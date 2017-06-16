كاتب سعودي يكشف سر عبارة القذافي الشهيرة “من أنتم”.. وعلاقتها بالمؤامرة القطرية ضد المملكة !
صحيفة المرصد: قال الكاتب سلطان بن بندر، إن الجملة الشهيرة والمتداولة عن الزعيم الليبي معمر القذافي “من أنتم؟”، جاءت استطرادًا لحديث عتاب بين “أفراد العصابة” بعد أن دعمت ذراع «حمد» الإعلامية «الجزيرة» الثورة اللليبة ضد معمر
وألقى الكاتب الضوء على بقية حديث القذافي حين قال: “بارك الله فيكم يا إخوتنا في قطر.. هذي آخرتها.. هذي الماي والملح اللي بيننا وبينكم.. قد تندمون يوم لا ينفع الندم»، ويضيف “بن بندر”: القذافي تآمر معهم للنيل من السعودية، ومحاولة اغتيال «الملك عبدالله بن عبدالعزيز»، وهذه المؤامرة التي كشفتها السعودية في وقت سابق وألقت القبض على محاولي اغتيال ملكهم .
وأضاف في مقاله بصحيفة عكاظ تحت عنوان “من أنتم .. استفهام القذافي عن قطر بعد أن باعه الخونة”: لم ينهِ زعيم عصابة الغدر «القذافي» حديثه و«نظام حمد وابنه» قبل أن ينذرهم بـ«اللي بيته من قزاز لا يرمي الناس بالحجارة».
وتابع: حديث القذافي له دلالة على علمه التام بالكثير من المؤامرات التي حاكها، وحيكت مع «عصابة الغدر»، وأن الوقت وحده هو من سيكفل كشف التاريخ الأسود القطري، المختبئ خلف قناع «عنابي» في مجلس التعاون الخليجي.
التعليقات
الحمد لله تخلصنا منه ومن سمومه وشكرا للحكام العرب وخصوصا السعودية علي دعمهم لثورتنا ونقول للمتأمرين لكل ظالم نهايه حسبنا الله ونعمه الوكيل فيهم
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الحليم دائما خاف من غضبه سوف يوسع صدره حتى يزبد اللبن وترى ملأتحمد عقباه ( فهذه آخرة انقضاض ألأسد الحليم والقشه اللي تقصم ظهر (الحمار ) لأن كلمة جمل تكرم عن الدويله وحكامها) من باعني بريال ابيعه بهل
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صفوه تصفيه وانا اشوف الشاصات الجددوأقول!والله اني شاك قامو عليه ليدفنو أسرارهم اللي بينهم؟الحمدلله الله يعز دولتنا تعرف الصغيرة والكبيرة والله يرحم الملك ابونا عبدالله ويحفظ لنا سلمان ملكنا ابوفهد ال
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حسبي الله ونعم الوكيل في كل حاقد لئيم يحوك الغدرلحكومتناعلى نفسها جنت براقش،هناك خطوط حمراءلايعي الصغاراحجامهم اذا كان لديهم نقوداللهم احفض ملكنا وولي عهده الأمين وآدم الستر والعافية علينا ونحن جاهزون
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تعاونو معه ثم غدروا به ، الغدر ديدنهم ووسيلتهم الخبيثة للنيل من اطهر وأشرف بقاع الارض ، عشم ابليس بالجنة
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حكام قطر يحمدون الله على موت القذافي و هم من تامر عليه مع عصابات ليببه ماسك عليهم فضايح تودي لحبل المشنقه بس تسلطو عليه بالمال وجابو خبرة وانسترو بس يمكن التسجيلات عند احد و يفضحهم ياليت الله يفضحهم
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الخائن الغدار لا رحمة الله يتامر مع خائن مثله لقتل سيدهم بسبب هذه الموامرة حاكم قطر اعطى القذافي مليارات الدولارات و اغتى شحاذ العرب
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من أنتم !!! خونة ومتآمرين أنت وإياهم ، أنت الذي علمتهم سحر التآمر والغدر فغدروا بك ، وهاهم اليوم يقعون في شرَك حبالهم التآمرية والتي ستلتوي على أقدامهم وأعناقهم ...وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
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لانك لا تعرف من انت ومن هم!!؟
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من انتم و من هم
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يمني عاشق الدمام تسمع من بومتك انت
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من أنتم قالها لشعبه المسكين
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ولهذه الاسباب طبعا كان الحرص القطري بشكل ملفت للنظر على قتل القذافي ماهم عارفين انه مسجل عليهم وهرب التسجيلات لجهة اخرى
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كوميديا سوداء
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