بالفيديو: إعلامي كويتي يهاجم صحيفة قطرية لهذا السبب.. ويكشف عن الكلمة التي قالها مفتي السعودية وأزعجت الإخوان في الدوحة

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صحيفة المرصد: هاجم الإعلامي الكويتي محمد أحمد الملا في مقطع فيديو رئيس تحرير صحيفة “الراية” القطرية بسبب ما وسم به الأخير هيئة كبار العلماء في السعودية بـ “هيئة كبار المنافقين”، وذلك في تقرير نشره مؤخرًا.

وأكد الملا أن هيئة كبار العلماء أفادت الأمة العربية والإسلامية وكل المسلمين في العالم يرجعون لفتاويها في السعودية، مشددا على أن الإخوان المسلمين الذين تستضيفهم قطر أضروا ا بالأمتين.

وقال: “الإخوانجية المتواجدين في قطر شتموا الكويت وتدخلوا في دول الخليج”، متابعا: هيئة كبار العلماء كلكم على الرأس وكل الأمة الإسلامية تتبعكم، موضحًا أن الكلمة التي أزعجت الإخوان في قطر عندما نصحهم مفتي السعودية بأن يبتعدوا عن الغلو.