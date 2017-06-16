رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / مصر ترفع الحجب عن مواقع إلكترونية وعلى رأسها “الجزيرة نت” بعدما اتهمتها بالترويج للإرهاب!

مصر ترفع الحجب عن مواقع إلكترونية وعلى رأسها “الجزيرة نت” بعدما اتهمتها بالترويج للإرهاب!

مصر ترفع الحجب عن مواقع إلكترونية وعلى رأسها “الجزيرة نت” بعدما اتهمتها بالترويج للإرهاب!
حجم الخط A A A
المرصد 34 1٬879 2 ساعتين

صحيفة المرصد: عادت مواقع إلكترونية للظهور على محرك البحث “غوغل” داخل مصر، بعدما حجبتها السلطات في 24 أيار/ مايو الماضي، بسبب أنها “تتضمن محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب” .

ورصد متابعون عودة عمل كافة المواقع الإخبارية التي حُجبت في السابق، وعلى رأسها موقع “الجزيرة نت”، و”مصر العربية” و”المصريون” و”مدى مصر” ونافدة مصر” و”عربي 21″ و”البورصة” و”بداية”.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية بشأن رفع الحجب عن تلك المواقع، لكن قال مديروها إنهم “فوجئوا بعودة العمل مرة أخرى داخل مصر دون أي اتصالات أو مناقشات مسبقة” وفقا لموقع إرم .

وكانت السلطات المصرية حجبت 21 موقعًا إلكترونيًا، أبرزها مواقع قناة “الجزيرة” ووكالة الأنباء القطرية، وصحف “الشرق والعرب والراية والوطن” القطرية، فضلًا عن عدد من المواقع المصرية، مثل “بوابة القاهرة ومدى مصر”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

