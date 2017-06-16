كاتب سعودي يكشف سر عبارة القذافي الشهيرة “من أنتم”.. وعلاقتها بالمؤامرة القطرية ضد المملكة !

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صحيفة المرصد: قال الكاتب سلطان بن بندر، إن الجملة الشهيرة والمتداولة عن الزعيم الليبي معمر القذافي “من أنتم؟”، جاءت استطرادًا لحديث عتاب بين “أفراد العصابة” بعد أن دعمت ذراع «حمد» الإعلامية «الجزيرة» الثورة اللليبة ضد معمر

وألقى الكاتب الضوء على بقية حديث القذافي حين قال: “بارك الله فيكم يا إخوتنا في قطر.. هذي آخرتها.. هذي الماي والملح اللي بيننا وبينكم.. قد تندمون يوم لا ينفع الندم»، ويضيف “بن بندر”: القذافي تآمر معهم للنيل من السعودية، ومحاولة اغتيال «الملك عبدالله بن عبدالعزيز»، وهذه المؤامرة التي كشفتها السعودية في وقت سابق وألقت القبض على محاولي اغتيال ملكهم .

وأضاف في مقاله بصحيفة عكاظ تحت عنوان “من أنتم .. استفهام القذافي عن قطر بعد أن باعه الخونة”: لم ينهِ زعيم عصابة الغدر «القذافي» حديثه و«نظام حمد وابنه» قبل أن ينذرهم بـ«اللي بيته من قزاز لا يرمي الناس بالحجارة».

وتابع: حديث القذافي له دلالة على علمه التام بالكثير من المؤامرات التي حاكها، وحيكت مع «عصابة الغدر»، وأن الوقت وحده هو من سيكفل كشف التاريخ الأسود القطري، المختبئ خلف قناع «عنابي» في مجلس التعاون الخليجي.