الرئيسية / شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-فهد الجبيري
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-سعود الماضي
الرياض-ربيع
الرياض-كاريكاتير
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
مكة-ياسر أحمد
التعليقات
( عدد التعليقات 11,083 )41 - اللامي10
اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا
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( عدد التعليقات 11,083 )40 - اللامي10
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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( عدد التعليقات 11,083 )39 - اللامي10
﷽ { إنّ اللهَ وملائكتَهُ يُصَـلُّونَ على النبي يا أيها الذين آمنوا صَلُّوا عليه وسلِّمُوا تسليما } اللهم صلِ و سلم على نبينا محمد ﷺ
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( عدد التعليقات 11,083 )38 - اللامي10
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير
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37 -2017-06-16 14:11:19
♥️ . . لا شقاء لمَن استَغفر ، لاَ غفلَه لمَن ذكَر ربّه ، لاَ حقد لمَن دعَا لإخوَانهْ وَ لا فقرَ لمَن تَصدّق ..🌷🌹
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36 - المُزن2017-06-16 14:09:25
🍃🍁من عرف قيمة الدنيا بالنسبة للآخرة لم تغرهِ نعمةٍ ولم يُجزعْه إبتلاء(قال الرسول صل الله عليه وسلم:ماالدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بماترْجع).🍁🍃
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35 - المُزن2017-06-16 14:05:17
🍃🍁عبارة أعجبتني : "المجاملة الزائدة قَدْ حٌ في المروءة، والصراحة القُحَة مؤذية!"إن الحقائق قاسية، فاستعيروالها خِفَة البيان" 🍁🍃
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34 - مواطن كادح2017-06-16 13:49:05
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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33 - حقاااني...2017-06-16 13:36:29
حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة فاحذر ان تظلم او تشتم او تتهم احد او تنتهك حقوووق احد فيكون خصمك القياااامة فلك الظاهر والله يتولى السرائر..نسأل الله الهداية لنا ولكم
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32 - حقاااني...2017-06-16 13:32:01
علينا التوقف عن إغتياب الناس فـسيئاتهم لن تنفذ و حسناتنا قد تكون على وشك اﻻنقراض الحذر الحذر من غيبةالخلق افرادا وجماعات والهمز واللمز بدافع بيان امرهم بمجرد شبهه او معرفتك السطحيةبهم الله اعلم بحالهم
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31 - حقاااني...2017-06-16 13:23:06
احياناً نحتاج لرؤية من هم أفضل مننا لنطمح للوصول لما وصلوا إليه، و نحتاج أيضاً لرؤية من لا يملكون ما نملك لنحمد الله على ما نحن فيه من نعمة..الحمدلله حتى ترضا ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا
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30 - حقاااني...2017-06-16 13:20:21
اختفى النبي يوسف وأصيب أبوه بالعمى وحين قال أفوض أمري الى الله عاد له يوسف وعاد إليه بصره اللھم إني فوضت أموري كلها إليك..لا تستهينوا بالدعاء .والمحافظة على الاوراد والاذكار بعمومها والتسبيح والتهليل
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29 - حقاااني...2017-06-16 13:14:33
نار لم تحرق ابراهيم سكين لم تقتل اسماعيل بحر لم يغرق موسى و حوت لم يأكل يونس! قل لن يصِيبنا إلا ما كتب الله لنا..دائما وابدا عزز ثقتك بالله ولا تلتفت لأحد سواه واكثر الدعاء ولا تيأس مهما تأخرت الاجابة
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28 - حقاااني...2017-06-16 13:10:01
لا تزعج وتؤلم نفسك بكثرة التفكير لماذا قالوا ولماذا فعلوا ذلك..فقط ثق بربك ثم ثق بنفسك طالما هم بشر فليس لديهم سوى ألسنتهم.الانشغال بالخلق وسوء الظن بهم دون بينة واضحة او دلالة انما تضر صاحبها لا اكثر
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27 - حقاااني...2017-06-16 13:03:16
أخي واختي الجنَّةليست حكايةًنُسلِّي بها أنفسنا حين يغزونا هم وتحاصرنا ضيقةالجنة يقين في القلب،وعمل تُصدِّقه الجوارح، وجهاد تحيا من أجله الروح اجتهدوا وشمروا واستغلوا اوقاتكم وخير الاعمال ادومه وان قل
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26 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-06-16 13:02:16
23 منتحل .. خروج نهائي ..
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25 - حقاااني...2017-06-16 12:59:14
عزيزي القارئ الضياع والقلق والإكتئاب النفسي والهم والغم هي النتيجة الطبيعية لكل من ملء قلبه بالإنشغال بالناس والتجسس عليهم ومراقبتهم او احتقارهم او سوء الظن بهم او سبهم وشتمهم..اكرمهم بحسن الظن تسلم
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24 - حقاااني...2017-06-16 12:54:21
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..مساء الخير جميعا
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23 - ت 22 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-06-16 12:44:21
؟؟؟!!!؟؟؟
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22 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-06-16 12:38:07
11 - على فكرة أخوي بو يوسف .. كوكب الحظ موجود عندك في بيت ( الهبه ) اللي هو المال اللي تحصُل عليه من غير مجهود شخصي منك .. الحظ مستمر لغاية 10 - أكتوبر - 2017
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21 -2017-06-16 12:05:41
اللهُم جنّة موعودة، ومساكِن طيبة، وغفران من الخطايا، وصلاح في الدنيا والآخرة .... ♡ .... آمين يارب العالمين ...
