بعدما قال “النقاب صناعة فقهية”.. المغامسي يوضح حقيقة مقطع الفيديو المتداول!

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صحيفة المرصد: علق الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، على مقطع الفيديو القصير الذي تم تداوله مؤخراً حول صحة المقصود من كلامه الذي رُوّج له من خلال المقطع، والذي يظهر أن الشيخ يرى أن النقاب صناعة فقهية، معتبراً في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر” أن اجتزاء كلامه من المقطع وعدم التثبت في النقل مشاركة فيما يُكاد له حالياً.

الجدير بالذكر أن الشيخ المغامسي استعرض في مقطع كامل لأحد دروسه في برنامجه الرمضاني “مع القرآن”، والذي يبث يومياً على شاشة القناة الأولى، الخلاف في مسألة تغطية الوجه، وقال: “إن العلماء قالوا بآرائهم في المسألة بناء على معطيات فقهية لا علاقة لها بمستوى تدينهم”.