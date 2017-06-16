لجنة مسابقات الاتحاد الخليجي لكرة القدم تفجِّر مفاجأة بشأن “خليجي 23” في قطر
صحيفة المرصد: فجرت لجنة المسابقات بالاتحاد الخليجي لكرة القدم برئاسة حميد الشيباني، مفاجأة بعدما قررت إجراء قرعة كأس الخليج الثالثة والعشرين “خليجي 23” في العاصمة القطرية الدوحة بموعدها الذي تم تحديده في النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل، رغم قرار المقاطعة التي فرضتها دول خليجية وعربية ضد قطر.
ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، قال الشيباني الأمين العام للاتحاد اليمني رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الخليجي لكرة القدم مساء الخميس (15 يونيو 2017): “كل الإجراءات تسير وفقًا لما تم الاتفاق عليه في لجنة المسابقات ولما أقره رؤساء الاتحادات الخليجية في الاجتماع الماضي، وسيترك الأمر لاتحاد الكرة القطري لتحديد الموعد النهائي للقرعة، التي ستستضيفها الدوحة، وذلك قبل 90 يومًا قبل انطلاق البطولة في شهر ديسمبر المقبل في قطر”.
وأضاف الشيباني: “لجنة المسابقات اطلعت على جميع الترتيبات الخاصة بالقرعة، وكذلك استعدادات الدوحة للبطولة التي تسير بشكل جيد، ووفقا لما هو مأمول ونتمنى أن نشاهد بطولة متميزة ستكون الأولى التي تقام تحت مظلة الاتحاد الخليجي لكرة القدم”.
وتابع: “الدوحة استعدت جيدا للحفل وسيتم توجيه الدعوة لعدد من نجوم الخليج للمشاركة في حفل القرعة بخلاف تدشين شعار الدورة وكل اللوائح جاهزة، وكذلك ترتيبات الحفل والنقل التليفزيوني وقد عودتنا الدوحة على تقديم الجديد في التنظيم المثالي للفعاليات والأحداث الرياضية”.
التعليقات
اللهم اصلي على محمد
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اللهم اصلي على محمد
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تبوني اجي واحظر عطوني مليون
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طلع ****
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كل مارفعنا حصاه لقينا يماني وش دخل اليماني الشيباني في الموضوع ,, بطوله غير معترف فيها مانبيها .. ومثل ماقال اخوي تعليق 14 ..
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سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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تلعب قطر مع الكويت والفائز يقابل عمان على الكأس
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انا مانيب رابح لقطر
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شيباني من صعده . ولكن اذا لم تعود العلاقات قبل بداية البطولة سوف يتم الغاءها وتكليف الدولة التي تاتي بعدها بالترتيب وهي بالطبع البحرين
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عايش في كوكب ثاني او التخزين عادمه. لن تقام قرعه ولن يكون هناك دورة في قطر.
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اتركو الكويت وعمان واليمن يلعبون نصف نهائي في يومين وسوف نبارك للبطل كاسرع بطولة خليجية .
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ههه اولا بطولة الخليخ غير معترف بها في الفيفا وغير رسمية ثانيا بامكان الامارات والبحرين والسعودية الانسحاب من هذه البطولة المفروضة عليهم يغير داعي لو كانت دولية كان الامر مهما ولكنها غير دولية ومهمة .
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أستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
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أستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
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شعوب والسلام عليكم 😁😁😁
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هذه اليمن التي نساندها ونقاتل عن ارضها وكرامتها وعرضهاومادخل الزيدي في الاتحاد الخليجي اصلا انها الرشاوي كعادة المسؤوليين الخليجيين العب انت والعمانيين ورافضة العراق وارهابي قطر ويكون اتحاد الروافض
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شيباني 👍
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تعليق مخالف
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بالطبع لن تشارك أي دولة ترفض الإرهاب في أرض الإرهاب قطر.
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الشيباني من احلبان
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