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20 - ✍🏻2017-06-16 11:52:34
إملأ قلبك بـ ذكر الله سبحانه وتعالى ولا تمت وقلبك مليئ بالمنكرات فـ من عاش على شيئٍ مات عليه
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19 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-06-16 11:49:07
قلت أنوّر الصفحة بنوري و أطلع 🙄😂
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18 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-06-16 11:47:10
🎤 عُيونك حبيبي 🎶
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17 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-06-16 11:46:22
أنا المقنونة 😂 ههههههههههههههه هههههههههههههههه
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16 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-06-16 11:45:44
ههههههههههههههههههه
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15 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-06-16 11:43:36
لـــا لـــا لـــا الطمـــع شيــــن 🙁 الحمـــد للـــه ثـــورة 💞 ولـــا حمـــل 🙄
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14 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-06-16 11:39:23
يـــا ليتنـــي حُوتايـــــه 💞
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13 - المُزن2017-06-16 10:56:25
🍃🍁اللهم إني وكلتك أمري ، فكن لي خير وكيل ، ودبر لي أمري فإني لا أُحسن التدبير، وأحسن لي اليسير، ويسر لي السبيل ، واحفظني وعافني آمين.🍁🍃
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12 - المُزن2017-06-16 10:50:41
🍃🍁اللهم أصلح قلوبنا، واستر عيوبنا،واغفر ذنوبناوخطايانا،وأشفِ مرضانا، وارحم موتانا إنك على كل شيء قدير.🍁🍃
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( عدد التعليقات 1 )11 - ابويوسف
ﺎللھُم إغفـر لنا مآ مضٓى وٰ أصلحٓ لنآ مّـآ بقىٰ وأگتب لنآ رضآگ وُ عفوگ وُ ﺎلجنـۃ .
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10 - 🔸️ااببووححمموودد2017-06-16 10:44:22
اللهم إني أسألك في صلاتي الجمعة ودعائي ؛ بركة تطهر بها قلبي ؛ وتكشف بها كربي ؛ وتغفر بها ذنبي ؛وتصلح بها أمري ؛ وتكشف بها همي وغمي ؛ وتجلوا بها حزني ؛ وتجمع بها شملي ؛ وتبيض بها وجهي يا ارحم الراحمين.
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9 - المُزن2017-06-16 10:42:58
🍃🍁خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان ( سبحان الله وبحمده،سبحان الله العظيم).🍁🍃
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8 - المُزن2017-06-16 10:39:09
🍃🍁أن الإنسان لن يستطيع أن يركع أو يقرأ أو يسبح إلا بعون من الله سبحانه ،( إياك نعبد وإياك نستعين ) فاأكثرو من قول لا حول ولاقوة إلا بالله .🍁🍃
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7 -2017-06-16 10:37:46
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا 🙏🏻
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6 - المُزن2017-06-16 10:35:14
🍃🍁أيها المرء : إذا أعانك ربك على أي نوع من أنواع العبادات ، فاحذر أن يسري لنفسك العجبْ!فإنه محبط للعمل!وتذكر أن هناك عُبْادٌ أنشط منك ، وأتقى، والعبرة بالقبول بمجرد كثرة العمل .🍁🍃
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5 - المُزن2017-06-16 10:30:24
🍃🍁كم من فؤاد ٍ؟ يضيق ُ أسىً! تدثرَ بالذكرِ حتى انشرحْ.🍁🍃
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4 -2017-06-16 10:29:01
🚦احفظ لسانك عن الغيبه والنميمه والهمز واللمز والخوض في الاعراض ، احذر أن تصوم وتقوم وتختم القرآن وتَذْكر الله وتتصدق وتتعب نفسك ، ثم يأتي غيرك ليأخد حسناتك وهو مرتاح
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3 - المُزن2017-06-16 10:28:01
🍃🍁بمشاعر تلامس عنان السماء أخوة وإحتراماً ..بارك الله لنا ولكم في ماتبقى من رمضان وبلغنا وإياكم إتمامه. ويبارك لنا فيه ، وجميعنا في صحة وعافية وأحسن حال ..آمين.🍁🍃
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2 - المُزن2017-06-16 10:24:15
🍃🍁لاإله إلا الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بَارَكْت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 🍁🍃
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1 -2017-06-16 10:23:52
ﺎللھُم إغفـر لنآ مآ مضٓى وٰ أصلحٓ لنآ مّـآ بقىٰ وأگتب لنآ رضآگ وُ عفوگ وُ ﺎلجنـۃ . .💜🕋🕌💜
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بواسطة : بصيص نور في نفق مظلم
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