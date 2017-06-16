بالصور .. الميليشيات الحوثية تستهدف شاحنات تحمل مساعدات للشعب اليمني بعبوات ناسفة

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صحيفة المرصد : أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في بيان له اليوم الخميس، عن تعرض ثلاث شاحنات تتبع للمركز لحادثة انفجار أثناء استعدادها لتوزيع معونات غذائية في مدينة مأرب الخميس.

وقال المركز: “إن الفرق المختصة في تحالف دعم الشرعية في اليمن شرعت في التحقيق بالحادثة التي تشير الدلائل الأولية إلى أنها ناتجة عن عبوة ناسفة زرعت في مكان توقف الشاحنات”.

وأوضح بيان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن الشاحنات الثلاث تعرضت للانفجار الساعة الواحدة من فجر اليوم الخميس، أثناء توقفها لتنزيل المساعدات الغذائية بجوار مستودع شريك ائتلاف البيضاء على جانب – طريق مأرب نهم في مدينة مأرب اليمنية -، وأنه نتج عن الانفجار احتراق الشاحنات الثلاث، بما فيها من أغذية ومساعدات موجهة إلى الشعب اليمني الشقيق بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن برنامج المساعدات المستمر المنفذ من قبل المركز.

وأكد المركز، أن مثل هذه الحادثة لن تؤثر على سير المساعدات الإنسانية والغذائية التي يباشرها لصالح الشعب اليمني الشقيق، وذلك ضمن عملية إعادة الأمل.