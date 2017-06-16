رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / مسؤول قطري قال لي..

مسؤول قطري قال لي..

مسؤول قطري قال لي..

بقلم : صالح الهويريني

حجم الخط A A A
الجزيرة لا يوجد تعليقات 177 4 ساعات

اختلفت القناعات.. والآراء (ما بين مؤيد.. ومعارض) لقرار السماح لأنديتنا بالتعاقد مع حراس مرمى أجانب.. (المعارضون) ارتكز أغلب تبريرهم على أن المنتخب سيتضرر من هذا القرار.. أما (أنا) ولأنني من ضمن المؤيدين للقرار فلأن مركز الحراسة في منتخبنا (متواضع جداً) منذ عشرة مواسم (بعد اعتزال الدعيع محمد) ولأنني أرى أيضاً أن المنتخب لن يتضرر من جراء وجود الحراس الأجانب أكثر من الضرر (اللي هو عليه وعاشه) طيلة المواسم العشرة الأخيرة بسبب تواضع مستوى حراسته.
لماذا لا نعتبر قرار (الحراس الأجانب) في الموسمين القادمين على الأقل هو (قرار من باب التجربة) ولا سيما أن وجود هؤلاء الحراس ربما يكون حافزاً أمام (حراسنا) لتطوير مستوياتهم ومزاحمتهم على اللعب كحراس أساسيين.. (طبعاً) هذا إذا سلمنا أن الأندية الجماهيرية والكبيرة ستتعاقد مع حراس مرمى أجانب.. مع أنني أشك في ذلك.
في العام الماضي سألت مسوؤلاً في (برنامج المجلس) القطري عن أسباب استضافتهم لبعض الإعلاميين السعوديين غير المؤهلين في برنامجهم على عكس ضيوفهم من البلدان الأخرى؟ وسألته أيضاً: ولماذا أغلب الجدل في برنامجهم وفي الغالب يكون طرفاه سعوديان (هلال ونصر.. أو أهلي واتحاد) على عكس أيضاً ضيوفهم الآخرين ومن يتداخل معهم (هاتفياً) من أبناء جلدتهم.
للأسف.. من واقع إجابة المسؤول القطري بدا لي (والله أعلم) أنهم كانوا في برنامجهم يتعمدون ذلك من أجل لفت الأنظار واستقطاب أكبر عدد من المشاهدين.. وبرغبة أيضاً إثارة المزيد من حالات التنافر والاحتقان داخل الشارع الرياضي السعودي.
بالمناسبة.. معظم البرامج الرياضية (وربما كلها) التي تبثها القنوات القطرية (سوقها قايم) على ضيوفها السعوديين من محللين.. ولاعبين سابقين وإعلاميين) وحتى أيضاً جماهير.. ولهذا فإن (قرار المقاطعة) سينعكس سلباً على هذه البرامج سواء من الناحية المادية أو من حيث الإثارة والمتابعة الجماهيرية.. يعني (الجماعة راحوا فيها).
كانت بادرة وطنية رائعة وغير مستغربة من وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد وهي تلك التي تمثلت في ترحيبه بأبناء الوطن وبناته من الإعلاميين العائدين من دولة قطر للعمل في الوزارة وبذات الوظائف والمميزات التي كانوا يتقاضونها هناك.
كلام في الصميم
) (لن نلعب مونديال الأندية إذا أقيم في قطر.. ولا تهمنا العقوبات مهما كان حجمها.. وموقفنا هذا لا يحتاج إلى أخذ ورد فهو يتسق مع موقف حكومتنا الرشيدة) هذه العبارات التي تنبع من وطنية خالصة صدرت من رئيس نادي النور حسين العبكري.
