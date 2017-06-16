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“بقيادة المملكة”..قائمة من المطالب الخليجية للجانب القطري لعودة العلاقات

“بقيادة المملكة”..قائمة من المطالب الخليجية للجانب القطري لعودة العلاقات
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المرصد 27 5٬903 2 ساعتين

صحيفة المرصد: تعكف دول الخليج بقيادة المملكة حاليًا، على صياغة قائمة من الشروط والمطالب التي يتوجب على قطر الالتزام بها كشروط رئيسية للموافقة على إعادة العلاقات مع الدوحة، وفقًا لشبكة “بلومبيرغ”.

وأوضح مصدر مسؤول تفاصيل القائمة التي سيتم تسليمها لقطر في غضون يومين، مؤكدة أن هناك استعداد من الجانب القطري للانصياع إلى الشروط التي تمليها المملكة لرأب الصدع، مشيرة إلى أن قطر سوف تجد نفسها أمام قائمة واقعية خلال الأيام المقبلة بعد أن كانت تشتكي من عدم وجود “مطالب ثابتة”.

وأشارت “بلومبيرغ”، إلى أن سرعة الوصول إلى حل والتقدم في الملف إلى الوساطة الكويتية والتركية، والتي حرصت كل منهما على الالتقاء أو الحديث إلى مسؤولي المملكة العربية السعودية لإيجاد حلول جذرية للمشكلات التي أدت إلى تدهور العلاقات بين دول الخليج وقطر على مدار الأسابيع الماضية.

وأضافت: سعت تركيا وقطر إلى إيجاد حلول للأسباب التي أدت للتوتر وأهمها دعم الدوحة للعناصر والتنظيمات الإرهابية، إضافة إلى العلاقات القوية بين الدوحة وطهران.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