34 -
2017-06-16 08:04:33
يقصفهم بجهاز الكفتة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 -
2017-06-16 08:00:46
ال cc يُتهم القرضاوي بانه من جماعة الاخوان و انه محكوم إعدام سوف يعود القرضاوي لمصر معزز مكرم و تحت الحراسه المشددة من ال cc وسوف ينافي تصريحاته ويدعي اختراق موقع سياسي حقيقة شبعنا من الكذب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 - مواطن كادح
2017-06-16 08:00:32
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
31 - لعلمك
2017-06-16 07:53:00
تقول رجع السفير بصفته مندوب قطر بالجامعة العربيه ، يقولك لا سفير قطر بمصر ،، لا تستطيع مصر منع المندوب المعين بالجامعة العربيه الا اذا جمدت عضوية قطر بالجامعه ، (( يعني عنز لو طارت ))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
30 -
2017-06-16 07:49:02
معناه ان مصر قررت تقصف قطر ايجاد مبررات للضربة القاضية
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
29 - زائر
2017-06-16 07:48:29
بدا شغل النذاله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - من المسؤؤؤل
2017-06-16 07:44:12
يقول انا ***من الجهتين السيسي شغال على الخطين انا بعرف احط عيوني فين واعرف العب على الجبلين معروف طبع السيسي زين ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 -
2017-06-16 07:43:12
قلم الحقيقه شايف السيسي سيدك عمل ايه يخرب بيته وحن في بداية المشوار خار عزالله ماينشد فيه الظهر يفشل
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
26 - سعد التميمي
2017-06-16 07:41:58
في ام الدنيا لابد ان تفرق بين الشعب العزيز والحكومه السيسي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - حيادي
2017-06-16 07:40:42
خلهم يرفعون الحجب ويرجعون السفير وش المشكله مصر في يدنا طالما الرز موجود مافي مشكل نزود الرز حبتين ويطردون السفير القطري شر طرده
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
24 - مراقب
2017-06-16 07:37:59
?????????
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - هنطش
2017-06-16 07:37:57
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
22 - سعد التميمي
2017-06-16 07:37:17
اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم خذ بأيديهم إلى ما تحبه وترضاه، اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور، اللهم أرهم الحق حقاً وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلاً وارزقهم اجتنابه.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 -
2017-06-16 07:36:20
المهم افتكينا من الدمقراطية في مصر ورجعناها للعسكر الدمقراطية تعني تداول السلطة وتنمية وغنى كذا ماتخدمنا وتستغني عنا وتهدد عروشنا نبي واحد نحول له ويركض ورانا
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
20 - الثقفي
2017-06-16 07:30:33
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - الثقفي
2017-06-16 07:29:59
اللي يدفع اكثر يصف معاه لايهمه اتفاقيات ولا غيره متلون 👎🏼
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
18 - الثقفي
2017-06-16 07:29:08
مسافة السكه يلعب على الحبلين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
17 - لعلمك
2017-06-16 07:26:14
عاد السفير الى مصر بصفته ممثل قطر بالجامعة العربيه وليس سفيراً لقطر ، ومهمته الان تختلف عن مهمة السفير ،فجامعة الدول العربيه ليست مصر ، ، هل فهمت ...؟
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
16 - من المسؤؤؤل
2017-06-16 07:25:30
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
15 -
2017-06-16 07:24:49
أقول سوف تعاود مصر العلاقات مع قطر متى اليوم بكرة بالكثير ولان يعيدو الجزيرتين للسعوديه هذا عن السيسي مع من يدفع اكثر و حدام اعانة فهو ***يوم لك و يوم عليك
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
14 -
2017-06-16 07:18:10
حقيقه الان لا نعرف صديقنا من عدونا جميع المواقع التي تم رفع الحجب عنها مصريه ماعدا الجزيرة جمعها تسب السعوديه و تتهمها بالخيانه السؤال لماذ عاد السفير القطري لمصر وهو مطرود وتم استقباله استقبال حافل
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
13 -
2017-06-16 07:10:49
خدعه انتم مصدقين سفير قطر عاد الى مصر أمس ومعه كم مليار بالدولار عليكم الحذر الشديد من مصر اليوم معك بكرة عليك هذا ام الدنيا قلب الام على الجميع واتحد اذا عادة الجزر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - غاير على بلدي
2017-06-16 07:06:16
اشربو من زمان انصح انه السيسي مع الرز ماله صاحب ولاخاتمه ارجو من دولتنا الشريفه مقاطعه السيسي
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
11 - خطاب
2017-06-16 07:05:33
وصلهم الرز
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
10 - بسام
2017-06-16 07:04:09
تــــذكر وزارة الثقافة والإعلام يهدد مسلسل شباب البومب , بعد ماخلص رمضان
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
9 - عبير المنى
2017-06-16 07:01:51
اليوم الجمعة تدعو الجزيره لمظاهره علشان الجزر وتجيش الراي العام المصري علشان كذا دفعت فلوس ورجعوها بعدين يقلبون عليهم ويالله..يقولون المستفيد مش السعودية المستفيد اسرائيل هاوطلعوا فاصل وتركوا المشاهد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - عمر
2017-06-16 07:00:12
حاجبين قناة بداية !!!!!!
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
7 - و عليكم
2017-06-16 06:58:58
يا حلاوه صديقك اليوم عدوك بكره. هههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
6 - عمر
2017-06-16 06:58:51
حاجبين قناة بداية !!!!!! ok
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
5 - نجر النابلسي
2017-06-16 06:58:02
مغازل لبعض الناس اللي يدفع أكثر نصف معاه ونسحب من كل التزامات مع أطراف اخرى مع الاحتفاض بالمكاسب انفكت لهم أبواب الرز مع الخلافات وجاهم شره رز المهم لا ندفع وينسحبون من التزاماتهم ونقعدبها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - متأمل
2017-06-16 06:51:25
حجبوا وإلا فتحوا .. الإعلام القطري والمستأجر والمداهن لم يعد كذبه ينطلي على أحد .. وهو مجرد نباح في الفضاء
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
3 - واحد من الناس
2017-06-16 06:50:22
من تشتريه بدينار يبيعك بدينارين، متى سنفهم أن اصحاب الرز لا يعرفون الا الرز وأي استثمار او مساعدة لهم تذهب أدراج الرياح
لا يعجبني(0) اعجبني(11)
2 -
2017-06-16 06:49:40
المصريين يلعبون على الحبلين سياستهم اتجاه قطر غير واضحة غدا يفتحون المجال الجوي اكيد تميم وعدهم بكم ريال لضعف المقاطعة والمصري مايصدق يسمع بالريال
لا يعجبني(1) اعجبني(15)
1 - احمد
2017-06-16 06:48:14
الريموت في يدك وعليك الاختيار
لا يعجبني(1) اعجبني(4)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : ابن طيبه

