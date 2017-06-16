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تركي آل الشيخ: السلطة القطرية أصبحت حصان طروادة الخليج.. والملك سلمان يغضب لغضبه أكثر من 20 مليون سيف
صحيفة المرصد: كشف المستشار في الديوان الملكي الأستاذ تركي آل الشيخ، أن الدسائس والمؤامرات وسياسة الوجهين التي تتعامل معها قطر لأكثر من عشرون عامًا تم عرضها في دقائق معدودة بالمواجهة.
وأوضح آل الشيخ في في تغريدات له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: ”أن السلطة القطرية التي أصبحت حصان طروادة الخليج تم كشفها ومواجهتها بالعلن.. نحن أقوياء بفضل الله.. ولا نعرف مؤامرات الغرف المغلقة. وهكذا هم الكبار، مؤكدًا أن سلمان الحزم حين يغضب، يغضب لغضبه أكثر من 20 مليون سيف لا يسألونه لماذا غضب! فما بالك إذا أوضح وقال”.
وقال آل الشيخ أن استثماراتهم الإعلامية تقدر بالمليارات، وشنط الأموال التي كانت تسلم للمئات.. تبخرت في دقائق معدودة. (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق).
التعليقات
7 -2017-06-16 09:43:19
صدقت
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6 - ابوصالح سكري2017-06-16 09:03:22
يجب معرفة الشريك الخفي مع حكام دولة قطرالي اردوهانارفتن ومشاكل ومصايب وشتات بين الغالين الشعب السعودي والشعب القطري يجب الانتقام والمحاكمة علاكل من اردهانارعذاب وخيانةوشتات للغالين حكام السعودية وقطر
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5 - راشد2017-06-16 08:52:36
صح و صادق
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4 - ابوصالح سكري2017-06-16 08:47:53
كفوالشيخ تركي ال الشيخ حفيدالاامام محمدعبدالوهاب مجددالدعوة في الجزيرة العربية من الجهل وعبدة القبوروكثيرمن الشرك في الله في بعض مدن الجزيرة العربية وشيخ عزوفخرللوطن واهل الوطن مع الاامام محمدبن سعود
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3 - ماجد العمرى2017-06-16 08:46:44
حنا مع ابوفهد لوزعل على العالم كله حنا سيوفه وصدورنا دروع ألله يحفظ لنا مليكنا هو عزنا ويحفظ ولى العهد وولى ولى العهد ويجمع كلمت المسلمين على الحق ويكفينا شر الحاسدين والحاقدين صلوا على محمد ..
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2 - ماجد العمرى2017-06-16 08:41:37
مع ابوفهد لوزعل على العالم كله حنا سيوفه وصدورنا دروع
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1 - خلاص تراكم طفشتونا2017-06-16 08:34:01
بهذولا الكتاتيب . كل شوي واحد طالع لنا يقول كلمتين لا تقدم ولا تو اخر. وبعدين يابو 20 مليون ويش اخبار حساب المواطن ؟
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بواسطة : اللي مصور المقطع هذا الشاب
لو عنده عمل يشغله او تجارة . كان مافحط . لكن انت جالس مجمع الوافدين تكلهم وتشربه...
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