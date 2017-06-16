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بعدما قال “النقاب صناعة فقهية”.. المغامسي يوضح حقيقة مقطع الفيديو المتداول!
صحيفة المرصد: علق الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، على مقطع الفيديو القصير الذي تم تداوله مؤخراً حول صحة المقصود من كلامه الذي رُوّج له من خلال المقطع، والذي يظهر أن الشيخ يرى أن النقاب صناعة فقهية، معتبراً في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر” أن اجتزاء كلامه من المقطع وعدم التثبت في النقل مشاركة فيما يُكاد له حالياً.
الجدير بالذكر أن الشيخ المغامسي استعرض في مقطع كامل لأحد دروسه في برنامجه الرمضاني “مع القرآن”، والذي يبث يومياً على شاشة القناة الأولى، الخلاف في مسألة تغطية الوجه، وقال: “إن العلماء قالوا بآرائهم في المسألة بناء على معطيات فقهية لا علاقة لها بمستوى تدينهم”.
التعليقات
61 -2017-06-16 15:11:45
يامن تقول اللون الأسود يرجع إلى الفراعنة خذالحديث أخرج عبد الرزاق في المصنف عن أم سلمه رضي الله عنها قالت:لما نزلت هذه الآية "يدنين عليهن من جلابيبهن" خرج نساءالأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة
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60 -2017-06-16 14:59:31
حسبي الله على من يفتري على المسلمين او يأخذ من كلامهم الجزء الذي يريده كل هذا لإقامة**
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59 - عابرسبيل2017-06-16 14:54:13
والله ماندري ويش نقول احنا نتبع القرأن والسنه
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58 - !!؟2017-06-16 14:46:37
51 الحجاب ليس مسألة فقهية واللف والدوران وتمييع الحق ماراح يفيدك ولا يفيد غيرك والقرآن الكريم واضح ومسألة انك تحلل لنفسك مع سلامة ولا احد فكر فيك اما انك تدعوا الناس لذلك لن تجد الا الخسارة والخذلان.
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57 - حاب ادلو بدلوي2017-06-16 14:40:18
الحكم في الشرع عن الله ورسوله دقيق جدا فهو علميا يتعامل بالجرام مع الحالة ..فحسب نوع الحالة يتم اسقاط الحكم فستر الوجه افضل في مجتمع غير سوي ..اما المجتمع السوي يجوز كشف الوجه .فالشرع لكل مكان وزمان
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( عدد التعليقات 7,946 )56 - الرحااال
***..والله ان اكثر الموجودين يظنون ان العباءه السوداء لبس اسلامي..ولا يعلمون ان السواد اول من لبسه هم والفراعنه..وكان لباسهم المفضل 🙏
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55 - زائر2017-06-16 14:30:08
طيب نفس الشي يعني مسأله خلافيه
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54 - loving liberal2017-06-16 14:27:58
كشف الوجه مباح عند كل الاديان ولكن اذا صادقين ان هدفكم ارضى الله واقامة الاسلام الحقيقي حافظوا على العدل مافيه فلان مايتطبق عليه الحكم وهذا يتطبق عليه لنه غير معروف ومسكين واذا ماتطبق تراءنعتبركم منا
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53 - مدرب تنمية بشرية2017-06-16 14:23:06
** تمدح وتمجد اتقي الله وراجع حساباتك الضاهر انك مافتحت القرآن في رمضان وانصحك***
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52 -2017-06-16 14:14:31
تعليق مخالف
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51 - loving liberal2017-06-16 14:13:58
المغامسي الله يحفظه قال الحجاب مساله فقهيه وهذا هو الصحيح والمسائل الفقهيه عند المتشددين تطورة ارسى البغضى بين الشعوب والجمعات واحتدام الكراهيه الى ان وصلت لعدم الجلوس سواء والاكل ومن هذي العنتره العف
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50 - 8802017-06-16 14:09:13
.. وقليل منهم جيد لذا الافضل ستر الوجه في هذا المجتمع الا لضرورة ..اما مجتمعات اخرى فالحكم يختلف
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49 - هههههههههههه2017-06-16 14:07:16
