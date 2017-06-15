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بالفيديو: اشتعال”بنتلي” ووفاة قائدها بحادث شنيع على طريق صلبوخ بالرياض
صحيفة المرصد: تداول نشطاء مقطع فيديو على مواقع التواصل لسيارة من نوع “بنتلي ” وهي تحترق وقد توفي سائقها إثر حادث شنيع على طريق صلبوخ التابعة لمنطقة الرياض، .
وأظهر المقطع الذي وثقه أحد الأشخاص السيارة وهي مشتعلة نتيجة الحادث الذي تسبب في خروج “ماكينة” المركبة خارج السيارة على طريق.
وأكد مصور المقطع أن الحادث تسبب في مصرع سائق السيارة “البنتلي” التي كانت مسرعة ما أدى إلى اصطدامها واندلاع النيران فيها.
التعليقات
60 - ولدالشيوخ2017-06-16 01:06:44
الى متى؟؟
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59 - ولدالشيوخ2017-06-16 01:06:12
كفايه حوادث..
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58 - ولدالشيوخ2017-06-16 00:58:14
كفايه تفحيط..
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57 - ولدالشيوخ2017-06-16 00:56:53
كفايه سرعه..
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56 - ولدالشيوخ2017-06-16 00:56:12
ي شباب..
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55 - عدي 882017-06-16 00:56:11
يمشي بسرعة 248 كم والناس تقول ساهر انتحار انتحار
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54 - فاهم2017-06-16 00:55:45
ساهر راصد سرعة فوق ٢٠٠ حسب تصريح المرور
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53 - ولدالشيوخ2017-06-16 00:55:40
كفايه تهور..
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52 - ولدالشيوخ2017-06-16 00:50:46
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
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51 - واقعى2017-06-16 00:41:54
نضام ساهر مربك لحد الجنون صار الواحد يقود وعيونه يمين ويسار وبرياكات وينسا للسيارات للى خلفه خايف من المتربص سارق ؟؟؟ نضام ساهر نهب للمواطنين وإذا عن السرعه كل بعد ٢٠ كيلو حطو سارق منبه بلوحات تهدئه
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50 - عبد الله الغامدي2017-06-16 00:38:38
كيف بسبب ساهر السبب السرعة ايش دخل ساهر الصح سوق بعقل وحكمة وحسن تصرف اكثر الحوادث عندنا للأسف بسبب السرعة وعدم حسن التصرف في القيادة والتهور
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49 - زائر2017-06-16 00:33:45
اللهم اغفرله ورحمه ويصبر اهله يارب
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48 - مواطن2017-06-16 00:31:23
نعم مع الاسف كثير من ًالسائقين يدعس على الفرامل بقوة عندما يرى كاميرا ساهر ويسبب ذلك كثير من الحوادث. نقترح توعية السائقين.
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47 - سالم2017-06-16 00:28:01
يدعس خايف من دفع 500 مايدري انه دفع حياته ثمن لساهر
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46 - روز2017-06-16 00:25:29
ابن آدم مهما تجبر وطغى وارتفع وشال وحط مايسسسسسسوى شي مطروح بالارص جثه هامده (مااقصد هذا الميت الله يرحمه ويغفر له ويصبر اهله)
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45 - مواطن2017-06-16 00:22:13
نعم مع الاسف كثير من ًالسائقين يدعس على الفرامل بقوة عندما يرى كاميرا ساهر ويسبب ذلك كثير من الحوادث. نقترح توعية السائقين.
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44 - التاريخ2017-06-16 00:08:31
الله لايعطيك العافية يامن صورت المقطع ونشرتة ، رقص على جثث الآخرين متي تنتهي هواية التصوير للحوادث بدم بارد ماموقف اهلة واقرباءة اذا فجعوا بهذا النشر قبل علمهم بالحادث ، استفدت شئ من تصويرك ، تباً لك
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43 - بندر2017-06-16 00:04:28
على طول لزقها بساهر اهم شي العذر جاهز الحمدلله الذي عافانا من ماابتلاهم به الله يرحم المتوفي ويغفرله
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42 - الله يجمعنا2017-06-16 00:00:30
إلي،اقول وش،دخل ساهر كلنا نعرف كل من شاف ساهر قبض علي،المكابح ولا همه من كان خلفه وفيات كثير صارت بسبب ذا الحركه نصيحه اتشوفون سياره مشغله الأنوار افتح له الطريق وريح راسك قبل اشمع فيك
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41 - نور ع نور2017-06-15 23:56:36
رحمه الله لا تتهم ساهر حسبنا الله عليك يا **شوف الدايري قبل ساهر وشوف الان
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40 -2017-06-15 23:56:07
الله يرحم والدي من جاب ساهر .... عزالله أنه أدب العراويه وهل الدبابات الكاري اللي يجون طايرين .. وربط هل السيارات الفخمه اللي يجونك مسرعين بسياراتهم الفارهه
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39 - طارق2017-06-15 23:55:37
هذا ***يقول السبب ساهر و السبب الحقيقي السرعه الله يرحمه.