27 - ابوشيخه
2017-06-16 05:50:49
تعليق مخالف
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26 - الزهراني
2017-06-16 05:46:46
لاتثقون في حكام قطر نصيحه من اراد قتلك لاتامنه حتى لااعنذر فهوا كذاب (لابد من تغير الطاقم كامل ولاتنسون النصاب الكبير حمد بن جاسم)
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25 - ابوشيخه
2017-06-16 05:46:11
تعليق (23) خف علينا بس - قال هناك تسريبات وأنباء عن عزل تميم؟ هذه الاقاويل تجدها في مصر وايران تجد العزل والقتل ~ دول الخليج ليست غابة مثل مصر وايران تجد عندهم القتل والوقاحه دول الخليج عز وفخر وأمان
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24 - ابوشيخه
2017-06-16 05:32:47
تعليق (21) يبي يطقطق يقول يـ أخوان تعرفون شيء عن اسرة ال ثاني ؟ ايه نعرف عنهم الكثير تبي اقولك ارسلوجيشهم للحفاظ على حدود السعودية ضد الحوثيين ال ثاني وقفوا بجانب السعودية في قراراتها لنصرت السوريين
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23 -
2017-06-16 05:27:52
هناك تسريبات وأنباء عن قيام رة آل ثاني بعزل تميم.وتولية عمه عبدالله بن خليفة..والله اذا صحت فآل ثاني بدأوا يفكرون بعقل.ويخرجون أنفسهم من الموقف الذي وضعهم وقطر فيه تميم ووالده..عاشت المملكة عزيزة.
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22 - متأمل
2017-06-16 05:21:11
ياأخوان ياللي تعرفون عن أسرة آل ثاني هل فيه أحد غير الحمدين وموزة وتميم ؟ وإذا فيه أحد غيرهم هل هم مؤيدين هذا التهور والتخبط ومعادات جيرانهم والتآمر عليهم .. شيئ غريب ، اليس فيهم رجل رشيد ؟!!!
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21 - سامي
2017-06-16 05:15:00
تعليق مخالف
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20 -
2017-06-16 05:14:28
اللهم احفظ بلادنا وملكنا وجميع ولاة الامر ووفقهم قول الخير وفعله واعيد حكام قطر لرشدهم وابعد عنا وعنهم الحاقدين والفاسدين واجمعهم اللهم على الصواب
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19 - فهيد
2017-06-16 05:12:19
ياكثر كذب وتناقض حكومة دويلة قطر الإرهابية،حتى قطع العلاقات الي يكفله القانون الدولي سموه حصار.لنستمر في قطع العلاقات فهي دويلة صغيرة لاتقدم ولاتاخر
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18 - ابو شدا
2017-06-16 05:09:59
اللهم أصلح شأن الأخوه ولا تفرق بينهم.
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17 - محمد شهباز
2017-06-16 05:09:15
والله هذا نفر قطر امير سدر بدر كل دنيا معلوم مافي فايده هوكومة مطلب هذا لازم بدل والله انا كلام صحيح هذا سدر بدر امير
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16 - عبدالله: قطع العلاقات يكفله ديننا والقوانين الدولية لدرء الفتنة
2017-06-16 05:07:42
قناة قطر المثيرة للفتنة تحاربنا في قضايانا الاساسية من خلال من تدفع لهم لكي يحرضوا ضدنا من تركيا مثل موضوع جزرنا فكيف نثق بهكذا أشخاص والتسجيل وغيرها كثير.قطع علاقتنا زلزلتهم ولنستمر
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15 - شايف كذا
2017-06-16 05:07:10
قطر جزء منا ونحن منهم اتمنى من شيوخ قطر العوده لصف الخليجي مصيرنا واحد ونحن أسره واحده بعيدا عن المرتزقه
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14 - شايف كذا
2017-06-16 05:03:44
ت 7 الله يشغلك في نفسك انت عدو لطرفين
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13 - احمد العسيري
2017-06-16 05:02:06
يا شيخ تميم اخوانك في الخليج لا يريدون لك وللشعب القطري إلا كل خير ومحبه أن أردتم الكرامه والعزه فهي مع سلمان واشقائه شيوخ وأمراء الخليج وان ارتم الذل والهوان فسيأتيكم من غيرنا عسى الله يهديكم
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12 - مخالف النشر٢
2017-06-16 05:01:08
من شب على شي شاب عليه ابو طبيع مايترك طبيعه قال الحرامي احلف قال جاك الفرج والله ما راح نلقاء من قطر خير بعد اليوم تميم مايباعد سياسة عفاش
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11 - منقاش
2017-06-16 05:00:49
إيش لزوم تاء التأنيث في الاشارة الى المصدر المسؤول؟
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10 - يمني عاشق الدمام 🏠🏠
2017-06-16 04:59:59
ارقعي ياقطر اليمن يشتي دعم 🎩🎩🎩
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9 - متأمل
2017-06-16 04:56:54
ت6 السلطات كلها بيد حمد وحمد وموزة والمستشارين عزمي والقرضاوي ، وتميم في الواجهة فقط .. ولكن كما تتنبأ لازم من تغيير جذري لإن القيادة الحالية إحترقت كروتها وإنتهت صلاحيتها ولم يعد لها قبول ولا وجه ،،
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8 - 👀الحزم
2017-06-16 04:46:30
الكثير يتحدث عن أمرٍ جلل، فيه من يقول أن تميم في الإقامه الجبرية ووالده إستعاد كل السلطات لتنصيب أبن له آخر. وفيه من يقول الأسره الحاكمة إجتمعت الليله الماضيه ونصبوا عمه عبدالله بن خليفه آل ثاني
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7 - مضيع الطاسه
2017-06-16 04:44:28
ان شاءالله ماا يوافق عشان ايران تخليهم عبيد لهم انشاءالله يكابر ويسلم قطر ع طبق من ذهب لليران وبعدها يجعلونهم مثل بشار عبد يارب يعاند عشان ايران تاخذ راحتها اذا تميم وافق اعتبره ذلليل وجبان ههههههههه
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6 -
2017-06-16 04:43:09
لن ينصاع يا ربع إلا بحزم
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5 - سعد التميمي
2017-06-16 04:42:30
اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم خذ بأيديهم إلى ما تحبه وترضاه، اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور، اللهم أرهم الحق حقاً وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلاً وارزقهم اجتنابه.
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4 - العتيبي
2017-06-16 04:41:21
أن شاءالله أن يكون لمطالب المملكه أذن صاغية من الساسه القطريين الحكماء ونتامل أن تتغير توجهاتهم لما له مصلحة يعود نفعها للمنطقة مع انني على يقين بان خساره قطر للمملكه كخسارة أبليس بالجنه انظر للمسافه
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3 -
2017-06-16 04:40:59
أين الشروط لم تعلن او سوف تعلن بعد يومين اهم شرط هو قطر و ايران يأمرون الحوثين بوقف الحرب مع السعوديه ويكون العيد عيدين عيد إنهاء الحرب و عيد المصالحه الله كريم
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2 - فرجاني
2017-06-16 04:38:32
حاجه تسعدنا و نرجو من قطر النظر في طلبات اشقائها الدول العربية ماهي ناقصة مشاكل وتشتت
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1 - صبحي
2017-06-16 04:35:57
مااتوقع ينصاع.
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آخر تعليق
بواسطة : ابوقفل 🔑

من آمن العقويه اساء الأدب اولا... لا اثر لوجود للدوريات الرسمية بالشوارع فهي تخي...
بواسطة :

حكام قطر يحمدون الله على موت القذافي و هم من تامر عليه مع عصابات ليببه ماسك عليه...
بواسطة : زائر

قالوا اللي مافيه خير لأهله مافي خير للناس...
بواسطة : سيفي واه

فيه شي غلط في الموضوع من جانب المرور لا بد من ايضاح الحقيقة ورحمه الله حتى لو كا...
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