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الرئيسية / شاهد رقص وصراخ وعويل إيرانيات في مراسم عزاء.. والفنان فايز المالكي يعلق ساخرا!

شاهد رقص وصراخ وعويل إيرانيات في مراسم عزاء.. والفنان فايز المالكي يعلق ساخرا!

شاهد رقص وصراخ وعويل إيرانيات في مراسم عزاء.. والفنان فايز المالكي يعلق ساخرا!
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المرصد 55 6٬251 3 ساعات

صحيفة المرصد: نشر الفنان فايز المالكي، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال إنه لعزاء في إيران، ولكنه الأغرب على مستوى العالم، حيث دخلت بعض السيدات في وصلة رقص ممزوج بالعويل والبكاء.

وعلق فايز المالكي، على مقطع الفيديو، “عزاء في إيران، بس ما أدري أصيح ولا أصفق ولا أرقص ولا أغني ولا أبكي ولا أعزي.. جميع ما سبق موجود في العزاء ولكن كيف الطريقة”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

55 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-16 15:07:47
اللي قاله شاعر هههه يمكن منهم يرقص عند العزاء أما الطير ماتوقع يرقص بل يتقلب
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54 - يا مهرج
2017-06-16 15:03:48
يا مهرج يا زينك ساكت ... وتعرف على عادات الشعوب ... يقول الشاعر: لا تحسبوا رقصي بينكم طرباً، فالطير يرقص مذبوحا من الألم.
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53 - وشك وشك
2017-06-16 15:03:35
الحمدلله الذي عافانا ...الحمدلله على نعمه التوحيد وعلى نعمه الاسلام
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52 - المُزن
2017-06-16 14:55:20
🍃🍁الحمد لله والشكر على نعمة العقل واتباع سنة نبيك . 🍁🍃
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( عدد التعليقات 11,083 )
51 - اللامي10
2017-06-16 14:54:00
الحمد لله الذى هدانا لهذا وماكنا لنهتدى لولا ان هدانا الله
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50 - عبدالله
2017-06-16 14:52:38
هذي طقوس وثنيه مجوسيه يقوم بها عباد المراقد الشركيه. والعياذ بالله وهي خليط من اللطم والرقص والبكاء
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49 - عابرسبيل
2017-06-16 14:50:17
ويش تبي بالناس فضاوه
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48 - مخالف النشر٢
2017-06-16 14:45:18
الحمد لله على نعمة الإسلام ما عندهم مخ ولاتفكير الحمد لله انى سني ولست شيعي
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47 - اسمرعبر
2017-06-16 14:35:27
هههههههه يالله لا تبلانا ما ناقصهم الا فيفي عبده
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46 -
2017-06-16 14:32:55
تعليق مخالف
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45 - سعود الفشقه
2017-06-16 14:29:58
ياخسارة بناتهم الحلوات عليهم
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44 -
2017-06-16 14:29:16
لبى الجمال والطول بس
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43 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-16 14:23:32
سمعت بإن المجوس حتى البهائم يعتدون عليها !الله لايبلانا
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42 - ابو اسد
2017-06-16 14:18:21
دع الخلق للخالق اللهم اني صائم
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41 - كميل
2017-06-16 14:17:56
دين مجوسي لطم ونواح ورقص وصياح دين يجيب الهم والمرض النفسي لمعتنقيه
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40 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-16 14:16:31
المعممين👳 وليه مايمارسون طقوسكم مشي على الجمر وزحف ولطم وتسيل الدماء بالضرب بالسلاسل والحديد والسكاكين وكذلك ليه ما يصرخ ويعوعل مثلكم ب العزاء !#
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39 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-16 14:13:19
اللي يسأل ويقول أجل وش يسوون بالفرح😂 يتغير اللون الأسود ويوضع مكياج فقط اما الرقص نفسه بالفرح والحزن هههه
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38 - صريح
2017-06-16 14:07:53
تعليق مخالف
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37 - يا فايز أحمد الله ***
