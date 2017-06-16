“وفد رباعي” لمنظمة الطيران المدني يردون على استفسارات منظمة ( إيكاو) حول الادعاءات القطرية

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صحيفة المرصد : قام معالي وزير النقل الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان ، ومعالي وزير النقل بمملكة البحرين المهندس محمد أحمد كمال ورئيس هيئة الطيران المدني بدول الإمارات العربية المتحدة الأستاذ سيف السويدي ، ورئيس سلطة الطيران المدني بجمهورية مصر العربية المهندس هاني العدوي ومساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي الكابتن عبدالحكمي البدر ، بزيارة إلى مقر منظمة الطيران المدني الدولي ( إيكاو ) بمدينة مونتريال بكندا أمس الخميس 15 يونيه 2017م .

واجتمع الوفد برئيس مجلس المنظمة الدكتور برنارد أليو ، ومع الأمينة العامة الدكتورة فينج ليو وعدد من مديري الإدارات بمنظمة الإيكاو ، وبالمندوبين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس المنظمة ، وقاموا بشرح الإجراءات كافة التي اتخذتها كل من المملكة العربية السعودية والبحرين ومصر والإمارات تنفيذاً لقرارات حكومات تلك الدول.

وأكد الوفد على قانونية ونظامية تلك الإجراءات المستمدة من حقوقها السيادية المنبثقة من القانون الدولي والمتوافقة مع قرارات مجلس الأمن ومنها رقم 2309 و 1373 المتعلق بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ، واحترام اتفاقية الطيران المدني الدولي ( اتفاقية شيكاغو 1944 ) وجميع ملاحقها.

كما قام الوفد بالرد على الاستفسارات المنظمة وتفنيد كل الادعاءات القطرية ومحاولاتهم في تضليل المنظمات بمعلومات غير صحيحة حول الوضع الراهن التي لازالوا يرجونها على أعضاء مجلس إدارة المنظمة وأمانتها العامة.

وقدم الوفد ما يثبت عدم صحتها ومن خلال الخرائط والبيانات الدقيقة والتي توضح حركة الملاحة الجوية للطائرات القطرية في المسارات الدولية والمجال الجوي في الدول الأخرى.

ورحب الوفد بالتعاون والتنسيق مع منظمة ( إيكاو ) لخدمة أهدافها وتعزيز سبل الأمن والسلامة لحركة الملاحة الجوية الدولية وشدد في الوقت ذاته أنه سيمارس حقه السيادي وفق القوانين الدولية لحماية المجال الجوي للدول الأربع من أي مخاطر قد تؤثر على سلامة أجوائها.