) البيان الأخير لإدارة نادي الشباب بشأن قضية (محمد العويس) كان شديد اللهجة وفتح ملف هذه القضية من جديد في جوانب مهمة ربما قلبت موازينها وأحدثت تطورات لم تكن في الحسبان.
) إطلالة ياسر القحطاني من خلال برنامج (مجموعة إنسان) كانت إطلالة رائعة وممتعة.. وهي برأيي من أفضل إطلالات ياسر الفضائية.
) لو كنت صاحب القرار لوجهت الدعوة للمونديالي الكابتن سامي الجابر لكي يلقي محاضرة تحفيزية على نجوم منتخبنا الوطني للاستفادة من (خبرته المونديالية) في كيفية التعامل مع مباراتي اليابان والإمارات المؤهلة لمونديال روسيا 2018م.
) لو كان لاعبو منتخبنا الوطني يقفون (دقيقة حداد) قبل المباريات على أرواح المسلمين الذين يلقون حتفهم في أي تفجير إرهابي لكان من حق الآخرين توجيه اللوم لهم في حالة عدم وقوفهم (لهذه الدقيقة) على أرواح (غير المسلمين) الذين يلقون حتفهم في أي تفجير إرهابي.. لكنهم لا هذه ولا تلك (لأنها بدعة) ينهى ديننا الحنيف عنها.
) المحامي الأهلاوي فهد بارباع كشف أكاذيبهم عندما أكد أنه في اجتماع لجنة الاحتراف مع ممثلي الأندية (لم يعترض أحد) على فكرة وجود الحارس الأجنبي..
رئيس النصر حارسا
) في حالة غير مسبوقة ونادرة أقام نادي النصر في يوم الأربعاء 12-11-1399م حفل تكريم جماعيا (مهرجان اعتزال لستة من نجومه وهم: سعود أبوحيدر وناصر كرداش وأحمد الدنيني وعثمان بخيت وسعد الجوهر وجوهر مرزوق (حارس مرمى) وأقيم المهرجان على أرض ميدان ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز سابقاً) وتحت رعاية الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير تبوك الحالي الذي كان وقتها يشغل منصب نائب الرئيس العام لرعاية الشباب.
) وقد حصل كل لاعب نصراوي معتزل على مبلغ (73) ألف ريال.. كما تخلل المهرجان مباراة بين فريق الصحفيين السعوديين والعرب وفريق الإداريين المطعم بعدد من الحكام والمدربين.. وفاز فريق الصحفيين بهدف (-1صفر) سجله الزميل الغائب الأستاذ أحمد الرشيد حيث وضع الكرة على يسار حارس مرمى الإداريين رئيس النصر ورمزه الأمير عبدالرحمن بن سعود – رحمه الله -.
) وكان من أبرز الأسماء التي مثلت فريق الإداريين هي: الأمير عبدالله بن سعد وعبدالرحمن الحمدان (الهلال) والأمير طلال بن منصور (الاتحاد) والأمير خالد بن عبدالله (الأهلي)، والأمير عبدالرحمن بن سعود والأمير غالب بن سعود والأمير سعد بن فيصل وجمال الشرقاوي (النصر) إضافة إلى عبدالله الدبل وراشد خليفة (الاتفاق).. وصالح القاضي ومحمد الرويشد (الرياض).. وعبدالعزيز الحوطي وجاسم الياقوت وعبدالله جاسم (القادسية) وآخرون.
خاتمة:
اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.. ووفق ولاة أمرنا وكن عوناً لهم.. ولجنودنا البواسل الذين يذودون عن أرض بلادنا أرض الحرمين الشريفين.
) ستتوقف هذه الزاوية (كل جمعة) ابتداءً من الأسبوع المقبل وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك إن شاء الله.. وكل عام والوطن بخير وأمن وأمان.