2017-06-16 14:06:33
احمد الله يا فايز على نعمة الاسلام والسنة ***فكل النعم التي تتقلب بها من الله هو الذي هداك وأضلهم وهو القادر على ضلالك وهدايتهم هو الذي جعلك تولد على السنة بين والدين سنة وجعلهم كما ترى
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36 - محممد
2017-06-16 14:03:05
الحمدلله الذي عافانا مماهم فيه من بلاء يحتاجون لجلسات نفسية لتحريرهم من العواطف المزدوجة التي يعنون منها.
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35 - حسن حسين
2017-06-16 14:00:09
من يحارب الاسلام وأهله تجده هكذا وأسوأ من ذلك. للأسف لم يستطيعوا حتى التمييز بين الفرح والحزن. وطول حياتهم بكاء في بكاء على أوهام أنجبوها لأنفسهم .
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34 - 123
2017-06-16 13:52:48
** الله يصلح حالك
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33 - 123
2017-06-16 13:48:45
تعليق 30 منصور هل هذه اخلاقك الإسلاميه تدعي ع اخوانك المسلمين هداك الله في هذا اليوم الكريم
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32 - خوخان
2017-06-16 13:41:48
يقشعني جلدي لاريت لبسهم الأسود عليهم مثل داعش ورقصن وعويل ويتسدحون الحريم والرجال ذا يتحبطونهن كأنهم يواسونهن الفشل عليهم من الله مايستحقون الوثنين المجوس الصفويين .
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31 - مواطن غيور
2017-06-16 13:38:03
وين يمني مكروه روح اشتغل عندهم معذور تجيك أم الركب
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30 - منصور
2017-06-16 13:36:26
والله عيب عليكم إلى متى***
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29 - مواطن كادح
2017-06-16 13:36:24
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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28 - مهم
2017-06-16 13:35:46
اللهم لك الحمد والشكر ع نعمة العقل اللهم لاتشمت بنا عدو ولاحاسد نحن بخير ولله الحمد ماهذه الخزعبلات واللطم والرقص هل هو رقص ام عزاء ام ماذا ايران ماذا تريدين قاتلكم الله سبب الفتنة والشر في شرق الأوسط
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27 - حامد الحربي
2017-06-16 13:30:44
فيه بعض الديانات عندهم رقصة ترقص عند الموت وعند حمل النعش
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26 - sar-al-sa
2017-06-16 13:30:26
امه ان لم تأسأ منهم و تستهجن افعالهم الامم وترثى لحالهم فلا فرق بين الطرفين في درجه التوغل في الابشريه لهما
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25 - ضايع
2017-06-16 13:30:12
هرقص بالعزاء وش يسوون بالفرح
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24 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-06-16 13:27:20
لا نستغرب أي فعل من قوم كانوا يعبدون الشمس ويعبدون سادتهم ◽قبل أن يطأ العرب بلادهم ويشعلون شمعة في طريقهم ◽لكن اراهم اليوم يعودون تدريجيا الى غيهم.
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23 - سرحان
2017-06-16 13:23:01
تخيلت الحوثي يرقصها وعفاش يشاركه والقات بينهم سيكون يكون الجمهور كثير حفل يجمع بين التخزين والعزاء والرقص كل واحد حسب موقعه تصدقون يصبح العزاء بتذاكر سياحيه درجات
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22 - ضايع
2017-06-16 13:20:36
صباح الشحروره كان هنالك دبكه عند دفنها والمسيحيين يستخدمون المسيقا المهم يغنون يرقصون بكيفهم بس يكفون شرهم عنا
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21 - كايد الكايد
2017-06-16 13:20:14
اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا.
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20 - ررر
2017-06-16 13:09:59
هولاء المجوس الخنازير بعد العويل يذهبون ويزنون هذا دينهم .
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19 - الشمري٠٩٩
2017-06-16 13:09:49
ههههههه. الله لايبلانا. اهلالهقول في نعمه هذولا شكلهم فرقة مستأجره لأحياء العزاء وأبكاء الناس. مانقول الا الحمدلله علي نعمة الاسلام واهل السنه
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18 - سرحان
