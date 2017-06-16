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بالفيديو : ريهام سعيد تصمد أمام سحلية رامز جلال … شاهد ردة فعلها بعد اكتشاف المقلب !
صحيفة المرصد : شهدت حلقة أمس الخميس من برنامج “رامز تحت الأرض” وقوع الإعلامية المصرية ريهام سعيد ضحية مقلب رامز جلال.
وبدأ توتر “سعيد” في الظهور إثر انطلاق السيارة بسرعة عالية بين الرمال، فبدأت في الصراخ عقب انغراس السيارة في الرمال المتحركة.
وحاولت الخروج من حقل الرمال المتحركة من دون جدوى، وبدأت في التوتر على مرافقتها التي كانت تحاول التشبث بها قائلة: “ابعدي عني، عايز أطلع من هنا”.
وفور رؤيتها للسحلية الكبيرة التي تحركت باتجاه الرمال المتحركة، أخذت في الصراخ وطلب النجدة قائلة: “يا خبر أسود، إيه دا؟”.
وأضافت: “أعمل إيه، يا نهار أسود، أنا عايزه أمشي، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله”.
التعليقات
12 - نفسيه2017-06-16 03:01:22
أهل النصب والاحتيال والكذب والنفاق
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11 - Ggccxx محمد الشهري2017-06-16 02:43:49
أنا فعلا تأكد اليلة أنه متفقين عليه من قبل البداية وانه كذب والدليل أنها طلبت ما واحد يكون معها فى الرمال عشان ميسك البتاع وعلى ؟ وعلى فكرة كل الحريم اللي طاحو فى الرمال ما تخرج إلا يمسكونة؟ وتتكبس
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10 - سعود2017-06-16 02:41:44
تعليق مخالف
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9 - البلوى2017-06-16 01:39:25
حسبي الله على كل قناه تستنزف اموال المسلمين اليس اولاالفقراء بهذه الاموال
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8 - سامي2017-06-16 01:29:20
برنامج ممتع للغاية
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7 - .لن.2017-06-16 01:28:36
وللان لازلنا مجرد ناس مستغفلين يجي اي واحد ويعمل اي فكرة سامجة تستنزف أموال الاعراب ...هذا وش فيه من شي يجذب حتى المقلب الي يعتقد في مخيلته مقلب ما يصدقه طفل سبع سنوات ولكن اللي شهرا الرعاع عادي تصدق
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6 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-06-16 01:19:59
برنامج سخيف وسامج .
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5 -2017-06-16 01:17:02
ولسى فيه ناس تتفرج على سخافه رامز برنامج سخيف كسخافه تلعليقات قلم الخنبقه كوشري وريما طعميه وفيه عامل مشترك بينهم كلهم مصاريه ناقص بس رامز يقول انا سعودي مثل كوشري وطعميه 😂😂
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4 - منقاش2017-06-16 01:05:00
برضه في السخف هذا وما خلص
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3 -2017-06-16 01:04:38
مهزله و الغريب يدفع فيها مال
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2 - سعود الفشقه2017-06-16 00:57:55
تهريج في قمة البثارة ياصبر الارض بس على هالتمثيل والاستخفاف السامج
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1 -2017-06-16 00:48:35
دهاء وقوه ومال اجتمعت
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بواسطة : واااااا قلباااه
ما علينا - بس لما قد وضعتم شعار إمارة منطقة القصيم علا كلمة التوحيد وووووووو ووو...
بواسطة : سعد
الله يكفينا شر كل ذي شر....
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