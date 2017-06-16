الرئيسية / بالفيديو: إعلامي كويتي يهاجم صحيفة قطرية لهذا السبب.. ويكشف عن الكلمة التي قالها مفتي السعودية وأزعجت الإخوان في الدوحة
بالفيديو: إعلامي كويتي يهاجم صحيفة قطرية لهذا السبب.. ويكشف عن الكلمة التي قالها مفتي السعودية وأزعجت الإخوان في الدوحة
صحيفة المرصد: هاجم الإعلامي الكويتي محمد أحمد الملا في مقطع فيديو رئيس تحرير صحيفة “الراية” القطرية بسبب ما وسم به الأخير هيئة كبار العلماء في السعودية بـ “هيئة كبار المنافقين”، وذلك في تقرير نشره مؤخرًا.
وأكد الملا أن هيئة كبار العلماء أفادت الأمة العربية والإسلامية وكل المسلمين في العالم يرجعون لفتاويها في السعودية، مشددا على أن الإخوان المسلمين الذين تستضيفهم قطر أضروا ا بالأمتين.
وقال: “الإخوانجية المتواجدين في قطر شتموا الكويت وتدخلوا في دول الخليج”، متابعا: هيئة كبار العلماء كلكم على الرأس وكل الأمة الإسلامية تتبعكم، موضحًا أن الكلمة التي أزعجت الإخوان في قطر عندما نصحهم مفتي السعودية بأن يبتعدوا عن الغلو.
التعليقات
19 - ابو تركي2017-06-16 14:50:02
كفو يخليك ربي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - مواطن كادح2017-06-16 13:51:09
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 -2017-06-16 13:38:35
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
16 - امير الصحراء2017-06-16 13:24:26
بيض الله وجهك يا الملا كفيت ووفيت وكلامك اصاب عين الحقيقية . ويجب ان لا تعود العلاقة مع حكومة قطر حتى يتم الآتي : الاعتذار لهئية كبار العلماء بنفس الصحيفة ومن الكاتب نفسه وبالمكان نفسه. وسلامتكم
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
15 - ازمة وتعدي2017-06-16 13:13:56
كله من** ام الاخونجيه الله يرد كيدها في نحرها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - أحب وطني2017-06-16 13:05:29
بيض الله وجهك ياستاذنا محمد الملا على هذا الرد الجميل دفاعآ عن علماء المسلمين وكثر الله من امثالك وكل السعوديين الشرفاءيشكرونك على غيرتك للدين وللعلماء. وبارك الله فيك وحماءالله اوطاننا من شر الأعداء
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
13 - ريما🔳🌹Rima2017-06-16 12:40:01
بشار سيسقط والقذافي قتل وحمد أمير قطر السابق انقلب عليه ولده تميم وعفاش هارب من بيت لجبل والعكس هه ومرسي الاخونجي بالسجن وصدام قتل وهذا جزاء من يعادي السعودية هه ونقول لتميم اتعض 😆
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
12 - ريما🔳🌹Rima2017-06-16 12:34:31
فيه كويتيين الله يجزاهم كل خير دافعو عن الحق دافعو عن السعودية وعن أوطانهم ضد قطر لأن لم يسلم منها أي وطن عربي إلا الدول اللي تؤيد سياسة قطر
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
11 - ريما🔳🌹Rima2017-06-16 12:28:32
نقول للاخونج انتم تحبون قطر وتركيا رغم التعري والتشييش للنساء وغيره ونلقاكم دائما بهاتين الدولتين ومدح لهم ههه وأيضا وصلو الاخونج لقبر خميني وللطلبه الإيرانيين وشفنا خالد مشعل يمدح ويترحم على الخميني
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