2017-06-16 13:07:21
في تراث العالم رقصة حرب ورقصة انتصار ورقصة افراح كثيره إلا رقصة الموت هذه الظاهر انها تأليف خميني حديثه أُلفت في قم نقول للعرب الذين يرتمون في حضن ايران من العملاء والخونه تليق بكم كأنها صوتكم وأنتم
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17 -
2017-06-16 13:05:39
هذا يسمى مهابد ومرامح وصقل وبربسه في الحوش يا أخت 112 هههههههههه خخخخخخ آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك
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16 - ترامب الصغير
2017-06-16 13:00:05
طيب دام ايران مجوس عباد نار ومشركين **
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15 - سعودي
2017-06-16 12:59:35
تعليق مخالف
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14 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-16 12:58:05
عندالحزن العزاء الواحد مايقدر يتحرك عند فقد عزيز وهؤلاء رقص وقفز هه
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13 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-16 12:56:24
بدع وخرافات الله لايبلانا والذكر اللي معها؟؟هههه
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12 - منصور
2017-06-16 12:55:00
والله إنك صادق يافايزهؤلاءالمجوس واذنابهم ليس لهم طريق معروف
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11 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-16 12:53:38
هههههههه😨
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10 - حاتم
2017-06-16 12:52:50
خرافات ونجاسات دين الخميني
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9 - ابوحجيف
2017-06-16 12:46:18
لاتجرحون مشاعر اخوانكم خمبقه ورخال ترى نحت تأثيرات العويل والطم وادري ان البعض يرفص طرب على باله انهم يرفصون طربا ههههههههههههه
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8 - شمس ورمل
2017-06-16 12:45:56
الصحيح انهم لبنانيين ورطهم حسن نصر ابليس في حرب لاناقة لهم فيها ولاجمل
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7 - ملازم ⭐
2017-06-16 12:43:50
هؤلاء من اتباع حزب الشيطان في لبنان وليس ايران
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
6 - 👀الحزم
2017-06-16 12:41:36
الإيرانيين عجم وليسوا عرب بل إنهم ليسوا مسلمين وخاصةً الفرس المجوس منهم عبادة النار، اذلك الله أمرنا بألا نحقرهم ولا نزدريهم لأننا أفضل وأعقل منهم وأرفع منهم كرامةً ورفعه وشيمه، لا فرق بين عربي وأعجمي
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5 - تحشيش خامئني ضيع عقول القطيع
2017-06-16 12:35:50
اقبح دولة على الارض ايران خدعو الشعب الايراني وكذبو عليه كذبه لم تحدث بتاريخ البشريه
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
4 - تحشيش خامئني ضيع عقول القطيع
2017-06-16 12:32:33
ايران ماتسمح للاعلام بنقل كل مايحدث عندهم شي لايصدقه العقل البشري وهاذا نقطه في بحر خرافات وخزعبلات ايران تتعب وانت تقول انواع التخلف
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3 - وسع صدرك
2017-06-16 12:31:44
هؤلاء المجوس الرافضه ... عقليات رايحه فيها متعة وخمس . اللهم خلص اهل السنه منهم ومن معتقداتهم... في جميع بقاع الارض..
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2 - الحقيقة
2017-06-16 12:29:53
ياساتر !!! على أساس ان تعليقه ابهرنا الله يرحم الحال بس
لا يعجبني(7) اعجبني(1)
1 - تحشيش خامئني ضيع عقول القطيع
2017-06-16 12:29:12
ايرن ليس بشر انما قطيع من الخراف والبقار تدار من المحشش خامئني حتى حركاتهم تدل انهم ابقار وليس من البشر
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4 أسباب وراء ظاهرة اختطاف الأطفال في المملكة.. مختصون يكشفون التفاصيل والأماكن المستهدفة!

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أسهل مهنة بالعالم..تمنحك 1500 دولار في اليوم

أسهل مهنة بالعالم..تمنحك 1500 دولار في اليوم

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كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

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