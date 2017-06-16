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“المرور” يوضح أسباب وقوع حادث واحتراق السيارة “البنتلي” بطريق “صلبوخ” ! – فيديو
صحيفة المرصد: كشفت الإدارة العامة للمرور، حقيقة مقطع الفيديو الذي انتشر مؤخرا، والذي يوضح احتراق مركبة نوع بنتلي عقب اصطدامها بجسم ثابت في مدينة الرياض على طريق صلبوخ مساء أمس الأربعاء.
وأشارت إلى أن التحقيقات أكدت أن المركبة قد تم رصدها بسرعة ٢٤٨ كلم/س من إحدى كاميرات الرصد الآلي قبل موقع الحادث، كما تعود أسباب الحادث إلى السرعة العالية والانحراف المفاجىء.
ونتج عن ذلك وفاة قائدها وهو سعودي الجنسية ويبلغ من العمر ٢٨ سنة، كما تسبب ذلك باحتراق المركبة بعد الاصطدام مباشرة.
التعليقات
13 - ابو نوره2017-06-16 01:13:34
الله يرحمه الواحد ما يعرف وش ظروفه وسبب السرعه
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12 - زائر2017-06-16 01:11:30
الله يرحمه ويغفر له ويصبر اهله ويسامحه في نفسه .والله من بعد ساهر صرت اشوف 140 سرعة جنونية
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11 - اخلاق حنا في رمضان2017-06-16 01:11:24
الله يرحمه موتى فخمه حادث بنتلي مش حادث هيلوكس او كريسيدا ، شكله مو رابط الحزام
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10 -2017-06-16 01:04:04
الله يرحمه وكل مسلم موحد
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( عدد التعليقات 5,905 )9 - العنيد
اللهم إنّ فلاناً بن فلان في ذمّتك، وحبل جوارك، فقِه من فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ. فاغفر له، وارحمهُ، إنّك أنت الغفور الرّحيم. اللهم أرحم أموات المسلمين الاحياء منهم والاموات ؟؟
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( عدد التعليقات 5,905 )8 - العنيد
اللهمّ إن كان محسناً فزد من حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته.ياالله حسن ألخاتمه ،، اللهم صبر أهله 👩👩👧الله يكفينا وياكم شر الدنيا ،،، أمس وينه واليوم وينه ،،، أن لله وانا اليه راجعون
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7 - وسع صدرك2017-06-16 00:56:33
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ترويع خلق الله بالسرعة ماحولك أحد
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6 -2017-06-16 00:53:40
سرعة 248 كم انتحار المنتحر ****
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5 - العويد2017-06-16 00:51:47
الله يرحمه ويغفرله
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4 - الله يجمعنا2017-06-16 00:49:16
أنا ما شوف ناس،تمشي بذا السرعه ***ليه مدري
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3 - مسفر2017-06-16 00:37:09
الله يرحمه ويصبر اهله السرعه مامنها خير ابدا
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2 - الطاير الحزين2017-06-16 00:29:37
اذا راعي البنتلي يبي ينتحر وش خلا لاصحاب
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1 -2017-06-16 00:28:45
الله يرحمة و يغفر له ويرزق اهله الصبر و السلوان نتائج السرعه مميته هذا يوم المكتوب الايه ولا تدري نفس باي ارض تموت الحمد لله على قضاه و قدرة
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بواسطة : خخخخخ
خنبوقي مريض لاتردون عليه منتهي...
بواسطة : ابو نوره
الله يرحمه الواحد ما يعرف وش ظروفه وسبب السرعه...
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