونفت هذه المزاعم جملةً وتفصيلًا، مشيرةً إلى أن المملكة لم تمارس أي ضغوط على أي دول إفريقية، وأن لكل بلد الحرية في ممارسة سياساته واتخاذ القرارات واتخاذ أي إجراءات تتناسب مع مصالحه.