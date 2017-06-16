بالفيديو .. طلال سلامة لقطر : مواقفكم ضد وطني عُرفت ولا تشرفني هدية الشيخ جاسم لا أنا ولا زملائي

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صحيفة المرصد:رفض الفنان السعودي طلال سلامة استلام وحدة سكنية “فيلا” من حكومة قطر كانوا قد وعدوه بها هو ومجموعة أخرى من الفنانيين.

ونشر الفنان السعودي فيديو مع بداية العشر الأواخر من رمضان وأكد فيه أنهم قد تلقوا وعدا من الشيخ جاسم بصرف وحدة سكنية مع مجموعة من الفنانيين ولم يتبق إلا الإفراغ.

وأكد بقوله: أحب إخباركم وإخبارهم أنه لا يشرفني استلامها بعد المواقف الأخيرة.

وكانت مجموعة من الدول الخليجية على رأسها السعودية والإمارات قد أعلنوا قطع علاقاتهم الدبلوماسية مع قطر على خلفية اتهامات للأخيرة بدعم الإرهاب.