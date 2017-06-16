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بالفيديو:شاب يمارس التفحيط قبل آذان المغرب أمام خيمة إفطار صائم بالرياض
صحيفة المرصد: تداول نشطاء مقطع فيديو ظهر فيه شاب يمارس التفحيط أمام أحد المساجد في مدينة الرياض قبل صلاة آذان المغرب وذلك دون مراعاة للوقت ولتوافد الصائمين لخيمة إفطار صائم بجوار المسجد.
فيما أشار مصور مقطع الفيديو إلى أن هذه الممارسات يتم تكرارها يوميًا قبل الإفطار بنصف ساعة، موضحًا أنه تم إبلاغ دوريات المرور عنها.
التعليقات
35 - اسمرعبر2017-06-16 14:42:33
يسوي بروڤة عشان يفحط بعد صلاة الفجر أوقات التجمهر والاستعراض الشبابي وبعدها يتجهون لخارج المدن واكمال البشكة والفطور وشرب الدخان وتعاطي الحبوب .. المفروض احكام قاسية لا يشملها عفو لهؤلاء
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34 -2017-06-16 14:20:23
اللي تقول ليه مافيه بدول الخليج بل فيه وانا شفت برامج يعانون من التفحيط
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33 - حسن حسين2017-06-16 14:15:33
ياجماعة هل انتم معي؟ هناك أشياء اجتماعية تربوية لكن لابد من تدخل الحكومة فيها وعدم تركها للمجتمع أو الاسرة لان المجتمع اصبح ضعيفاً وليس له أي دور لقد غاب دور الاب والام وعمدة الحي والدعاة .
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32 - عزيز2017-06-16 14:02:36
لو تربو الأباء سيتربى الأبناء أين أباء هؤلاء المفحطين عنهم لماذا لا يراقبون أبناءهم .. ما الذي يمنعهم من تربيتهم على الأخلاق الحميدة والفاضلة المستمدة من كتاب الله وسنته .كل مسؤول عن رعيته يوم القيامة
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31 - مواطن كادح2017-06-16 13:55:05
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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30 - الصريح جدا2017-06-16 13:31:47
للاسف انتشر هالاشكال كثير بالشوارع وتلقاه منزل اللوحات ومظلل كل السياره دبل حتى القزازه الاماميه ويمر امام المرور ولايكلمه المفروض تشديدالاجرائات وليه مانشوف هالتخلف بدول الخليج لان فيه نظام صارم
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29 - زائر2017-06-16 13:23:50
مايفحط الا واحد عنده نقص ديني فظيع ونقص اخلاقي شديد وفي نهار رمضان اكيد 90%يكون مفطر فالله يحمينا ويهدهم يمكن لو جرب السرير الابيض من حادث يمكن يبطل يسوق السيارة
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28 - ريما🔳🌹Rima2017-06-16 13:13:52
اكيد اللي يفحط أما مراهق أو أصدقاءه سوء أو مو واعي مخدرات أو سكران👀
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27 - ريما🔳🌹Rima2017-06-16 13:11:32
وش تستفيد ب التفحيط ماتخاف تدخل بغيبوبة أو بالعناية بين الحياة والموت أو تموت على طول وهناك القبر وظلمته ووحشته وحنا مذنبين💔أيضا ربما تقتل شخص أو عائلة بدون ذنب لهم!
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26 - منصور2017-06-16 13:03:55
الله يهديه لاتدعوعليه ادعوله بالهدايةالبلدبحاجةشبابها
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25 - نوخذه2017-06-16 12:57:55
قبل صلاة اذآن المغرب..؟ مصيبه إذا انحرفت اللغه
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24 -2017-06-16 12:53:45
ازعاج المفحط اخف من ازعاج الميكروفونات اللي عند مصور الفيديو
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23 - فارس نحد2017-06-16 12:42:12
المفحطين مكروهين في كل مكان
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22 - خذ العلم2017-06-16 11:22:31
الاب قدوه..اذا كان الاب رامي عياله في الشوارع وتاركهم يسرحون ويمرحون ويزعجون خلق الله بالتفحيط والسرقات والمعاكسات والمضاربات..فهذه غلطة الاب هو المسؤول عن ابناءه وهو القدوه لابناءه كلكم راع ومسوؤل.