الأتراك ماعندهم سالفه...
بواسطة : اسم

ابوشيخه.انت تقول مالك توجه ولا انتماء لاي من الجماعات المتاسلمه فما رايك بالقطرج...
بواسطة : ابوشيخه

المصريين يتطاولون على قطرهل يعلم المصريين أن قطر لا تعتمد على جلب قوتها اليومي م...
بواسطة : مراقب

ماشاء الله عليها ملمة بكل تاريخ وعمرالشركة موسانتو وفِي هفواتها وأخطارها وعلاقات...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

هذا المشهد !؟
30 0
mm

محمد آل الشيخ

قطر رهن الانقسامات الآن
107 0
mm

خالد طاشكندي

«المعدة القطرية».. نسيتم تاريخكم !
106 1
mm

قينان الغامدي

وسقطت دولة الخلافة الحمدية: تخيل فقط يا سعودي
613 6
mm

مشعل السديري

لا تغضب لا تغضب لا تغضب
300 0
mm

خالد السليمان

تأجيل زيادة الكهرباء.. ضرورة !
422 1
mm

محمد الساعد

قطرستان.. قصور من رمال فارسية وتركية !
301 1
mm

تركي الدخيل

عصابات حيّ المسورة!
242 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

حقوق الإنسان في الإسلام لا تتجزأ ولا تختزل !؟
150 1
mm

عبدالحميد العمري

التضخم والنمو الاقتصادي
207 1
كتاب الرياضة
mm

عادل التويجري

شيبان!
38 0
mm

صالح الهويريني

مسؤول قطري قال لي..
123 0
mm

عبد العزيز الدغيثر

الوقوف دقيقة للحداد (بدعة)
59 0
mm

أحمد الشمراني

إعلامهم أشبه بطنين الذباب!
74 1
mm

أحمد الشمراني

الهلال قرر والاتحاد نفذ !
741 43
mm

عادل التويجري

الصملة!
701 11
mm

أحمد الشمراني

اللبن مقابل الغاز!
696 6
mm

عادل التويجري

دلعوهم!
583 4
mm

أحمد الشمراني

بيانات الشباب تموت «سادحة»
458 2
mm

عادل التويجري

الاستهتار!
650 15
الاخبار الدولية
بالصور .. الميليشيات الحوثية تستهدف شاحنات تحمل مساعدات للشعب اليمني بعبوات ناسفة

بالصور .. الميليشيات الحوثية تستهدف شاحنات تحمل مساعدات للشعب اليمني بعبوات ناسفة

 واس 6 1٬132 4 ساعات
بلومبرج: قطر تحاكم أشخاصا أدرجتهم مصر والإمارات والسعودية على “قائمة الإرهاب”

بلومبرج: قطر تحاكم أشخاصا أدرجتهم مصر والإمارات والسعودية على “قائمة الإرهاب”

 المرصد 32 7٬641 6 ساعات
“بقيادة المملكة”..قائمة من المطالب الخليجية للجانب القطري لعودة العلاقات

“بقيادة المملكة”..قائمة من المطالب الخليجية للجانب القطري لعودة العلاقات

 المرصد 39 7٬232 4 ساعات
للمرة الأولى .. شاهد لحظات الموت والرعب من داخل برج لندن “الملتهب” – صور وفيديو

للمرة الأولى .. شاهد لحظات الموت والرعب من داخل برج لندن “الملتهب” – صور وفيديو

 المرصد 3 3٬636 9 ساعات
المرصد الرياضي
فهد بن خالد رئيساً للأهلي .. وأنمار الحائلي للاتحاد

فهد بن خالد رئيساً للأهلي .. وأنمار الحائلي للاتحاد

 المرصد 11 3٬243 9 ساعات
رسمياً..النصر يوقع مخالصة مالية نهائية مع نايف هزازي

رسمياً..النصر يوقع مخالصة مالية نهائية مع نايف هزازي

 المرصد 42 4٬107 18 ساعة
التعاون يسعى لضم حارس المرمى “عصام الحضري” .. والأخير يعلن موقفه من اللعب في السعودية!

التعاون يسعى لضم حارس المرمى “عصام الحضري” .. والأخير يعلن موقفه من اللعب في السعودية!

 المرصد 17 4٬348 22 ساعة
تعرف على السيرة الذاتية لمدرب النصر الجديد.. وأبرز الأندية التي دربها!

