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سفارة السعودية في باريس ترد على اتهامات صحيفة “لوموند” الفرنسية حول الأزمة القطرية
صحيفة المرصد: كشفت سفارة المملكة العربية السعودية في باريس، عن عدم صحة المعلومات التي أوردتها صحيفة “لوموند” الفرنسية بشأن ممارسة المملكة ضغوطًا على بعض الدول الإفريقية لمقاطعة قطر.
وأكدت السفارة أن تقرير الصحيفة الفرنسية، تضمن معلومات مغلوطة ومزاعم حول قيام المملكة بممارسة ضغوطات ضد بعض الدول الإفريقية من خلال وقف المساعدات أو تعقيد آلية الحصول على تأشيرات الحج للاصطفاف معها ضد قطر.
ونفت هذه المزاعم جملةً وتفصيلًا، مشيرةً إلى أن المملكة لم تمارس أي ضغوط على أي دول إفريقية، وأن لكل بلد الحرية في ممارسة سياساته واتخاذ القرارات واتخاذ أي إجراءات تتناسب مع مصالحه.
التعليقات
19 - عبدالله الناصر / حائل2017-06-16 14:23:10
الرد بهذا الأسلوب الهاديء لايفي بالغرض المطلوب ***كان يجب عليه ايجاد وسيلة اخرى ومعطيات اكثر قسوه ومجابهة ولكنه لم يفعل دمتم بهدوء
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18 - 12017-06-16 14:06:48
قاطعوا فرنسا وتركيا وكل الدول التي تتخالف مع قطر **
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17 - العتيبي2017-06-16 14:03:49
الشعب القطري الحبيب ليس المقصود من هذه المقاطعه بل المقصود سياسة قطر . ألسياسة التي تنتهجها قطر سياسة عوجا ولا تنم على أستمرار دوله وأستقرار شعوب . كان الله في عون الشعب القطري أين سترسي سفينتكم ؟
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16 - مواطن2017-06-16 14:03:23
اكيد مدفوع لها مبلغ مقابل هذا الخبر الزائف الكل يبحث عن مصلحته وشعارهم ادفع ونحن معكم
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15 - المحقق كونن لا يخشى***2017-06-16 14:02:19
وليش ما نقاطع تركيا وفرنسا وكل الدول إلي ما قاطعت قطر إحنا دولة كبيرة وكل الدول تحسب لنا ألف حساب إذا قاطعناهم بيجونا حبو يبكون
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14 -2017-06-16 13:51:10
قاطعو فرنسا فهي الممول الحقيقي للارهاب هي وقطر
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13 - مواطن غيور2017-06-16 13:33:38
من شوه سمعة بلدنا هوالاعلام العربي في القنوات ألعربيه مثلBBcوفرانس٢٤وفوكس نيوزشغالين ليل ونهارولاعلام الإيراني لابد مواجهتهم ودفتنهم بإعلام واعي مثقف
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12 - مواطن كادح2017-06-16 13:31:26
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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11 -2017-06-16 13:15:25
تعليق مخالف
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10 - يمني عاشق الدمام 🏠🏠2017-06-16 13:08:58
بياكلوكم اصبروا😁😁😁
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9 - حمدالربياوي2017-06-16 13:08:23
فرنسا هي من ربت الخميني ثم وضعته بايران وذلك بعد تدريسه وتعليمه هذا الفكر الإرهابي الذي مصدره فرنسا(هذا هو المشروع الفرنسي القذر الذي جلب الخراب والدمار للعالم الاسلامي)وهاهي تمتص خيرات الدول الفقيرة
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8 - حمدالربياوي2017-06-16 13:06:31
فرنسا هي من ربت الخميني ثم وضعته بايران وذلك بعد تدريسه وتعليمه هذا الفكر الإرهابي الذي مصدره فرنسا(هذا هو المشروع الفرنسي القذر الذي جلب الخراب والدمار للعالم الاسلامي)وهاهي تمتص خيرات الدول الفقيرة
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7 - زائر من الكواكب2017-06-16 13:04:48
تعليق مخالف
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6 - مواطن2017-06-16 13:03:45
اللهم انصرنا على من عادنا
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5 - هذي الصحيفة الفرنسية2017-06-16 13:01:41
بعد الغاء اجتماع اللي كان سيتم خلف الكواليس ) ظهرت علينا بهذي الادعاءات الفشلة ولا تهمنا لا من قريب ولا من بعيد) لكن هناك استفسار هل علاقتنا ببعض الدول مربوطة بالفيزه ؟؟؟؟ كارثة ومعضلة عويصة
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4 - مواطنين2017-06-16 13:00:19
المشكلة اكبر الحاقدين هم العرب الجرب صوب ساهم اقلامهم وحقد قلوبهم علىوطن الخير لو ما الله ثم السعودية ماتعلو فلسسطن وغيرهم وجماعه حزب الشيطان في لبنان لكن اللهم خذ بثارنا منهم اللهم دمرهم
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3 - مواطنين2017-06-16 12:57:21
الله يعلن كل من ترد الفتنه للوطن الحبيب الله يعلعن زمره الإخوان المفسدين الله يلعن القاعده والدواعش والمجوس وكل من عاد السعودية تكاتفو يا اخواني الكرام حول قايدتنا الحكسمه الله ينصرنا على من عادانا
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2 - ألحقباني2017-06-16 12:51:56
علم (لم تقطع العلاقة مع قطر إلا الدول الفقير أين من نبني له( بيوت بذات الاردن ) **المغرب تونس هولا كان خير البلده لهم علم
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1 - سرحان2017-06-16 12:51:54
عندهم قانون صارم لماذا لايرفع عليهم قضية بتعوض عن سمعة بلد يضم اطهر بقعه في العلم ايضا هذه المزاعم توحي بعدم دخول حجاج تلك الدول و عرقلتها اوقطع المساعدات يجب رفع الشكوى وليس فقط تكذيب ورد بسيط
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