بالفيديو:شاب يمارس التفحيط قبل آذان المغرب أمام خيمة إفطار صائم بالرياض

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صحيفة المرصد: تداول نشطاء مقطع فيديو ظهر فيه شاب يمارس التفحيط أمام أحد المساجد في مدينة الرياض قبل صلاة آذان المغرب وذلك دون مراعاة للوقت ولتوافد الصائمين لخيمة إفطار صائم بجوار المسجد.

فيما أشار مصور مقطع الفيديو إلى أن هذه الممارسات يتم تكرارها يوميًا قبل الإفطار بنصف ساعة، موضحًا أنه تم إبلاغ دوريات المرور عنها.