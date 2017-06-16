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بالفيديو: إعلامي كويتي يهاجم صحيفة قطرية لهذا السبب.. ويكشف عن الكلمة التي قالها مفتي السعودية وأزعجت الإخوان في الدوحة

بالفيديو: إعلامي كويتي يهاجم صحيفة قطرية لهذا السبب.. ويكشف عن الكلمة التي قالها مفتي السعودية وأزعجت الإخوان في الدوحة
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المرصد 19 4٬312 6 ساعات

صحيفة المرصد: هاجم الإعلامي الكويتي محمد أحمد الملا في مقطع فيديو رئيس تحرير صحيفة “الراية” القطرية بسبب ما وسم به الأخير هيئة كبار العلماء في السعودية بـ “هيئة كبار المنافقين”، وذلك في تقرير نشره مؤخرًا.

وأكد الملا أن هيئة كبار العلماء أفادت الأمة العربية والإسلامية وكل المسلمين في العالم يرجعون لفتاويها في السعودية، مشددا على أن الإخوان المسلمين الذين تستضيفهم قطر أضروا ا بالأمتين.

وقال: “الإخوانجية المتواجدين في قطر شتموا الكويت وتدخلوا في دول الخليج”، متابعا: هيئة كبار العلماء كلكم على الرأس وكل الأمة الإسلامية تتبعكم، موضحًا أن الكلمة التي أزعجت الإخوان في قطر عندما نصحهم مفتي السعودية بأن يبتعدوا عن الغلو.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

19 - ابو تركي
2017-06-16 14:50:02
كفو يخليك ربي
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18 - مواطن كادح
2017-06-16 13:51:09
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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17 -
2017-06-16 13:38:35
تعليق مخالف
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16 - امير الصحراء
2017-06-16 13:24:26
بيض الله وجهك يا الملا كفيت ووفيت وكلامك اصاب عين الحقيقية . ويجب ان لا تعود العلاقة مع حكومة قطر حتى يتم الآتي : الاعتذار لهئية كبار العلماء بنفس الصحيفة ومن الكاتب نفسه وبالمكان نفسه. وسلامتكم
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15 - ازمة وتعدي
2017-06-16 13:13:56
كله من** ام الاخونجيه الله يرد كيدها في نحرها
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14 - أحب وطني
2017-06-16 13:05:29
بيض الله وجهك ياستاذنا محمد الملا على هذا الرد الجميل دفاعآ عن علماء المسلمين وكثر الله من امثالك وكل السعوديين الشرفاءيشكرونك على غيرتك للدين وللعلماء. وبارك الله فيك وحماءالله اوطاننا من شر الأعداء
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13 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-16 12:40:01
بشار سيسقط والقذافي قتل وحمد أمير قطر السابق انقلب عليه ولده تميم وعفاش هارب من بيت لجبل والعكس هه ومرسي الاخونجي بالسجن وصدام قتل وهذا جزاء من يعادي السعودية هه ونقول لتميم اتعض 😆
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12 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-16 12:34:31
فيه كويتيين الله يجزاهم كل خير دافعو عن الحق دافعو عن السعودية وعن أوطانهم ضد قطر لأن لم يسلم منها أي وطن عربي إلا الدول اللي تؤيد سياسة قطر
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11 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-16 12:28:32
نقول للاخونج انتم تحبون قطر وتركيا رغم التعري والتشييش للنساء وغيره ونلقاكم دائما بهاتين الدولتين ومدح لهم ههه وأيضا وصلو الاخونج لقبر خميني وللطلبه الإيرانيين وشفنا خالد مشعل يمدح ويترحم على الخميني
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10 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-16 12:22:56
وأيضا يقولون عن أي سلفي بأنه جامي يا محلى الجامي هذا شيخ سلفي وهو محمد أمان جامي رحمه الله يدعو لتوحيد الله ويحذر من البدع واثنى عليه العلامة ابن باز رحمه الله
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9 - وش فهمك
2017-06-16 12:22:21
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8 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-16 12:20:07
فلا تستغرب ب اتهامهم لأهل السلف ومنهم مفتي السعودية والعلامة صالح الفوزان اللي بهيئة كبار العلماء/ لأنهم الاخونج الخ يبون واحد اخونجي كمثال للقرضاوي
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7 - Qatar
2017-06-16 12:18:35
تعليق مخالف
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6 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-16 12:17:28
الخوارج الاخونج وداعش والسرورية وكل الأحزاب هم يكرهون أهل السلف لذلك مره يتهمونهم بالارجاء لأن أهل السلف ضد تكفير المسلمين وضد الخروج عن الحاكم المسلم وهذا ماقاله العلامة صالح الفوزان حفظه الله
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5 - الحازم العازم
2017-06-16 11:35:09
المفتي فقط هو الذي تكلم وقال فيه خير كثير وأما بقية الأعضاء من الهيئة لم يتكلمو
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4 - التميمي
2017-06-16 11:30:49
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3 -
2017-06-16 11:15:33
الله يهدييا قطر تذكرني قطر بلبنت العاقه لابيها وخوف أبوها تجيبله فضيحه
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( عدد التعليقات 1,577 )
2 - ابونواف...
2017-06-16 10:03:18
عايشنا كلمة خليجنا واحد من طفولتنا وتأتي قطر بأسفين الهدم والتدمير بتجميع ارهبي العالم وصهاينة العرب لهدم مابني على اواصر القربى والرحم والمصير المشترك وكبارعلماءالسعودية لم يسعو ألاقي صلاح الأمة
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1 -
2017-06-16 09:59:51
دعوهم في غيهم يعمهون يصفون هئيه كبار العلماء بالمنافقين وهو و طباعه من علامات المنافقين اذا ااتمنا خان فالخيانة زرعت في أنفسهم حتى الموت هم المنفقين الكاذبين المخادعين فلا غربه على من لأصل له النفاق
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