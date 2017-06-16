مصر ترفع الحجب عن مواقع إلكترونية وعلى رأسها “الجزيرة نت” بعدما اتهمتها بالترويج للإرهاب!

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صحيفة المرصد: عادت مواقع إلكترونية للظهور على محرك البحث “غوغل” داخل مصر، بعدما حجبتها السلطات في 24 أيار/ مايو الماضي، بسبب أنها “تتضمن محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب” .

ورصد متابعون عودة عمل كافة المواقع الإخبارية التي حُجبت في السابق، وعلى رأسها موقع “الجزيرة نت”، و”مصر العربية” و”المصريون” و”مدى مصر” ونافدة مصر” و”عربي 21″ و”البورصة” و”بداية”.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية بشأن رفع الحجب عن تلك المواقع، لكن قال مديروها إنهم “فوجئوا بعودة العمل مرة أخرى داخل مصر دون أي اتصالات أو مناقشات مسبقة” وفقا لموقع إرم .

وكانت السلطات المصرية حجبت 21 موقعًا إلكترونيًا، أبرزها مواقع قناة “الجزيرة” ووكالة الأنباء القطرية، وصحف “الشرق والعرب والراية والوطن” القطرية، فضلًا عن عدد من المواقع المصرية، مثل “بوابة القاهرة ومدى مصر”.