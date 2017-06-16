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بالفيديو:لص حاول سرقة هاتف سيدة..فكانت النتيجة غير متوقعة بالنسبة له!
صحيفة المرصد: أوضح مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي اقتراب شخص من سيدة كانت تشتري بعض الأغراض ومعها ابنتها الصغيرة، إلا أنه تم نصب فخاً له,وإخفاء كاميرا لتصويره.
حيث قام 3 عناصر من الشرطة بمراقبة هذا الشخص ورصد تحركاته في سوق شعبي بالعاصمة الهولندية، أمستردام، ولاحظوه يمضي نحو شقراء ويقف خلفها، مرتدياً ثياباً سوداء اللون كثيابها، وحين استدار بعد نشله للجوال، وجد نفسه أسير الفخ المنصوب.
وأقبل شرطي سريعاً إليه وأمسك رقبته من الخلف وطوق عنقه بذراعه وسيطر عليه، فيما سحب الثاني الهاتف المسروق من يده النشالة على مرأى من شهود عيان بالمكان المكتظ بمرتاديه.
التعليقات
18 - ريما🔳🌹Rima2017-06-16 14:43:36
بعضهن عندها بما يسمى خفت يد وهو ربما نوع من السحر تفتح شنطتكي وهي على كتفك وانتي ماتدرين ماتحسين لذلك إذا مشيتي ثبتي الشنطة بمسكها واقرأي الأذكار 👛👝
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17 - مضير الناقة2017-06-16 14:38:31
قضبه قضبة اللي ما يخاف الله وبيجعرنونه فالسجن
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16 - ريما🔳🌹Rima2017-06-16 14:36:34
وبعضهن تصلي وتترك الشنطة على الأرض !!الدنيا تغيرت حلو الحرس خلي الشنطة على كتفك وصلي حتى لو تسرق أما ماتشوفينها عندما سرقة لأنك ساجده أو تشوفينها ولكن ماتقدرين تلحقينها وشوله كل هالعناء والبهدله!
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15 - ريما🔳🌹Rima2017-06-16 14:31:52
أو تجدها عند المحل فاتحه شنطتها على كبرها وكل شيء بالشنطة تشوفه وأقصد فلوس وجالسه تدور أما جوال أو تبي تحاسب هه انا عكس امسك شنطتي كأني ماسكه طفل حريصه جدا
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14 - ريما🔳🌹Rima2017-06-16 14:28:16
فيه بعض النساء تجد عندها ثقه مو معقوله تحسب بأنها بأمان لن تسرق اشوف بعضهن بالأسواق تجدها منزله شنطتها على الطاولة بالمول أو بالمحلات اللي برا وحاطه شنطتها بجانب كرسيها أو
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13 -2017-06-16 14:00:06
واضح من شكله انه عربي
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12 -2017-06-16 13:58:48
قمطه على مستواء
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11 - مواطن كادح2017-06-16 13:41:49
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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10 - رأي2017-06-16 13:24:29
قطبة على مستوى .
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9 - متمرقها2017-06-16 13:08:44
خنقه ههههههههههههه
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8 -2017-06-16 13:05:02
سوري متخلف على باله قاعد بالدول العربية
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7 - وادي زيد2017-06-16 13:03:31
تعليق مخالف
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6 - منصور2017-06-16 12:58:20
هذا الشغل مايمديه يفرك
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5 - صريح جداً2017-06-16 12:36:22
اعجبتي لحظة القاء القبض عليه وسرعتها
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4 - سعود2017-06-16 12:31:51
تعليق مخالف
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3 - هذا فيذاك2017-06-16 12:03:37
بس فيذا ياهو في خفيفين ظل وسريعين حركة ومليارات تطير 🤔
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2 - الله يجمعنا2017-06-16 11:36:41
تجمد الولد هههههههههه خله يستاهل ليه يسرق امسوي محترف
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1 - يارب عفوك ورضاك والجنه2017-06-16 11:31:03
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك
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