شيبان!

بقلم : عادل التويجري

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• موقع اتحاد الكرة!

• هو واجهة اتحاد الكرة.

• والبوابة الأولى له.

• موقع «فقير» و»متواضع» جدا!

• لطالما تحدثت في هذا الموضوع.

• من أيام الأمير سلطان بن فهد.

• وموقع الاتحاد آنذاك.

• إلى الموقع الحالي!

• حتى إن مدير الإعلام في الاتحاد السابق «وعدني»!

• وعدني بصفحات «إنجليزية – فرنسية»!

• ورددت حينها «يا ليل ما أطولك»!

• الموقع الحالي بلا صفحات إنجليزية!

• وحينما أراد اتحاد الكرة إصدار بيان «دقيقة الصمت» المبتدعة!

• وضعه في الصفحة العربية!

• الوضع الإعلامي في الاتحاد إجمالا «مشتت»!

• لا متحدث إعلامي!

• لا لجنة إعلامية!

• لا منهج إعلامي واضح!

• ما يحدث في اتحاد الكرة إعلاميا منهج «قديم»!

• سألوا الفشار كيف هو المنهج!

• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال منهج (شيبان)!

نقلا عن مكة