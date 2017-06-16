تركي آل الشيخ: السلطة القطرية أصبحت حصان طروادة الخليج.. والملك سلمان يغضب لغضبه أكثر من 20 مليون سيف

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صحيفة المرصد: كشف المستشار في الديوان الملكي الأستاذ تركي آل الشيخ، أن الدسائس والمؤامرات وسياسة الوجهين التي تتعامل معها قطر لأكثر من عشرون عامًا تم عرضها في دقائق معدودة بالمواجهة.

وأوضح آل الشيخ في في تغريدات له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: ”أن السلطة القطرية التي أصبحت حصان طروادة الخليج تم كشفها ومواجهتها بالعلن.. نحن أقوياء بفضل الله.. ولا نعرف مؤامرات الغرف المغلقة. وهكذا هم الكبار، مؤكدًا أن سلمان الحزم حين يغضب، يغضب لغضبه أكثر من 20 مليون سيف لا يسألونه لماذا غضب! فما بالك إذا أوضح وقال”.

وقال آل الشيخ أن استثماراتهم الإعلامية تقدر بالمليارات، وشنط الأموال التي كانت تسلم للمئات.. تبخرت في دقائق معدودة. (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق).