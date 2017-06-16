مصر ترفع الحجب عن مواقع إلكترونية وعلى رأسها “الجزيرة نت” بعدما اتهمتها بالترويج للإرهاب!
صحيفة المرصد: عادت مواقع إلكترونية للظهور على محرك البحث “غوغل” داخل مصر، بعدما حجبتها السلطات في 24 أيار/ مايو الماضي، بسبب أنها “تتضمن محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب” .
ورصد متابعون عودة عمل كافة المواقع الإخبارية التي حُجبت في السابق، وعلى رأسها موقع “الجزيرة نت”، و”مصر العربية” و”المصريون” و”مدى مصر” ونافدة مصر” و”عربي 21″ و”البورصة” و”بداية”.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية بشأن رفع الحجب عن تلك المواقع، لكن قال مديروها إنهم “فوجئوا بعودة العمل مرة أخرى داخل مصر دون أي اتصالات أو مناقشات مسبقة” وفقا لموقع إرم .
وكانت السلطات المصرية حجبت 21 موقعًا إلكترونيًا، أبرزها مواقع قناة “الجزيرة” ووكالة الأنباء القطرية، وصحف “الشرق والعرب والراية والوطن” القطرية، فضلًا عن عدد من المواقع المصرية، مثل “بوابة القاهرة ومدى مصر”.
التعليقات
يقصفهم بجهاز الكفتة
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ال cc يُتهم القرضاوي بانه من جماعة الاخوان و انه محكوم إعدام سوف يعود القرضاوي لمصر معزز مكرم و تحت الحراسه المشددة من ال cc وسوف ينافي تصريحاته ويدعي اختراق موقع سياسي حقيقة شبعنا من الكذب
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سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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تقول رجع السفير بصفته مندوب قطر بالجامعة العربيه ، يقولك لا سفير قطر بمصر ،، لا تستطيع مصر منع المندوب المعين بالجامعة العربيه الا اذا جمدت عضوية قطر بالجامعه ، (( يعني عنز لو طارت ))
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معناه ان مصر قررت تقصف قطر ايجاد مبررات للضربة القاضية
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بدا شغل النذاله
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يقول انا ***من الجهتين السيسي شغال على الخطين انا بعرف احط عيوني فين واعرف العب على الجبلين معروف طبع السيسي زين ****
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قلم الحقيقه شايف السيسي سيدك عمل ايه يخرب بيته وحن في بداية المشوار خار عزالله ماينشد فيه الظهر يفشل
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في ام الدنيا لابد ان تفرق بين الشعب العزيز والحكومه السيسي
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خلهم يرفعون الحجب ويرجعون السفير وش المشكله مصر في يدنا طالما الرز موجود مافي مشكل نزود الرز حبتين ويطردون السفير القطري شر طرده
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?????????
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اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم خذ بأيديهم إلى ما تحبه وترضاه، اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور، اللهم أرهم الحق حقاً وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلاً وارزقهم اجتنابه.
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المهم افتكينا من الدمقراطية في مصر ورجعناها للعسكر الدمقراطية تعني تداول السلطة وتنمية وغنى كذا ماتخدمنا وتستغني عنا وتهدد عروشنا نبي واحد نحول له ويركض ورانا
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اللي يدفع اكثر يصف معاه لايهمه اتفاقيات ولا غيره متلون 👎🏼
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مسافة السكه يلعب على الحبلين
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عاد السفير الى مصر بصفته ممثل قطر بالجامعة العربيه وليس سفيراً لقطر ، ومهمته الان تختلف عن مهمة السفير ،فجامعة الدول العربيه ليست مصر ، ، هل فهمت ...؟
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أقول سوف تعاود مصر العلاقات مع قطر متى اليوم بكرة بالكثير ولان يعيدو الجزيرتين للسعوديه هذا عن السيسي مع من يدفع اكثر و حدام اعانة فهو ***يوم لك و يوم عليك
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حقيقه الان لا نعرف صديقنا من عدونا جميع المواقع التي تم رفع الحجب عنها مصريه ماعدا الجزيرة جمعها تسب السعوديه و تتهمها بالخيانه السؤال لماذ عاد السفير القطري لمصر وهو مطرود وتم استقباله استقبال حافل
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خدعه انتم مصدقين سفير قطر عاد الى مصر أمس ومعه كم مليار بالدولار عليكم الحذر الشديد من مصر اليوم معك بكرة عليك هذا ام الدنيا قلب الام على الجميع واتحد اذا عادة الجزر
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اشربو من زمان انصح انه السيسي مع الرز ماله صاحب ولاخاتمه ارجو من دولتنا الشريفه مقاطعه السيسي
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وصلهم الرز
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تــــذكر وزارة الثقافة والإعلام يهدد مسلسل شباب البومب , بعد ماخلص رمضان
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اليوم الجمعة تدعو الجزيره لمظاهره علشان الجزر وتجيش الراي العام المصري علشان كذا دفعت فلوس ورجعوها بعدين يقلبون عليهم ويالله..يقولون المستفيد مش السعودية المستفيد اسرائيل هاوطلعوا فاصل وتركوا المشاهد
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حاجبين قناة بداية !!!!!!
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يا حلاوه صديقك اليوم عدوك بكره. هههههههه
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حاجبين قناة بداية !!!!!! ok
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مغازل لبعض الناس اللي يدفع أكثر نصف معاه ونسحب من كل التزامات مع أطراف اخرى مع الاحتفاض بالمكاسب انفكت لهم أبواب الرز مع الخلافات وجاهم شره رز المهم لا ندفع وينسحبون من التزاماتهم ونقعدبها
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حجبوا وإلا فتحوا .. الإعلام القطري والمستأجر والمداهن لم يعد كذبه ينطلي على أحد .. وهو مجرد نباح في الفضاء
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من تشتريه بدينار يبيعك بدينارين، متى سنفهم أن اصحاب الرز لا يعرفون الا الرز وأي استثمار او مساعدة لهم تذهب أدراج الرياح
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المصريين يلعبون على الحبلين سياستهم اتجاه قطر غير واضحة غدا يفتحون المجال الجوي اكيد تميم وعدهم بكم ريال لضعف المقاطعة والمصري مايصدق يسمع بالريال
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الريموت في يدك وعليك الاختيار
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