نقلا عن الجزيرة

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف


أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : المُزن

🍃🍁لاإله إلا الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إب...
بواسطة :

ﺎللھُم إغفـر لنآ مآ مضٓى وٰ أصلحٓ لنآ مّـآ بقىٰ وأگتب لنآ رضآگ وُ عفوگ وُ ﺎلجنـۃ...
بواسطة :

هذا الشيخ هداه الله يسعى لارضاء الناس المراة نعرفها من إصبع يدها او رجلها نعرفها...
بواسطة : اللي مصور المقطع هذا الشاب

لو عنده عمل يشغله او تجارة . كان مافحط . لكن انت جالس مجمع الوافدين تكلهم وتشربه...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

هذا المشهد !؟
64 0
mm

محمد آل الشيخ

قطر رهن الانقسامات الآن
132 0
mm

خالد طاشكندي

«المعدة القطرية».. نسيتم تاريخكم !
132 2
mm

قينان الغامدي

وسقطت دولة الخلافة الحمدية: تخيل فقط يا سعودي
623 6
mm

مشعل السديري

لا تغضب لا تغضب لا تغضب
305 0
mm

خالد السليمان

تأجيل زيادة الكهرباء.. ضرورة !
432 1
mm

محمد الساعد

قطرستان.. قصور من رمال فارسية وتركية !
309 1
mm

تركي الدخيل

عصابات حيّ المسورة!
246 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

حقوق الإنسان في الإسلام لا تتجزأ ولا تختزل !؟
153 1
mm

عبدالحميد العمري

التضخم والنمو الاقتصادي
211 1
كتاب الرياضة
mm

عادل التويجري

شيبان!
63 0
mm

صالح الهويريني

مسؤول قطري قال لي..
177 0
mm

عبد العزيز الدغيثر

الوقوف دقيقة للحداد (بدعة)
84 0
mm

أحمد الشمراني

إعلامهم أشبه بطنين الذباب!
94 1
mm

أحمد الشمراني

الهلال قرر والاتحاد نفذ !
746 43
mm

عادل التويجري

الصملة!
702 11
mm

أحمد الشمراني

اللبن مقابل الغاز!
696 6
mm

عادل التويجري

دلعوهم!
585 4
mm

أحمد الشمراني

بيانات الشباب تموت «سادحة»
460 2
mm

عادل التويجري

الاستهتار!
650 15
الاخبار الدولية
بالصور .. الميليشيات الحوثية تستهدف شاحنات تحمل مساعدات للشعب اليمني بعبوات ناسفة

بالصور .. الميليشيات الحوثية تستهدف شاحنات تحمل مساعدات للشعب اليمني بعبوات ناسفة

 واس 6 1٬219 6 ساعات
بلومبرج: قطر تحاكم أشخاصا أدرجتهم مصر والإمارات والسعودية على “قائمة الإرهاب”

بلومبرج: قطر تحاكم أشخاصا أدرجتهم مصر والإمارات والسعودية على “قائمة الإرهاب”

 المرصد 32 7٬873 8 ساعات
“بقيادة المملكة”..قائمة من المطالب الخليجية للجانب القطري لعودة العلاقات

“بقيادة المملكة”..قائمة من المطالب الخليجية للجانب القطري لعودة العلاقات

 المرصد 39 7٬770 6 ساعات
للمرة الأولى .. شاهد لحظات الموت والرعب من داخل برج لندن “الملتهب” – صور وفيديو

للمرة الأولى .. شاهد لحظات الموت والرعب من داخل برج لندن “الملتهب” – صور وفيديو

 المرصد 3 3٬741 11 ساعة
المرصد الرياضي
فهد بن خالد رئيساً للأهلي .. وأنمار الحائلي للاتحاد

فهد بن خالد رئيساً للأهلي .. وأنمار الحائلي للاتحاد

 المرصد 11 3٬315 11 ساعة
رسمياً..النصر يوقع مخالصة مالية نهائية مع نايف هزازي

رسمياً..النصر يوقع مخالصة مالية نهائية مع نايف هزازي

 المرصد 43 4٬171 20 ساعة
التعاون يسعى لضم حارس المرمى “عصام الحضري” .. والأخير يعلن موقفه من اللعب في السعودية!

التعاون يسعى لضم حارس المرمى “عصام الحضري” .. والأخير يعلن موقفه من اللعب في السعودية!

 المرصد 17 4٬400 24 ساعة
تعرف على السيرة الذاتية لمدرب النصر الجديد.. وأبرز الأندية التي دربها!

تعرف على السيرة الذاتية لمدرب النصر الجديد.. وأبرز الأندية التي دربها!

 المرصد 46 5٬195 2 يومين
اخبار فنية
ابنة الفنان “طارق النهري”تخرج عن صمتها وتوضح ملابسات القبض على والدها الهارب من حكم بالسجن المؤبد-صور

ابنة الفنان “طارق النهري”تخرج عن صمتها وتوضح ملابسات القبض على والدها الهارب من حكم بالسجن المؤبد-صور

 المرصد 9 8٬305 23 ساعة
بالفيديو: ماذا قالت الفنانة “مرام” عن خلافها مع “ملاك” ووصف الأخيرة لها بالطقاقة!

