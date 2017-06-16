بلومبرج: قطر تحاكم أشخاصا أدرجتهم مصر والإمارات والسعودية على “قائمة الإرهاب”

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صحيفة المرصد : أعلن مسؤولون قطريون محاكمة 5 أشخاص تتهمهم الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة بتمويل الإرهاب، وهم أيضًا ضمن قائمة الإرهاب التي نشرتها دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين، وفقًا لما نقله موقع بلومبرج الأمريكي.

وقال مسئول قطري رسمي ومسئولين غربيين إن الأفراد الخمسة على قائمة العقوبات الأمريكية وتمت محاكمتهم في عامي 2015 و2016. وتحدثت المصادر الثلاثة بشرط عدم الكشف عن أسمائهم بسبب منعهم من الإفصاح عن أي معلومات بشكل علني ، وفقاً لموقع مصراوي .

وتابع تقرير بلومبرج المنشور الأربعاء، إن قطر لم تعلن عن أسمائهم منعًا لإحراج عائلاتهم- حيث ينتمي بعضهم إلى عائلات بارزة في الدولة، وفقًا للمسئول القطري.

وتابع بلومبرج أن هذا الإفصاح عن المحاكمات من غير المحتمل أن يؤثر على الأزمة القطرية، والتي أعلنت خلالها دول السعودية والبحرين والإمارات ومصر وضع 59 شخصا و12 كيانا على قائمة الإرهاب المرتبطة بقطر.

وضمت القائمة المصري يوسف القرضاوي الذي تربطه علاقات بجماعة الإخوان المسلمين، بجانب مؤسسة قطر الخيرية والتي تتعامل مع الأمم المتحدة في مشروعات إغاثة.

وأضاف المسؤلون للموقع الأمريكي أن بعض الشخصيات التي تواجه المحاكمة، قابعين في السجن أو تحت الإقامة الجبرية في قطر، بينما هناك أخرين ممنوعين من السفر وتحت الرقابة على مدار اليوم.

كما تجهز قطر اتهامات لشخصين أخرين على قائمة الإرهاب الأمريكية والتي أعلنتها الدول العربية الأربعة.

يحاكم أربعة من الخمسة أشخاص في قطر بتهمة نقل أموال إلى تنظيم القاعدة منذ بداية الألفية الثالثة، وفقًا لبيانات أمريكية وأممية.

وأكدت قطر بشكل متكرر أنها “لا ولم تمول الإرهابيين،” وفقًا لتصريحات متحدث الحكومة سيف آل ثاني خلال الأسبوع الماضي.

وتابع التقرير أن سواء كانت الأمر باختيار قطر أو بسبب ضغط الدول التي تقودها السعودية، هناك بأن الدوحة صارت أكثر انفتاحا تجاه اتخاذ إجراءات نحو الأشخاص على قوائم تمويل الإرهاب.