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شاهد رقص وصراخ وعويل إيرانيات في مراسم عزاء.. والفنان فايز المالكي يعلق ساخرا!
صحيفة المرصد: نشر الفنان فايز المالكي، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال إنه لعزاء في إيران، ولكنه الأغرب على مستوى العالم، حيث دخلت بعض السيدات في وصلة رقص ممزوج بالعويل والبكاء.
وعلق فايز المالكي، على مقطع الفيديو، “عزاء في إيران، بس ما أدري أصيح ولا أصفق ولا أرقص ولا أغني ولا أبكي ولا أعزي.. جميع ما سبق موجود في العزاء ولكن كيف الطريقة”.
التعليقات
55 - ريما🔳🌹Rima2017-06-16 15:07:47
اللي قاله شاعر هههه يمكن منهم يرقص عند العزاء أما الطير ماتوقع يرقص بل يتقلب
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54 - يا مهرج2017-06-16 15:03:48
يا مهرج يا زينك ساكت ... وتعرف على عادات الشعوب ... يقول الشاعر: لا تحسبوا رقصي بينكم طرباً، فالطير يرقص مذبوحا من الألم.
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53 - وشك وشك2017-06-16 15:03:35
الحمدلله الذي عافانا ...الحمدلله على نعمه التوحيد وعلى نعمه الاسلام
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52 - المُزن2017-06-16 14:55:20
🍃🍁الحمد لله والشكر على نعمة العقل واتباع سنة نبيك . 🍁🍃
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( عدد التعليقات 11,083 )51 - اللامي10
الحمد لله الذى هدانا لهذا وماكنا لنهتدى لولا ان هدانا الله
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50 - عبدالله2017-06-16 14:52:38
هذي طقوس وثنيه مجوسيه يقوم بها عباد المراقد الشركيه. والعياذ بالله وهي خليط من اللطم والرقص والبكاء
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49 - عابرسبيل2017-06-16 14:50:17
ويش تبي بالناس فضاوه
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48 - مخالف النشر٢2017-06-16 14:45:18
الحمد لله على نعمة الإسلام ما عندهم مخ ولاتفكير الحمد لله انى سني ولست شيعي
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47 - اسمرعبر2017-06-16 14:35:27
هههههههه يالله لا تبلانا ما ناقصهم الا فيفي عبده
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46 -2017-06-16 14:32:55
تعليق مخالف
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45 - سعود الفشقه2017-06-16 14:29:58
ياخسارة بناتهم الحلوات عليهم
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44 -2017-06-16 14:29:16
لبى الجمال والطول بس
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43 - ريما🔳🌹Rima2017-06-16 14:23:32
سمعت بإن المجوس حتى البهائم يعتدون عليها !الله لايبلانا
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42 - ابو اسد2017-06-16 14:18:21
دع الخلق للخالق اللهم اني صائم
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41 - كميل2017-06-16 14:17:56
دين مجوسي لطم ونواح ورقص وصياح دين يجيب الهم والمرض النفسي لمعتنقيه
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40 - ريما🔳🌹Rima2017-06-16 14:16:31
المعممين👳 وليه مايمارسون طقوسكم مشي على الجمر وزحف ولطم وتسيل الدماء بالضرب بالسلاسل والحديد والسكاكين وكذلك ليه ما يصرخ ويعوعل مثلكم ب العزاء !#
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39 - ريما🔳🌹Rima2017-06-16 14:13:19
اللي يسأل ويقول أجل وش يسوون بالفرح😂 يتغير اللون الأسود ويوضع مكياج فقط اما الرقص نفسه بالفرح والحزن هههه
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38 - صريح2017-06-16 14:07:53
تعليق مخالف
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37 - يا فايز أحمد الله ***2017-06-16 14:06:33
احمد الله يا فايز على نعمة الاسلام والسنة ***فكل النعم التي تتقلب بها من الله هو الذي هداك وأضلهم وهو القادر على ضلالك وهدايتهم هو الذي جعلك تولد على السنة بين والدين سنة وجعلهم كما ترى
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36 - محممد2017-06-16 14:03:05
الحمدلله الذي عافانا مماهم فيه من بلاء يحتاجون لجلسات نفسية لتحريرهم من العواطف المزدوجة التي يعنون منها.
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35 - حسن حسين2017-06-16 14:00:09
من يحارب الاسلام وأهله تجده هكذا وأسوأ من ذلك. للأسف لم يستطيعوا حتى التمييز بين الفرح والحزن. وطول حياتهم بكاء في بكاء على أوهام أنجبوها لأنفسهم .
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34 - 1232017-06-16 13:52:48
** الله يصلح حالك
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33 - 1232017-06-16 13:48:45
تعليق 30 منصور هل هذه اخلاقك الإسلاميه تدعي ع اخوانك المسلمين هداك الله في هذا اليوم الكريم
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32 - خوخان2017-06-16 13:41:48
يقشعني جلدي لاريت لبسهم الأسود عليهم مثل داعش ورقصن وعويل ويتسدحون الحريم والرجال ذا يتحبطونهن كأنهم يواسونهن الفشل عليهم من الله مايستحقون الوثنين المجوس الصفويين .