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21 - باختصار2017-06-16 11:17:59
من أمن العقوبه أساء الأدب
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20 - الغامدي2017-06-16 11:14:33
ادعو له بالهدايه الله يهديه.
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19 - بدون2017-06-16 11:12:03
موت بغيظك تعليق١٨ وليش ما يشتغلون هم مو فاضين من النوم والتفحيط
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18 - والله الوافدين2017-06-16 11:05:27
متغلغلين في جسم البلد في كل شيء في التجارة والاعلام والوزارات الحكومية وفي الشركات والأسواق . وللعلم هناك خطه جبارة لتنظيف البلد منهم (ولن يبقى سواء عمال الخدمات وبعض المهن الكبيرة . خذو العلم الوكاد
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17 - الله يجمعنا2017-06-16 11:05:07
طيب وقت عباده أنت ليه ماسك جوالك وتصور اشك انك عكس كلامك ولي افحط من الضيم إلي، هو فيه اليماني والسوري والمصري في وظايف وفوق هذا في الشارع إلي خلف بيته والسعودي مو لا قي شغل منهم سفر وهم خلونا انشتغل
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16 - بدون2017-06-16 11:01:56
تعليق١٣ انت واياه كيف عاطل ويملك سيارة اخر موديل ويصب بنزين ويتجول في الشوراع ويزعج ويروع الصائمين البلد اعزها الله مللن فرص عمل هو ما يبغي يعمل لكي يفحط ويطرط في الشوراع انت مخ مافي قرقرقرقرقرقر بس
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15 - الله يجمعنا2017-06-16 11:01:27
طيب وقت عباده أنت ليه ماسك جوالك وتصور اشك انك عكس كلامك
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14 - ابو تركي2017-06-16 10:56:47
حسبي الله عليك
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13 - ت 9 و 102017-06-16 10:47:47
بين تعليق 7 قال الصح يجب ان نبحث ونحل جذور المشكلة لماذا شبابنا ضائع في الشارع تفحيط ودخان وسرقات ومضاربات . والله تعليق 7 يقول الحقيقة تأكلون وتشربون ومتكدسين في بلدنا . لكن ان شاء الله ترحيلكم قريب
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12 - كنق النظيم2017-06-16 10:44:52
تشويط 👌
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11 - يارب2017-06-16 10:40:15
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ،اللهم آمين
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10 - بدون2017-06-16 10:39:46
تعليق٧ انت انسان غريب الاطوار والتفكير شكلك انت ايضا مفحض ***باين من ردك الحقود
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9 - بدون2017-06-16 10:37:16
تعليق ٧ انت ايضا مثلة المفروض يحجر عليك لانك تحمل قلب اسود مثل ***
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8 - إنتبه.!2017-06-16 10:26:26
يكفي دعائك علية .
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7 - اللي مصور المقطع هذا الشاب2017-06-16 10:22:04
لو عنده عمل يشغله او تجارة . كان مافحط . لكن انت جالس مجمع الوافدين تكلهم وتشربهم وبعد المغرب ينزلون الأسواق والشركات مسيطرين على الأخضر وليابس . حل المشكلة من جذورها حتى تقضي على التفحيط وغيره
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( عدد التعليقات 1,577 )6 - ابونواف...
الايخشى دعوة صائم تستجاب الله يصلحة
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5 - قبل موضوع التفحيط2017-06-16 09:50:31
على ما اضن وزارة الداخلية مانعة التجمعات المريبة مثل مخيمات تفطير صائم يتجمع فيها الوافدين حتى غير المسلمين . نحن نقول لا تمنعوها لكن نتمنى مراقبتها بشكل جيد ودقيق . الحذر واجب
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4 -2017-06-16 09:48:51
عادي خليه يستانس هو اخذ من حلالك شي
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3 - W2017-06-16 09:41:50
عايش في غفله الله يهديه ويصلح حاله
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2 - ألا بذكر الله تطمئن القلوب2017-06-16 09:20:27
اللهم إنّا نسألك علماً نافعاً وقلباً خاشعاً ولساناً ذاكراً وعملاً صالحاً ويقيناً صادقاً ونعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغُمته .. آمين يارب العالمين
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1 - يالله التوفيق2017-06-16 09:18:57
اللة يهديه
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