تعرف على السيرة الذاتية لمدرب النصر الجديد.. وأبرز الأندية التي دربها!

 المرصد 46 5٬190 2 يومين
اخبار فنية
ابنة الفنان “طارق النهري”تخرج عن صمتها وتوضح ملابسات القبض على والدها الهارب من حكم بالسجن المؤبد-صور

ابنة الفنان “طارق النهري”تخرج عن صمتها وتوضح ملابسات القبض على والدها الهارب من حكم بالسجن المؤبد-صور

 المرصد 9 8٬184 21 ساعة
بالفيديو: ماذا قالت الفنانة “مرام” عن خلافها مع “ملاك” ووصف الأخيرة لها بالطقاقة!

بالفيديو: ماذا قالت الفنانة “مرام” عن خلافها مع “ملاك” ووصف الأخيرة لها بالطقاقة!

 المرصد 23 8٬396 1 يوم
بالفيديو.. “شمس” توضح ماهي الرجولة من وجهة نظرها .. وتحدد موقفها من تعدد الزوجات!

بالفيديو.. “شمس” توضح ماهي الرجولة من وجهة نظرها .. وتحدد موقفها من تعدد الزوجات!

 المرصد 83 9٬503 2 يومين
بالفيديو:طلاق فنانة كويتية على الهواء بعد اكتشافها خيانة زوجها!

بالفيديو:طلاق فنانة كويتية على الهواء بعد اكتشافها خيانة زوجها!

 المرصد 84 22٬389 3 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو : ريهام سعيد تصمد أمام سحلية رامز جلال … شاهد ردة فعلها بعد اكتشاف المقلب !

بالفيديو : ريهام سعيد تصمد أمام سحلية رامز جلال … شاهد ردة فعلها بعد اكتشاف المقلب !

 المرصد 16 5٬719 8 ساعات
شاهد بالصور: أطول طفل في العالم

شاهد بالصور: أطول طفل في العالم

 الديلي ميل 13 4٬012 22 ساعة
صور وفيديو: لجين عمران في إفطار الشيخ محمد بن راشد.. ولأول مرة تلتقي بشخص كانت تسمع صوته فقط !

صور وفيديو: لجين عمران في إفطار الشيخ محمد بن راشد.. ولأول مرة تلتقي بشخص كانت تسمع صوته فقط !

 المرصد 120 20٬967 1 يوم
بالفيديو:سلمي حايك تكشف تفاصيل طلب ترامب مواعدتها ..وهذا كان رد فعلها!

بالفيديو:سلمي حايك تكشف تفاصيل طلب ترامب مواعدتها ..وهذا كان رد فعلها!

 المرصد 37 11٬662 2 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد كيف علق العويران على سؤال من هو النادي الملكي؟

شاهد كيف علق العويران على سؤال من هو النادي الملكي؟

 المرصد 35 5٬150 5 ساعات
بالفيديو .. طلال سلامة لقطر : مواقفكم ضد وطني عُرفت ولا تشرفني هدية الشيخ جاسم لا أنا ولا زملائي

بالفيديو .. طلال سلامة لقطر : مواقفكم ضد وطني عُرفت ولا تشرفني هدية الشيخ جاسم لا أنا ولا زملائي

 المرصد 71 6٬622 6 ساعات
شاهد “كاميرا مراقبة” .. توثق مقطع فيديو لـ”عصابة” تسرق المنازل وقت المغرب بحجة تفطير صائم

شاهد “كاميرا مراقبة” .. توثق مقطع فيديو لـ”عصابة” تسرق المنازل وقت المغرب بحجة تفطير صائم

 المرصد 63 9٬997 1 يوم
فيديو.. الغيرة القاتلة: أراد التحدث لفتاة ..شاهد كيف كان رد فعل صديقته !

فيديو.. الغيرة القاتلة: أراد التحدث لفتاة ..شاهد كيف كان رد فعل صديقته !

 الديلي ميل 47 13٬131 2 يومين
اخبار ثقافية
خطابات آينشتاين عن “الوجود.. وإسرائيل” في مزاد

خطابات آينشتاين عن “الوجود.. وإسرائيل” في مزاد

 سكاي نيوز 18 2٬214 3 أيام
علماء بريطانيون: نحن مصنوعون من غبار النجوم .. واحتمالات بوجود حياة على كواكب أخرى !