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38 - فاهم2017-06-15 23:53:16
اللة يرحمة ويصبر اهله.ساهر وبنتلى ؟
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37 - الله يجمعنا2017-06-15 23:50:42
الله يرحمه وغفرله
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36 -2017-06-15 23:50:34
معاه بنتلي قيمتها فوق المليون ... وخايف من ساهر يوم تقول كله بسبت ساهر ؟؟؟ لا بالله إلا ساهر هجد المرجج والمجنن وكتفهم وخلاهم يمشون مثل القطاوره .. إلا قل راعي البنتلي الله لايبلانا مأجر وحاط رجله
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35 - أبو خالد 8982017-06-15 23:49:52
رحم الله الفقيد رحمة واسعة، وحسب ما وصلني أنه شاب بالسنة الثانية ثانوي، وقد فجعت أسرته بوفاة والده قبل رمضان بقليل، فالله يصبّر والدته بمصابها وألهمها الصبر والسلوان.
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( عدد التعليقات 5,905 )34 - العنيد
هذا قضاء الله وقدره . وساهر يقول لا تسرع . رحم الله المتوفي ورحم الله اموات المسلمين أجمعين،، اللهم أحسن خواتمنا يارب العالمين ،، أن لله وأنا اليه رجعون،، الله يصبر أهلك ع فرقاك 👩👩👧
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33 -2017-06-15 23:43:18
يجب محاسبته لم يكن ساهر سبب للحادث يجب القبض من المباحث المصوور والتحقيق معه
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32 - Sam2017-06-15 23:38:14
مع الأسف اللي يعلق ويصور الحادث أسلوبة همجي .وش دخل ساهر ؟
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31 -2017-06-15 23:36:03
ماعلاقة ساهر في الحوادث طيب اذا كنت تخاف من ساهر فلا تسرع وعليك التزام بالانظمة الموضوع ولكن هذا يومه غفر الله له وصبر اهله
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30 - Sam2017-06-15 23:35:34
يقول ان الحادث بسبب ساهر لا واللة الحادث سببة السرعة الزائدة . ياريت يكون في كل مئة متر كمرة ساهر .
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29 - محمد2017-06-15 23:27:47
الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين مفروض الواحد يثبت السرعه١٢٠ ويمشي في امان الله
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28 - الصريح جدا2017-06-15 23:26:15
صار ساهر السبب لاوالله الى التهور والسرعه الجنونيه هي السبب والله يرحم الميت ويشفي المعلق الي قاعد يصور من الخبال الي فيه ويجب معاقبته
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27 - سعد بن فهد2017-06-15 23:26:07
ساهر موجود ولا غير موجود الحوادث بتصير يعني بتصير الحل الحد من استخدام السيارات بكثرة والاعتماد على الطيران والقطارات والمترو والنقل العام لسفر او لغير السفر افضل من السيارات وتهور السائقين
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26 - مواطن2017-06-15 23:24:42
تلتزم بالسرعة المحددة على الطرق الطويلة وفجأة تجد أمامك سيارة تكاد تتوقف لانه رأى ساهر وهذا يسبب حوادث انظرو للون الأسفلت جنب ساهر بسبب الفرامل الفجائية
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25 - السحيم2017-06-15 23:22:46
لاحول ولاقوة الابالله الله يرحمه ويغفر له يومه اللي مكتوب له من الله سبحانه لا ساهر ولاغيره اجل مكتوب وانتهى اسال الله حسن الخاتمه
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24 - محمد2017-06-15 23:19:50
الله يرحمه ويسنكه الجنه بعض الشباب يسرع سرعه جنونيه بدون تفكير في عواقب السرعه واكثر الوفايات من الشباب
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23 - الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴2017-06-15 23:19:16
ساهر سبب الحوادث على الطرق السريعه ساهر عامل رعب ورتباك للسائقين على الطرق السريعه بسبب تمركز سيارات ساهر خلف الكثبان الرمليه وبعض الاشجار مما يجعل السائق يخفف سرعته بشكل مفاجئ ليربك خلفه السائقين 🌴
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22 - ابو اسد2017-06-15 23:16:54
السرعه هي انتحار
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21 -2017-06-15 23:14:41
حقيقة ساهر تسبب في حوادث كثيرة وانصح من تضرر بالتوجه لديوان المظالم والله اعرف اسرة كاملة على طريق الشرقية توفوا جميعا فاجئهم فلاش ساهر وكبس فرامل السواق وتقلب لابد من ابعاد الكمائن ووضع لوحات ارشادية
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20 - ملحق الصحافه2017-06-15 23:11:35
اذا اردت السلامه من ساهر ومن الحوادث فلا تراقب سيارات ساهر لان هذا غير مطلوب منك والمطلوب فقط التقيد بالسرعات المحدده رحم الله المتوفى وحفظ الله الجميع من كل الشرور
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19 - اخلاق حنا في رمضان2017-06-15 23:10:50
اولا وش دخل ساهر دايماً العذر موجو د ساهر *** وخلافه ثانياً الله يرحمه ايش الموته الفخامه منتهى الاناقه متوفى في حادث بنتلي واحد اعرفه توفي في حادث هايلوكس قديم
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18 - الرأي العام2017-06-15 23:06:11
فعلا ساهر يسبب حوادث على الطرق السريعه
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17 - زعلان على [email protected]2017-06-15 23:05:25
يااخوان ادعوا له بالرحمه ، فقط ، الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين
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16 - هكونا متاتا2017-06-15 23:04:28
من صوتة و أسلوبة تحس انه ما رجال كبير ويقول كلام مراهقين.بسبة ساهر..اجل عيالة الي هذا قدوتهم أيش يطلعون؟!!
