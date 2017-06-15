بالفيديو: اشتعال”بنتلي” ووفاة قائدها بحادث شنيع على طريق صلبوخ بالرياض

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صحيفة المرصد: تداول نشطاء مقطع فيديو على مواقع التواصل لسيارة من نوع “بنتلي ” وهي تحترق وقد توفي سائقها إثر حادث شنيع على طريق صلبوخ التابعة لمنطقة الرياض، .

وأظهر المقطع الذي وثقه أحد الأشخاص السيارة وهي مشتعلة نتيجة الحادث الذي تسبب في خروج “ماكينة” المركبة خارج السيارة على طريق.

وأكد مصور المقطع أن الحادث تسبب في مصرع سائق السيارة “البنتلي” التي كانت مسرعة ما أدى إلى اصطدامها واندلاع النيران فيها.