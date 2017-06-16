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بالفيديو .. طلال سلامة لقطر : مواقفكم ضد وطني عُرفت ولا تشرفني هدية الشيخ جاسم لا أنا ولا زملائي

بالفيديو .. طلال سلامة لقطر : مواقفكم ضد وطني عُرفت ولا تشرفني هدية الشيخ جاسم لا أنا ولا زملائي
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المرصد 36 3٬361 2 ساعتين

صحيفة المرصد:رفض الفنان السعودي طلال سلامة استلام وحدة سكنية “فيلا” من حكومة قطر كانوا قد وعدوه بها هو ومجموعة أخرى من الفنانيين.

ونشر الفنان السعودي فيديو مع بداية العشر الأواخر من رمضان وأكد فيه أنهم قد تلقوا وعدا من الشيخ جاسم بصرف وحدة سكنية مع مجموعة من الفنانيين ولم يتبق إلا الإفراغ.

وأكد بقوله: أحب إخباركم وإخبارهم أنه لا يشرفني استلامها بعد المواقف الأخيرة.

وكانت مجموعة من الدول الخليجية على رأسها السعودية والإمارات قد أعلنوا قطع علاقاتهم الدبلوماسية مع قطر على خلفية اتهامات للأخيرة بدعم الإرهاب.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

36 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-16 03:48:24
حكومة قطر تشتري كل إنسان بالمال من لاعبين وتجنسهم ومن أخونج وتجنسهم وصولات لقبائل لكي لتنشر العصبية القبلية وبالأخير وصلو للفن وتوزيع فلل ههههه استغفرالله المال مو كل شيء تبي لكي يوالونها ضد وطنهم!
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35 -
2017-06-16 03:47:27
سبحان الله الاخواني لا وطن له ولا انتماء
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34 - مواطن له وطن
2017-06-16 03:44:04
لست اخواني لأبيع أوطاني
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33 - نورا
2017-06-16 03:32:26
خذتها براسك ورفضتها لإن بعد قطع العلاقات ماكان بيعطونك الا هواء
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32 - سعد
2017-06-16 03:24:22
تعليق مخالف
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31 - متأمل
2017-06-16 03:18:46
***.هذا شغل حمد وأنكشفن وبان
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30 - عابرسبيل
2017-06-16 03:17:36
اصلا الفنان/طلال سلامه /عنده قصرفي جده يمكن تكلفته ٤مليون
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29 - صبحي
2017-06-16 03:15:35
بيعوضونك بارض في الربع الخلي.
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28 - فاهم 0
2017-06-16 03:12:04
سلتوح
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27 - ألحقباني
2017-06-16 03:07:11
علم (وطنك محفوظ ***
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26 - رجعوا ساعة !! rolex !!
2017-06-16 03:04:34
من سبق وأخذ ساعة !! rolex !! يرجعها حتى لو استعملها
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25 - نفسيه
2017-06-16 02:57:48
استغفر الله العظيم
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24 - مواطن صالح
2017-06-16 02:55:04
تعليق مخالف
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23 - نواف
2017-06-16 02:54:33
والله زينة وحدة سكنية ماحد محصلها هالايام لكن الوطن اغلى وحلو منك رفضتها يا طلال
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22 - وغيرهم ممن زواروا قطر هل سيرجعون ساعات !! rolex !!
2017-06-16 02:54:18
مواقفكم ضد وطني عُرفت، ولا تشرفني هداياكم
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21 - ابوسجى
2017-06-16 02:53:29
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - وغيرهم ممن زواروا قطر هل سيرجعون ساعات !! rolex !!
2017-06-16 02:53:04
5 ساعات !! rolex !! تجيب فيلا في الرياض
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19 - وغيرهم ممن زواروا قطر هل سيرجعون ساعات !! rolex !!
2017-06-16 02:52:26
كل زيارة لقطر بساعة!! rolex !! والحسابة بتحسب
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18 - ساهر
2017-06-16 02:51:37
زين انك بلغتني ما كنت اعرف الإسكان بتعوضك بدلها بس مسئلة فكر
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17 - نواف
2017-06-16 02:50:50
والله زينة وحدة سكنية ماحد محصلها هالايام لكن الوطن اغلى وحلو منك رفضتها يا طلال
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16 - وغيرهم ممن زواروا قطر هل سيرجعون ساعات !! rolex !!
2017-06-16 02:50:34
ومن أخذ ساعات ال !! rolex !! هل سيرجعها أم سيبقى ساكتا
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15 - النمس
2017-06-16 02:49:15
على همان يافرعون ..... اولآ هذه هديه ماتشرف ***
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14 - فرجاني
2017-06-16 02:48:03
رجل رجل رجل يا طلال الف شكر لك
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13 - خالد المسعودي
2017-06-16 02:46:45
*** هذه هدية لا دخل لها بالسياسية وان شاء الله تعود قطر بعد الموافقه على الشروط الممنوحة من مملكتي ودام عزة يابو فهد
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12 -
2017-06-16 02:46:03
أخاف بكره وبعد هذا الكلام ... نلاقيك تدندن *** !!!!
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11 - ن
2017-06-16 02:43:30
وليش يعطيك سكن وش المناسبة وهل قدمت له خدمه حتى يكافئك بسكن *** فالوطن خط احمر
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10 - رهين الحياة
2017-06-16 02:42:44
رد على زعيترزعترو وجهك ان شاءالله في صاج واذا بقية تصريحاته يعني وش بيكون وقف الرزق على قطر انت شكلك من عبادة الدرهم والريال ذمتك تباع وتشترى هذاالوطن جعلك انت ومن يساوم عليه فدوتن له ياالصقعي
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9 - سعد التميمي
2017-06-16 02:42:13
اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم خذ بأيديهم إلى ما تحبه وترضاه، اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور، اللهم أرهم الحق حقاً وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلاً وارزقهم اجتنابه.
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8 - من هم الفنانين وما المناسبة
2017-06-16 02:40:36
تعليق مخالف
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7 - Ggccxx محمد الشهري
2017-06-16 02:36:56
قول حبذا يا طلال سلامة ***
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6 - لوزه
2017-06-16 02:36:35
كفو ابن وطنه قلوبهم اللي يشترون بها الناس يصرفونها على مواطني قطر افضل لهم
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5 -
2017-06-16 02:29:46
اسلوب قذر ويجب توثيق هذه الممارسات فهي تتجاوز الاعراف السياسية وخرق للمواثيق الدولية استهداف وطن واغراء رواده بالمال لتغيير التركيبة السكانية والنسيج الاجتماعي هل يعقل هذا وتسموها دولة جاره حاشى
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4 -
2017-06-16 02:26:17
شهاده لله انك كفو ورجال والرجال قليل هل صدقتم ان قطر تحارب المملكة على شتى الاصعدة ثقافيا وسياسيا ورياضيا وفنيا واجتماعيا هذه الدولة افسدت بالمال المزاج الخليجي عسى ربي يفكنا شرها
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3 - زعيتر
2017-06-16 02:21:58
من *** أن تكون مشهور وتتكلم في قضايا ستنتهي قريبا وتعودالمياه لمجاريها وتبقى تصريحاتك
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2 - زعيتر
2017-06-16 02:20:26
الله الله
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1 - صلوا على الحبيب المصطفى
2017-06-16 02:19:49
اكثروا من الصلاه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لليلة الجمعه ويوم الجمعه
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