10 - ريما🔳🌹Rima2017-06-16 12:22:56
وأيضا يقولون عن أي سلفي بأنه جامي يا محلى الجامي هذا شيخ سلفي وهو محمد أمان جامي رحمه الله يدعو لتوحيد الله ويحذر من البدع واثنى عليه العلامة ابن باز رحمه الله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
9 - وش فهمك2017-06-16 12:22:21
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - ريما🔳🌹Rima2017-06-16 12:20:07
فلا تستغرب ب اتهامهم لأهل السلف ومنهم مفتي السعودية والعلامة صالح الفوزان اللي بهيئة كبار العلماء/ لأنهم الاخونج الخ يبون واحد اخونجي كمثال للقرضاوي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - Qatar2017-06-16 12:18:35
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - ريما🔳🌹Rima2017-06-16 12:17:28
الخوارج الاخونج وداعش والسرورية وكل الأحزاب هم يكرهون أهل السلف لذلك مره يتهمونهم بالارجاء لأن أهل السلف ضد تكفير المسلمين وضد الخروج عن الحاكم المسلم وهذا ماقاله العلامة صالح الفوزان حفظه الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - الحازم العازم2017-06-16 11:35:09
المفتي فقط هو الذي تكلم وقال فيه خير كثير وأما بقية الأعضاء من الهيئة لم يتكلمو
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - التميمي2017-06-16 11:30:49
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 -2017-06-16 11:15:33
الله يهدييا قطر تذكرني قطر بلبنت العاقه لابيها وخوف أبوها تجيبله فضيحه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 1,577 )2 - ابونواف...
عايشنا كلمة خليجنا واحد من طفولتنا وتأتي قطر بأسفين الهدم والتدمير بتجميع ارهبي العالم وصهاينة العرب لهدم مابني على اواصر القربى والرحم والمصير المشترك وكبارعلماءالسعودية لم يسعو ألاقي صلاح الأمة
لا يعجبني(4) اعجبني(6)
1 -2017-06-16 09:59:51
دعوهم في غيهم يعمهون يصفون هئيه كبار العلماء بالمنافقين وهو و طباعه من علامات المنافقين اذا ااتمنا خان فالخيانة زرعت في أنفسهم حتى الموت هم المنفقين الكاذبين المخادعين فلا غربه على من لأصل له النفاق
لا يعجبني(4) اعجبني(5)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : بصيص نور في نفق مظلم
*** يستخدم التقيه...
بواسطة : ابوبندر
نعم - القوه لابارك الله في الضعف...
بواسطة : loving liberal
الجواتغير في شي غيرمالوف وغير قابل للحياة على الاطلاق جفاف وحراره قاتله لاي عود...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
ما حقيقة مقتل أبو بكر البغدادي في الرقة؟المرصد 4 524 52 دقيقة
بلومبرج: قطر تحاكم أشخاصا أدرجتهم مصر والإمارات والسعودية على “قائمة الإرهاب”المرصد 33 8٬552 13 ساعة
“بقيادة المملكة”..قائمة من المطالب الخليجية للجانب القطري لعودة العلاقاتالمرصد 42 9٬893 11 ساعة
المرصد الرياضي
لجنة مسابقات الاتحاد الخليجي لكرة القدم تفجِّر مفاجأة بشأن “خليجي 23” في قطرالمرصد 20 6٬337 3 ساعات
فهد بن خالد رئيساً للأهلي .. وأنمار الحائلي للاتحادالمرصد 12 3٬521 16 ساعة
رسمياً..النصر يوقع مخالصة مالية نهائية مع نايف هزازيالمرصد 47 4٬291 1 يوم
التعاون يسعى لضم حارس المرمى “عصام الحضري” .. والأخير يعلن موقفه من اللعب في السعودية!المرصد 17 4٬429 1 يوم
