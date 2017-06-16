لجنة مسابقات الاتحاد الخليجي لكرة القدم تفجِّر مفاجأة بشأن “خليجي 23” في قطر

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صحيفة المرصد: فجرت لجنة المسابقات بالاتحاد الخليجي لكرة القدم برئاسة حميد الشيباني، مفاجأة بعدما قررت إجراء قرعة كأس الخليج الثالثة والعشرين “خليجي 23” في العاصمة القطرية الدوحة بموعدها الذي تم تحديده في النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل، رغم قرار المقاطعة التي فرضتها دول خليجية وعربية ضد قطر.

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، قال الشيباني الأمين العام للاتحاد اليمني رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الخليجي لكرة القدم مساء الخميس (15 يونيو 2017): “كل الإجراءات تسير وفقًا لما تم الاتفاق عليه في لجنة المسابقات ولما أقره رؤساء الاتحادات الخليجية في الاجتماع الماضي، وسيترك الأمر لاتحاد الكرة القطري لتحديد الموعد النهائي للقرعة، التي ستستضيفها الدوحة، وذلك قبل 90 يومًا قبل انطلاق البطولة في شهر ديسمبر المقبل في قطر”.

وأضاف الشيباني: “لجنة المسابقات اطلعت على جميع الترتيبات الخاصة بالقرعة، وكذلك استعدادات الدوحة للبطولة التي تسير بشكل جيد، ووفقا لما هو مأمول ونتمنى أن نشاهد بطولة متميزة ستكون الأولى التي تقام تحت مظلة الاتحاد الخليجي لكرة القدم”.

وتابع: “الدوحة استعدت جيدا للحفل وسيتم توجيه الدعوة لعدد من نجوم الخليج للمشاركة في حفل القرعة بخلاف تدشين شعار الدورة وكل اللوائح جاهزة، وكذلك ترتيبات الحفل والنقل التليفزيوني وقد عودتنا الدوحة على تقديم الجديد في التنظيم المثالي للفعاليات والأحداث الرياضية”.