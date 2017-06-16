شاهد رقص وصراخ وعويل إيرانيات في مراسم عزاء.. والفنان فايز المالكي يعلق ساخرا!

حجم الخط A A A المرصد 55 6٬251 3 ساعات

صحيفة المرصد: نشر الفنان فايز المالكي، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال إنه لعزاء في إيران، ولكنه الأغرب على مستوى العالم، حيث دخلت بعض السيدات في وصلة رقص ممزوج بالعويل والبكاء.

وعلق فايز المالكي، على مقطع الفيديو، “عزاء في إيران، بس ما أدري أصيح ولا أصفق ولا أرقص ولا أغني ولا أبكي ولا أعزي.. جميع ما سبق موجود في العزاء ولكن كيف الطريقة”.