بلومبرج: قطر تحاكم أشخاصا أدرجتهم مصر والإمارات والسعودية على “قائمة الإرهاب”
صحيفة المرصد : أعلن مسؤولون قطريون محاكمة 5 أشخاص تتهمهم الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة بتمويل الإرهاب، وهم أيضًا ضمن قائمة الإرهاب التي نشرتها دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين، وفقًا لما نقله موقع بلومبرج الأمريكي.
وقال مسئول قطري رسمي ومسئولين غربيين إن الأفراد الخمسة على قائمة العقوبات الأمريكية وتمت محاكمتهم في عامي 2015 و2016. وتحدثت المصادر الثلاثة بشرط عدم الكشف عن أسمائهم بسبب منعهم من الإفصاح عن أي معلومات بشكل علني ، وفقاً لموقع مصراوي .
وتابع تقرير بلومبرج المنشور الأربعاء، إن قطر لم تعلن عن أسمائهم منعًا لإحراج عائلاتهم- حيث ينتمي بعضهم إلى عائلات بارزة في الدولة، وفقًا للمسئول القطري.
وتابع بلومبرج أن هذا الإفصاح عن المحاكمات من غير المحتمل أن يؤثر على الأزمة القطرية، والتي أعلنت خلالها دول السعودية والبحرين والإمارات ومصر وضع 59 شخصا و12 كيانا على قائمة الإرهاب المرتبطة بقطر.
وضمت القائمة المصري يوسف القرضاوي الذي تربطه علاقات بجماعة الإخوان المسلمين، بجانب مؤسسة قطر الخيرية والتي تتعامل مع الأمم المتحدة في مشروعات إغاثة.
وأضاف المسؤلون للموقع الأمريكي أن بعض الشخصيات التي تواجه المحاكمة، قابعين في السجن أو تحت الإقامة الجبرية في قطر، بينما هناك أخرين ممنوعين من السفر وتحت الرقابة على مدار اليوم.
كما تجهز قطر اتهامات لشخصين أخرين على قائمة الإرهاب الأمريكية والتي أعلنتها الدول العربية الأربعة.
يحاكم أربعة من الخمسة أشخاص في قطر بتهمة نقل أموال إلى تنظيم القاعدة منذ بداية الألفية الثالثة، وفقًا لبيانات أمريكية وأممية.
وأكدت قطر بشكل متكرر أنها “لا ولم تمول الإرهابيين،” وفقًا لتصريحات متحدث الحكومة سيف آل ثاني خلال الأسبوع الماضي.
وتابع التقرير أن سواء كانت الأمر باختيار قطر أو بسبب ضغط الدول التي تقودها السعودية، هناك بأن الدوحة صارت أكثر انفتاحا تجاه اتخاذ إجراءات نحو الأشخاص على قوائم تمويل الإرهاب.
التعليقات
سوف يحضرون أشخاص مشابهين لهم هنود ويحاكموهم على من تلعبها بعد فضائحهم يحولون التستربرداء مخرم من البداية لماذا بعتوالعرب لايران و فعلتوافعال الشيطان لم يفكر بها بس لديكم مفتي الشياطين المرضاوي أمراضكم
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طيب الإعلام داخل مصر من يوقف على عوض.
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س 1: لماذا سمي القرضاوي بهذا الاسم ؟ لانه واخذ قرض و سينقرض مع فصيلت القوارض
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طيب المصريه الي في مصر وكل شوي طالع واحد يقذف السعوديه باشتم والسب. أليس لهم كبير قوقفهم عند حدهم. نسو فضل السعوديه عليهم.
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الجزيرة الناطقة باسم الأخوان والدواعش الارهابيين هي لسان وسياسة النظام القطري المجرم والناطقة باسمه. ودورها المفضوح ضد مصر من خلال جلب شذاذ الأرللطعن بحكم أحقية الجزر للمملكة عداء سافر للسعوية وحكمها.
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المفروض يرحل هؤلاء الارهابين الى بلادانهم طفارا لا يملكون ولا ريال واحد
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أرحموا عقول الناس يا خوارج اﻹخونج تكذبون مثل ما تتنفسون. وإذا كذبتم فأجعلوا الكذبة مخلوطه بقليل من الصدق مثل خطاباتكم المسمومه بالعسل. تحاكمون أعضاء عصابتكم وﻻتريدون ذكر اسماءهم؟
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يجب على قطر سحب ثرواتهم المفضي القرضاوي ثروته ١٩٣ مليون ريال قطري من أين لك هذا حسب تصريح معارض من عائلة الثاني الشيخ سعود بن ناصر الثاني و غيرة المحيسني وجدي و زعيم الحوثين و منهم الكثير اعداء لنا
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هذه الليلة من خلال آلته وبوقه الاعلامي الارهابي الجزيرة الأخونجية وعصابة الاعلاميين المجرمين التي بداخلها تمارس التحريض القذر ضد مصر ونظامها مستهدفة أمنها منادية بمظاهرات داخلها بسبب رجوع الجزرللمملكة
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لسان حال القرضاوي يقول ::: أنا مرشدكم الأعلى فولاية المرشد كولاية الفقيه
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احتمال محاكمة اثنين من على الميمنة ومن على الميسرة // ولسان حال القرضاوي يقول أنا بين اثنين ؟
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لازال النظام القطري الارهابي المؤيد للجماعات الارهابية وعلى رأسهم الأخوان والدواعش والصفويين يمارس عدوانه على أوطان أمتنا العربية من خلال آلته الاعلامية المجرمة والعصابة التي يقف خلفها وجلبها لبلاده.
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كذب في كذب من قبل النظام القطري المؤيد للجماعات الارهابية وعلى رأسهم الأخوان المسلمين وقطعانهم التي يحشدهم عندهم في بلاده.كيف يحاكم أفراد ارهابيين ورئيس النظام بنفسه يقبل رأس كبيرهم القرضاوي وطابوره.
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لسان حاله يقول أنا بين اثنين ؟
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الثلاث جمرات ( الصغرى ... والوسطى .... والكبرى .... مجتمعه سوى قاتلكم الله يارؤوس الفتنه والظلال بئي وجه تقابلون رب العزة والجلال والاف المسلمين دمائهم في رقابكم عليكم من الله ماتستحقون
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هههههههههههه حال الصوره يقول *** متليم على ( ..................) ؟؟؟
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الله اعلم نحن لم نرى الا حب روؤس البعض امام الشاشات
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وهذا من سياق الخبر ولكنها لم تكترث لمن وردت اسماؤهم من قبل دول الخليج ومصر.
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لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
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القرضاوي لو يخرج م قطر ولن يرجع لقطر كان قال أنا معارض لحكومة قطر بعد أن جنسوه ههه يعني هم يحبون الانقلاب ع الحاكم مثل القرضاوي وثق فيه عبدالناصر ووداه لقطر ليعمل مدرس وبعد أن وصل قال أنا معارض لرئيسي
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كلام لن يحاكمون ويعني أمير قطر وابوه وش وضعهم هم اللي مفروض يحاكمون هم أساس الإرهاب
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يعني التهم ثابته وهذه صفعة في وجيه من يشككوا في مقاطعة الدول لقطر ويهمزوا ويلمزوا في قرارات السعودية
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الله يهدي اخوننا في قطر ويعلمو ان ماورا القرضاوي وشلته الا خراب قطر قبل خراب الدول المجاوره فقطر صغيره جداً في المساحه والسكان اغلبهم بلوش وايرانين
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اكثروا من الصلاه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لليلة الجمعه ويوم الجمعه
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