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سعود القحطاني يكشف تفاصيل مؤامرة القذافي وأمير قطر لاغتيال الملك عبدالله

سعود القحطاني يكشف تفاصيل مؤامرة القذافي وأمير قطر لاغتيال الملك عبدالله
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المرصد 38 3٬817 2 ساعتين

صحيفة المرصد : كشف المستشار في الديوان الملكي ، سعود القحطاني أحداث قصة تآمر الرئيس الليبي السابق معمر القذافي وأمير قطر السابق حمد بن خليفة لاغتيال خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وبحسب القحطاني، بدأت أحداث القصة عام 2003 خلال مؤتمر القمة العربية الذي أقيم في شرم الشيخ بمصر، عندما تطاول معمر القذافي على السعودية والملك فهد فرد عليه الأمير عبد الله – ولي العهد آنذاك – بشدة، حيث أوضح برده القاسي تاريخ القذافي ودور الغرب بإيصاله للحكم، وقال كلمته التاريخية: “انت من جابك للحكم”، نقلا عن صحيفة “الشرق الأوسط”.

وتابع القحطاني بالقول: “جن جنون القذافي وتواصل مع المنشقين السعوديين وخاصة المقيمين بلندن فلم يتفاعلوا معه لاتفاقهم مع أمير قطر حمد بن خليفة بالعمل لصالحه”، مردفا “طلب القذافي منه مساعدته في الانتقام من الأمير عبد الله وأبدى حمد استعداده لذلك فاتفقا على عقد اجتماع بين مخابرات الدولتين بالدوحة. كان ممثل القذافي في الاجتماع العقيد محمد إسماعيل الذي أكد للقطريين أن أي تعاون لا يهدف إلى اغتيال الأمير عبد الله مرفوض تماما”.

وأضاف القحطاني أن القطريين حاولوا إقناع ممثل القذافي بصعوبة ذلك نظرا للتبعات الخطيرة في حال فشل المخطط، لكن الليبيين أصروا على موقفهم وغادروا الدوحة غاضبين، وحينها ركب حمد بن خليفة طائرته وتوجه للقذافي فورا وتأسف لسوء الفهم الذي حصل من رجاله، وأبدى استعداده التام لتنفيذ كل ما يطلبه القذافي”.

وأشار المستشار بالديوان الملكي إلى أن “حمد بن خليفة أصدر أوامره لمنشقي لندن بالعمل على تنفيذ كل الأوامر التي تصلهم من العقيد الليبي محمد إسماعيل”، لافتا إلى أن المنشقين أبديا سعادتهما بتنفيذ المخطط، وأكد سعد الفقيه أن الاغتيال قابل للتنفيذ وأنه بمجرد حدوثه سينهار النظام على يد من يسميهم بالجهاديين”.

ولفت إلى أن قناة الجزيرة كانت حينها تعمل على تنفيذ الخطة التي وضعها سعد واعتمدها حمد والتي تتلخص بالدعاية لما أسموه بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب. وأردف القحطاني: “نجحت الخطة بنظرهم بعد قرار إخراج القاعدة الأميركية من الخرج الذي أحالوه للضغط الهائل للشعار الذي روجوه (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب)”.

وواصل القحطاني سرد أحداث القصة قائلا: “كان سعد آنذاك الحصان الرابح الذي يراهن عليه حمد وخاصة بعد أن لمس تحقق جزء كبير من إستراتيجيته بهز شرعية النظام السعودي كما يزعم، حيث أن تفجيرات الرياض وخروج القاعدة الأميركية من السعودية لقطر كانت ورقة سعد الرابحة التي أقنع بها حمد بأنه الأجدر بتنفيذ طلب القذافي الخطير”.

وغردّ سعود القحطاني قائلا: “التكملة في الأيام القادمة، وكل ماقلته موثق بالدليل القاطع”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

