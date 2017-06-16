بالفيديو:لص حاول سرقة هاتف سيدة..فكانت النتيجة غير متوقعة بالنسبة له!

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صحيفة المرصد: أوضح مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي اقتراب شخص من سيدة كانت تشتري بعض الأغراض ومعها ابنتها الصغيرة، إلا أنه تم نصب فخاً له,وإخفاء كاميرا لتصويره.

حيث قام 3 عناصر من الشرطة بمراقبة هذا الشخص ورصد تحركاته في سوق شعبي بالعاصمة الهولندية، أمستردام، ولاحظوه يمضي نحو شقراء ويقف خلفها، مرتدياً ثياباً سوداء اللون كثيابها، وحين استدار بعد نشله للجوال، وجد نفسه أسير الفخ المنصوب.

وأقبل شرطي سريعاً إليه وأمسك رقبته من الخلف وطوق عنقه بذراعه وسيطر عليه، فيما سحب الثاني الهاتف المسروق من يده النشالة على مرأى من شهود عيان بالمكان المكتظ بمرتاديه.