علماء بريطانيون: نحن مصنوعون من غبار النجوم .. واحتمالات بوجود حياة على كواكب أخرى !

 المرصد 45 1٬853 6 أيام
اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليها

اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليها

 المرصد 12 3٬737 أسبوع واحد
من هو الإمام “أبو داود ” الذي عاش في القرن الثالث الهجري واهتم بجمع أحاديث الأحكام

من هو الإمام “أبو داود ” الذي عاش في القرن الثالث الهجري واهتم بجمع أحاديث الأحكام

 العربية 33 2٬207 أسبوع واحد
اخبار صحية
تقرير صادم.. شاهد : باحثة تحذر من منتجات ” شركة مونسانتو الأمريكية” التي تعاقدت معها وزارة التجارة السعودية

تقرير صادم.. شاهد : باحثة تحذر من منتجات ” شركة مونسانتو الأمريكية” التي تعاقدت معها وزارة التجارة السعودية

 المرصد 34 4٬339 3 ساعات
علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”

علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”

 BBC 3 2٬392 أسبوعين
تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغية

تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغية

 روسيا اليوم 14 10٬828 أسبوعين
دراسة: دواء الستاتين يرمم القلب المعطوب

دراسة: دواء الستاتين يرمم القلب المعطوب

 المرصد 13 6٬082 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
ماذا يعني خفض التصنيف الائتماني لقطر..وما تأثيره على اقتصادها!

ماذا يعني خفض التصنيف الائتماني لقطر..وما تأثيره على اقتصادها!

 المرصد 13 2٬730 20 ساعة
“السوق المالية” تغرم “مانع الدعجاني” بتهمة التلاعب والاحتيال في أسهم 3 شركات

“السوق المالية” تغرم “مانع الدعجاني” بتهمة التلاعب والاحتيال في أسهم 3 شركات

 المرصد 14 4٬072 1 يوم
تعرف على أغرب 3 معلومات عن الدولار الأمريكي.. الثانية ستصدمك!

تعرف على أغرب 3 معلومات عن الدولار الأمريكي.. الثانية ستصدمك!

 المرصد 7 7٬876 2 يومين
8 أشخاص فقط سددوا رسوم أراضيهم البيضاء!

8 أشخاص فقط سددوا رسوم أراضيهم البيضاء!

 المرصد 25 4٬205 2 يومين
أخبار مناسبات
بالصور : “واس” تشارك المرابطين على الحد الجنوبي بنجران طعام الإفطار

بالصور : “واس” تشارك المرابطين على الحد الجنوبي بنجران طعام الإفطار

 واس 10 1٬795 14 ساعة
بالصور : أمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطار

بالصور : أمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطار

 واس 22 3٬618 2 يومين
شاهد بالصور: الأمير خالد الفيصل يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد الحرام

شاهد بالصور: الأمير خالد الفيصل يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد الحرام

 واس 20 5٬358 2 يومين
بالصور .. وزير الثقافة والإعلام يلتقي الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ويشاركهم الإفطار

بالصور .. وزير الثقافة والإعلام يلتقي الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ويشاركهم الإفطار

 واس 19 3٬742 أسبوعين
الاخيرة
قانوني: النظام القطري تجاوز الأعراف الدولية ولم يحترم حقوق الجوار وحاول التعدي على سيادة المملكة

قانوني: النظام القطري تجاوز الأعراف الدولية ولم يحترم حقوق الجوار وحاول التعدي على سيادة المملكة

 المرصد 8 814 2 ساعتين
هنا .. أسماء 27339 ألف من المستفيدين من الدفعة الـ 5 لبرنامج سكني

هنا .. أسماء 27339 ألف من المستفيدين من الدفعة الـ 5 لبرنامج سكني

 المرصد 32 9٬848 8 ساعات
4 أسباب وراء ظاهرة اختطاف الأطفال في المملكة.. مختصون يكشفون التفاصيل والأماكن المستهدفة!

4 أسباب وراء ظاهرة اختطاف الأطفال في المملكة.. مختصون يكشفون التفاصيل والأماكن المستهدفة!

 المرصد 45 6٬096 17 ساعة
أسهل مهنة بالعالم..تمنحك 1500 دولار في اليوم

أسهل مهنة بالعالم..تمنحك 1500 دولار في اليوم

 المرصد 9 6٬495 2 يومين
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

 المرصد 175 2٬878 22 ساعة