38 - متابع
2017-06-16 03:38:37
الاخت ريما مافيه داعي تنتحلين معرفي اكتبي بمعرفك احسن
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37 - عبدالله
2017-06-16 03:30:17
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36 - العتيبي
2017-06-16 03:28:37
تعليق مخالف
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35 - البتار
2017-06-16 03:28:09
الله يرد كيدهم في نحورهم .. ويرحم ملكنا عبدالله بن عبدالعزيز ويجعل كل ما سواه في سبيل دينه ووطنه في موازين حسناته ويجعل قبره روضه من رياض الجنه .. ويسلم لنا حكومتنا الغاليه بقيادة ملك الحزم سلمان
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34 - عابرسبيل
2017-06-16 03:18:59
تعليق مخالف
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33 - إلي ريما
2017-06-16 03:18:07
بحفظ الله
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32 - متابع
2017-06-16 03:16:51
ادعي لي يابسمه اني أتزوج ذبحني الحزن لاوجه ولاشكل وكلهن رفضني اخوكي متابع العانس
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31 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-16 03:14:56
خروج
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30 - متابع
2017-06-16 03:14:36
الاخت ريما شكله ماحد يمه ولا احدن يبيه مروح وشكل التجربه فشلت وارفقي بعمرك ترى الاحباط سيئ
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29 - متابع
2017-06-16 03:14:33
الله يحفظ الأخت الطيبة بسمه
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28 -
2017-06-16 03:14:01
مادام الدليل موجود فليلحق بالعمودي الذي اعترف بالجريمة ويقبع في السجون الامريكية وجهزوا لحمد البدلة الاورجواني
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27 - الجاكور
2017-06-16 03:13:52
الله رد كيده في نحره القذافي مات *** ميته كزعيم وتم إخراجه من انابيب مجاري كجرز اجرب وأخذ كفوف من أناس عاديين وتم إطلاق النار عليه بكل كره ومن غير أسف ولا احترام له كزعيم ويحاكم ولم يصلي عليه أربعين
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26 - متابع
2017-06-16 03:08:56
الاخت ريما مادري الان هو مفرنش وماكله القلح ولا فاغر
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25 - الله يجمعنا
2017-06-16 03:08:52
الله يرحمك ي أبو متعب هو قال لا تنسوني من دعاكم فلا تنسونه
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24 - الهاشمي
2017-06-16 03:08:22
فرد الله كيد في نحورهم احدهم قتل مذلولاً في صرف صحي والاخر عٌزل من ولدة فاللهم لا بلاء اهل الشر مدحورين دوماً بإذن الله حفظ الله ال سعود وشعبهم ووطنهم
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23 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-16 03:05:25
قال أنا ملك ملوك إفريقيا وغدرو به حكام قطر بعد أن كان صديقهم وصار يطل من فوق المباني ويهدد انجن باللي سووه بعد أن كان صديقهم ثم ظهر ينزل من السيارة ومعه مظلته بالمطر ويهدد واخرتها بمصورة مجاري
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22 - سعيد فرحان
2017-06-16 03:01:05
غريبه اشوف ما فيه تعليقات صمت غريب لو الخبر عن اردوغان كان ادهرت الكيبوردات
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21 - الهاشمي
2017-06-16 02:59:28
ابشرك بحول الله وقوته حاكمنا محفوظين بحفظ الرحمن لانهم خدم لبيته وللمسلمين فعزهم الله فذل اعدائهم نحن معهم ع السمع والطاعة وفي الشدة والرخاء لن ولن ولن نتهاون في من يمس امننا وقادتنا نحن فداهم والوطن
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20 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-16 02:58:28
نعجه ومهرج📷
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19 - Ali
2017-06-16 02:57:28
الله يرحمك يابو متعب والله كل يوم اتاكد اكثر انه كان يحبنا مثل ما كان يقول دايما وكان الاعلام الماجور والعملاء يتكلمون فيه الله يحفظ ملكنا سلمان ويطول بعمره ويحفظ ال سعود تاج راسنا وعزوتنا
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18 - سعودي
2017-06-16 02:56:24
رحم الله الملك عبدالله. اللهم من ارادنا وولاة امرنا ووطننا بسوء اللهم رد كيده في نحره وجعل تدبيره تدميره
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17 - ريماRima
2017-06-16 02:56:11
الصورة الأولى نعجة والثانية مهرج تكفى ***
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16 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-16 02:54:49
واللحين حمد يمكن معزول هو وموزة من الأزمة بقطر ماشفناهم 😎
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15 -
2017-06-16 02:54:42
عندما انكشف امر امير قطر تنازل عن الحكم لصالح ولده تميم وذهب للملك عبدالله وعتذر وسامحه الملك عبدالله الله يرحمة ويغفرله عشان كذا طول المدة اللي راحت كانت المملكة ساكتة حتى استلام ملك الحزم الله ينصره
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14 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-16 02:53:17
وأما سفيه لندن وينه بلندن هارب هههههه عايش عند الغرب 😂
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13 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-16 02:51:20
كنت متشوقه ابشوف نهايتهم الحزينة بإن خطتهم لم تنجح لله الحمد عاش الأمير عبدالله ثم أصبح ملك ثم رحل رحمه الله ولم تقدرون تغتالونه لله الحمد والقذافي طلعوه من ماصورة مجاري وقتلوه وحمد انقلب عليه ولده😂
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12 - لوزه
2017-06-16 02:45:35
ربي رد كيدهم بنحورهم وتم القبض عليهم ولأن أبو متعب أمام المسلمين وأمام ابن أمام على عن المقبوض عليهم الله يرحمه ويغفر له بقلوبنا إلى أن نموت يابو متعب
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11 -
2017-06-16 02:44:58
تعليق مخالف
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10 - ريماRima
2017-06-16 02:44:25
تعليق مخالف
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9 - أبن الوطن
2017-06-16 02:35:39
كيف يغتالون أبو متعب وهو وسط قلوبنا يعني بيغتالون الشعب كله آمر غريب
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8 - الحقيقة
2017-06-16 02:28:40
الله يرحم ابا متعب
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7 -
2017-06-16 02:27:22
تعليق مخالف
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6 -
2017-06-16 02:22:33
*** ارواحنا وأبنائنا فداء لولاة امورنا حفظهم الله
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5 - يمني عاشق الدمام
2017-06-16 02:20:30
تعليق مخالف
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4 - راشد
2017-06-16 02:18:09
الخسه و النذاله ولدت مع الطاغيه الأكبر *** و ورثها ابنائه فل يضرنا باذن الله كيد الكائدين او مكر الماكرين او حسد الحاسد بحمد الله لا يوجد فضل من قطر على السعوديه ولكم كبر مساحة السعوديه إغاضت حمد ***
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3 - فهد العتيق
2017-06-16 02:16:40
لماذا لم يمنع امير قطر السابق من زيارة السعوديه قبل فتره من هذا العام ولماذا لم يتم الاعلان عن ذلك في حينه اللهم احفظ بلادنا وحكامنا
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2 - زعيتر
2017-06-16 02:14:58
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1 - عبدالمحسن
2017-06-16 02:14:27
الحمدلله الذي رد كيدهم في نحورهم
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