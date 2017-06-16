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شيبان!
بقلم : عادل التويجري
• موقع اتحاد الكرة!
• هو واجهة اتحاد الكرة.
• والبوابة الأولى له.
• موقع «فقير» و»متواضع» جدا!
• لطالما تحدثت في هذا الموضوع.
• من أيام الأمير سلطان بن فهد.
• وموقع الاتحاد آنذاك.
• إلى الموقع الحالي!
• حتى إن مدير الإعلام في الاتحاد السابق «وعدني»!
• وعدني بصفحات «إنجليزية – فرنسية»!
• ورددت حينها «يا ليل ما أطولك»!
• الموقع الحالي بلا صفحات إنجليزية!
• وحينما أراد اتحاد الكرة إصدار بيان «دقيقة الصمت» المبتدعة!
• وضعه في الصفحة العربية!
• الوضع الإعلامي في الاتحاد إجمالا «مشتت»!
• لا متحدث إعلامي!
• لا لجنة إعلامية!
• لا منهج إعلامي واضح!
• ما يحدث في اتحاد الكرة إعلاميا منهج «قديم»!
• سألوا الفشار كيف هو المنهج!
• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال منهج (شيبان)!
نقلا عن مكة
التعليقات
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بواسطة : اللي مصور المقطع هذا الشاب
لو عنده عمل يشغله او تجارة . كان مافحط . لكن انت جالس مجمع الوافدين تكلهم وتشربه...
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