طيب بصيغة اخرى ..المجتمع الذي يؤذي النساء والنبي ويلحق الاذى و السوء ببعضه هنا علميا الافضل ستر الوجه الا لضرورة .. اما مجتمع سوي سلوكا اذا اسلموا فيجوز كشف الوجه ..فالشرع دقيق يتعامل بدقة علمية
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48 - هههههههههههه2017-06-16 13:57:04
تعليق مخالف
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47 - القرم2017-06-16 13:56:55
يشهد الله اننا نحب الشيخ صالح المغامسي ونسأل الله أن يحفظه فيعلم الله انه متواضع ويحب الخير لناس وماشاء الله عليه انسان فتح الله عليه بالعلم ومحبة الناس ونقول كل من تهجم على الشيخ اتق الله بنفسك
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46 - خذوها على بلاطة2017-06-16 13:54:57
***ء لذا الافضل للمراة ستر الوجه ..اما مجتمعات اخرى الحكم يجوز الكشف ..فالشرع صالح لكل مكان وزمان ومجتمع
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45 - ملاحظة2017-06-16 13:50:22
تعليق مخالف
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44 - فهد122017-06-16 13:45:27
المقطع واضح ولا يحتاج الى توضيح
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43 - مواطن كادح2017-06-16 13:44:33
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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42 - ههههههههه2017-06-16 13:40:02
فيه ناس تقول قال ابن عثمبن والن باز .... ياحسرة على العباد ..انت عبد لربك او مين بالضبط ؟
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41 - كايد الكايد2017-06-16 13:36:51
حسبناالله ونعم الوكيل .
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40 - متابع 22017-06-16 13:35:19
ان انزال التشريع على اقوال العلماء وعلى مشاربهم الطائفية وعاداتهم الشعوببة والقبلية ليس من الاسلام في شيء فاذا قضى الله ورسوله امرا لايوجد خيارات ..
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39 -2017-06-16 13:33:08
حفظك الله ياشيخ صالح أنت تضع نفسك في مواقف لا تحسد عليها لماذا لا تختصر دورك على الدعوة وتترك الفتوى لأهل العلم الشرعي ؟؟؟؟!!!!. .
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38 - متابع2017-06-16 13:32:44
رمية من غير رامي ..الحجاب يتبع لتشريع القران والرسول فقط فكشف الوجه جائز شرعا من القران والسنة ..اما مجتمع المغامسي الترتيب الامني العالمي 129 يعني الافضل ستر الوجه فهو غير سوي
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37 - @xstartingpointx2017-06-16 13:31:52
قلت الحق أستاذ صالح .. ***
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36 - وطني الذي عشت وتربيت فوق أرضه ***2017-06-16 13:20:25
تغيير لغة الخطاب الديني..ليست في حللت الثوابت الدينية وماثبت عليه الراسخون في العلم ومنهم مصدر كل فتوى فمن يقلل من شأن الأوائل لاشك انه سيقع في الزلل
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35 - مدرب تنمية بشرية2017-06-16 13:18:36
ليس هناك تبرير للمغامسي قد وقع في الخطأ ويجب عليك ياشيخ تعتذر للجميع وان المسألة قد حسمت من قبل العثيمين وابن باز في وجوب تغطية المرأة وجهها والجواب على ذالك في القرآن لايتغير وهو وصالح لكل مكان وزمان
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34 - ناصح2017-06-16 13:18:10
وكل ماخربط قام يوضح ويرقع ويؤول كلامه ويظن الناس ماتفهم والله اغثانا بتقليعاته وترقيعاته ..رمضان كريم مانبي نتكلم اكثر منهذا
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33 - المطنوخ2017-06-16 13:15:52
مع الاسف كثرت بربستك وذبحك حبك للاعلام عليك مراجعة نفسك وكثرة التبرير والترقيع بعد الاخطاء سخريةابعد عن الفتاوي فلست من اهلها انت خريج لغة عربية فلا تعرض نفسك للحرج هداك الله
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32 - ناصح2017-06-16 13:15:29