اخبار فنية
شاهد كيف علق القصبي في حلقة “سيلفي الغيبوبة”” على مسلسل طاش وانفصاله عن السدحان!المرصد 6 854 27 دقيقة
بالفيديو: ماذا قالت الفنانة “مرام” عن خلافها مع “ملاك” ووصف الأخيرة لها بالطقاقة!المرصد 23 8٬438 1 يوم
بالفيديو.. “شمس” توضح ماهي الرجولة من وجهة نظرها .. وتحدد موقفها من تعدد الزوجات!المرصد 83 9٬530 2 يومين
اخبار منوعة
بالفيديو : ريهام سعيد تصمد أمام سحلية رامز جلال … شاهد ردة فعلها بعد اكتشاف المقلب !المرصد 18 6٬715 15 ساعة
شاهد بالصور: أطول طفل في العالمالديلي ميل 13 4٬044 1 يوم
صور وفيديو: لجين عمران في إفطار الشيخ محمد بن راشد.. ولأول مرة تلتقي بشخص كانت تسمع صوته فقط !المرصد 120 21٬611 2 يومين
بالفيديو:سلمي حايك تكشف تفاصيل طلب ترامب مواعدتها ..وهذا كان رد فعلها!المرصد 37 11٬802 2 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد رقص وصراخ وعويل إيرانيات في مراسم عزاء.. والفنان فايز المالكي يعلق ساخرا!المرصد 55 6٬248 3 ساعات
بالفيديو:لص حاول سرقة هاتف سيدة..فكانت النتيجة غير متوقعة بالنسبة له!المرصد 18 5٬047 4 ساعات
شاهد كيف علق العويران على سؤال من هو النادي الملكي؟المرصد 51 6٬945 11 ساعة
بالفيديو .. طلال سلامة لقطر : مواقفكم ضد وطني عُرفت ولا تشرفني هدية الشيخ جاسم لا أنا ولا زملائيالمرصد 74 7٬588 13 ساعة
اخبار ثقافية
عالمان روسيان: نهاية العالم قريبة بسبب هذه الحقيقة حول الشمس !المرصد 9 676 40 دقيقة
خطابات آينشتاين عن “الوجود.. وإسرائيل” في مزادسكاي نيوز 18 2٬228 3 أيام
علماء بريطانيون: نحن مصنوعون من غبار النجوم .. واحتمالات بوجود حياة على كواكب أخرى !المرصد 45 1٬856 7 أيام
اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليهاالمرصد 12 3٬742 أسبوع واحد
اخبار صحية
خلاصة البروكولي لمعالجة السكري وتخفض مخاطر إصابة سرطان الثدي عند النساء بنسبة 50%المرصد 19 1٬979 2 ساعتين
علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”BBC 3 2٬396 أسبوعين
تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغيةروسيا اليوم 14 10٬841 أسبوعين
اخبار اقتصادية
ماذا يعني خفض التصنيف الائتماني لقطر..وما تأثيره على اقتصادها!المرصد 13 2٬796 1 يوم
“السوق المالية” تغرم “مانع الدعجاني” بتهمة التلاعب والاحتيال في أسهم 3 شركاتالمرصد 14 4٬098 1 يوم
تعرف على أغرب 3 معلومات عن الدولار الأمريكي.. الثانية ستصدمك!المرصد 7 7٬887 2 يومين
8 أشخاص فقط سددوا رسوم أراضيهم البيضاء!المرصد 25 4٬212 2 يومين
أخبار مناسبات
بالصور : “واس” تشارك المرابطين على الحد الجنوبي بنجران طعام الإفطارواس 10 1٬917 21 ساعة
بالصور : أمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطارواس 22 3٬622 3 أيام
شاهد بالصور: الأمير خالد الفيصل يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد الحرامواس 20 5٬366 3 أيام
الاخيرة
قانوني: النظام القطري تجاوز الأعراف الدولية ولم يحترم حقوق الجوار وحاول التعدي على سيادة المملكةالمرصد 11 1٬331 9 ساعات
هنا .. أسماء 27339 ألف من المستفيدين من الدفعة الـ 5 لبرنامج سكنيالمرصد 33 10٬942 15 ساعة
أسهل مهنة بالعالم..تمنحك 1500 دولار في اليومالمرصد 9 6٬507 2 يومين
كاريكاتير