“المرور” يوضح أسباب وقوع حادث واحتراق السيارة “البنتلي” بطريق “صلبوخ” ! – فيديو

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صحيفة المرصد: كشفت الإدارة العامة للمرور، حقيقة مقطع الفيديو الذي انتشر مؤخرا، والذي يوضح احتراق مركبة نوع بنتلي عقب اصطدامها بجسم ثابت في مدينة الرياض على طريق صلبوخ مساء أمس الأربعاء.

وأشارت إلى أن التحقيقات أكدت أن المركبة قد تم رصدها بسرعة ٢٤٨ كلم/س من إحدى كاميرات الرصد الآلي قبل موقع الحادث، كما تعود أسباب الحادث إلى السرعة العالية والانحراف المفاجىء.

ونتج عن ذلك وفاة قائدها وهو سعودي الجنسية ويبلغ من العمر ٢٨ سنة، كما تسبب ذلك باحتراق المركبة بعد الاصطدام مباشرة.