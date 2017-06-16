“بقيادة المملكة”..قائمة من المطالب الخليجية للجانب القطري لعودة العلاقات

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صحيفة المرصد: تعكف دول الخليج بقيادة المملكة حاليًا، على صياغة قائمة من الشروط والمطالب التي يتوجب على قطر الالتزام بها كشروط رئيسية للموافقة على إعادة العلاقات مع الدوحة، وفقًا لشبكة “بلومبيرغ”.

وأوضح مصدر مسؤول تفاصيل القائمة التي سيتم تسليمها لقطر في غضون يومين، مؤكدة أن هناك استعداد من الجانب القطري للانصياع إلى الشروط التي تمليها المملكة لرأب الصدع، مشيرة إلى أن قطر سوف تجد نفسها أمام قائمة واقعية خلال الأيام المقبلة بعد أن كانت تشتكي من عدم وجود “مطالب ثابتة”.

وأشارت “بلومبيرغ”، إلى أن سرعة الوصول إلى حل والتقدم في الملف إلى الوساطة الكويتية والتركية، والتي حرصت كل منهما على الالتقاء أو الحديث إلى مسؤولي المملكة العربية السعودية لإيجاد حلول جذرية للمشكلات التي أدت إلى تدهور العلاقات بين دول الخليج وقطر على مدار الأسابيع الماضية.

وأضافت: سعت تركيا وقطر إلى إيجاد حلول للأسباب التي أدت للتوتر وأهمها دعم الدوحة للعناصر والتنظيمات الإرهابية، إضافة إلى العلاقات القوية بين الدوحة وطهران.