هذا تخصصه لغة عربية وش اللي حشر انفه في الفقه والفتاوى وفيه من هو اعلم وافقه منه وأرجوكم تراكم غثيتونا به ووالله اني اكره الاستماع اليه هذا ليس بصاحب فقه وفتاوى
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31 - حمدالربياوي2017-06-16 13:15:10
الشيخ واعظ وليس مفتي بارك الله فيك ياشيخ و البعد عن الشبهات خير لك هناك من يتصيد الأخطاء
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30 - صانع حلوى2017-06-16 13:12:54
الشيخ هنا لا يفتي بل إنه يوضح حقيقة فضل العلماء وأن مسائل خلافاتهم الفقهية لا تقل من شأنهم..وانا اقول يامن يتصيد على المغامسي اتق الله في نفسك فهل يعقل تاخذ جزء من المحاظرة لتفتن الناس..اعوذ بالله منك
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29 - كفى كذب2017-06-16 13:12:24
من كثر حديثه وظهوره على منابر الاعلام كثرة اخطائه . وسهل اصطياده بها فالعاقل من اتعظ بغيره . انتهى
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28 -2017-06-16 13:10:38
الغطوه بدعه من بدع *** والدليل على ذلك أنه في الحج مافيه غطاوي
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27 - الهاشمي2017-06-16 13:07:46
كان بينتها في المحاضرة ! ***
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26 - منصور2017-06-16 13:00:27
الله يهديك ياشيخ خلك دقيق وحريص لأنه فيه أناس يتصيدون الاخطاء
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25 - راقي وزعيم وملكلي غصب2017-06-16 12:58:17
في الآونة الأخيرة ماتلحظون انة سار يكثر من الظهور الإعلامي ويفتي ياشيخ **** خليك واعض فقط
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( عدد التعليقات 5,909 )24 - العنيد
الله يكفيك شر من أراد بك الشر ، ويوفقنا واياكم لخيري الدنيا والآخرة .نحبكم في الله شيخنا الفاضل🌷🌹
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( عدد التعليقات 5,909 )23 - العنيد
صلو على الحبيب المصطفى صل الله عليه وسلم ما من يوم صيام في رمضان، إلا وقد سطرت قائمة تحمل أسماء عُتقاء من النار يارب اجعلني ووالديّ وأحبتي وكل من قال: آمين .. من عتقائك من النار
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( عدد التعليقات 5,909 )22 - العنيد
لا تعمل لغيرك وتنسى نفسك فتكون من المحرومين، تصوم وتقوم وتجوع وتظمأ ثم تهديه لمن اغتبته.
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( عدد التعليقات 5,909 )21 - العنيد
يقول تعالى: "وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون" استغفر الله، استغفر الله استغفر الله، استغفر الله استغفر الله، استغفر الله
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20 - حنشل2017-06-16 12:38:38
يا شيخ نحن نحبك في الله، الافتاء امر عظيم فاتق الله واجعل فتواك في نطاق الشريعه لأنك محاسب امام الله على كل حرف تقوله، اللهم ارنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه
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19 - ابوصالح سكري2017-06-16 12:24:11
قصة شايب متزوج صغيرةمن دولة عربية موعارفة تسكروجهها والشايب موزعلان ولايضغط عليهامره جايين من مستشفى لبيتهم شوي شخص دق الباب الشايب نعم ياعم ابي اتزوج بنتك ماعندي كذاب شفتهافي المستشفى ووقعت الجريمة
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18 - يستحلون الحر والحرير والمعازف،،،يعني يفتون بحلاله !2017-06-16 12:02:01
تعليق مخالف
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17 -2017-06-16 11:51:25
لحوم العلماء مسمومة...احذروا منالتمادي في الشيخ.
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16 -2017-06-16 11:40:34
يا مغامسي لا تبرر لك سوابق وطوام كان آخرها قولك ان الشيعة مسلمين
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15 - الخلاصه2017-06-16 11:37:33
13 - زعلان على البلد@ astp.كوم -- اضم صوتي لك وانصح الجميع بغض ابصارهم عن محارم الناس وان يتجنبوا متابعة المسلسلات والفنانات ، نسأل الله لنا وللجميع الهدايه.