بالفيديو: ماذا قالت الفنانة “مرام” عن خلافها مع “ملاك” ووصف الأخيرة لها بالطقاقة!

 المرصد 23 8٬401 1 يوم
بالفيديو.. “شمس” توضح ماهي الرجولة من وجهة نظرها .. وتحدد موقفها من تعدد الزوجات!

بالفيديو.. “شمس” توضح ماهي الرجولة من وجهة نظرها .. وتحدد موقفها من تعدد الزوجات!

 المرصد 83 9٬508 2 يومين
بالفيديو:طلاق فنانة كويتية على الهواء بعد اكتشافها خيانة زوجها!

بالفيديو:طلاق فنانة كويتية على الهواء بعد اكتشافها خيانة زوجها!

 المرصد 84 22٬398 3 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو : ريهام سعيد تصمد أمام سحلية رامز جلال … شاهد ردة فعلها بعد اكتشاف المقلب !

بالفيديو : ريهام سعيد تصمد أمام سحلية رامز جلال … شاهد ردة فعلها بعد اكتشاف المقلب !

 المرصد 17 5٬949 10 ساعات
شاهد بالصور: أطول طفل في العالم

شاهد بالصور: أطول طفل في العالم

 الديلي ميل 13 4٬034 1 يوم
صور وفيديو: لجين عمران في إفطار الشيخ محمد بن راشد.. ولأول مرة تلتقي بشخص كانت تسمع صوته فقط !

صور وفيديو: لجين عمران في إفطار الشيخ محمد بن راشد.. ولأول مرة تلتقي بشخص كانت تسمع صوته فقط !

 المرصد 120 21٬043 1 يوم
بالفيديو:سلمي حايك تكشف تفاصيل طلب ترامب مواعدتها ..وهذا كان رد فعلها!

بالفيديو:سلمي حايك تكشف تفاصيل طلب ترامب مواعدتها ..وهذا كان رد فعلها!

 المرصد 37 11٬690 2 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد كيف علق العويران على سؤال من هو النادي الملكي؟

شاهد كيف علق العويران على سؤال من هو النادي الملكي؟

 المرصد 42 5٬507 7 ساعات
بالفيديو .. طلال سلامة لقطر : مواقفكم ضد وطني عُرفت ولا تشرفني هدية الشيخ جاسم لا أنا ولا زملائي

بالفيديو .. طلال سلامة لقطر : مواقفكم ضد وطني عُرفت ولا تشرفني هدية الشيخ جاسم لا أنا ولا زملائي

 المرصد 71 6٬873 8 ساعات
شاهد “كاميرا مراقبة” .. توثق مقطع فيديو لـ”عصابة” تسرق المنازل وقت المغرب بحجة تفطير صائم

شاهد “كاميرا مراقبة” .. توثق مقطع فيديو لـ”عصابة” تسرق المنازل وقت المغرب بحجة تفطير صائم

 المرصد 63 10٬006 1 يوم
فيديو.. الغيرة القاتلة: أراد التحدث لفتاة ..شاهد كيف كان رد فعل صديقته !

فيديو.. الغيرة القاتلة: أراد التحدث لفتاة ..شاهد كيف كان رد فعل صديقته !

 الديلي ميل 47 13٬149 2 يومين
اخبار ثقافية
خطابات آينشتاين عن “الوجود.. وإسرائيل” في مزاد

خطابات آينشتاين عن “الوجود.. وإسرائيل” في مزاد

 سكاي نيوز 18 2٬218 3 أيام
علماء بريطانيون: نحن مصنوعون من غبار النجوم .. واحتمالات بوجود حياة على كواكب أخرى !

علماء بريطانيون: نحن مصنوعون من غبار النجوم .. واحتمالات بوجود حياة على كواكب أخرى !

