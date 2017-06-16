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بالفيديو .. طلال سلامة لقطر : مواقفكم ضد وطني عُرفت ولا تشرفني هدية الشيخ جاسم لا أنا ولا زملائي
صحيفة المرصد:رفض الفنان السعودي طلال سلامة استلام وحدة سكنية “فيلا” من حكومة قطر كانوا قد وعدوه بها هو ومجموعة أخرى من الفنانيين.
ونشر الفنان السعودي فيديو مع بداية العشر الأواخر من رمضان وأكد فيه أنهم قد تلقوا وعدا من الشيخ جاسم بصرف وحدة سكنية مع مجموعة من الفنانيين ولم يتبق إلا الإفراغ.
وأكد بقوله: أحب إخباركم وإخبارهم أنه لا يشرفني استلامها بعد المواقف الأخيرة.
وكانت مجموعة من الدول الخليجية على رأسها السعودية والإمارات قد أعلنوا قطع علاقاتهم الدبلوماسية مع قطر على خلفية اتهامات للأخيرة بدعم الإرهاب.
التعليقات
36 - ريما🔳🌹Rima2017-06-16 03:48:24
حكومة قطر تشتري كل إنسان بالمال من لاعبين وتجنسهم ومن أخونج وتجنسهم وصولات لقبائل لكي لتنشر العصبية القبلية وبالأخير وصلو للفن وتوزيع فلل ههههه استغفرالله المال مو كل شيء تبي لكي يوالونها ضد وطنهم!
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35 -2017-06-16 03:47:27
سبحان الله الاخواني لا وطن له ولا انتماء
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34 - مواطن له وطن2017-06-16 03:44:04
لست اخواني لأبيع أوطاني
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33 - نورا2017-06-16 03:32:26
خذتها براسك ورفضتها لإن بعد قطع العلاقات ماكان بيعطونك الا هواء
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32 - سعد2017-06-16 03:24:22
تعليق مخالف
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31 - متأمل2017-06-16 03:18:46
***.هذا شغل حمد وأنكشفن وبان
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30 - عابرسبيل2017-06-16 03:17:36
اصلا الفنان/طلال سلامه /عنده قصرفي جده يمكن تكلفته ٤مليون
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29 - صبحي2017-06-16 03:15:35
بيعوضونك بارض في الربع الخلي.
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28 - فاهم 02017-06-16 03:12:04
سلتوح
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27 - ألحقباني2017-06-16 03:07:11
علم (وطنك محفوظ ***
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26 - رجعوا ساعة !! rolex !!2017-06-16 03:04:34
من سبق وأخذ ساعة !! rolex !! يرجعها حتى لو استعملها
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25 - نفسيه2017-06-16 02:57:48
استغفر الله العظيم
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24 - مواطن صالح2017-06-16 02:55:04
تعليق مخالف
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23 - نواف2017-06-16 02:54:33
والله زينة وحدة سكنية ماحد محصلها هالايام لكن الوطن اغلى وحلو منك رفضتها يا طلال
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22 - وغيرهم ممن زواروا قطر هل سيرجعون ساعات !! rolex !!2017-06-16 02:54:18
مواقفكم ضد وطني عُرفت، ولا تشرفني هداياكم
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21 - ابوسجى2017-06-16 02:53:29
تعليق مخالف
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20 - وغيرهم ممن زواروا قطر هل سيرجعون ساعات !! rolex !!2017-06-16 02:53:04
5 ساعات !! rolex !! تجيب فيلا في الرياض
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19 - وغيرهم ممن زواروا قطر هل سيرجعون ساعات !! rolex !!2017-06-16 02:52:26
كل زيارة لقطر بساعة!! rolex !! والحسابة بتحسب
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18 - ساهر2017-06-16 02:51:37
زين انك بلغتني ما كنت اعرف الإسكان بتعوضك بدلها بس مسئلة فكر
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17 - نواف2017-06-16 02:50:50
والله زينة وحدة سكنية ماحد محصلها هالايام لكن الوطن اغلى وحلو منك رفضتها يا طلال
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16 - وغيرهم ممن زواروا قطر هل سيرجعون ساعات !! rolex !!2017-06-16 02:50:34
ومن أخذ ساعات ال !! rolex !! هل سيرجعها أم سيبقى ساكتا
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15 - النمس2017-06-16 02:49:15
على همان يافرعون ..... اولآ هذه هديه ماتشرف ***
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14 - فرجاني2017-06-16 02:48:03
رجل رجل رجل يا طلال الف شكر لك
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13 - خالد المسعودي2017-06-16 02:46:45
*** هذه هدية لا دخل لها بالسياسية وان شاء الله تعود قطر بعد الموافقه على الشروط الممنوحة من مملكتي ودام عزة يابو فهد
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12 -2017-06-16 02:46:03
أخاف بكره وبعد هذا الكلام ... نلاقيك تدندن *** !!!!
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11 - ن2017-06-16 02:43:30
وليش يعطيك سكن وش المناسبة وهل قدمت له خدمه حتى يكافئك بسكن *** فالوطن خط احمر
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10 - رهين الحياة2017-06-16 02:42:44
رد على زعيترزعترو وجهك ان شاءالله في صاج واذا بقية تصريحاته يعني وش بيكون وقف الرزق على قطر انت شكلك من عبادة الدرهم والريال ذمتك تباع وتشترى هذاالوطن جعلك انت ومن يساوم عليه فدوتن له ياالصقعي
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9 - سعد التميمي2017-06-16 02:42:13
اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم خذ بأيديهم إلى ما تحبه وترضاه، اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور، اللهم أرهم الحق حقاً وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلاً وارزقهم اجتنابه.
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8 - من هم الفنانين وما المناسبة2017-06-16 02:40:36
تعليق مخالف
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7 - Ggccxx محمد الشهري2017-06-16 02:36:56
قول حبذا يا طلال سلامة ***
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6 - لوزه2017-06-16 02:36:35
كفو ابن وطنه قلوبهم اللي يشترون بها الناس يصرفونها على مواطني قطر افضل لهم
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5 -2017-06-16 02:29:46
اسلوب قذر ويجب توثيق هذه الممارسات فهي تتجاوز الاعراف السياسية وخرق للمواثيق الدولية استهداف وطن واغراء رواده بالمال لتغيير التركيبة السكانية والنسيج الاجتماعي هل يعقل هذا وتسموها دولة جاره حاشى
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4 -2017-06-16 02:26:17
شهاده لله انك كفو ورجال والرجال قليل هل صدقتم ان قطر تحارب المملكة على شتى الاصعدة ثقافيا وسياسيا ورياضيا وفنيا واجتماعيا هذه الدولة افسدت بالمال المزاج الخليجي عسى ربي يفكنا شرها
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3 - زعيتر2017-06-16 02:21:58
من *** أن تكون مشهور وتتكلم في قضايا ستنتهي قريبا وتعودالمياه لمجاريها وتبقى تصريحاتك
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2 - زعيتر2017-06-16 02:20:26
الله الله
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1 - صلوا على الحبيب المصطفى2017-06-16 02:19:49
اكثروا من الصلاه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لليلة الجمعه ويوم الجمعه
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بواسطة : واااااا قلباااه
ما علينا - بس لما قد وضعتم شعار إمارة منطقة القصيم علا كلمة التوحيد وووووووو ووو...
بواسطة : سعد
الله يكفينا شر كل ذي شر....
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