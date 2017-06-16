هنا .. أسماء 27339 ألف من المستفيدين من الدفعة الـ 5 لبرنامج سكني

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صحيفة المرصد: أعلنت وزارة الإسكان، مساء الخميس، أسماء المستفيدين من الدفعة الخامسة من برنامج سكني لهذا الشهر، الذين بلغ عددهم 27339 مستفيدًا، مقسّمين على مناطق ومحافظات المملكة.

هذا وتعد هذه الدفعة هي الأكبر منذ انطلاق البرنامج قبل 5 أشهر.

ولمعرفة الأسماء يمكن الدخول على الرابط التالي : ( هنا )