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14 - زعلان على البلد@ astp.كوم2017-06-16 11:29:40
نصيحتي لكل من يصف نفسه برجل دين ان يبتعد عن المتشابهات ، وان يبتعد عن كل مافيه خلاف، وان يتبع القاعدة الفقهيه (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) ،،،
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13 - زعلان على البلد@ astp.كوم2017-06-16 11:26:13
ماعاد ينفع ***، الانسان مايقول شي الا وهو عارف تبعات هذا الشي، الله خاطب الرسول ( وامر بالعرف) وحتى لو كان الغطا فيه خلاف فهو عرف والايه واضحه باتباع العرف ، الغطا واجب ، هذا والله اعلم
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12 - مواطن تحت خط الصفرررر👕👖🎩2017-06-16 11:20:10
40 سنة وش صار وش تغير ؟!!!
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( عدد التعليقات 1,841 )11 - نبرااس
انتهى عهد التشدد والتكفير وحان عهد الاعتدال والدعوه للتعايش،،الشيخ صالح سيحارب لانه يخالف منهج الغلو والتشدد.
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( عدد التعليقات 1 )10 - ابويوسف
في جميع العلوم نظريه تبطل نظريه بحث وتحديث لكن ماتستمر نظريتين متخالفات هذا مفروغ منه لكن لانقلل من شان العالم السابق مع ابطال نظريته اعتقد هذا مقصده
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9 -2017-06-16 11:13:13
فيه اللي تزوج من اجنبيات محجبات لكنهن كاشفات الوجه !! وفيه اللي تزوج من أوروبيات لا محجبات ولا منقبات ولا طقن للعبايه خبر !
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8 - لست على ***2017-06-16 11:11:08
هذا الرجل قال الحق والرجوع الى الصحيح افضل من التمادي في الباطل ف شكرأ لك يامغامسي
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7 - سنافي2017-06-16 11:10:24
مايدهشني أنه لو كان كاتب يكتب مقالات وتجاوز الخطوط الحمراء في السياسة لكان أوقف عن الكتابة على اقل الاحوال . لكن المغامسي والغامدي وغيره آخذين راحتهم في تحطيم قناعات شرعية بني عليها فكر هذا المجتمع .
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( عدد التعليقات 1 )6 - ابويوسف
غطاء الوجه بوحى لك بانها مافيها مثلها لكن الان ليس المشكله مشكله غطاء عندنا نقاب يزيد بجمالها كونه لايظهر سوى العيون والعيون جميلات غالبا لكن تعال شوف الدلعه ووضع محزم الشنطه متوسط من الصدر تفصيل
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5 - سنافي2017-06-16 11:04:26
هذا الرجل سقط من عيني لكن ماذنب هؤلاء المساكين الذين يتابعون دروسه. والنص واضح ليس فيه اجتزاء ولاترقيع.ولو طبقت قاعدة المغامسي لخرب الدين . فكل الفرق الضالة عندها ادله كالأشاعرة والماتريدية والصوفية..
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4 - الباحث عن الحقيقة2017-06-16 11:01:39
بالأمس تتلطف مع أهل البدع الذين يلعنون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويثيرون الفتن في بلاد الحرمين واليوم توجه سهامك نحو المرأة وحجتبها في زمن كثر في التبرج والسفور الله المستعان
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3 - لحظة لحظة .. صباح الخير2017-06-16 11:01:15
الشؤال : هذه اﻵﻻت العلمية لماذا لم تجمع وتوضع كآلة واحدة . هنا امسوءعال .
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2 - الباحث عن الحقيقة2017-06-16 10:59:15
العدو يكيد لبلاد الحرمين ويتربص بها ونحن في نناقش قضايا جانبية ونفتعل معارك قد انتهى وقتها واشبعت نقاشا الله أمر المؤمنات بالحجاب فلا حاجة لنا بكلام فلان وعلان واثارة الرأي العام واشغال الناس
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( عدد التعليقات 1 )1 - ابويوسف
كلام جميل
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