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15 - أبو مذكر2017-06-15 23:03:59
المفروض أقصى سرعة لهذا الشعب 100 كيلو متر في الساعة. .ياناس 9000 قتيل سنويا بسبب السرعة والمسؤولين في نوم عميق ..الله لا يوفق من بيده الحل ولم يعمل شئ. .ولا حول ولا قوة الا بالله
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14 -2017-06-15 23:01:51
والله قهر البنتلي تروح تشليح تالف
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13 - الله يرحمه2017-06-15 23:01:48
ويسلط على من يدير ساهر . في الدول الأخرى يحطون تحذي بانه يوجد ساهر الناس على طول تهدي ) لكن عندنا يحطونه في أماكن غير واضحة يفاجئ مرتادين الطريق . انت ماشي في امان الله تحصل واحد مسك بريك في وجهك
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12 -2017-06-15 22:58:51
لانقول الى الله يرحمة ويغفر لة ربما السرعة لااجل اللحاق باالفطورافطر وانت في سيارتك والباقي بعد وصولك الى مقصدك سواء بيتك اومعزوم ولايورد الانسان نفسة للمهالك
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11 - إنسان مسلم منصف 🌈🌈🌈2017-06-15 22:58:45
فعلا كلام اكثر الإخوة صحيح ، مصور المقطع يجب ان يعاقب لانتهاكه حرمة الرجل الميت ، ولو تقيد بساهر كان ماصار الحادث ، والله اتمني وضع ساهر كل ١٠٠ متر
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10 - زائر من الكواكب2017-06-15 22:55:20
مركز** للخياطة قام بتفصيل ملابس العيد للايتام **
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9 - ابو طلال 20042017-06-15 22:55:10
خروج ماكينة واشتعال السيارة السبب الاول والاخير (السرعة الجنونية ) وش دخل ساهر في الموضوع لوا تقيدنا بالسرعة المطلوبة لحافظنا على ارواحنا وارواح الاخرين ( اللهم ارحم اموات المسلمين وتجاوزعنهم )
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8 - مسمار2017-06-15 22:54:48
لاسااهر ولا الحذر يمنع القدر!! هذا قدره رحمه الله وما الحادث الا سبب فالله مسبب الاسباب.
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7 - محمد بن عبد الله2017-06-15 22:54:30
الحادث بسبب السرعة والتهور ويجب على المرور استدعاء مصور المقطع لمحاسبتة ... على اتهامه ساهر الذي وضع للحد من الحوادث
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6 - فنزولي2017-06-15 22:49:49
الصحيح بسبب السرعه لانه لو انسان منضبط كان التزم بالنظام المعمول فيه بالبلد ساهر وجد لضبط المتهورين امثاله على الاقل ان حصل حادث يكون هو الضحيه بأقل الاقدار ولا يبتلي الناس
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5 - 🔸️ااببووححمموودد2017-06-15 22:39:54
إذا أردنا الحقيقة ◽يجب ان نقول الحقيقه ◽كله بسبب السرعة الجنونيه ◽كله بسبب الانشغال بالهاتف وغيره عن الطريق ◽رحمه الله رحمة واسعة.
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4 - ليل2017-06-15 22:38:16
...والله انك متخلف السائق لو تقيد بالسرعة المحددة ما يسير له شيء يإذن الله تعالى
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3 - عمر ابوزياد2017-06-15 22:38:14
بالفعل ساهر له دور كبير في حوادث السير سواء داخل المدن او خارجها
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2 - مواطن2017-06-15 22:36:50
يقال والله اعلم ان السبب ساهر فان ثبت ذلك يجب محاسبتهم شرعا
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1 - الله يرحمه2017-06-15 22:34:37
ويسلط على من يدير ساهر . في الدول الأخرى يحطون تحذي بانه يوجد ساهر الناس على طول تهدي ) يحطونه في أماكن يفاجئ مرتادين الطريف . انت ماشي في امان الله تحصل واحد مسك بريك في وجهك
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بواسطة : خخخخخ
خنبوقي مريض لاتردون عليه منتهي...
بواسطة : ابو نوره
الله يرحمه الواحد ما يعرف وش ظروفه وسبب السرعه...
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