 المرصد 45 1٬854 7 أيام
اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليها

اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليها

 المرصد 12 3٬738 أسبوع واحد
من هو الإمام “أبو داود ” الذي عاش في القرن الثالث الهجري واهتم بجمع أحاديث الأحكام

من هو الإمام “أبو داود ” الذي عاش في القرن الثالث الهجري واهتم بجمع أحاديث الأحكام

 العربية 33 2٬209 أسبوع واحد
اخبار صحية
تقرير صادم.. شاهد : باحثة تحذر من منتجات ” شركة مونسانتو الأمريكية” التي تعاقدت معها وزارة التجارة السعودية

تقرير صادم.. شاهد : باحثة تحذر من منتجات ” شركة مونسانتو الأمريكية” التي تعاقدت معها وزارة التجارة السعودية

 المرصد 47 5٬079 5 ساعات
علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”

علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”

 BBC 3 2٬393 أسبوعين
تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغية

تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغية

 روسيا اليوم 14 10٬831 أسبوعين
دراسة: دواء الستاتين يرمم القلب المعطوب

دراسة: دواء الستاتين يرمم القلب المعطوب

 المرصد 13 6٬084 3 أسابيع
اخبار اقتصادية
ماذا يعني خفض التصنيف الائتماني لقطر..وما تأثيره على اقتصادها!

ماذا يعني خفض التصنيف الائتماني لقطر..وما تأثيره على اقتصادها!

 المرصد 13 2٬753 22 ساعة
“السوق المالية” تغرم “مانع الدعجاني” بتهمة التلاعب والاحتيال في أسهم 3 شركات

“السوق المالية” تغرم “مانع الدعجاني” بتهمة التلاعب والاحتيال في أسهم 3 شركات

 المرصد 14 4٬088 1 يوم
تعرف على أغرب 3 معلومات عن الدولار الأمريكي.. الثانية ستصدمك!

تعرف على أغرب 3 معلومات عن الدولار الأمريكي.. الثانية ستصدمك!

 المرصد 7 7٬879 2 يومين
8 أشخاص فقط سددوا رسوم أراضيهم البيضاء!

8 أشخاص فقط سددوا رسوم أراضيهم البيضاء!

 المرصد 25 4٬208 2 يومين
أخبار مناسبات
بالصور : “واس” تشارك المرابطين على الحد الجنوبي بنجران طعام الإفطار

بالصور : “واس” تشارك المرابطين على الحد الجنوبي بنجران طعام الإفطار

 واس 10 1٬828 16 ساعة
بالصور : أمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطار

بالصور : أمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطار

 واس 22 3٬619 2 يومين
شاهد بالصور: الأمير خالد الفيصل يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد الحرام

شاهد بالصور: الأمير خالد الفيصل يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد الحرام

 واس 20 5٬360 2 يومين
بالصور .. وزير الثقافة والإعلام يلتقي الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ويشاركهم الإفطار

بالصور .. وزير الثقافة والإعلام يلتقي الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ويشاركهم الإفطار

 واس 19 3٬744 أسبوعين
الاخيرة
قانوني: النظام القطري تجاوز الأعراف الدولية ولم يحترم حقوق الجوار وحاول التعدي على سيادة المملكة

قانوني: النظام القطري تجاوز الأعراف الدولية ولم يحترم حقوق الجوار وحاول التعدي على سيادة المملكة

 المرصد 8 954 4 ساعات
هنا .. أسماء 27339 ألف من المستفيدين من الدفعة الـ 5 لبرنامج سكني

هنا .. أسماء 27339 ألف من المستفيدين من الدفعة الـ 5 لبرنامج سكني

 المرصد 32 10٬171 10 ساعات
4 أسباب وراء ظاهرة اختطاف الأطفال في المملكة.. مختصون يكشفون التفاصيل والأماكن المستهدفة!

4 أسباب وراء ظاهرة اختطاف الأطفال في المملكة.. مختصون يكشفون التفاصيل والأماكن المستهدفة!

 المرصد 45 6٬200 19 ساعة
أسهل مهنة بالعالم..تمنحك 1500 دولار في اليوم

أسهل مهنة بالعالم..تمنحك 1500 دولار في اليوم

 المرصد 9 6٬501 2 يومين
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

 المرصد 2 49 7 دقائق