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31 - مواطن غيور2017-06-16 13:38:03
وين يمني مكروه روح اشتغل عندهم معذور تجيك أم الركب
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30 - منصور2017-06-16 13:36:26
والله عيب عليكم إلى متى***
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29 - مواطن كادح2017-06-16 13:36:24
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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28 - مهم2017-06-16 13:35:46
اللهم لك الحمد والشكر ع نعمة العقل اللهم لاتشمت بنا عدو ولاحاسد نحن بخير ولله الحمد ماهذه الخزعبلات واللطم والرقص هل هو رقص ام عزاء ام ماذا ايران ماذا تريدين قاتلكم الله سبب الفتنة والشر في شرق الأوسط
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27 - حامد الحربي2017-06-16 13:30:44
فيه بعض الديانات عندهم رقصة ترقص عند الموت وعند حمل النعش
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26 - sar-al-sa2017-06-16 13:30:26
امه ان لم تأسأ منهم و تستهجن افعالهم الامم وترثى لحالهم فلا فرق بين الطرفين في درجه التوغل في الابشريه لهما
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25 - ضايع2017-06-16 13:30:12
هرقص بالعزاء وش يسوون بالفرح
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24 - 🔸️ااببووححمموودد2017-06-16 13:27:20
لا نستغرب أي فعل من قوم كانوا يعبدون الشمس ويعبدون سادتهم ◽قبل أن يطأ العرب بلادهم ويشعلون شمعة في طريقهم ◽لكن اراهم اليوم يعودون تدريجيا الى غيهم.
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23 - سرحان2017-06-16 13:23:01
تخيلت الحوثي يرقصها وعفاش يشاركه والقات بينهم سيكون يكون الجمهور كثير حفل يجمع بين التخزين والعزاء والرقص كل واحد حسب موقعه تصدقون يصبح العزاء بتذاكر سياحيه درجات
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22 - ضايع2017-06-16 13:20:36
صباح الشحروره كان هنالك دبكه عند دفنها والمسيحيين يستخدمون المسيقا المهم يغنون يرقصون بكيفهم بس يكفون شرهم عنا
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21 - كايد الكايد2017-06-16 13:20:14
اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا.
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20 - ررر2017-06-16 13:09:59
هولاء المجوس الخنازير بعد العويل يذهبون ويزنون هذا دينهم .
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19 - الشمري٠٩٩2017-06-16 13:09:49
ههههههه. الله لايبلانا. اهلالهقول في نعمه هذولا شكلهم فرقة مستأجره لأحياء العزاء وأبكاء الناس. مانقول الا الحمدلله علي نعمة الاسلام واهل السنه
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18 - سرحان2017-06-16 13:07:21
في تراث العالم رقصة حرب ورقصة انتصار ورقصة افراح كثيره إلا رقصة الموت هذه الظاهر انها تأليف خميني حديثه أُلفت في قم نقول للعرب الذين يرتمون في حضن ايران من العملاء والخونه تليق بكم كأنها صوتكم وأنتم
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17 -2017-06-16 13:05:39
هذا يسمى مهابد ومرامح وصقل وبربسه في الحوش يا أخت 112 هههههههههه خخخخخخ آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك
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16 - ترامب الصغير2017-06-16 13:00:05
طيب دام ايران مجوس عباد نار ومشركين **
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15 - سعودي2017-06-16 12:59:35
تعليق مخالف
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14 - ريما🔳🌹Rima2017-06-16 12:58:05
عندالحزن العزاء الواحد مايقدر يتحرك عند فقد عزيز وهؤلاء رقص وقفز هه
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13 - ريما🔳🌹Rima2017-06-16 12:56:24
بدع وخرافات الله لايبلانا والذكر اللي معها؟؟هههه
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12 - منصور2017-06-16 12:55:00
والله إنك صادق يافايزهؤلاءالمجوس واذنابهم ليس لهم طريق معروف
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11 - ريما🔳🌹Rima2017-06-16 12:53:38
هههههههه😨
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10 - حاتم2017-06-16 12:52:50
خرافات ونجاسات دين الخميني
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9 - ابوحجيف2017-06-16 12:46:18
لاتجرحون مشاعر اخوانكم خمبقه ورخال ترى نحت تأثيرات العويل والطم وادري ان البعض يرفص طرب على باله انهم يرفصون طربا ههههههههههههه
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8 - شمس ورمل2017-06-16 12:45:56
الصحيح انهم لبنانيين ورطهم حسن نصر ابليس في حرب لاناقة لهم فيها ولاجمل
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7 - ملازم ⭐2017-06-16 12:43:50
هؤلاء من اتباع حزب الشيطان في لبنان وليس ايران
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6 - 👀الحزم2017-06-16 12:41:36
الإيرانيين عجم وليسوا عرب بل إنهم ليسوا مسلمين وخاصةً الفرس المجوس منهم عبادة النار، اذلك الله أمرنا بألا نحقرهم ولا نزدريهم لأننا أفضل وأعقل منهم وأرفع منهم كرامةً ورفعه وشيمه، لا فرق بين عربي وأعجمي
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5 - تحشيش خامئني ضيع عقول القطيع2017-06-16 12:35:50
اقبح دولة على الارض ايران خدعو الشعب الايراني وكذبو عليه كذبه لم تحدث بتاريخ البشريه
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4 - تحشيش خامئني ضيع عقول القطيع2017-06-16 12:32:33
ايران ماتسمح للاعلام بنقل كل مايحدث عندهم شي لايصدقه العقل البشري وهاذا نقطه في بحر خرافات وخزعبلات ايران تتعب وانت تقول انواع التخلف
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3 - وسع صدرك2017-06-16 12:31:44
هؤلاء المجوس الرافضه ... عقليات رايحه فيها متعة وخمس . اللهم خلص اهل السنه منهم ومن معتقداتهم... في جميع بقاع الارض..
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2 - الحقيقة2017-06-16 12:29:53
ياساتر !!! على أساس ان تعليقه ابهرنا الله يرحم الحال بس
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1 - تحشيش خامئني ضيع عقول القطيع2017-06-16 12:29:12
ايرن ليس بشر انما قطيع من الخراف والبقار تدار من المحشش خامئني حتى حركاتهم تدل انهم ابقار وليس من البشر
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