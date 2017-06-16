بالفيديو : ريهام سعيد تصمد أمام سحلية رامز جلال … شاهد ردة فعلها بعد اكتشاف المقلب !

حجم الخط A A A المرصد 12 3٬431 3 ساعات

صحيفة المرصد : شهدت حلقة أمس الخميس من برنامج “رامز تحت الأرض” وقوع الإعلامية المصرية ريهام سعيد ضحية مقلب رامز جلال.

وبدأ توتر “سعيد” في الظهور إثر انطلاق السيارة بسرعة عالية بين الرمال، فبدأت في الصراخ عقب انغراس السيارة في الرمال المتحركة.

وحاولت الخروج من حقل الرمال المتحركة من دون جدوى، وبدأت في التوتر على مرافقتها التي كانت تحاول التشبث بها قائلة: “ابعدي عني، عايز أطلع من هنا”.

وفور رؤيتها للسحلية الكبيرة التي تحركت باتجاه الرمال المتحركة، أخذت في الصراخ وطلب النجدة قائلة: “يا خبر أسود، إيه دا؟”.

وأضافت: “أعمل إيه، يا نهار أسود، أنا عايزه أمشي، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله”.